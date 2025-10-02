ŞEKER Mİ ŞAKA MI ETKİNLİĞİ AYRINTILARI
Şaka kutusu ister misiniz? Peki ya şeker kutusu? Şeker Mi Şaka Mı Etkinliğinde hem şeker hem de şaka sizi bekliyor!
Nasıl?
Şaka kutusu, ŞEKER kullanarak alabileceğiniz yeni bir kutu. Yeni Cadılar Bayramı kostümleri, eski Cadılar Bayramı kostümleri, görsel ürünler, ilerleme, yıldız güçleri, aksesuarlar, hiperşarjlar ve savaşçılar içeriyor.
Şeker kutusu ise yine şeker kullanarak ultra enderliğe yükseltebileceğiniz bir kupa kutusu.
İki kutunun da fiyatı 99 şeker. Peki neden şaka kutusu yerine şeker kutusu seçmek isteyebilirsiniz? Çünkü ultra kutulardan efsanevi kostümler ve hiperşarj kostümler çıkabilir!
Şekerlerinizi kullandığınızda sayaç sona erince şeker kutusu açılır. Sezon içinde bu kutuyu toplam iki kez açabilirsiniz.
Şekerleri nereden alacağım?
Şeker alabileceğiniz yerler:
Günlük zaferler
Özel görevler
Yeni Cadılar Bayramı boss'larını yok etmek
VE gününüzdeyseniz basabileceğiniz dev bir ENERJİ PATLAMASI düğmesi var!
Enerji patlaması düğmesi, ister boss maçları ister normal maçlar olsun oynadığınız her maçta size büyük bir bonus kazandırır.
AMA DİKKAT!
Enerji patlaması yalnızca 10 dakika sürer ve sadece belirli zamanlarda kullanılabilir, bu yüzden kazanmak için elinizden geleni yapın!
Toplam kaç şeker kazanabilirim?
Toplam günlük zaferler = 546 (günde 21)
Özel görevler = 160
Boss savaşları = 900
Enerji patlaması düğmesi = 630 (etkinleştirme başına ortalama 30)
İçerik üreticisine destek = 100
Enerji patlaması düğmesiyle ortalama 30'ar şeker kazanırsanız etkinliğin sonunda toplam 2336 şeker toplamış olabilirsiniz.
Yeni Boss'lar
Her biri farklı mekaniklere sahip altı YENİ boss geldi! Bunlar:
Veba Doktoru Crow: Yüksek hareket kabiliyeti ve Crow'un zehir hasarı.
Kafasız Tick: Sizi kovalayan birkaç Tick kafası çağırır.
Carreta Spike: Çok uzaktan saldırır ama hareketlerini öğrenirseniz atışlardan kaçabilir ve yakınına girebilirsiniz.
Kizu Kenji: Oni Kenji'nin hayaleti geri döndü! Ve intikam istiyor!
Çörten R-T: Kale gibi sağlam olduğundan alan kontrolü ve ne zaman saldıracağınızı bilmek büyük önem taşıyor.
Hayalet Dalgıç Rico: Tam bir mermi cehennemi, reflekslerinizin iyi olması gerekecek!
Boss'lar her yok edildiğinde daha fazla yetenek kazanır ve zorluk seviyeleri artar; onları yok etmenize yardımcı olacak en iyi stratejiler için favori içerik üreticilerinizi takip edin!
Diğer Haberler
Bu sezon Cadılar Bayramı Brawl Pass'inde Doktor Crow, bu kostümün renk seçenekleri ve "Şeker mi şaka mı" ünvanı da var. Ayrıca:
Ziggy'nin yeni savaşçı etkinliğinde Ziggy kutuları olacak.
Yeni Cadılar Bayramı kostümleri etkinlikten sonra dükkana gelecek.
Surge ve Pearl için porselen kostümleri.
Son olarak da Cadılar Bayramı etkinliğinin sonunda bir topluluk etkinliğimiz var!