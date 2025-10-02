Skip to content
1 окт. 2025 г.
Blog – Brawl Stars

ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ «ГАДОСТЬ ИЛИ СЛАДОСТЬ»

Как насчёт парочки ящиков гадостей? Или ящиков сладостей? В этом событии можно получить и те, и другие!

Чего?

  • Ящик гадостей — это новый ящик, который можно купить за КОНФЕТЫ! В нём могут быть новые и старые хеллоуинские скины, элементы оформления, ресурсы для продвижения, звёздные силы, гаджеты, гиперзаряды и бойцы!

  • Ящик сладостей — это трофейный ящик, который можно улучшить до ультраящика за конфеты.

Каждый ящик стоит 99 конфет. Так чем же ящик сладостей лучше ящика гадостей? Дело в том, что в ультраящике могут быть легендарные и гиперзарядные скины!

Приобретённый ящик сладостей откроется по истечении обратного отсчёта. Всего за сезон можно открыть два ящика!

Как получить конфеты?

Источники получения конфет:

  • победы дня;

  • особые квесты;

  • победа над новыми хеллоуинскими боссами.

Если вы чувствуете, что вам благоволит удача, можете нажать гигантскую кнопку «САХАРНАЯ ЛИХОРАДКА»!

Это даст вам огромный бонус в любом сыгранном матче — как в обычных, так и с боссами.

ВНИМАНИЕ!

Сахарная лихорадка длится только 10 минут и доступна только в определённое время, так что готовьтесь выложиться на полную!

Сколько всего конфет можно получить?

  • Победы дня (всего) — 546 (по 21 за день).

  • Особые квесты — 160.

  • Сражения с боссами — 900.

  • Кнопка «Сахарная лихорадка» — 630 (в среднем по 30 за каждое использование).

  • Приз от автора контента — 100.

Всего до окончания события можно собрать 2336 конфет, если в среднем получать по 30 конфет за каждую сахарную лихорадку.

Новые боссы

У нас будет шесть НОВЫХ боссов с разными механиками! Вот они:

  • чумной доктор Ворон — высокая скорость и урон от яда, свойственные Ворону;

  • Тик без головы — призывает других Тиков, которые преследуют вас;

  • каррета Спайк — атакует издали, но если вы разберётесь в последовательности его атак, то сможете подобраться вплотную;

  • кидзу Кэндзи — призрак они Кэндзи вернулся и жаждет мести;

  • гаргулья R-T — крепость, ключом к победе над которой являются контроль территории и использование подходящего момента для атаки.

  • призрачный дайвер Рико — обрушивает на вас шквал пуль, так что приготовьтесь уклоняться.

У всех боссов будут и другие способности, а сложность боя будет увеличиваться с каждым пройденным уровнем — ищите лучшие стратегии для победы над ними у ваших любимых авторов контента!

Другие новости

В этом сезоне вас также ждёт хеллоуинский Brawl Pass со скином «Чумной доктор Ворон», цветовыми вариантами для него и титулом «Гадость или сладость?». А также:

  • ящики Зигги в событии в честь выхода бойца;

  • новые хеллоуинские скины в магазине после окончания события;

  • фарфоровые скины для Вольта и Перл;

  • событие сообщества в конце хеллоуинского события!