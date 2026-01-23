⚖️ DENGELEME DEĞİŞİKLİKLERİ ⚖️

🔼 GÜÇLENDİRMELER

Edgar

• Sağlık: 7200 → 7400 (~%3)

Lumi

• Mermi atma hızı: +%5 (önceki düzeltme fazla oldu)

Griff

• Sağlık: 7200 → 7400 (~%3)

Rico

• Ateş hızı artışı (mermi atma hızı güçlendirmesi)

Gigi

• Saldırı hasarı: 1000 → 1200

Fang

• Yıldız gücü "Kalkan Ayakkabı" hasar bonusu: 720 → 900

Trunk

• Hareket hızı bonusu (karıncaların yakınında): %20 → %25

Poco

• Süper dolum hızı: 5 vuruş → 4 vuruş

(hiperşarj hâlâ 10 vuruş)

🔽 ZAYIFLATMALAR

Emz

• Yıldız buffie hasar görmeme süresi: 1 sn → 0,5 sn

• "Engelleme Butonu" aksesuarının hasarı azaltıldı: 1200 → 1000

• "Engelleme Butonu" aksesuarının menzili %20 azaltıldı.

• "Asit Spreyi" aksesuarı artık cephane tüketiyor.

Spike

• "Patlayan Yumak" aksesuarı hasarı: Diken başına 1200 → 1000

• "Yaşam Bitkisi" aksesuarı bekleme süresi: 14 sn → 18 sn

• Aksesuar artık süperi doldurmuyor.

Mortis

• "Kombo Çarkı" aksesuarı bekleme süresi: 10 sn → 15 sn

• Aksesuar artık süperi doldurmuyor.

Shelly

• "Hedef Tahtası" aksesuarı yavaşlatma gücü: %60 → %30

• Süre: -%50

Kaze

• Formlar arasında sağlık eşitlendi:

Geyşa formu sağlığı: 8200 → 8000

Mina

• "Yel Değirmeni" aksesuarı kalkan süresi: 3 sn → 2 sn

Pierce

• "Dipsiz Şarjörler" aksesuarı bekleme süresi: 13 sn → 16 sn

Colt

• "Hızlı Dolum" aksesuarı cephane çalma: 1 cephane → 0,5

🔁 YENİLEMELER

Frank

• "Karşı Konulmaz Çekim" aksesuarı yavaşlatma süresi: 5 sn → 2 sn

• "Gürültü Önleme" aksesuarının süresi: 2,5 sn → 3,5 sn

🐛 HATA DÜZELTMELERİ 🐛

• Larry ile Lawrie, süperi etkinken ve klona yakınken "Protokol" yıldız gücünü Pierce'a karşı kullandığında artık Sunucu 43 hatası oluşmuyor.

• Oyuncuların Larry ile Lawrie için temel kostüm olmadan Brawl Pass renk seçeneklerini satın alamaması sorunu çözüldü.

• Bir hiperşarj buffie aldıktan sonra satın alım ekranında yanlışlıkla "Yıldız Gücü Buffie'lendi" yazısı görünmüyor.

• Pierce'ın Usta kaydını tamamlamak artık kutu simgesi değil, savaşçı simgesi veriyor.

• Shelly artık "Hedef Tahtası" aksesuarı ve temel saldırısı arasında geçiş yaparak daha hızlı ateş edemeyecek.

• Hiperşarj buffie seçildiğinde hiperşarj hızının yavaşlaması düzeltildi.

• Artık katalogda Elmas Kralı spreyinin birden fazla kopyası görünmüyor.

NOT: Kırmızı takım kamera sorunu, isteğe bağlı bir güncelleme gerektirdiğinden ne yazık ki bu bakım arasında düzeltilemeyecek❗️