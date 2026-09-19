30 Eylül'e kadar sürecek bu etkinlik iki aşamadan oluşuyor.

1. AŞAMA: SINIF

Bu aşama, Duo'nun sana faydalı bir şey öğretmeye çalıştığı bir sınıfta geçiyor. Fakat Spike'ın her zaman daha iyi bir planı var, o da toplulukla birlikte belirli bir hedefi tamamlayıp ödüller kazanmak!

2. AŞAMA: DİSİPLİN ODASI

Tabii ders sırasında Brawl oynadığı için tüm topluluk disiplin cezası alıyor! Disiplin odasından kaçmak için herkes oyun dilini değiştirmek gibi saçma sapan bir görev yapmak zorunda.

Görevi tamamla, disiplinden kaç ve ertesi gün sınıfa dön.

DUO BOSS SAVAŞI

Duo Boss Savaşı adında yeni bir oyun modu var. Diğer oyuncularla koordine olarak Duo'nun sorularını okuyacak ve doğru yanıtlayacaksın. Evet, okuman gerekiyor. Evet, rastgele takım arkadaşlarıyla koordine olman gerekiyor.

AMA Duo'nun bile bir noktada sabrı taşacak! Doğru yanıtlasan bile eninde sonunda sabrı tükenip yine saldıracak.