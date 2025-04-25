Первый ультралегендарный боец Кадзэ, MOBA-режим, силы васаби, Джэ Ён a.k.a. Властелин Караоке и многое другое!
С детства родители готовили Кадзэ стать живым оружием, но она всегда мечтала о другой жизни. Сбежав в парк Старр вместе с Кэндзи, она наконец-то обрела свободу. Однако Кадзэ до сих пор разрывается между двумя сторонами своей натуры — скромной гейшей и смертоносной ниндзя.
Кадзэ может переключаться между двумя образами — гейши и ниндзя — с помощью уникального гаджета.
Каждый из этих образов раскрывает совершенно уникальные навыки, и вы можете менять один образ на другой прямо во время боя!
Пс-с-с... Вам понадобится разблокировать 2 звёздные силы, 2 гаджета и 1 гиперзаряд, чтобы они были доступны в ОБОИХ образах. Круто, правда?
ОБРАЗ ГЕЙШИ
Эти способности доступны Кадзэ только в образе гейши!
Кадзэ делает рывок вперёд и атакует ближайшего врага. У неё есть точка удара — фиксированная область вокруг неё. Попадание по врагу в этой области наносит дополнительный урон и перемещает точку удара в новое положение.
Кадзэ бросает веера, создавая смертоносный ураган. Захваченные ураганом враги теряют обзор. Ураган также наносит урон любому, кто посмеет к нему прикоснуться.
ЗВЁЗДНАЯ СИЛА: СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНИКА
Попадание по врагу в точке удара замедляет его на короткое время.
ЗВЁЗДНАЯ СИЛА: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Отнимает боеприпасы у бойцов, попавших в ураган из вееров.
ГАДЖЕТ: ГОСТЕПРИИМНАЯ ХОЗЯЙКА
Кадзэ переходит в образ ниндзя и на некоторое время получает прибавку к скорости передвижения.
ГАДЖЕТ: ХЭНСОДЗЮЦУ
Кадзэ переходит в образ ниндзя и ненадолго получает невидимость.
ГИПЕРЗАРЯД: ДРЕВНЯЯ ЭНЕРГИЯ
Центр урагана из вееров наносит периодический урон.
ОБРАЗ НИНДЗЯ
Эти способности доступны Кадзэ только в образе ниндзя!
Кадзэ метает два ножа подряд, нанося повышенный урон целям поблизости.
Кадзэ делает длинный рывок вперёд и помечает врагов на своём пути. Через некоторое время метки взрываются.
ЗВЁЗДНАЯ СИЛА: СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНИКА
Увеличивает продолжительность действия гаджетов.
ЗВЁЗДНАЯ СИЛА: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
Когда помеченного врага побеждают, он наносит урон по области другим врагам.
ГАДЖЕТ: ГОСТЕПРИИМНАЯ ХОЗЯЙКА
Кадзэ переходит в образ гейши и восстанавливает часть максимального запаса здоровья.
ГАДЖЕТ: ХЭНСОДЗЮЦУ
Кадзэ переходит в образ гейши и делает рывок вперёд.
ГИПЕРЗАРЯД: ДРЕВНЯЯ ЭНЕРГИЯ
Скорость рывка Кадзэ увеличивается, а её метки мгновенно срабатывают, если у цели мало здоровья.
Кадзэ появится в игре 29 мая (на условиях раннего доступа)!
Ультралегендарных бойцов можно будет разблокировать за 5500 кредитов на дороге Старр!
МИФИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Днём — офисный работник. Ночью — бог караоке... ну, это по его мнению. Остальные пока не определились.
ОСОБЕННОСТЬ: Супер заряжается автоматически.
Стреляет пронзающим снарядом, эффект которого зависит от режима Джэ Ёна.
РАБОТА: урон ниже, но снаряд создаёт воздушные потоки, которые ускоряют союзников и самого Джэ Ёна.
ОТДЫХ: наносит урон врагам и лечит союзников.
Переключайтесь между режимами работы и отдыха! Переключение меняет основную атаку Джэ Ёна и активирует соответствующую способность.
РАБОТА: на время увеличивает скорость передвижения ближайших союзников.
ОТДЫХ: лечит ближайших союзников.
ЗВЁЗДНАЯ СИЛА: ВЕЖЛИВЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ
Джэ Ён ускоряется рядом с союзниками.
ЗВЁЗДНАЯ СИЛА: ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ НОТА
Снаряды основной атаки наносят больше урона за каждую пронзённую цель.
ГАДЖЕТ: БОЕЦ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Наносит урон по области и временно увеличивает урон основной атаки.
ГАДЖЕТ: МЕДЛЕННАЯ ПЕСНЯ
Джэ Ён замедляет врагов поблизости, а его атаки оставляют шлейф нудных документов, также временно замедляющих врагов.
Поистине эпичное событие нового сезона, состоящее из четырёх частей.
Кэндзи пробует новый рецепт роллов, но, кажется, что-то идёт не по плану... Новые силы васаби сеют хаос среди бойцов!
Событие «Битва за Царство Катаны» пройдёт в мае. Каждую неделю будет открываться новая глава.
А вместе с ней — новый игровой процесс, новая манга и новые способы получить роллы.
Что ещё за роллы?
Разрезая роллы, игроки открывают уникальные силы васаби и другие награды, например продвижение в игре и элементы оформления.
Силы васаби и роллы уже в игре!
Игровой режим: «Ярость самурая» (доступен в течение всего события).
Выходные с удвоенным опытом.
РОЛЛЫ позволяют зарабатывать награды события «Битва за Царство Катаны»!
Роллы можно получить за победы в матчах, в режиме «Ярость самурая» (глава 1), клубном событии (глава 2), особых квестах «Охоты на они» (глава 3), ежедневных соревнованиях (глава 4), а также через акции в магазине или в качестве подарка.
Каждый ролл содержит как минимум одну награду.
При разрезании ролл может разделиться на части и принести дополнительные награды — 1, 2, 4 или даже 8!
Собранные роллы заполняют соответствующую шкалу. Её можно найти на экране события. Чем больше роллов, тем больше наград!
Благодаря силам васаби бойцы могут пробудить в себе древнюю энергию и получить новые способности!
На 60 бойцов — 60 сил васаби, мощь которых делится на 4 уровня:
20 ОСТРЫХ сил васаби;
15 ОЧЕНЬ ОСТРЫХ сил васаби;
15 БЕЗУМНО ОСТРЫХ сил васаби;
10 АДСКИ ОСТРЫХ сил васаби.
Уровень силы бойцов можно посмотреть на экране события.
После разблокировки силы васаби автоматически активируются у бойцов в режимах с модификатором васаби.
|ШЕЙД
|Обнимая противника, оказавшегося в центре области поражения, на короткое время активирует Супер и заряжает его быстрее.
|МОРТИС
|Длинный прыжок также активирует Супер.
|МО
|Форма дырокопа активна дольше, а рывок становится быстрее.
|ПОКО
|При получении урона активирует лечащий гаджет «Камертон».
|МИСТЕР П.
|После второго отскока снаряд основной атаки распадается на большее количество чемоданов.
|ГАВС
|Основная атака выпускает дополнительный луч, а сами лучи отражаются дольше.
|ТИК
|При использовании Супера бросает 3 головы. Не спрашивайте, как это вообще возможно.
|КАРЛ
|При использовании Супера двигается намного быстрее.
|ПАЙПЕР
|При использовании основной атаки стреляет двумя пулями.
|ФРЭНК
|Запас здоровья и скорость передвижения увеличиваются. Каждая атака уничтожает укрытия!
|БЕА
|При получении урона призывает сердитую пчелу.
|ЭШ
|Супер заряжается быстрее и призывает больше крыс.
|СТУ
|При каждом ускорении во время использования Супера Сту стреляет во все стороны.
|МАКС
|Бесконечные боеприпасы. Да, вот так просто.
|БАЙРОН
|Основная атака выпускает больше снарядов.
|ДЖЕССИ
|Скраппи увеличивается в размерах, стреляет чаще и становится прочнее.
|БЕЛЛЬ
|Снаряд основной атаки разделяется при попадании.
|БАЗЗ
|Дальность Супера «Бросок торпеды», скорость его зарядки, а также запас здоровья Базза увеличиваются.
|ГРЕЙ
|Когда Грей проходит сквозь двери в другое измерение, они притягивают врагов.
|ОЛЛИ
|Запас здоровья увеличен, а эффект гипноза длится дольше.
|ЛЕОН
|При использовании Супера создаёт иллюзию, которая может атаковать противника.
|НИТА
|Призывает двух Брюсов за раз.
|ЭЛЬ ПРИМО
|При использовании Супера прыгает быстрее. Супер также заряжается быстрее.
|БАРЛИ
|Лужи от основной атаки держатся дольше.
|ПЕННИ
|При использовании Супера ставит 2 турели.
|БО
|Может ставить неограниченное количество мин.
|ЛОЛА
|При использовании Супера призывает ещё одно эго. Или это её ид?
|ХЭНК
|При получении урона стреляет рыбами-торпедами.
|ВОРОН
|Снаряды основной атаки возвращаются обратно.
|БЕРРИ
|Оставляет за собой след из мороженого.
|КОЛЕТТ
|При использовании Супера делает выстрелы в сторону.
|ВОЛЬТ
|Достигает 3-го этапа одним (!) Супером. Скорость перезарядки увеличена.
|РИКО
|Пули, отскакивающие ещё больше? Пули, отскакивающие ещё больше.
|ФЭНГ
|Супер бьёт дальше и заряжается быстрее, а сам Фэнг получает увеличенный запас здоровья.
|ДЖУДЖУ
|Гри-Гри становится больше и прочнее. Просто жуть.
|АМБЕР
|При использовании основной атаки выпускает два потока огня. При движении оставляет лужи масла.
|МЭГ
|Радиус основной атаки увеличивается.
|ДРАКО
|Активировав Супер, Драко остаётся верхом на драконе, пока его не победят.
|КЭНДЗИ
|Сверхбыстрая перезарядка.
|ФИНКС
|Супер активируется вокруг Финкса и движется вместе с ним.
|АНДЖЕЛО
|Стреляет тремя стрелами во время основной атаки.
|ШЕЛЛИ
|При использовании Супера стреляет вокруг себя большим количеством дроби.
|РОЗА
|При использовании основной атаки появляется куст. Вся команда может видеть сквозь кусты.
|ЭДГАР
|Супер с увеличенной дальностью и ускоренным прыжком.
|МИПЛ
|Во время основной атаки выпускает больше снарядов с улучшенным самонаведением.
|СПРАУТ
|При каждом отскоке снаряд основной атаки наносит урон по области.
|ДЖЭ ЁН
|Оставляет след, ускоряющий союзников. Заряжает Супер быстрее.
|8-БИТ
|8-БИТ может установить несколько турелей, а запас его здоровья увеличивается.
|ПЭМ
|Лечебная турель Пэм исцеляет больше, чем положено.
|ТАРА
|При использовании Супера появляется больше теней.
|ДЖИН
|Теперь Супер сам находит цель.
|ЧАРЛИ
|Выпускает пауков во время движения.
|ЛИЛИ
|Супер отскакивает несколько раз.
|СПАЙК
|Колючки от кактусной гранаты летят дальше и закручиваются сильнее.
|КОЛЬТ
|Дальность основной атаки увеличивается, и она уничтожает препятствия.
|БУЛЛ
|Заряжает Супер с увеличенной скоростью и с течением времени.
|БРОК
|Ракеты оставляют большие огненные следы.
|ГАС
|При каждом попадании основной атаки появляется призрак.
|ЕВА
|При получении урона призывает детёныша.
|ПЕРЛ
|Жар Перл всегда находится на максимуме.
Две команды сражаются в формате 5 на 5 или 3 на 3, стараясь собрать как можно больше кукол-дарума и отбиваясь от роботов-самураев.
Роботы-самураи нападают на обе команды и используют разные атаки. Постарайтесь не оказаться в тисках между ними и другой командой, иначе вас настигнет ярость самурая!
Игровой режим: «Мегапир».
Выходные мастерства без границ.
Объединяйтесь с товарищами по клубу и зарабатывайте роллы, соревнуясь в игровых режимах 3 на 3, где действуют силы васаби и другие модификаторы.
Игроки будут получать 4 билета в день, которые не исчезнут, даже если не использовать их вовремя.
Каждая победа в этом режиме добавляет еды на мегапир. Достигнув нового рубежа, ВСЕ участники клуба получат по одному роллу.
Участники с наибольшим вкладом не получат дополнительных наград в конце события, но вы будете видеть, сколько побед они одержали. Так что, если хотите похвастаться, это ваш шанс.
Как только клуб достигнет нового рубежа, вы получите награды сразу же.
Одержите 3 победы, чтобы получить право на награды!
Игровой режим: «Охота на они».
Выходные с удвоенным опытом.
В «Охоте на они» 3 отважных воина сражаются с гиперзарядным демоном Кэндзи. Не знаем, что было в ролле, который он съел, но явно что-то странное.
Они Кэндзи использует разные атаки, так что вам понадобится подобрать подходящую комбинацию бойцов.
В главе с «Охотой на они» вас ждут семь дней наград — включая роллы — за прохождение пяти уровней сложности каждый день.
Игровой режим: ежедневные соревнования.
Двойные призы Старр.
Участвуйте в ежедневных соревнованиях, чтобы зарабатывать очки и получать награды.
Каждый день игрокам предлагается на выбор 3 режима или карты, на основании которых они распределяются по группам из 10 игроков, выбравших те же условия.
Если вы объединились в команду, но выбрали разные режимы, очки будут начисляться только за игру в том режиме, который вы выбрали.
Каждый день вы получаете 4 билета для участия в соревновании. В конце события вы получите награды в зависимости от вашего места в списке лидеров.
Не забывайте тратить билеты вовремя — они не копятся!
Первые 8 игроков получат награды. Остальные... ничего. Ну вот так.
Ниже находится список скинов, которые будут в майском сезоне «Битва за Царство Катаны»!
СКИНЫ BRAWL PASS
Каса-обакэ Пайпер
Ёкай Пайпер | цветовой вариант 1 | Brawl Pass Plus
Цукумогами Пайпер | цветовой вариант 2 | Brawl Pass Plus
СКИНЫ СОБЫТИЯ
Безликий Кэндзи
Они Кэндзи (гиперзарядный)
Странник Грей
Заклятый враг Тара
Тануки Спраут
Тэнгу Анджело
Синоби Эш (цветовой вариант)
ТИТУЛ
Воин васаби
Настало время токусацу! Могущественные создания пробудились и разрушают всё на своём пути!
СКИНЫ BRAWL PASS
Син Эдгар | Brawl Pass
Дрифт Эдгар | цветовой вариант 1 | Brawl Pass Plus
Загадочный Эдгар | цветовой вариант 2 | Brawl Pass Plus
СЕЗОННЫЕ СКИНЫ
Меха Финкс
Алая Буря Финкс | цветовой вариант 1
Главный меха Финкс | цветовой вариант 2
Межзвёздный Грифф
Кайдзю Клэнси
Токусацу Колетт
Монстромико
Мы делаем MOBA-режим! Правда. Арена появится в июне.
Правда.
Это новый режим 3 на 3, где побеждает команда, первой уничтожившая вражескую базу.
Здесь вы будете сражаться на двух направлениях, соединяющих базы команд, которые защищены башнями.
Башни атакуют, когда враг входит в радиус действия.
Из обеих баз появляются мини-роботы, которые направляются к базе противника, автоматически атакуя вражеских мини-роботов, бойцов, башни и саму базу.
Для победы вам требуется вначале уничтожить башни противника, а затем — его базу!
В джунглях находятся нейтральные роботы, которых можно уничтожать, чтобы заработать очки опыта. Сначала там появляется 1 робот, затем 2 робота и, наконец, 4 робота.
Когда все 4 робота будут уничтожены, в центре может появиться кайдзю. Команда, которая его уничтожит, получит огромное количество очков опыта, временное ускорение движения и понижение получаемого урона.
Для повышения уровня необходимо зарабатывать опыт арены. Вы получаете опыт, когда вы или находящийся рядом союзник уничтожаете роботов, бойцов, башни или кайдзю!
Каждый боец начинает с нулевого уровня арены и может достигнуть максимального 15-го уровня арены.
Уровень бойца все еще влияет на способности и прочие факторы.
Каждый уровень дает вам различные показатели в зависимости от вашего бойца.
В этом игровом режиме вы зарабатываете двойное количество трофеев, но при поражении вы не будете терять вдвое больше, так что можете не волноваться.
Вас ждут целых 8 новых гиперзарядов! Наконец и для Гриффа с Клэнси.
ГАС: ПРИЗРАЧНЫЙ ВСПЛЕСК
При попадании Супер Гаса выпускает во все стороны призраков, которые наносят урон врагам и лечат союзников.
ЛИЛИ: ПРОРАСТАНИЕ
Супер Лили теперь отскакивает от стен и при попадании переносит Лили и врага в царство теней.
КЛЭНСИ: СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ
Пейнтбольные шары Супера Клэнси пронзают врагов и быстро возвращаются обратно, снова нанося урон.
АМБЕР: ПРОЛИТОЕ МАСЛО
При использовании Супера масло растекается шире и горит ещё 3 с. после поджигания.
ВИЛЛОУ: ДУШЕВНЫЙ КОМФОРТ
Виллоу не получает урон, пока контролирует разум вражеского бойца.
ГРИФФ: НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА
На максимальной дистанции банкноты Гриффа размножаются. Новые банкноты возвращаются с задержкой и пробивают укрытия по пути.
КЭНДЗИ: ЕШЬ СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ
Притягивает врагов к центру Супера и оказывается в центре перекрестия вместо исходной точки.
Взрывной волшебник Майк
Кремовая Мэг
Кансайский дракон Булл
Тайный агент Вольт
Замок из песка Эш
Грабитель Лу
Подсолнух Роза
Громбин Гуд
Фруктовая Кадзэ
Певец Джэ
ПРОЧИЕ
Уличный Шейд
Ведьма Мэнди (награды Supercell ID)
ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ СКИНЫ
Золотой Финкс
Золотая Луми
Серебряный Финкс
Серебряная Луми
МО
Супер позволяет целиться на разные расстояния.
ОЛЛИ
То же самое, что и у Мо, только круче и молодежнее.
ГРЕЙ
Индикатор прицеливания для гаджета «Трость» преодолевает стены.
ПРОЧЕЕ
Броски/Рывки на нулевое расстояние.
Теперь Мортис может рывком врезаться прямо в стены (как будто ему требовалось разрешение), а Кэндзи способен наносить урон без броска вперед.
ПРОЧЕЕ
Иммунитет к сдерживанию толпы работает против большего количества эффектов (оглушение, заморозка, сковывание и т. д.).
Ограбление возвращается в улучшенном виде!
Сейф стал прочнее. При потере каждых 25 % запаса здоровья сейф получает временный щит, который делает его невосприимчивым к урону. Это сделано, чтобы сейф мог противостоять мощному урону от гиперзарядов и бойцам, которые долбят по сейфу, нанося большое количество урона в секунду.
Оформление
Убрано:
«Ретрополис»;
«Кошмарное поместье» (в том числе версия для столкновения);
«Скейт-парк»;
Добавлено:
«Царство Катаны» (новое);
«Экстрим-шоу» (включая версию для столкновения и броулбола).
Ранговый бой
3-й месяц
Игровой режим: «Охота за сокровищами».
4-й месяц
Игровой режим: «Пейнтбой».
Под бойцами теперь отображается таймер перезарядки гаджета. При снаряжённом гаджете отображается его значок, который во время перезарядки становится серым и показывает таймер.
При использовании Супера с активированным гиперзарядом индикатор прицеливания становится фиолетовым.
Шрифт для корейского языка обновлен на соответствующий английскому.
Обновлены тени и текстуры для моделей Рико, Барли и Тика.
Пропорции модели Мелоди приведены в соответствие с пропорциями других бойцов.
Улучшено отображение пометок и размера бонусов в магазине.
Различные внутренние изменения, повышающие качество и стабильность работы игры и серверов.
Категории значков и спреев вернулись в игру.
Гаджет «Сверхлипкость» Биби теперь действует и на её Супер с гиперзарядом.
Эффект исцеления Байрона теперь пропорционален эффекту кубиков усиления.
Исправлена ошибка, возникающая, когда Мипл целится шайбой в аэробое.
Устранена ошибка, связанная с контролем Виллоу над бойцами, на которых действует эффект невидимости.
Исправлено странное взаимодействие Олли с вагонетками на карте «Вагонетка без тормозов».
Устранена ошибка, из-за которой значки профиля игрока менялись на значки по умолчанию.
Исправлен индикатор прицеливания для гиперзаряда Джина.
Исправлена ошибка, связанная с получением урона возрождающимися бойцами.
Исправлено плохое поведение Кита в некоторых ситуациях.