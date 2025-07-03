Mortis'i yok et, ödüller kazan!
BUGÜNDEN başlayıp 8 Temmuz'a kadar Mortis HERKES için ÜCRETSİZ olacak!
Mortis'le oynayıp diğer savaşçıları yok etmeli VE Mortis'i yok etmelisin!
Mini topluluk etkinliğimiz Mortis Oyunlarına hoş geldin!
Topluluk hedefimiz... MORTİS'LE OYNAMAK, yani:
Mortis'le 300 milyon düşman yok etmek
Mortis'i 300 milyon kez yok etmek
Oyun içi haberlerde iki çubuk olacak ve bunların her biri farklı bir hedefi (Mortis'le yok edilen düşmanları ve Mortis'in yok edilme sayısını) takip edecek... İşte ödüller!
Mortis'le yok etme ve Mortis'in yok edilme sayısı - Ödül
EŞİK - Her iki çubukta da 5 Starr hediyesi
EŞİK - 2 ölü kutu VE bir mutlu ağlayan rozet
EŞİK - Mortis hiperşarjı* VE bir efsanevi hediye
300 milyon yok etme ve yok edilme - İlerleyemeyen Mortis oyuncu simgesi ve Mortis POPOSU simgesi
Mortis'in hiperşarjına zaten sahipsen alternatif ödül olarak 1000 altın alırsın.
ÇEKİLİŞ
Topluluk Çekilişleri GERİ DÖNDÜ!
Tek yapman gereken Mortis'le en iyi oyununu #MortisGames ve #BrawlStars etiketlerini kullanarak herhangi bir sosyal medya hesabında paylaşmak! 10 kazanan seçip 999.999 elmas hediye edeceğiz! Şaka değil!
DAHA FAZLASI!
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