Son Şans Elemesi Formatı
SON ŞANS ELEMESİ BAŞLIYOR!
Sekiz takım. İki Dünya Finalleri bileti. Son şans.
Brawl Stars Şampiyonası Son Şans Elemeleri, Dünya Finallerinde yer alma mücadelesi veren son takımları bir araya getirecek. Takımlar heyecan dolu iki gün boyunca grup ve eleme aşamalarında mücadele edecek, sonunda ise yalnızca iki takım kalacak.
SŞE etkinliği, Dünya Finallerinde yer almak için son şansını kullanacak sekiz umutlu takımı bir LAN etkinliğinde buluşturacak. Bu LAN etkinliği 17-18 Ekim tarihlerinde Çin'de düzenlenecek.
Uzun Lafın Kısası
Sekiz takım, Brawl Stars Dünya Finalleri'nde yer almak için son şanslarını kullanarak Çin'de karşılaşacak.
Etkinlik 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Takımlar önce GSL formatı gruplarda mücadele edecek, ardından çiftli eleme formatıyla playoff'lar başlayacak.
En iyi iki takım Dünya Finallerine katılım hakkı kazanacak.
Dünya Finallerine katılamayan takımlar, 18.000 USD tutarındaki ödül havuzundan pay alacak.
NASIL İŞLER?
SŞE'de sekiz takım, dörder takımdan oluşan iki GSL grubuna ayrılır.
Grupların her birinde takımla playoff'larda yer alabilmek için GSL formatında mücadele eder. En iyi takımlar ilerler, sıralamanın altındaki takımlar elenir.
Basit mi? Evet. Gergin mi? Yine evet.
1. GÜN | GRUP AŞAMASI
İlk gün sekiz takımın tamamı mücadele edecek. Beş oyunun üçü formatında toplam sekiz maç oynanacak.
Grup aşaması açılış maçları, etkinliğin gidişatı hakkında fikir verecek. Bu aşamada sihirli sayı iki. İlk günü 2-0 veya 2-1 zaferle noktalayan takımlar yola devam edecek. İlk günü 0-2 yenilgiyle kapatanlar elenecek.
2. GÜN | ELEME MAÇLARI VE PLAYOFF'LAR
İkinci gün mücadele altı takımla devam edecek.
GSL grup aşamasının son turunda etkinliğe veda eden iki takım belli olacak ve geriye kalan dört takım playoff'lara yükselecek.
Ardından son savaş başlayacak.
Playoff'lar çiftli eleme formatıyla gerçekleşecek. Beş maçın ardından Dünya Finallerine katılım hakkı kazanan iki takım belli olacak.
ÖDÜLLER NELER?
SŞE'nin en iyi iki takımı 1.000.000 USD ödül havuzlu Brawl Stars Dünya Finallerine katılım hakkı kazanacak.
Geriye kalan takımlar ise Çin'de 18.000 USD tutarındaki ödül havuzundan pay alacak.
İkinci şans yok. Başka etkinlik yok. Burası, Dünya Finallerinden önceki son durak.