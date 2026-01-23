65. GÜNCELLEME: BUFFIE'LER!
Bakım Arası - 23 Ocak
⚖️ DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ ⚖️
🔼 GÜÇLENDİRMELER
Edgar
• Sağlık: 7200 → 7400 (~%3)
Lumi
• Mermi atma hızı: +%5 (önceki düzeltme fazla oldu)
Griff
• Sağlık: 7200 → 7400 (~%3)
Rico
• Ateş hızı artışı (mermi atma hızı güçlendirmesi)
Gigi
• Saldırı hasarı: 1000 → 1200
Fang
• Yıldız gücü "Kalkan Ayakkabı" hasar bonusu: 720 → 900
Trunk
• Hareket hızı bonusu (karıncaların yakınında): %20 → %25
Poco
• Süper dolum hızı: 5 vuruş → 4 vuruş
(hiperşarj hâlâ 10 vuruş)
🔽 ZAYIFLATMALAR
Emz
• Yıldız buffie hasar görmeme süresi: 1 sn → 0,5 sn
• "Engelleme Butonu" aksesuarının hasarı azaltıldı: 1200 → 1000
• "Engelleme Butonu" aksesuarının menzili %20 azaltıldı.
• "Asit Spreyi" aksesuarı artık cephane tüketiyor.
Spike
• "Patlayan Yumak" aksesuarı hasarı: Diken başına 1200 → 1000
• "Yaşam Bitkisi" aksesuarı bekleme süresi: 14 sn → 18 sn
• Aksesuar artık süperi doldurmuyor.
Mortis
• "Kombo Çarkı" aksesuarı bekleme süresi: 10 sn → 15 sn
• Aksesuar artık süperi doldurmuyor.
Shelly
• "Hedef Tahtası" aksesuarı yavaşlatma gücü: %60 → %30
• Süre: -%50
Kaze
• Formlar arasında sağlık eşitlendi:
Geyşa formu sağlığı: 8200 → 8000
Mina
• "Yel Değirmeni" aksesuarı kalkan süresi: 3 sn → 2 sn
Pierce
• "Dipsiz Şarjörler" aksesuarı bekleme süresi: 13 sn → 16 sn
Colt
• "Hızlı Dolum" aksesuarı cephane çalma: 1 cephane → 0,5
🔁 YENİLEMELER
Frank
• "Karşı Konulmaz Çekim" aksesuarı yavaşlatma süresi: 5 sn → 2 sn
• "Gürültü Önleme" aksesuarının süresi: 2,5 sn → 3,5 sn
🐛 HATA DÜZELTMELERİ 🐛
• Larry ile Lawrie, süperi etkinken ve klona yakınken "Protokol" yıldız gücünü Pierce'a karşı kullandığında artık Sunucu 43 hatası oluşmuyor.
• Oyuncuların Larry ile Lawrie için temel kostüm olmadan Brawl Pass renk seçeneklerini satın alamaması sorunu çözüldü.
• Bir hiperşarj buffie aldıktan sonra satın alım ekranında yanlışlıkla "Yıldız Gücü Buffie'lendi" yazısı görünmüyor.
• Pierce'ın Usta kaydını tamamlamak artık kutu simgesi değil, savaşçı simgesi veriyor.
• Shelly artık "Hedef Tahtası" aksesuarı ve temel saldırısı arasında geçiş yaparak daha hızlı ateş edemeyecek.
• Hiperşarj buffie seçildiğinde hiperşarj hızının yavaşlaması düzeltildi.
• Artık katalogda Elmas Kralı spreyinin birden fazla kopyası görünmüyor.
NOT: Kırmızı takım kamera sorunu, isteğe bağlı bir güncelleme gerektirdiğinden ne yazık ki bu bakım arasında düzeltilemeyecek❗️
BUFFIE'LER NEDİR?
Buffie'ler Starr Park'taki tüm hediye dükkanlarında satılan koleksiyon anahtarlıklarıdır. Bir süre sonra yeni ürünler gelmemeye başladı ve dükkanlardaki tüm buffie'ler tükendi.
R-T, envanter kontrolü yaparken yer altında buffie'lerle dolu bir depo keşfetti ve buffie'ler parkta yeniden satışa çıkmaya başladı!
Buffie'ler, savaşçıların güçlerini ve yeteneklerini artırır.
Buffie'ler savaşçıların sahip olduğu aksesuarları, yıldız güçlerini VE hiperşarjları güçlendirir.
HANGİ SAVAŞÇILARA BUFFIE GELİYOR?
Bu güncellemede Colt, Shelly, Spike, Mortis, Frank ve Emz'ye!
Her savaşçının üç buffie'si olacak: bir aksesuar buffie'si, bir süper buffie ve bir hiper buffie!
Açılan buffie'ler kalıcı olarak etkinleşir ve hem yıldız gücünü hem de iki aksesuarı birden güçlendirir.
Aynı anda üç buffie'yi de kullanabilirsiniz.
NE İŞE YARARLAR?
Her bir buffie'nin savaşçılara etkisini gözden geçirelim!
COLT
Aksesuar: Hızlı Dolum
Her vuruş düşmandan bir cephane çalar.
Aksesuar: Gümüş Mermi
Daha fazla hasar veren daha büyük bir atış yapar.
Yıldız Gücü: Yaylı Çizmeler
Hasar verirken hareket hızı kazanır.
Yıldız Gücü: Magnum Special
Uzaktaki hedeflere daha fazla hasar verir.
Hiperşarj: Çift Silah
Hiperşarj sırasında atışlarını daha hızlı yapar.
SHELLY
Aksesuar: Adım Hızlandırıcı
İleri atılırken hasar almaz.
Aksesuar: Fişek Şoku
Saldırılar düşmanları yavaşlatır. Her vuruşta süresi artar.
Shelly, Draco'nun patentli ejderha nefesi fişeklerini kullanarak süperiyle yanan bir alan bırakır.
Yıldız Gücü: Yara Bandı
Kısa bir süreliğine hareket hızı kazanır.
Hiperşarj: Çifte
Hiperşarj sırasında temel saldırı atış hızı büyük ölçüde artar.
SPIKE
Aksesuar: Patlayan Yumak
İki iğneyle vurulan hedefler hareket edemez.
Aksesuar: Yaşam Bitkisi
Kaktüs yok edildiğinde ayrıca alan hasarı verir ve düşmanları geri püskürtür.
Yıldız Gücü: Gübrele
Süper mermi hızı artar.
Yıldız Gücü: Falsolu Atış
Kavisli dikenlerin menzili artar.
Hiperşarj: Çiçek Mevsimi
Temel saldırıdaki iğne bombaları iki kez patlar!
MORTIS
Aksesuar: Kombo Çarkı
Sağlığı az olan düşmanlara fazladan hasar verir.
Aksesuar: Gece Yaratığı (eski ismiyle Kamp Küreği)
Hedeflerin içinden geçip hasar verir ve verdiği hasar kadar iyileştirir.
Yıldız Gücü: Ruh Toplayıcı
Yok edilene kadar birikecek şekilde fazladan maksimum sağlık kazanır.
Yıldız Gücü: Sarmal Yılan
Uzun atılma sırasında daha az hasar alır.
Hiperşarj: Kanlı Bumerang
Mortis temel saldırı kullandıktan sonra aynı alana gecikmeli bir hayalet saldırı yapılır.
FRANK
Aksesuar: Aktif Gürültü Önleme
Ses dalgası aynı zamanda düşman mermilerini yok eder.
Aksesuar: Karşı Konulmaz Çekim
Vurulan düşmanlar kısa bir süreliğine yavaşlar.
Yıldız Gücü: Güç Hırsızı
Bir savaşçıyı yok ettiğinde saldırı hasarı artar ve kısa bir süreliğine iyileşir.
Yıldız Gücü: Sünger
Sağlığı %50'nin üstündeyken daha az hasar alır.
Hiperşarj: Sismik Darbe
Frank hiperşarjlandığında temel saldırı hızı maksimuma ulaşır!
EMZ
Aksesuar: Engelleme Butonu
Düşmanları daha da geriye püskürtür ve duvara çarparlarsa kısa bir süreliğine sersemletir.
Aksesuar: Asit Spreyi
Vurulan düşmanları yavaşlatır.
Yıldız Gücü: Kör Talih
Emz'nin temel saldırısıyla vurulan düşmanların hasarını kısa bir süreliğine azaltır.
Yıldız Gücü: Heyecan
Emz, süperini etkinleştirdiğinde bir saniyeliğine hasar almaz.
Hiperşarj: Sis Perdesi
Spreyler düşmanları zehirler!
NEREDEN ALINIRLAR?
Stokları yenilenen Starr Park yakalama makinesinden!
Buffie'ler 1000 kupada açılır ve ilk buffie'nizi ÜCRETSİZ alabilirsiniz!
Yakalama makinesindeki buffie ücreti 1000 altın ve 2000 güç puanıdır.
Yakalama makinesindeki her yakalama denemesi garantili bir buffie kazandırır. Bu güncellemede toplam 18 buffie'nin yanı sıra mücevher buffie'leri olacak. Mücevher buffie'leri, 18 buffie'nin tümünü açtıktan sonra alabileceğiniz ender ve yalnızca görsel amaçlı olan buffie kostümleridir.
Buffie'ler aynı zamanda doğrudan elmasla da satın alınabilir.
Aksesuar buffie'si: 149 elmas
Yıldız buffie: 179 elmas
Hiper buffie: 199 elmas
BUFFIE'LERİN YANI SIRA DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
Savaşçı Yenilemeleri:
Yukarıda da fark edebileceğiniz üzere buffie eklenen savaşçıların becerileri de epey yenileniyor. Bunun sebebi dengeleme ve buffie'lerle birlikte savaşçının oynanışına yeni bir soluk kazandırmak.
COLT
Aksesuar: Hızlı Dolum
Bu aksesuar eskiden iki cephane doldururdu ancak artık vurduğunda hedefi yavaşlatan iki hızlı atış yapıyor.
SPIKE:
Aksesuar: Patlayan Yumak
Eskiden üç iğne dalgası gönderirdi, artık nişan alabiliyor ama yalnızca iki dalga gönderiyor.
Aksesuar: Yaşam Bitkisi
Artık saksılı iyileştirme kaktüslerini fırlatabilirsiniz! Ne kadar uzağa fırlatırsanız tekrar kullanmak o kadar uzun sürer ancak bu sayede Spike'ın takım savaşlarına etkisi büyüyecek!
Yıldız Gücü: Gübrele
Artık saksılı iyileştirme kaktüslerini fırlatabilirsiniz! Ne kadar uzağa fırlatırsanız tekrar kullanmak o kadar uzun sürer ancak bu sayede Spike'ın takım savaşlarına etkisi büyüyecek!
MORTIS:
Aksesuar: Kombo Çarkı
Mortis, artık nişan alınabilen küreğini istediği yöne doğru fırlatabilir ya da kendi etrafında savurabilir.
Aksesuar: Yeni ismi Gece Yaratığı olan Kamp Küreği
Bu aksesuar eskiden doldurma hızını artırırdı ancak şimdi nişan alınabilir olacak ve Mortis'in GECE YARATIĞINA dönüşerek hedef konuma gitmesini sağlayacak.
FRANK:
Aksesuar: Aktif Gürültü Önleme
Frank, kalabalık kontrolünden etkilenmemenin yanı sıra artık nişan alınabilir aksesuarıyla bir ses dalgası ateşler.
Aksesuar: Karşı Konulmaz Çekim
Bu aksesuar, eskiden ekstra hasar verip düşmanları yakına çekerdi. Artık daha uzaktakileri daha isabetli bir şekilde çekmek için nişan da alabilirsiniz.
EMZ:
Aksesuar: Asit Spreyi
Artık nişan alarak duvarların içinden geçen bir sprey sıkabilirsiniz.
Aksesuar: Engelleme Butonu
Artık nişan alarak düşmanları geri püskürten bir sprey sıkabilirsiniz!
Nişan Alınabilen Aksesuarlar!
Artık aksesuarları süperler gibi kullanarak nişan alabileceksiniz.
Buffie'si eklenen savaşçıların aksesuarları bu yeni özelliği kazanıyor. Aksesuar düğmesine dokunarak aksesuarları normal şekilde etkinleştirmeye devam edecek ve artık birçok yeni aksesuarla nişan alabileceksiniz.
Destansı ve Gizemli Eşyaları Kaldırıyoruz
Bir savaşçı için buffie'ler eklendiğinde o savaşçının destansı ve gizemli eşyalarını kaldıracağız.
Savaşçılar (gerekirse) buna uygun şekilde yeniden dengelenecek.
Oyuncular satın aldıkları eşyalar için tam iade alacak.
Zemin Göstergesi Değişimi
Zemin göstergesi de nedir?
Savaşçıların altında bulunan ve sahip oldukları seti gösteren çemberdir. Artık şunları gösterecek:
Hazır olan, kullanılan ve nişan alınan aksesuar.
Ortada basitleştrilmiş bir yıldız gücü göstergesi.
Buffie'liyken hem aksesuar hem de yıldız gücü için farklı bir görsel.
Hiperşarj (normal şekilde).
Kaldırılanlar: Eşyalar
YENİ BRAWL PASS!
BRAWL PASS KASASI
Brawl Pass değişimden geçti! Daha iyi ödüller içeren yeni Brawl Pass kasaları ve on yeni ödül eşiği ekliyoruz! Brawl Pass kasaları, kasa anahtarlarıyla açılır. Bu anahtarları saklayabilir ya da dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Böylece gerçekten istediğiniz ödülleri alırsınız!
FİYAT ARTIŞI
Öncelikle Brawl Pass ve Brawl Pass Plus'ın fiyatını artırıyoruz.
Brawl Pass'in yeni fiyatı: $8,99
Brawl Pass Plus'ın yeni fiyatı: $12,99
Bu fiyatlar Amerikan doları cinsinden gösterilmektedir. Fiyatlar bulunduğunuz bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Önden maksimum sekiz adet Brawl Pass satın alabilirsiniz ve tasarruf etmek istiyorsanız 1 Ocak'tan önce şu anki düşük fiyattan satın alım yapabilirsiniz.
İYİ YÖNLERİNE GEÇELİM
Bu konuyu hallettiğimize göre...
Daha fazla ödül ve daha fazla seçim şansından bahsedelim! Ücretli ve ücretsiz Brawl Pass'lerin ikisinde de güçlendirilmiş ve daha iyi ödüller olacak.
Normal Brawl Pass'te artık tüm kostümler, renk seçenekleri ve ünvanlar olacak!
Brawl Pass'e yeni KAOS HEDİYELERİ ekleniyor (sonraki bölümde daha fazla bilgi var)! Kaos hediyeleri, normal Starr hediyelerinden daha güçlüdür ve daha iyi ödüller sunar.
Ama hepsinden önemlisi yeni eklediğimiz...
KASALAR VE KASA ANAHTARLARI
Brawl Pass'e kasalar ve bunları açmak için kullanabileceğiniz kasa anahtarları eklendi.
KAYNAK ANAHTARLARI
Kaynak kasasını açar.
2.000 altın, 2.000 güç puanı ya da 5.000 mücevher kazanırsınız.
Brawl Pass'in ÜCRETSİZ yolundan alınabilir!
KOSTÜM ANAHTARLARI
Kostüm kasasını açar.
Mevcut sezonun kostümlerini indirimli olarak alabileceğiniz gibi eski Brawl Pass kostümlerini de alabilirsiniz!
Kostüm kasalarında kostüm setleri bulunur. Her kostüm seti, 1 kostüm ve 2 kroma (renk çeşidi) içerir.
|Kasa Anahtarları
|Kostüm Setleri
|1
|Mevcut Brawl Pass Kostüm Seti
|2
|Eski Brawl Pass Kostüm Seti
Brawl Pass'in ücretli yolundan alınabilir.
SAVAŞÇI ANAHTARLARI
Savaşçı kasasını açar.
İstediğiniz HERHANGİ bir savaşçıyı alabilirsiniz.
Savaşçı açmak için gereken savaşçı anahtarı sayısı, o savaşçının enderliğine bağlıdır.
|Kasa Anahtarları
|Savaşçı Enderliği
|1
|Destansı
|2
|Gizemli
|4
|Efsanevi
|6
|Ultra Efsanevi
Brawl Pass'in ücretli yolundan alınabilir.
BUFFIE ANAHTARLARI
Buffie kasasını açar.
İstediğiniz buffie'yi açmak için bu anahtarı seçebilirsiniz.
Brawl Pass'in ücretli yolundan alınabilir.
YENİ KUYRUK ÖDÜLLERİ
Kuyruk ödülleri, Brawl Pass'i tamamladığınızda aldığınız ödüllerdir. Şu an tamamladığınızda Starr hediyesi alırsınız.
Artık her zaman Starr hediyesi almak yerine aşağıdakiler arasından rastgele bir ödül alacaksınız:
Şeytan Hediyeleri
Melek Hediyeleri
Suşi Ruloları
Meka Kutuları
Teypler
Kaos Hediyeleri
Altın
Güç Puanı
Kredi
Kazandığınız her 2.800 DP için yeni bir kuyruk ödülü alırsın.
Daha iyi ödüller için bu kuyruk ödüllerini elmasla yükseltebilirsiniz. Ödüller arasında KASA ANAHTARLARI bile olabilir!
KAOS HEDİYELERİ
Kaos hediyeleri, Starr hediyelerinin güçlü ve yeni bir türüdür. Kaos hediyesinin en düşük enderliği süper enderdir. En yüksek enderliği ise yeni eklenen en yüksek enderlik ultradır.
DAHA FAZLA ÖDÜL!
Kaos hediyeleri bölünerek çoğalabilir! İkiye, dörde veya sekize bölünebilirler. Bölündüklerinde tüm kaos hediyeleri aynı enderlikte olur yani sadece tek bir kaos hediyesinden sekiz adet ultra kaos hediyesi kazanmak mümkündür!
Ultra kaos hediyeleri her zaman aşağıdakilerden en az birini içerir:
Hiperşarjlar
Gizemli, efsanevi ya da ultra efsanevi enderliğe sahip savaşçılar
Destansı, gizemli, efsanevi ve hiperşarj enderliğe sahip kostümler
Buffie'ler!
NEREDEN ALINIRLAR?
Kaos hediyelerini, günlük zafer ödüllerinden ve Brawl Pass'ten alabilirsiniz. İleride daha fazla yere gelecekler.
YENİ SAVAŞÇILAR
PIERCE, EFSANEVİ KESKİN NİŞANCI
Hani havuz cankurtaranları olur ya... Pierce da onlardan biri. Tek farkı, insanları kurtarmak yerine onlara ateş etmesi. Yani evet, pek can kurtardığı söylenemez.
Buzz, havuza çok fazla kişinin işediğini fark edince Pierce'ı "temizliğe" çağırır.
Özellik: Pierce yalnızca kovan toplayarak ya da tüm cephanesini bitirdiğinde şarjörünü doldurur. Şarjördeki son mermi ile yapılan atış ekstra hasar verir.
Saldırı: HAVUZ NİŞANCISI
Pierce, güçlü ve uzun menzilli bir atış yapar. Atış bir düşmana isabet ederse Pierce kendi yanına bir kovan bırakır. Mermi kovanını yerden aldığında en yakın görünür hedefi delip geçen otomatik bir atış yapar. Pierce, yalnızca kovan topladığında veya tüm cephanesini bitirdiğinde şarjörünü doldurur. Şarjördeki son mermi fazladan hasar verir.
Süper: BALIK İSTİFİ
Pierce bir alanı işaretler, ardından delici vuruşunun isabet ettiği tüm savaşçılara ateş açar. İsabet eden her atış, Pierce'ın yanına bir kovan bırakır.
Aksesuar: DİPSİZ ŞARJÖRLER
Mermilerini doldurur ve Pierce'ın yanına bir kovan düşürür.
Aksesuar: İKİ KEZ GELİYORUZ SAVAŞA
Pierce tüm kovanları toplar ve her kovan için kalkan kazanır. Ayrıca yakındaki düşmanları geri püskürtür.
Yıldız Gücü: GÖREVİMİZ: YÜZMECE
Pierce'ın şarjöründeki son mermi, aynı zamanda düşmanları yavaşlatır.
Yıldız Gücü: KAY VE NİŞAN AL
Pierce her kovan topladığında kısa bir hareket hızı artışı kazanır.
Hiperşarj: (Çok yakında)
Ünvan: Havuza işedim
GLOWBERT, GİZEMLİ DESTEK
Starr Park akvaryumunda deniz biyoloğu olarak çalışan Glowbert, tutkunu olduğu deniz canlılarını tüm ziyaretçilere tanıtmaya bayılır. Biraz ürkütücü görünse de aslında iyi biridir! Herhalde...
Özellik: İyileştirme
Saldırı: PARLAK IŞIN
Glowbert parlak bir ışın atar. Işın isabet ettiğinde, düşmanlara hasar veren ve takım arkadaşlarını iyileştiren bir bağ oluşur. Glowbert, aynı anda bir düşmana ve bir takım arkadaşına bağlanabilir. Bağlı hedef çok uzaklaşırsa veya Glowbert'in görüş alanından çıkarsa bağ kopar.
Süper: DERİNLERDEN GELEN DEHŞET
Glowbert yüzünü gösterince onu gören düşmanlar korkup kaçar! Ayrıca hasar veren ve yavaşlatan mermiler ateşler.
Aksesuar: KAYGAN KURTARICI
Glowbert hedeflenen yöne doğru atılır ve vardığında hem kendini hem de takım arkadaşlarını iyileştirir
Aksesuar: DAHA FAZLA LÜMEN!
Glowbert, parlak ışın bağlarını süperşarjlayarak kısa bir süreliğine hasar/iyileştirme oranını iki katına çıkarır.
Yıldız Gücü: CANSIZ EKOSİSTEM
Glowbert, aynı anda bir düşmana ve bir takım arkadaşına bağlanırsa düşmanın hasarını azaltır ve takım arkadaşının hasarını artırır.
Yıldız Gücü: PARAZİTİZM
Glowbert bir düşmana bağlanınca aynı zamanda verdiği hasar oranında iyileşir.
Hiperşarj: (Çok yakında)
Ünvan: Balık terbiyecisi
HİPERŞARJLAR
GIGI: İKİLİ DANS
Gigi hedef konumda belirdiğinde ve asıl konumuna geri dönerken süper saldırısı hasar verir.
KOSTÜMLER!
SEZON: STEAMPUNK
BRAWL PASS KOSTÜM SETİ
STEAMPUNK STU | Destansı | Brawl Pass
SUÇ LİDERİ STU | Destansı | Renk 1
GÖZ ALICI STU | Destansı | Renk 2
BRAWL PASS KOSTÜM SETİ
STEAMPUNK GALE | Destansı | Brawl Pass
ŞIK BEYEFENDİ GALE | Destansı | Renk 1
ZARİF GALE | Destansı | Renk 2
DÜKKAN KOSTÜMLERİ
OTOMATİK KAZE | Efsanevi | 299 Elmas
PATRON BROCK | Gizemli | 199 Elmas
DEDEKTİF SAM | Destansı | 149 Elmas
SEZON: SEVGİLİLER GÜNÜ
BRAWL PASS KOSTÜM SETİ
KALBİ KIRIK RICO | Destansı | Brawl Pass
AYRILIK ACILI RICO | Destansı | Renk 1
İNTİKAMCI RICO | Destansı | Renk 2
BRAWL PASS KOSTÜM SETİ
SEVGİLİLER GÜNÜ ANGELO | Destansı | Brawl Pass
ADONİS ANGELO | Destansı | Renk 1
ÇEKİCİ ANGELO | Destansı | Renk 2
DÜKKAN KOSTÜMLERİ
SEVGİLİLER GÜNÜ AYICIĞI SHADE | Efsanevi | 299 Elmas
AŞK İKSİRİ SQUEAK | Gizemli | 199 Elmas
KÖTÜ KIZ ALLI | Destansı | 149 Elmas
YENİ SAVAŞÇI KOSTÜMLERİ
PIERCE: VAMPİR AVCISI | Gizemli | 199 Elmas
CESUR PIERCE | Gizemli | 199 Elmas
RİSK SEVER PIERCE | Gizemli | 199 Elmas
DİĞER KOSTÜMLER
BRAWL YENİ YILI
KAR KÜRESİ NANI | Destansı | 149 Elmas
YENİ AY YILI
AY LOTUSU WILLOW | Destansı | 149 Elmas
E-SPOR!
DÜNYA ŞAMPİYONU MAX | Destansı | 149 Elmas
SAF ALTIN VE SAF GÜMÜŞ KOSTÜMLER
SAF ALTIN GIGI
SAF GÜMÜŞ GIGI
DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ
GÜÇLENDİRMELER
Larry ile Lawrie
Hiperşarj dolum hızı: 30 > 35 (+%17)
Trebor, Adrian'dan bunları güçlendirmesini istemişti.
Colt
Doldurma hızı: +%8 (Destansı eşya telafi güçlendirmesi)
Spike
Süper: Yavaşlatma oranı +%15 (Gizemli eşya telafi güçlendirmesi)
Pearl
Maksimum ısıya çıkma süresi azaltıldı: 11 > 9 saniye (%22)
Pişirme işini ona bırakın.
Gigi
Hasar: +%20
Temel saldırı hız artışı: %10 > %20 (+%100!)
Artık gerçekten dön ve kazan!
ZAYIFLATMALAR
Meeple
Hiperşarj dolum hızı azaltıldı: 50 > 40
Bakalım düşmanlar şimdi de hile yapabilecek mi?
Pam
Hiperşarj dolum hızı: 40 > 30
DAHA YENİ İYİ BİR SAVAŞÇI OLMUŞTU AMA... Bu zayıflatma sonrasında da iyi olmaya devam edecek. Hiperşarjı doğru yerde kullanıldığında baskılama gücü süresine göre çok fazla olduğundan kullanmaya başlamanın da daha fazla vakit alması gerekiyor.
Juju
Hiperşarj dolum hızı: 50 > 40
Pam'in değişikliğine benziyor. Hiperşarjlı Gris-Gris hem uzun sürüyor hem de fazla güçlü. Çok yönlü olmasından dolayı atıcılar arasında önde gelen seçeneklerden olmaya devam edecektir.
Otis
Süper dolum hızı: 100 > 90
*su altı sesleri*
Mina
Sağlık: -%3
İki aksesuarın da bekleme süreleri arttı: +%10 (2 saniye)
Genel olarak tüm savaşçıların sağlığını yükselttiğimizden kağıt üstünde göründüğünden daha büyük bir zayıflatma. Bununla beraber, aksesuarları son derece güçlü olduğundan dengelemek için kullanım sıklıklarını azaltmak mantıklı bir ilk adım.
GENEL DEĞİŞİKLİKLER (TÜM SAVAŞÇILAR)
HERKESE SAĞLIK ARTIŞI GELİYOR! (Mina hariç)
Oyuna yeni mekanikler (buffie'ler gibi) eklediğimizden saldırı ve savunma güçlerinde farklılıklar olabilir.
Yeni yeteneklere karşı oynamak zor olabileceğinden savaşçıların sağlığını artırmak onları oyunda daha uzun süre tutarak bu yeniliklere alışmanızı sağlayacaktır.
Bu şekilde ani büyük hasarlar ve hızlıca yok edilen rakipler doğal şekilde azalırken daha stratejik oynanışlar ve farklı savaşçıların ön plana çıkması destekleniyor.
Oyuna daha fazla buffie ekleyip dengeleme değişiklikleri yaptıkça oynanışın nasıl değiştiğini yakından takip edeceğiz.
|SAVAŞÇI
|SAĞLIK ARTIŞI
|8-BIT
|%4,00
|ALLI
|%5,41
|AMBER
|%6,25
|ANGELO
|%3,33
|ASH
|%5,36
|BARLEY
|%12,50
|BEA
|%12,00
|BELLE
|%7,69
|BERRY
|%4,00
|BIBI
|%4,17
|BO
|%5,56
|BONNIE
|%4,17
|BROCK
|%11,11
|BULL
|%6,00
|BUSTER
|%4,17
|BUZZ
|%4,17
|BYRON
|%8,33
|CARL
|%5,00
|CHARLIE
|%5,71
|CHESTER
|%5,71
|CHUCK
|%4,44
|CLANCY
|%6,06
|COLETTE
|%2,86
|COLT
|%10,71
|CORDELIUS
|%2,94
|CROW
|%7,14
|DARRYL
|%3,77
|DOUG
|%4,00
|DRACO
|%1,82
|DYNAMIKE
|%7,14
|EDGAR
|%9,09
|EL PRIMO
|%3,17
|EMZ
|%8,33
|EVE
|%6,90
|FANG
|%4,65
|FINX
|%2,78
|FRANK
|%4,48
|GALE
|%5,26
|GENE
|%5,56
|GIGI
|%7,89
|GRAY
|%3,03
|GRIFF
|%5,88
|GROM
|%7,14
|GUS
|%3,13
|HANK
|%0,00
|JACKY
|%6,38
|JAE-YONG
|%2,94
|JANET
|%6,25
|JESSIE
|%6,45
|JUJU
|%3,33
|KAZE
|%2,50
|KENJI
|%5,26
|KIT
|%3,33
|LARRY ile LAWRIE
|%7,14
|LEON
|%5,88
|LILY
|%2,44
|LOLA
|%5,26
|LOU
|%6,25
|LUMI
|%11,54
|MAISIE
|%8,11
|MANDY
|%7,14
|MAX
|%6,06
|MEEPLE
|%3,13
|MEG
|%4,35
|MEG (MEKA)
|%5,71
|MELODY
|%2,70
|MICO
|%6,06
|MINA
|-%2,70
|MOE
|%5,88
|MORTIS
|%5,26
|MR. P
|%8,82
|NANI
|%4,17
|NITA
|%5,00
|OLLIE
|%1,89
|OTIS
|%5,88
|PAM
|%4,17
|PEARL
|%10,26
|PENNY
|%9,38
|PIERCE
|%7,14
|PIPER
|%8,70
|POCO
|%5,26
|R-T
|%5,13
|RICO
|%7,14
|ROSA
|%8,00
|RUFFS
|%7,14
|SAM
|%5,56
|SANDY
|%7,89
|SHADE
|%5,71
|SHELLY
|%5,41
|SPIKE
|%7,14
|SPROUT
|%6,67
|SQUEAK
|%5,56
|STU
|%6,25
|SURGE
|%10,00
|TARA
|%6,45
|TICK
|%9,09
|TRUNK
|%4,00
|WILLOW
|%6,45
|ZIGGY
|%7,14
HARİTALAR, OYUN MODLARI VE DÖNÜŞÜM DEĞİŞİKLİKLERİ
Sezonluk Yeni Oyun Modları
Aralık/Meka Yılbaşı
Hediye Talanı ve Boya Savaşı geri geliyor.
Ocak/Steampunk
Kasa Patlatanlar:
3'e 3 Soygun modunun bir çeşidi. Düşmanın kasasını ilk yok eden takım kazanır.
Bombalar toplanır ve diğer takımın kasasına fırlatılır. Kasayı yok etmenin tek yolu budur.
Görüş Hattı Etkeni
Bu etken aktif olduğunda oyuncular yalnızca kendi ve takım arkadaşlarının etrafındaki sınırlı bir alanı görebilir. Görüş alanları duvarlar tarafından engellenir.
Şubat/Sevgililer Günü
Aşk Bombası:
2'ye 2 Temizlik modunun bir çeşidi. Altı alaşağıya ilk ulaşan takım kazanır.
Normal saldırılar düşmanları sersemletir ve alaşağı etmeyi sağlar.
Aşk bombası toplanabilir ve düşman savaşçıları alaşağı etmek için fırlatılabilir.
İkili Boss Savaşları
Ödüllerle dolu çikolata kutuları kazanmak için Sevgililer Günü boss'larını yenmelisiniz!
Temalar
Kaldırılanlar:
Stranger Things
Tuhaf Şeyler Dükkanı
Esrarengiz Sirk
Eklenenler:
Aşk Bataklığı Hesaplaşması (YENİ)
Deniz Canavarları Akvaryumu (YENİ, Glowbert)
Şeker Diyarı
Darryl'in Gemisi
Starr Kuvvetleri
Velocirapids
Haritalar
5'e 5 Nakavt
+ Piksel Zihin
- Boşluk Makinesi
Temizlik
+ SICAK KUMLARDA YÜRÜYÜŞ
+ Fazla Gösterişli 2
Sıcak Bölge
+ Vergi Kaçırma
+ İnsanlığın Yedi Temel Direği
- Ölüme Davetiye
- Alan Ayırma
Savaş Topu
+ Yanmış Dünya
+ Muskat
- Anı Yakala
- Flüt Paraşüt
Soygun
+ Kuraklık
+ Kentilyon
- Şeytani OIan Her Şey
- Düz Metin
Elmas Kapmaca
+ Yılan Deliği
+ Kalenin Düşüşü
- Fısıltı Vadisi
- Aşırı Umursamazlık
Nakavt
+ Konnakol
+ Kımıldayamazsın
- Haritanın H'si
- Kıymadan Köfte Türküsü
Düello
+ Kalem Tutulması
- Maymun Labirenti
Ödül Avı
+ Duvar Kucaklama
+ Koro Odaları
- Arkana Bakma
- Yan Yana
Brawl Hokeyi
+ Yılbaşı Ruhu
+ Hiper Uzay
- Zıplayan Atış
- Eksi Sıfır
Aşamalı
40. Sezon
Öne çıkan oyun modu: Nakavt
Su Pınarı
Altın Kol Geçidi
Maksimumdaki savaşçılar:
Mandy
Melodie
Amber
41. Sezon
Öne çıkan oyun modu: Soygun
Pit Stop
Güvenli Alan
Maksimumdaki savaşçılar:
Gale
Mico
Surge
42. Sezon
Öne çıkan oyun modu: Elmas Kapmaca
Kırsal Macera
Kristal Macerası
Maksimumdaki savaşçılar:
Shade
Squeak
Kit
EKONOMİ GÜÇLENDİRMELERİ
Buffie'lerin şerefine, oyunda ekonomiyi de güçlendiriyoruz!
Tüm kupa yolu güçlendirildi. Yaptığımız ana güçlendirme kaos hediyelerinin eklenmesi olsa da genel olarak kaynak miktarlarını da artırdık.
Sezon başına iki mega görev daha eklendi ve tamamlama gereksinimleri azaltıldı.
Kaos hediyeleri günlük zaferlere (aralık ayında yalnızca şanslı günlerdekilere, ocak ayında ise tüm günlük zaferlere) eklendi.
Topluluk etkinliklerinin ve diğer geçici etkinliklerin ödülleri iyileştirildi.
KALICI GELİŞTİRMELER VE OYUN DENEYİMİ İYİLEŞTİRMELERİ
YENİ ŞÖHRET SEVİYESİ: STARR KUVVETLERİ
Her seviyede ilerlemek için 75000 kredi gerekir.
Yeni bir savaş kartı, oyuncu simgesi ve rozet içerir!
Savaş Topu ve Brawl Hokeyi maçları, ortada bir top veya disk varken sayaç sona erse bile devam eder.
Gizemli Starr hediyelerine süper ender kostümler eklendi.
Güç puanları artık elmasla satın alımlarda iki kat daha ucuz ve tekliflerde de ucuzladı.
Görevler artık aktif ve kilitli daha fazla oyun modu içeriyor.
HATA DÜZELTMELERİ
Gölge Kaplan Leon kostümü ve ilgili renk seçenekleri hiperşarjlıyken klon yansıtıcı aksesuarı kullandığında artık hiperşarj modeli doğru görünüyor.
Buz hokeyi diskinin rengi düzeltildi.
"Bir kulüp arkadaşınla iki maç yap"ın görev simgesi artık "Görev" menüsüne eklendi.
Artık Jake Ollie profil simgesinin doğru versiyonu gösteriliyor.
"Ödüller" menüsü seçiliyken "YENİ" simgesi "Görevler" menüsünde her zaman gösterilmiyor.