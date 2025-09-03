Информация об обновлении: сентябрь 2025
Новое событие! Brawl Stars и Subway Surfers
Наш новый совместный проект переносит вас под землю! Ну, что-то вроде того...
В этом событии вы отправитесь в путешествие по четырём разным городам — вас ждут новые временные Суперы Subway, новый режим «Subway-забег», награды Subway Surfers (в том числе скин «Олли Jake») и другие интересные вещи!
Для всего этого вам понадобится продвигаться на пути наград, собирая рельсы. Источники получения рельсов:
победы дня (рельсы заменят призы Старр);
наборы квестов, которые появляются каждую неделю;
клубное событие «Мегапоезд»;
соревнования;
призы от авторов контента — следите за новостями вашего любимого автора.
Бумбоксы
Продвигаясь на пути наград, вы также будете получать бумбоксы!
В каждом из них полно разных крутых вещей, в том числе особые награды события вроде скинов Subway Surfers, уличной и граффити-серий, а также другие элементы оформления. Кроме того, в каждом обязательно будет Супер Subway!
Обратите внимание: некоторых скинов, относящихся к событию, в бумбоксах не будет. Например:
Олли Jake (можно получить на пути наград события);
стритстайл Эмз, хайпбист Эмз и теквир Эмз (скины Brawl Pass и Brawl Pass Plus);
художник граффити Леон (скин клубного события);
художница граффити Мина (входит в состав ящика Мины).
Суперы Subway
Существует 8 разных Суперов Subway, для каждого из которых есть 3 уровня улучшения.
В матчах эти способности можно применить с помощью дополнительного джойстика — так же, как и обычные Суперы.
Суперы Subway можно будет использовать во всех режимах с соответствующим модификатором.
В событии будут доступны следующие Суперы Subway:
суперкроссовки: позволяет перепрыгивать через любые препятствия. При приземлении даёт временное ускорение и щит;
магнит для бойцов: притягивает любого бойца;
зарядка для доски: позволяет проходить сквозь препятствия и врагов, нанося урон. В конце пути оглушает врагов;
шлагбаум: устанавливает шлагбаум-ловушку;
ранец: позволяет летать, атакуя врагов сверху. Оставляет следы краски, которые замедляют противников;
скоростные пути: выпускает снаряд, который наносит урон и оставляет после себя железнодорожные пути, ускоряющие движение по ним;
стереосистема: выпускает музыкальную волну, которая отбрасывает врагов и лечит союзников;
кузнечик: позволяет притянуться к врагу или препятствию.
Subway-забег
Гонка для десяти игроков по разным картам! Побеждает игрок, первым прошедший 10 контрольных точек.
При поражении вы возвращаетесь на последнюю пройденную контрольную точку.
Победа над другими игроками даёт временное ускорение.
На каждой карте есть охранник, который вас преследует.
Через карту ходят поезда — если поезд вас заденет, то вы получите урон.
Расписание события
1-я неделя: Нью-Йорк
Игровой режим «Subway-забег».
2-я неделя: Берлин
Клубное событие «Мегапоезд» — собирайте рельсы всем клубом и продвигайтесь по общему пути наград, в конце которого вас ждёт скин «Художник граффити Леон».
3-я неделя: Рио-де-Жанейро
Событие в честь выхода Мины — подробности ниже.
4-я неделя: Токио
Ежедневные соревнования — выберите один из трёх игровых режимов и постарайтесь набрать как можно больше очков в каждом матче. Чем выше ваше место, тем больше рельсов вы получите!
Каждые выходные в течение события вас также ждёт режим с новым модификатором «Дождь из монет»:
во время матча будут появляться монеты — собирайте их, чтобы получить бонусные награды в конце матча;
вы также получите монеты, собранные вашими товарищами по команде;
монеты останутся у вас, только если вы победите;
в событии с этим модификатором можно собрать не больше определённого количества монет в день.
Событие Subway Surfers начнётся 4 сентября и закончится 30 сентября.
Хеллоуинское событие
В этом году мы начнём праздновать Хеллоуин раньше — вас ждёт специальное событие, где можно собирать конфеты, чтобы получить награды, а также испытать свои силы, сражаясь с боссами из мрачного неизвестного измерения.
Конфеты
Собирайте конфеты, чтобы обменять на награды, в числе которых:
тыквенный ящик, который можно открыть сразу же;
ящик сладостей, который можно улучшить и открыть позднее, чтобы получить более крупную награду.
Зарабатывайте конфеты за победы дня, прохождение особых квестов и уничтожение хеллоуинских боссов!
Сахарная лихорадка
Доступна только в определённые выходные.
Можно активировать один раз в день на экране игрового режима.
Победы приносят бонусные конфеты в течение 10 минут.
Сбрасывается каждый день в 8:00 UTC.
Если действие прекратится во время матча, вы всё равно получите бонусные конфеты.
Режим с хеллоуинскими боссами
Сражение в несколько этапов с возрастающей сложностью.
Прохождение каждого этапа приносит конфеты.
У каждого босса свои способности и тактики. Вот с кем вам предстоит сразиться:
чумной доктор Ворон — высокая скорость и атака ядом;
Тик без головы — контроль области с помощью взрывающихся приспешников;
Каррета Спайк — высокая дальность и цепные эффекты;
Кидзу Кэндзи — призрачный воин, способный призвать клон могущественного Кэндзи;
Гаргулья R-T — мощная оборона и стратегический контроль области;
призрачный дайвер Рико — пулевой ад.
Хеллоуинские события будут проходить в течение всего октября. Точные даты будут объявлены позднее.
Новые бойцы
Мина
Мифический боец (урон)
Особенность: после каждой атаки запускается шкала-таймер, отражающая промежуток времени, в течение которого Мина может использовать атаку следующего этапа комбо. Если время выйдет, цикл атак начнётся заново.
Основная атака: КОМБО-КАПОЭЙРА.
В течение короткого времени Мина поочерёдно использует разные атаки. Если она не атакует вовремя, комбо прерывается и цикл начинается заново. С каждой атакой Мина также делает небольшой рывок вперёд.
1-я атака: высокая дальность и узкая область поражения.
2-я атака: средние дальность и область поражения.
3-я атака: малая дальность и широкая область поражения.
Супер: УРАГАН 3000.
Мина бьёт в воздух с такой силой, что вызывает ураган, который наносит огромный урон и подбрасывает врагов перед ней.
1-я звёздная сила: ЗУМ-ЗУМ-ЗУМ.
Третья атака в комбо лечит Мину на 50 % от нанесённого урона.
2-я звёздная сила: ПОТРЯСНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.
Супер Мины также обездвиживает врагов на 0,5 секунды.
1-й гаджет: МЕЛЬНИЦА.
Создаёт стену ветра, которая блокирует снаряды на 3 секунды.
2-й гаджет: ТАК НАЗЫВАЕМАЯ КАПОЭЙРА.
При попадании следующий Супер перезаряжается мгновенно.
Титул: «Ураган».
Зигги
Мифический боец (контроль)
Основная атака: ТА-ДАМ!
Зигги вызывает молнию, которая бьёт в цель после небольшой задержки (словно по волшебству) и наносит урон по области.
Супер: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ УРАГАН ЗИГГИ.
Зигги начинает своё величайшее представление и вызывает гигантский электроураган, который быстро перемещается по карте и наносит урон пойманным внутрь врагам. Ураган замедляется, если в его радиусе действия находится противник.
1-я звёздная сила: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.
При нанесении урона Супер Зигги замедляет врагов на 20 % в течение 1 секунды.
2-я звёздная сила: ВЕЛИКИЙ ЗИГГИНИ.
Если молния попадёт в цель, следующая основная атака нанесёт на 30 % больше урона.
1-й гаджет: ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.
Каждую секунду Зигги атакует молнией ближайшего врага на протяжении 5 секунд. Эти атаки не расходуют боеприпасы.
2-й гаджет: ВОТ Я ЕСТЬ, А ВОТ МЕНЯ НЕТ...
Со следующим ударом молнии Зигги перемещается в область поражения.
Титул: «Само совершенство».
Событие в честь выхода бойца
Принцип появления новых бойцов меняется! Теперь у вас будет возможность поучаствовать в десятидневном событии и получить нового бойца бесплатно!
В день вы будете получать по 3 билета для участия в событии.
Эти билеты не копятся, так что их нужно использовать в течение дня, но их запас восстановится на следующий.
Если вы соберёте команду с друзьями, то каждому участнику потребуется для игры один билет.
Билеты дают право на игру в матчах со случайным игровым режимом и этапом выбора бойца — аналогично событию «Мегакопилка». Вы также сможете бесплатно выбрать для игры нового бойца, прокачанного до максимального уровня силы!
Игровые режимы:
Мина — броулбол, зачистка, захват кристаллов;
Зигги — горячая зона, нокаут, награда за поимку.
За каждые две победы (относится к мифическим бойцам, для бойцов другой редкости условия могут отличаться) вы получаете особый тематический ящик бойца, который может содержать нового бойца, особые элементы оформления, ресурсы для продвижения и валюту, включая кристаллы!
Открыв определённое количество ящиков (по 14 для Мины и Зигги), вы гарантированно получите нового бойца!
Если вам до этого уже повезло получить нового бойца из ящика, то вместо него вы получите особенный мифический скин!
Любые скины для нового бойца, которые вы получите из ящика до того, как разблокируете его самого, отправятся в ваш банк скинов.
Эти ящики можно также купить в магазине, и они пойдут в счёт общего количества, необходимого для разблокировки бойца.
Вас также ждёт событие с зеркальными матчами, где каждый будет играть за нового бойца с максимальным уровнем силы, чтобы получше освоиться с новой механикой.
Если вы не разблокируете нового бойца за время события, то, когда оно закончится, этот боец отправится на дорогу Старр, где до конца сезона ему можно будет передать накопленные кредиты.
Новые гиперзаряды
Олли: ТАНЦУЮТ ВСЕ.
Теперь Олли прыгает! Радиус его Супера увеличился, и он не расходует боеприпасы во время подготовки музыкальной атаки.
Байрон: НЕСТАБИЛЬНАЯ МИКСТУРА.
Когда Супер Байрона достигает цели, из точки удара во все стороны разлетаются снаряды его основной атаки.
Финкс: ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ.
Финкс создаёт вокруг себя дополнительную временную воронку, которая перемещается вместе с ним.
Джэ Ён: ЛЮБИМЧИК ТОЛПЫ.
Во время действия гиперзаряда перезарядка Супера Джэ Ёна ускоряется, и Супер усиливается при каждом использовании.
Джуджу: БОКОР.
Джуджу призывает более крупного Гри-Гри, у которого иголки длиннее, урон и скорость передвижения — выше, а запас здоровья — больше.
Мипл: ПРАВИЛО МЕЛКИМ ТЕКСТОМ.
Площадь Супера увеличивается, а Мипл и союзники могут ходить по воде и сквозь стены в зоне действия Супера.
Ларри и Лори: ТРОЙНЯШКИ.
Ларри призывает дополнительного бота-прототипа Лори с увеличенным уроном и запасом здоровья. На прототип не действуют гаджеты, влияющие на оригинального Лори.
Транк: МУРАВЕЙНИК.
Супер Транка оставляет на врагах муравьёв, которые наносят урон с течением времени.
Новые скины
Subway Surfers и «Уличные художники»
Стритстайл Эмз | Brawl Pass.
Хайпбист Эмз | Brawl Pass | Цветовой вариант 1.
Теквир Эмз | Brawl Pass | Цветовой вариант 2.
Диджей Поко | Гиперзарядный.
Скрэтчер Поко | Гиперзарядный | Цветовой вариант 1.
Битмейкер Поко | Гиперзарядный | Цветовой вариант 2.
Диджей Хэнк | Мифический.
Олли Jake | Эпический.
Джанет Tricky | Эпический.
Байрон Frank | Эпический.
Художник граффити Леон | Редкий.
Художник граффити Сту | Редкий.
Художница граффити Алли | Редкий.
Художница граффити Мина | Редкий.
Хеллоуин
Чумной доктор Ворон | Brawl Pass.
Загробный швейцар Ворон | Brawl Pass | Цветовой вариант 1.
Старый охотник Ворон | Brawl Pass | Цветовой вариант 2.
Призрачный дайвер Рико | Мифический.
Гаргулья R-T | Мифический.
Волчонок Гавс | Эпический.
Тик без головы | Легендарный.
Кидзу Кэндзи | Гиперзарядный.
Другие скины
Каррета
Эль Сверчок | Эпический.
Безумный клоун Карл | Эпический.
Каррета Спайк | Эпический.
Академия Brawl
Профессор древних ужасов Барли | Эпический.
Пранкер Честер | Эпический.
Прогульщица Пенни | Эпический.
Supercell ID
Рыбак Базз | Эпический.
Серебряные и золотые скины
Серебряная Алли.
Золотая Алли.
Серебряный Транк.
Золотой Транк.
Изменения баланса
Усиления
Биби:
шкала хоум-рана теперь заряжается после использования вне зависимости от количества боеприпасов;
Отис:
запас здоровья увеличен: 3200 → 3400;
урон от основной атаки увеличен: 3 × 460 → 3 × 500;
Шелли:
гаджет «Перемотка» также восстанавливает все боеприпасы при активации;
8-БИТ:
урон от основной атаки увеличен: 6 × 640 → 6 × 680;
Чак:
скорость зарядки гиперзаряда увеличена: 20 % → 30 %;
Гэйл:
урон увеличен: 6 × 560 → 6 × 600;
Клэнси:
порог первого этапа снижен: 9 → 7 ударов;
порог второго этапа снижен: 8 → 7 ударов;
звёздная сила «Разведка» — количество начальных жетонов уменьшено с 3 до 2, но количество ударов для повышения уровня уменьшено с 6 до 5;
Гавс:
скорость снаряда основной атаки увеличена на 10 %;
Леон:
Урон основной атаки от расстояния увеличен: 30 % → 35 %.
Ослабления
R-T:
гиперзарядный урон уменьшен: 25 % → 15 %;
прочность гиперзарядного щита уменьшена: 25 % → 15 %;
Тара:
время перезарядки гаджета «Потусторонняя поддержка» увеличено: 15 с. → 17 с.;
Кит:
скорость перезарядки гиперзаряда уменьшена: 8 → 10 ударов;
Мистер П.:
скорость перезарядки гиперзаряда уменьшена: 35 → 30 ударов;
Бо:
скорость перезарядки гиперзаряда уменьшена: 45 → 40 ударов;
Лили:
скорость снаряда гиперзаряженного Супера уменьшена: 5600 → 5000;
Бонни:
скорость перезарядки гиперзаряда уменьшена: 40 → 35 ударов.
Изменения арены
Усиления
Джин:
урон увеличен: 6 % → 7 %;
скорость передвижения увеличена: 8 → 10;
скорость перезарядки увеличена: 2 % → 2,5 %;
Эль Примо:
запас здоровья увеличен: 880 → 900;
урон увеличен: 4 % → 5 %;
Дэррил:
запас здоровья увеличен: 880 → 900;
урон увеличен: 4 % → 5 %;
Леон:
урон увеличен: 5 % → 6 %;
Беа:
урон увеличен: 6 % → 8 %;
Макс:
запас здоровья увеличен: 600 → 700;
Кадзэ:
запас здоровья увеличен: 450 → 600.
Ослабления
Шейд:
урон уменьшен: 5 % → 3 %;
скорость перезарядки уменьшена: 2 % → 1,5 %;
Джуджу:
запас здоровья уменьшен: 550 → 450;
скорость перезарядки уменьшена: 2 % → 1,5 %;
Барли:
урон уменьшен: 3 % → 2 %;
Мэнди:
урон уменьшен: 9 % → 7 %;
Ларри и Лори:
запас здоровья уменьшен: 550 → 450;
Булл:
урон уменьшен: 4 % → 3 %;
Джэ Ён:
запас здоровья уменьшен: 550 → 450;
Алли:
урон уменьшен: 4 % → 3 %;
скорость перезарядки уменьшена: 2 % → 1,5 %;
Бонни:
урон уменьшен: 9 % → 7 %;
R-T:
урон уменьшен: 4 % → 2 %;
Даг:
запас здоровья уменьшен: 500 → 450;
скорость перезарядки уменьшена: 2,5 % → 2 %;
время возрождения теперь увеличивается с повышением уровня на арене;
время возрождения теперь можно увидеть во время матча;
количество трофеев, которое можно потерять в матчах, увеличено на 50 %.
Изменения игровых режимов, карт и очерёдности появления
Изменение ротации постоянных игровых режимов:
броулбол, нокаут, аэробой, нокаут 5 на 5, захват кристаллов и арена больше не будут чередоваться с другими игровыми режимами;
ограбление, горячая зона и жетоновый бой будут чередоваться в одной ячейке;
вышибалы, волейбой и баскетбой будут чередоваться в одной ячейке;
зачистка, награда за поимку и дуэли будут чередоваться в одной ячейке.
Новые карты режима «Subway-забег»:
«Кукуево»,
«Хаос в метро»,
«Обратная атака»,
«Безумный маршрут»,
«Радужный экспресс»,
«Разборки на рельсах»,
«Гонки на путях».
Оформление
Добавлено:
Subway Surfers,
Subway Surfers (столкновение),
Морг Мортиса (столкновение).
Убрано:
«Болото любви»,
«Царство Катаны» (столкновение).
Ранговый бой
Сезон 1:
избранный игровой режим: горячая зона (с двумя дополнительными картами в ротации);
бесплатные бойцы: Ларри и Лори, Лили и Амбер.
Сезон 2:
избранный игровой режим: награда за поимку (с двумя дополнительными картами в ротации);
бесплатные бойцы: Бо, Спраут и Кэндзи.
Путь к славе и эмблемы трофеев бойца
Новые эмблемы трофеев бойца:
эмблемы переработаны, чтобы отражать индивидуальную иконку каждого бойца;
эмблемы бойцов будут показываться на боевой карте и рядом с общим количеством трофеев бойца;
добавлены новые уровни трофеев свыше 1000 — 1200, 1500 и 2000:
достигая новых уровней, игроки будут получать соответствующие эмблемы для бойца, которые останутся у них навсегда;
трофеи сезона по-прежнему сбрасываются до отметки в 1000 трофеев;
в трофейных режимах отрегулирован подбор противников для игроков, имеющих больше 1000 трофеев, чтобы они могли стабильнее находить соперников с аналогичным количеством трофеев.
На пути к славе появятся три новые области:
«Ранчо»,
«Шахты Майка»,
«Город на Диком Западе».
Изменения Brawl Pass и видеозаписей
Награды за мастерство игры новыми бойцами (удаленная функция) перенесены в бесплатную часть Brawl Pass:
0-й уровень: +500 монет;
1-й уровень: +500 очков силы;
25-й уровень: 300 кредитов вместо случайного приза Старр;
26-й уровень: поменялся местами с 28-м;
48-й уровень: +2500 монет.
Изменения видеозаписей
Булл: отбросить бойцов в одном матче — 3 вместо 8;
Базз: оглушить бойцов одним Супером — 2 вместо 3;
Честер: использовать Суперы за один гиперзаряд — 2 вместо 3;
Кольт: нанести урон одним Супером — 10 000 очков вместо 15 000;
Даг: возродить союзников в одном матче — количество уменьшено до 3;
Эдгар: победить бойцов в одиночном столкновении — 2 вместо 3;
Фрэнк: оглушить врагов одним Супером в одном матче — 1 раз за матч вместо 2;
Джеки: получить урон в одном матче и выжить — 25 000 очков вместо 50 000;
Джэ Ён: восстановить здоровье в одном матче одиночного столкновения — 7 000 очков вместо 10 000;
Кадзэ: находясь в образе ниндзя, победить бойцов с помощью одного Супера — 2 вместо 3;
Кит: победить бойцов в одном матче, сидя на союзнике, — 2 вместо 3;
Леон: победить бойцов в одном матче и остаться в живых — 4 вместо 6;
Мипл: победить бойцов, стреляя сквозь стены, — количество уменьшено до 3;
Мортис: ударить врагов с помощью одного рывка в одном матче — 1 раз за матч вместо 3;
Нита: нанести урон медведем — 10 000 очков вместо 50 000;
Олли: спровоцировать врагов одним Супером в одном матче — 1 раз за матч вместо 3;
Пайпер: победить бойцов в одном матче с максимального расстояния — количество уменьшено до 3;
Вольт: победить бойцов, находясь на последнем этапе, — количество уменьшено до 3;
гиперзаряды: использовать в одном матче — 2 вместо 3;
добавлены видеозаписи для арены:
получить 3 усиления кайдзю в одном матче;
победить бойца пятью уровнями выше.
Это всего лишь некоторые из изменений, запланированных для видеозаписей. Мы обдумываем будущее видеозаписей и сообщим вам подробности позднее.
Изменения глобального ценообразования
Мы успешно завершили тестирование глобального ценообразования, которое начали ранее в этом году.
Это значит, что локальные изменения цен вступят в силу 2 сентября с выходом обновления и затронут более 100 стран в Латинской Америке, Африке, Восточной Европе и Юго-Восточной и Центральной Азии.
Исправления ошибок и общие улучшения
Исправлено описание «Свежего взгляда» Грея, чтобы оно соответствовало его фактической механике.
Исправлен индикатор прицеливания в «Броуболе» и для других метательных атак, чтобы направление броска отображалось корректно.
Исправлена ошибка, из-за которой Супер Анджело не наносил урон после того, как Анджело побеждали.
Исправлена ошибка, из-за которой некоторые бойцы не могли атаковать, пока несли трофей в «Похитителях трофеев».
Башни в «Войне призраков» теперь могут атаковать невидимые цели.
Исправлены скины Ворона, у которых снаряды Супера выглядели так же, как снаряды стандартного скина.
Теперь у разных скинов Булла есть свои визуальные эффекты для Супера.