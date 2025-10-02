Ящик гадостей — это новый ящик, который можно купить за КОНФЕТЫ! В нём могут быть новые и старые хеллоуинские скины, элементы оформления, ресурсы для продвижения, звёздные силы, гаджеты, гиперзаряды и бойцы!

Ящик сладостей — это трофейный ящик, который можно улучшить до ультраящика за конфеты.

Каждый ящик стоит 99 конфет. Так чем же ящик сладостей лучше ящика гадостей? Дело в том, что в ультраящике могут быть легендарные и гиперзарядные скины!

Приобретённый ящик сладостей откроется по истечении обратного отсчёта. Всего за сезон можно открыть два ящика!