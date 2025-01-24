Daha fazla bilgi için Yol Haritası videosuna göz atabilir veya aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz:

ALTI ADET AYLIK SEZON - ÜÇ ÇEVRİMDIŞI ETKİNLİK

Doğru duydunuz, bu sene Brawl Stars e-spor müsabakalarına hiç olmadığı kadar doyacağız. BSŞ süresince üç farklı kıtada çevrimdışı etkinlikler olacak!

BRAWL KUPASI, oyuncuların kendi bölgeleri için ek bir SŞE veya Dünya Finali kontenjanı kazanabileceği yeni bir çevrimdışı etkinliktir. 2025'in ikinci çeyreğinde yapılması planlanan bu etkinliğin yarışma yılının kalanına yön verme olasılığı yüksek.

Güney Asya ve Güneydoğu Asya

Geri bildirimlerinizi dikkate alarak APAC bölgesindeki yarışmalarda değişiklikler yapıyoruz. Japonya ve Kore'yi içeren Doğu Asya dışında, Güneydoğu Asya ve Güney Asya'da yarışan oyuncular Let’s Play Live tarafından düzenlenen bir dizi turnuva aracılığıyla SŞE'ye katılma hakkı için yarışabilecek! Duyuru yakında yapılacak, en güncel bilgiler için Let's Play Live'ın sosyal medya hesaplarını takip edin.

Road To Redemption (Kurtuluşa Giden Yol) Belgeseli

Geçen senenin Dünya Finallerindeki üç takımı anlatan 2025 belgeselimiz yakında yayınlanacak! Bu belgeselde, takımların hikayelerine ve 2024 Brawl e-spor sezonu sonrasındaki hazırlıklarına daha yakından tanık olacaksınız. Patlamış mısırları kapın, gelecek haftalarda youtube.com/BrawlStarsEsports adresinde yapacağımız galada görüşürüz!