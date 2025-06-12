Нам нужно исправить визуальную ошибку, из-за которой на экране мегапира отображается некорректная информация о наибольшем вкладе, а на экране клуба — об оставшихся билетах и победах. К счастью, это не затронуло фактический вклад игроков и награды.

Мы также исправим ошибку, из-за которой силы васаби были неактивны в матчах мегапира после смены экипировки на этапе выбора бойца.

После окончания технического перерыва все получат в магазине ролл в качестве компенсации!