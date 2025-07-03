BUGÜNDEN başlayıp 8 Temmuz'a kadar Mortis HERKES için ÜCRETSİZ olacak!

Mortis'le oynayıp diğer savaşçıları yok etmeli VE Mortis'i yok etmelisin!

Mini topluluk etkinliğimiz Mortis Oyunlarına hoş geldin!

Topluluk hedefimiz... MORTİS'LE OYNAMAK, yani:

Mortis'le 300 milyon düşman yok etmek

Mortis'i 300 milyon kez yok etmek

Oyun içi haberlerde iki çubuk olacak ve bunların her biri farklı bir hedefi (Mortis'le yok edilen düşmanları ve Mortis'in yok edilme sayısını) takip edecek... İşte ödüller!

Mortis'le yok etme ve Mortis'in yok edilme sayısı - Ödül

EŞİK - Her iki çubukta da 5 Starr hediyesi

EŞİK - 2 ölü kutu VE bir mutlu ağlayan rozet

EŞİK - Mortis hiperşarjı* VE bir efsanevi hediye

300 milyon yok etme ve yok edilme - İlerleyemeyen Mortis oyuncu simgesi ve Mortis POPOSU simgesi

Mortis'in hiperşarjına zaten sahipsen alternatif ödül olarak 1000 altın alırsın.

ÇEKİLİŞ

Topluluk Çekilişleri GERİ DÖNDÜ!

Tek yapman gereken Mortis'le en iyi oyununu #MortisGames ve #BrawlStars etiketlerini kullanarak herhangi bir sosyal medya hesabında paylaşmak! 10 kazanan seçip 999.999 elmas hediye edeceğiz! Şaka değil!

DAHA FAZLASI!

Yeni Brawl Pass sezonu: Yeraltı Efsaneleri!

İkarus Bonnie Mücadelesi şimdi başlıyor.

Yeni hiperşarjların ilk bölümü geldi.

Hiperşarj etkinliği.

Mega kumbara.

Yeni Yakan Savaş oyun modu.

Etkinlik ŞİMDİ başlıyor ve 8 Temmuz'da sona erecek! Oyuna girip içindeki gece yaratığını serbest bırakma zamanı!