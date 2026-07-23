Sekiz takım. İki Dünya Finalleri bileti. Son şans.



Brawl Stars Şampiyonası Son Şans Elemeleri, Dünya Finallerinde yer alma mücadelesi veren son takımları bir araya getirecek. Takımlar heyecan dolu iki gün boyunca grup ve eleme aşamalarında mücadele edecek, sonunda ise yalnızca iki takım kalacak.



SŞE etkinliği, Dünya Finallerinde yer almak için son şansını kullanacak sekiz umutlu takımı bir LAN etkinliğinde buluşturacak. Bu LAN etkinliği 17-18 Ekim tarihlerinde Çin'de düzenlenecek.