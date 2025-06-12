Mega büfe ekranında en fazla katkıda bulunanların, kalan bilet sayısının ve kulüp ekranındaki zafer sayısının yanlış gösterilmesine neden olan bir görsel hatayı düzeltmemiz gerekti. Neyse ki oyuncuların gerçek katkıları ve ödülleri bu durumdan etkilenmedi.

Ayrıca mega büfe maçlarında, savaşçı seçme aşamasında ekipman değiştirdikten sonra wasabi güçlerinin etkinleşmemesi sorunu düzeltildi.

Bakım arasından sonra herkes telafi olarak dükkandan bir suşi alabilecek!