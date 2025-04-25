Кадзэ может переключаться между двумя образами — гейши и ниндзя — с помощью уникального гаджета.

Каждый из этих образов раскрывает совершенно уникальные навыки, и вы можете менять один образ на другой прямо во время боя!

Пс-с-с... Вам понадобится разблокировать 2 звёздные силы, 2 гаджета и 1 гиперзаряд, чтобы они были доступны в ОБОИХ образах. Круто, правда?