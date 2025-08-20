Brawl Stars, Güney Amerika'nın EN BÜYÜK fuarı olan Brazil Game Show'a HAZIR! Brawl Stars Şampiyonasında en iyi takımların, dünya finaline gidecek dört takımdan biri olmak için kapıştığını görmek istiyorsanız biletlerinizi almayı unutmayın!

Sayfaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/

Evden mi izleyeceksiniz? O zaman Aşamalı Pro Pass'te ödüllerinizi kazanın!

SŞE ile yepyeni bir Aşamalı Pass geliyor! Supercell ID'nizle giriş yapın, tahminlerde bulunun, etkileşime geçin ve ödülleri kapın! Perili Dynamike V kostümü artık Starr hediyeleri ve diğer harika ödüllerle birlikte mevcut.

Başlamak için event.brawlstars.com adresini ziyaret edin.