İşte karşınızda, KAZANMAK İÇİN ÖDE... Demek istediğim, KAZANMAK İÇİN OYNA! #BrawlStarsP2W

Bir ULTRA KUPA KUTUSU da dahil, olabildiğince fazla ödül almak için 10 gününüz var! Bu etkinlikte ödül sınırı yok, tek sınır süre!

KATILMA YÖNTEMİ VE DAHA FAZLA BİLGİ

Bu etkinlikte YOK ETTİĞİNİZ RAKİPLERİ sayıyoruz! Tek yapmanız gereken diğer savaşçıların hakkından gelmek!

Her eşik için 1 milyar rakip yok etmeniz gerekiyor ve eşiklere ulaştıktan bir gün sonra ödüller dükkandaki günlük yenilenen ödüller arasında görünecek!

ÖDÜLLER

Eşikler Ödüller 1 5 Starr Hediyesi 2 1000 Altın 3 3 Hediye 4 1000 Güç Puanı 5 1 Gizemli Starr Hediyesi 6 2000 Mücevher 7 1 Efsanevi Starr Hediyesi 8 500 Kredi 9 Hiperşarj Starr Hediyesi 10 Ultra Kupa Kutusu* 11 10 Starr Hediyesi 12 10 Starr Hediyesi 13. Eşik ve Sonrası 10 Starr Hediyesi

* SORUMLULUK REDDİ: Ultra Kupa Kutusu yalnızca etkinlik sona erdikten sonra sahiplerine ulaştırılır.

ÖZEL ÇEKİLİŞ!

Bir yıllık Brawl Pass Plus kazanabilirsiniz! Matematikle uğraşmak istemiyorsanız biz söyleyelim, toplam 12 Brawl Pass Plus ediyor.

Ama hepsi bu kadarla da bitmiyor, şanslı kazananlardan biri olursanız arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz 10 Brawl Pass Plus da alabilirsiniz!

PEKİ NASIL?

Oyundaki en iyi anlarınızı, gönderinizde #BrawlStarsP2W etiketini kullanarak sosyal medya hesabınızda paylaşın. Etkinlik sona erdiğinde beş şanslı kazananı seçeceğiz!

Kazanmak için Oyna topluluk etkinliği ŞİMDİ başlıyor ve 24 Nisan saat 9.00'da (UTC) sona erecek!