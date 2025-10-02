ОПИСАНИЕ СОБЫТИЯ «ГАДОСТЬ ИЛИ СЛАДОСТЬ»
Как насчёт парочки ящиков гадостей? Или ящиков сладостей? В этом событии можно получить и те, и другие!
Чего?
Ящик гадостей — это новый ящик, который можно купить за КОНФЕТЫ! В нём могут быть новые и старые хеллоуинские скины, элементы оформления, ресурсы для продвижения, звёздные силы, гаджеты, гиперзаряды и бойцы!
Ящик сладостей — это трофейный ящик, который можно улучшить до ультраящика за конфеты.
Каждый ящик стоит 99 конфет. Так чем же ящик сладостей лучше ящика гадостей? Дело в том, что в ультраящике могут быть легендарные и гиперзарядные скины!
Приобретённый ящик сладостей откроется по истечении обратного отсчёта. Всего за сезон можно открыть два ящика!
Как получить конфеты?
Источники получения конфет:
победы дня;
особые квесты;
победа над новыми хеллоуинскими боссами.
Если вы чувствуете, что вам благоволит удача, можете нажать гигантскую кнопку «САХАРНАЯ ЛИХОРАДКА»!
Это даст вам огромный бонус в любом сыгранном матче — как в обычных, так и с боссами.
ВНИМАНИЕ!
Сахарная лихорадка длится только 10 минут и доступна только в определённое время, так что готовьтесь выложиться на полную!
Сколько всего конфет можно получить?
Победы дня (всего) — 546 (по 21 за день).
Особые квесты — 160.
Сражения с боссами — 900.
Кнопка «Сахарная лихорадка» — 630 (в среднем по 30 за каждое использование).
Приз от автора контента — 100.
Всего до окончания события можно собрать 2336 конфет, если в среднем получать по 30 конфет за каждую сахарную лихорадку.
Новые боссы
У нас будет шесть НОВЫХ боссов с разными механиками! Вот они:
чумной доктор Ворон — высокая скорость и урон от яда, свойственные Ворону;
Тик без головы — призывает других Тиков, которые преследуют вас;
каррета Спайк — атакует издали, но если вы разберётесь в последовательности его атак, то сможете подобраться вплотную;
кидзу Кэндзи — призрак они Кэндзи вернулся и жаждет мести;
гаргулья R-T — крепость, ключом к победе над которой являются контроль территории и использование подходящего момента для атаки.
призрачный дайвер Рико — обрушивает на вас шквал пуль, так что приготовьтесь уклоняться.
У всех боссов будут и другие способности, а сложность боя будет увеличиваться с каждым пройденным уровнем — ищите лучшие стратегии для победы над ними у ваших любимых авторов контента!
Другие новости
В этом сезоне вас также ждёт хеллоуинский Brawl Pass со скином «Чумной доктор Ворон», цветовыми вариантами для него и титулом «Гадость или сладость?». А также:
ящики Зигги в событии в честь выхода бойца;
новые хеллоуинские скины в магазине после окончания события;
фарфоровые скины для Вольта и Перл;
событие сообщества в конце хеллоуинского события!