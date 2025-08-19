BRAWL BREZİLYA'YA GİDİYOR!
9-11 Ekim tarihlerinde Brawl Stars Şampiyonası Son Şans Elemeleri başlıyor! HEYECANA HAZIR MISINIZ?
Brawl Stars, Brazil Game Show'da ses getirirken sizler de Güney Amerika'daki ilk BSŞ etkinliğini kaçırmak istemeyeceksiniz.
Yedi farklı bölgeden 16 takım, Brawl Stars Dünya Finallerine katılacak dört takım arasına girmek için karşı karşıya gelecek. 2025 yılında uluslararası şöhret uğruna canla başla çabalayan takımlar için her şey buna bağlı.
Son Şans Elemeleri 10 Ekim'de düzenlenecek!
Brawl Stars, Güney Amerika'nın EN BÜYÜK fuarı olan Brazil Game Show'a HAZIR! Brawl Stars Şampiyonasında en iyi takımların, dünya finaline gidecek dört takımdan biri olmak için kapıştığını görmek istiyorsanız biletlerinizi almayı unutmayın!
Sayfaya bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
Evden mi izleyeceksiniz? O zaman Aşamalı Pro Pass'te ödüllerinizi kazanın!
SŞE ile yepyeni bir Aşamalı Pass geliyor! Supercell ID'nizle giriş yapın, tahminlerde bulunun, etkileşime geçin ve ödülleri kapın! Perili Dynamike V kostümü artık Starr hediyeleri ve diğer harika ödüllerle birlikte mevcut.
Başlamak için event.brawlstars.com adresini ziyaret edin.
Yarışmacılarımızın hepsine başarılar dileriz. Brazil Game Show'da görüşmek üzere!
Brawl Stars E-spor Ekibi