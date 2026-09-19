Brawl Stars x Duolingo
DUOLINGO ETKİNLİĞİ BAŞLADI!
Duo herkese bir ders vermeye geldi! En azından deneyecek. Neyse ki Spike'ın başka bir planı var. Duo derslerine girmeyecek, Brawl oynayacak ve Çöp Goblini Daryl kostümü gibi ücretsiz ödüller kazanacak!
Spike'ın Duo'yu uygulamasına geri postalamasına yardım edelim.
NASIL OLACAK?
30 Eylül'e kadar sürecek bu etkinlik iki aşamadan oluşuyor.
1. AŞAMA: SINIF
Bu aşama, Duo'nun sana faydalı bir şey öğretmeye çalıştığı bir sınıfta geçiyor. Fakat Spike'ın her zaman daha iyi bir planı var, o da toplulukla birlikte belirli bir hedefi tamamlayıp ödüller kazanmak!
2. AŞAMA: DİSİPLİN ODASI
Tabii ders sırasında Brawl oynadığı için tüm topluluk disiplin cezası alıyor! Disiplin odasından kaçmak için herkes oyun dilini değiştirmek gibi saçma sapan bir görev yapmak zorunda.
Görevi tamamla, disiplinden kaç ve ertesi gün sınıfa dön.
DUO BOSS SAVAŞI
Duo Boss Savaşı adında yeni bir oyun modu var. Diğer oyuncularla koordine olarak Duo'nun sorularını okuyacak ve doğru yanıtlayacaksın. Evet, okuman gerekiyor. Evet, rastgele takım arkadaşlarıyla koordine olman gerekiyor.
AMA Duo'nun bile bir noktada sabrı taşacak! Doğru yanıtlasan bile eninde sonunda sabrı tükenip yine saldıracak.
ÖDÜLLER
Çöp Goblini Darryl Kostümü
5 Kaos Hediyesi
20 Elmas
10 Rastgele Starr Hediyesi
2.000 Altın
2.000 DP Katlayıcı
3 Gizemli Starr Hediyesi
2.000 Güç Puanı
2.500 Mücevher
1.000 Kredi
2.000 Pro Pass DP'si
1 Ultra Kupa Kutusu
DAHA FAZLA ÖDÜL!
Fazladan görsel ürün, kaos hediyesi ve ÜCRETSİZ Spike almak için Duolingo uygulamasını açıp Brawl Stars görevini tamamla!
Brawl Stars oyuncuları görevi tamamlayabilecek kadar zeki değil diyorlarmış. Yeşil tavuğu haksız çıkar, Brawl Stars görevini tamamla ve oyun içinde ödüllerinle hava at. İşte bu kadar.
ŞİMDİYE KADARKİ EN ZEKİ ÇEKİLİŞ
Brawl Stars'daki en akıllı 10 oyuncuya 3,141592 MİLYON ELMAS veriyoruz!
Birkaç günde bir resmi Brawl Stars sosyal medya kanallarında cevaplaman gereken sürpriz bir test sorusu paylaşacağız. Testi geçmek için:
Soruyu doğru yanıtla.
Yanıtlarına #BrawlStars ve #Duolingo etiketlerini ekle.
Ne kadar fazla katılırsan seçilme şansın o kadar artar! Ardından rastgele 10 kazanan seçilecek ve etkinlik 1 Ekim'de sona erince bu kazananlarla iletişime geçilecek.
Bizi gururlandır. Bol şans!