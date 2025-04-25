İlk ultra efsanevi savaşçı Kaze, bir MOBA savaşı, wasabi güçleri, karaoke kralı Jae-yong ve daha fazlası!
Kaze, ailesi tarafından yaşayan bir silah olarak yetiştirilse de istediği hayat bu değildi. Kenji ile birlikte Starr Park'a kaçıp istediği gibi yaşamaya başladı. Ama aynı anda hem mütevazı bir geyşa ve hem de ölümcül bir ninja olmak kolay değil.
Kaze, Ninja ve Geyşa modları arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan benzersiz bir aksesuara sahiptir.
Her iki mod da benzersiz yeteneklerle gelir ve oyunda bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Ayrıca normal şekilde iki yıldız gücünü, iki aksesuarı ve bir hiperşarjı açtığınızda bunlar HER İKİ mod için de açılır. Harika.
GEYŞA MODU
Bu yetenekler sadece Kaze'nin Geyşa modunda kullanılabilir.
Kaze kısa bir mesafede hızla ileri atılır ve en yakın hedefe vuruş yapar. Kaze'nin etrafındaki belirli bir açıda kritik nokta bulunur. Düşmana kritik noktadan vurmak fazladan hasar verir ve kritik noktanın yerini değiştirir.
Kaze belirli bir alanda feci bir yelpaze fırtınası oluşturur. Bu yelpaze fırtınasının içinde kalan düşmanlar dışarıyı göremez. Yelpaze fırtınasına temas eden düşmanlar da hasar alır.
YILDIZ GÜCÜ: İLERİ TEKNİKLER
Bir düşmana kritik noktadan vurmak onu kısa süreliğine yavaşlatır.
YILDIZ GÜCÜ: BAHŞİŞ DAHİL
Yelpaze saldırısına yakalanan savaşçıların cephanesini azaltır.
AKSESUAR: NAZİK EV SAHİBİ
Ninja moduna geçtiğinde belirli süreliğine hareket hızı kazandırır.
AKSESUAR: HENSOJUTSU
Ninja moduna geçtiğinde kısa süreliğine görünmezlik kazandırır.
HİPERŞARJ: KADİM ENERJİ
Yelpaze fırtınasının merkezi düşmanlara zaman içinde hasar verir.
NİNJA MODU
Bu yetenekler sadece Kaze'nin Ninja modunda kullanılabilir.
Kaze sırayla iki bıçak atar ve yakındaki hedeflere daha fazla hasar verir.
Kaze uzun bir mesafede ileri atılır ve arasından geçtiği düşmanları işaretler. İşaretler kısa süre sonra patlar.
YILDIZ GÜCÜ: İLERİ TEKNİKLER
Aksesuar etkilerinin süresini artırır.
YILDIZ GÜCÜ: BAHŞİŞ DAHİL
İşaretlenen bir düşman yok edildiğinde diğer düşmanlara alan hasarı verir.
AKSESUAR: NAZİK EV SAHİBİ
Geyşa moduna geçtiğinde maksimum sağlığın belirli bir yüzdesi kadar iyileştirme sağlar.
AKSESUAR: HENSOJUTSU
Geyşa moduna geçtiğinde hızla ileri atılır.
HİPERŞARJ: KADİM ENERJİ
Kaze'nin ileri atılma hızı artar ve işaretleri, yok edilmek üzere olan hedeflere anında hasar verir.
Kaze, 29 Mayıs'ta erken erişime açılacak.
Ultra efsanevi savaşçılar, Starr yolundan 5.500 kredi karşılığında açılabilir!
GİZEMLİ DESTEKÇİ
Jae-yong, gündüzleri sıradan bir ofis çalışanı. Geceleri ise bir karaoke İLAHI... En azından kendini öyle sanıyor. Yetenekli olup olmadığı konusunda karar vermek güç.
ÖZELLİK: Süperi otomatik olarak dolar.
Moduna göre farklı etkilere sahip olan ve hedefi delip geçen atışlar yapar.
İŞ MODU: Daha az hasar verir ama atışlarıyla akım oluşturarak takım arkadaşlarına ve kendisine hızlandırma sağlar.
PARTİ MODU: Delip geçici atışlarla hedefe hasar verirken takım arkadaşlarını iyileştirir.
Jae-yong'un parti ve iş modları arasında geçiş yapar! Geçiş yapmak, Jae-yong'un temel saldırısını değiştirir ve ilgili moda ait yeteneği etkinleştirir.
İŞ MODU: Yakındaki tüm takım arkadaşlarına geçici bir hareket hızlandırması sağlar.
PARTİ MODU: Yakındaki tüm takım arkadaşlarını iyileştirir.
YILDIZ GÜCÜ: BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Jae-yong, takım arkadaşlarının yakınındayken menzildeki takım arkadaşı başına hız kazanır.
YILDIZ GÜCÜ: YÜKSEK DESİBEL
Temel saldırılar, delip geçtiği hedef başına ek hasar verir.
AKSESUAR: HAFTA SONU SAVAŞÇISI
Alan hasarı verir ve temel saldırı hasarını geçici olarak artırır.
AKSESUAR: SLOW ŞARKI ZAMANI
Jae-yong etrafındaki düşmanları yavaşlatır ve saldırıları geçici olarak yavaşlatan evraklar bırakır.
Yeni sezonda dört bölümlük destansı bir etkinliğe hazır olun!
Kenji yeni bir suşi tarifi denerken işler yolunda gitmiyor ve... Savaşçılar yeni wasabi güçleri kazanarak ortalığı birbirine katıyor!
Katana Krallığı Savaşı, her hafta açılacak yeni bölümleriyle mayıs ayında sizleri bekliyor.
Her bölümde yeni oynanış, yeni bir manga ve suşi rulosu almanın yeni yolları olacak!
Suşi rulosu da ne?
Oyuncular suşi rulolarını keserek yepyeni wasabi güçleri, ilerleme ya da görsel öğeler gibi çeşitli ödüller açar!
Suşi ruloları ve wasabi güçleri oyuna katılıyor!
Öne çıkan oyun modu: Samuray Saldırısı (tüm etkinlik boyunca oyunda)
İki Kat TP Hafta Sonu
SUŞİ RULOLARI Katana Krallığı Savaşı boyunca etkinlik ödülleri kazanmanızı sağlar!
Bu rulolar günlük zaferlerden, Samuray Saldırısından (1. Bölüm), kulüp etkinliğinden (2. Bölüm), özel Oni Avı görevlerinden (3. Bölüm), günlük yarışmalardan (4. Bölüm) ve hediyeler ile dükkan tekliflerinden alınabilirler.
Her suşi rulosunu kesip açtığınızda en az bir ödül kazanırsınız.
Oyuncular her suşi rulosu kestiğinde rulo suşi parçalarına (1, 2, 4 veya 8) bölünüp ekstra ödüller kazandırabilir!
Kazandığınız her suşi ayrıca etkinlik ekranındaki suşi metrenizi doldurarak ek ödüller kazandırır!
Wasabi güçleri, savaşçıların içlerindeki güçlü kadim enerjiyi açığa çıkarmalarını sağlar ve onlara yeni yetenekler kazandırır!
60 farklı savaşçı için toplam 60 wasabi gücü vardır ve bunlar gittikçe artan dört güç seviyesine sahiptir!
20 ACI Wasabi Gücü
15 EKSTRA ACI Wasabi Gücü
15 ÇILGIN ACI Wasabi Gücü
10 CEHENNEM Wasabi Gücü
Etkinlik ekranından her bir savaşçının wasabi gücüne göz atabilirsiniz!
Bu güçler açıldığında wasabi etkenine sahip oyun modlarında ilgili güce sahip savaşçılar bunlara otomatik olarak sahip olur.
|SHADE
|Shade, merkezine aldığı bir düşmanı kucakladığında kısa süreliğine süperini etkinleştirir ve daha hızlı doldurur.
|MORTIS
|Uzun mesafeli ileri atıldığında süperi de ateşlenir.
|MOE
|Kazıcı formu daha uzun sürer ve daha hızlı ileri atılır.
|POCO
|Hasar aldığında Akort Cihazı aksesuarını etkinleştirir.
|MR. P
|Temel saldırısı ikinci kez sekince daha fazla bavula bölünür.
|RUFFS
|Ekstra bir mermi atar ve mermiler daha uzun süre seker.
|TICK
|Süperiyle üç kafa fırlatır. Nasıl olduğunu sorma.
|CARL
|Süperi boyunca hareket hızı aşırı derecede artar.
|PIPER
|Her temel saldırıda iki atış yapar.
|FRANK
|Sağlığı ve hareket hızı artar. Saldırıları siperleri yok eder.
|BEA
|Bea, hasar verirken kızgın bir arı salar.
|ASH
|Süperi daha hızlı dolar ve daha fazla fare çağırır.
|STU
|Süperi sırasındaki her güçlendirmede kendi etrafına ateş eder.
|MAX
|Sınırsız cephane. O kadar.
|BYRON
|Temel saldırısında daha fazla atış yapar.
|JESSIE
|Tareti daha fazla atış yapar, daha fazla sağlığa sahip olur ve büyür.
|BELLE
|Temel saldırısı isabet ettiğinde bölünür.
|BUZZ
|Buzz'ın sağlığı artar, torpido atışının menzili uzar ve süper özelliği daha hızlı dolar.
|GRAY
|Boyutlar arası kapılar, Gray tarafından kullanıldığında düşmanları kendine çeker.
|OLLIE
|Daha fazla sağlığa sahip olur ve düşmanları daha uzun süre hipnotize eder.
|LEON
|Süperi artık saldırabilen illüzyonlar yaratır.
|NITA
|Bir seferde iki Bruce çağırır.
|EL PRIMO
|Süperini kullandığında daha hızlı sıçrar ve süperini daha hızlı doldurur.
|BARLEY
|Temel saldırısındaki birikintiler daha uzun süre kalır.
|PENNY
|Süperiyle iki top bırakır.
|BO
|Tek seferde sınırsız mayın bırakabilir.
|LOLA
|Süperiyle bir Ego daha çağırır. Yoksa bu onun ilkel benliği mi?
|HANK
|Her hasar aldığında balık torpidoları ateşler.
|CROW
|Temel saldırıları bumerang şeklinde kendisine geri döner.
|BERRY
|Arkasında dondurmadan bir iz bırakır.
|COLETTE
|Süperini kullanırken yan tarafına atışlar yapar.
|SURGE
|Sadece bir süperle 3. aşamaya ulaşır. Doldurma hızı artar.
|RICO
|Daha fazla seken mermi mi? Evet, daha fazla seken mermi.
|FANG
|Fang'in süperindeki ekstra tekmelerinin menzili çok daha uzar, sağlığı artar VE süperi daha hızlı dolar.
|JUJU
|Gris-Gris büyür ve sağlığı artar! Daha ne kadar ürkütücü olabilir?
|AMBER
|Temel saldırısında bir yerine iki şeritten ateş eder ve hareket halindeyken yanıcı sıvısını döker.
|MEG
|Temel saldırının menzili artar.
|DRACO
|Draco, süperini etkinleştirdikten sonra yok edilene kadar ejderhasının üzerinde kalır.
|KENJI
|Doldurma hızı aşırı artar.
|FINX
|Süperi Finx'in çevresinde etkinleşir ve onunla birlikte hareket eder.
|ANGELO
|Temel saldırısında üç ok atar.
|SHELLY
|Süperini etrafında daire çizerek ateşler. Üstelik DAHA FAZLA saçma atar.
|ROSA
|Temel saldırısıyla bir çalı çıkarır ve takımının çalıların içini görmesini sağlar!
|EDGAR
|Süperinin menzili artar ve daha hızlı zıplar.
|MEEPLE
|Temel saldırısında daha fazla atış yapar ve atışların güdümü artar.
|SPROUT
|Temel saldırısı her sektiğinde alan hasarı verir.
|JAE-YONG
|Arkasında takım arkadaşlarını hızlandıran bir iz bırakır. Ayrıca süperini daha hızlı doldurur.
|8-BIT
|8-BIT'in daha fazla sağlığa sahip birden fazla tareti olur.
|PAM
|Pam'in iyileştiren tareti artık fazladan iyileştirebilir.
|TARA
|Süperi daha fazla gölge çağırır.
|GENE
|Süperi artık hedeflere doğru yönelir.
|CHARLIE
|Hareket ederken sürekli olarak örümcekler çıkarır.
|LILY
|Süperi birden fazla kez sekebilir.
|SPIKE
|Kaktüs bombalarının dikenleri daha uzağa ve daha kavisli gider.
|COLT
|Temel saldırısı daha uzağa ulaşır ve siperleri yok eder.
|BULL
|Süperini daha hızlı VE zaman içinde doldurur.
|BROCK
|Roketler arkasında büyük alevler bırakır.
|GUS
|Temel saldırılarıyla her vuruşta ruhlar çağırır.
|EVE
|Her hasar aldığında bir yavru çağırır.
|PEARL
|Pearl'ün ısısı her zaman maksimumdadır!
İki takım 5'e 5 veya 3'e 3 savaşlarda karşı karşıya gelir, en çok darumayı toplamaya çalışırken bir yandan da samuraybotlarla savaşırlar!
Samuraybotlar iki takıma da düşmandır ve her birinin farklı bir saldırısı vardır. Botlar ve diğer takım arasında kalmamaya çalışın yoksa samuray ezmesi olursunuz!
Öne çıkan oyun modu: Mega Büfe!
Ustalık Çılgınlığı Hafta Sonu
Bu etkinlikte wasabi güçlerine ve diğer etkenlere sahip 3'e 3 oyun modlarında kulüp arkadaşlarınızla birlikte çalışarak suşi ruloları toplayacaksınız.
Herkesin günde dört bileti olacak ve bir günü kaçırırsanız biletleri ertesi gün kullanabileceksiniz.
Bu modda tüm zaferleriniz mega büfeye katkı sağlar ve eşiklere ulaştığınızda TÜM kulüp arkadaşlarınız bir suşi rulosu kazanır!
En çok katkı yapanlar etkinliğin sonunda ek ödül almasa da herkesin yaptığı katkı gösterilir. En iyi olduğunuz için övünmenize kimse engel olamaz!
Kulübünüz bir eşiğe ulaştığında ödülleri hemen alabilirsiniz (beklemeniz gerekmez)!
Ödül almak için üç zafer katkınızın olması yeterlidir.
Öne çıkan oyun modu: Oni Avı
İki Kat TP Hafta Sonu
Oni Avında üç cesur savaşçı hiperşarjlı iblis Kenji ile karşı karşıya geliyor. Suşisinin içinde ne varmış bilmiyoruz ama iyi bir şey olmadığı kesin!
Oni Kenji'nin birkaç farklı saldırısı olduğundan onunla savaşmak için en iyi üçlüyü seçmeniz gerekiyor.
Oni Avının açıldığı bölümde, yedi gün boyunca her gün beş zorluk seviyesini aştığınızda çeşitli ödüller kazanacaksınız (suşi ruloları da dahil!).
Öne çıkan oyun modu: Günlük Yarışmalar
İki Kat Starr Hediyesi
Günlük yarışmalarda yarışın, puan kazanıp ödülleri toplayın!
Oyuncular her gün 3 mod/harita arasından seçim yapar ve aynı mod/haritada yarışan diğer oyuncularla birlikte 10 oyunculuk bir liderlik tablosuna yerleştirilirler.
Takım olursanız ama o gün için farklı modlar seçtiyseniz sadece seçtiğiniz modu oynadığınızda puan alırsınız.
Her gün yarışmada kullanabileceğiniz dört biletiniz olur ve ödüller yarışma sonunda liderlik tablosundaki konumunuza göre verilir.
Biletlerinizi her gün kullanmaya çalışın, ertesi güne aktarılmazlar!
İlk sekiz oyuncu ödül alır, son iki oyuncu ise... Hiçbir şey!
Katana Krallığı Savaşı ayrıca mayıs sezonumuzun adı ve aşağıdaki kostümlerle birlikte geliyor:
BRAWL PASS KOSTÜMÜ
Kasa-obake Piper
Yokai Piper | Kroma 1 | Brawl Pass Plus
Tsukumogami Piper | Kroma 2 | Brawl Pass Plus
ETKİNLİK KOSTÜMLERİ
Lanetli Kenji
Oni Kenji (Hiperşarjlı)
Gezgin Gray
Shukuteki Tara
Tanuki Sprout
Tengu Angelo
Shinobi Ash (renk seçeneği)
ÜNVAN
Wasabi Savaşçısı
Brawl tokusatsu başladı! Dev canavarlar savaşa tutuşuyor, taş taş üstünde kalmıyor!
BRAWL PASS KOSTÜMÜ
Shin Edgar | Brawl Pass
Sürücü Edgar | Kroma 1 | Brawl Pass Plus
Maskeli Edgar | Kroma 2 | Brawl Pass Plus
SEZON KOSTÜMLERİ
Meka Finx
Kızıl Finx | Kroma 1
Baş Meka Finx | Kroma 2
Galaksiler Arası Griff
Kaiju Clancy
Tokusatsu Colette
Canavar Mico
Bir MOBA oyun modu yapıyoruz! Gerçekten. Savaş Arenası, haziranda geliyor!
Gerçekten.
Yeni bir 3'e 3 modda düşmanın üssünü yok eden ilk takım kazanır!
Arenada her iki takımın da kulelerle korunan üslerini birbirine bağlayan iki yol vardır.
Kuleler, menzillerine giren düşmanlara saldırır.
Her üsten çıkan mini botlar yollardan ilerleyerek otomatik olarak düşman mini botlarına, savaşçılara, kulelere ve düşman üssüne saldırır.
Kazanmak için önce düşmanın kulelerini, ardından düşman üssünü yok etmeniz gerekir.
Ormandaki tarafsız düşmanları öldürerek DP kazanabilirsiniz. İlk olarak 1 bot, ardından 2 bot ve son olarak 4 bot ortaya çıkar.
Dört bot yok edildikten sonra orta kısımda bir kaiju ortaya çıkar. Kaijuyu yok eden takım çok miktarda DP'nin yanı sıra geçici olarak hareket hızı artışı ve hasar azaltma kazanır.
Arena DP'si kazandığınızda ya da botları, savaşçıları, kuleleri veya Kaiju'yu yok ettiğinizde (ya da bir takım arkadaşınız yok ettiğinde) seviye atlayabilirsiniz.
Her savaşçı 0. arena seviyesinde başlar ve en fazla 15. arena seviyesine yükselebilir.
Savaşçı seviyesi, yetenekler vs. için dikkate alınır.
Her seviyede savaşçıya bağlı olarak farklı istatistikler artar.
Bu oyun modunda iki kat kupa kazanırsınız! Ama merak etmeyin, kaybettiğinizde iki kat kupa kaybetmesiniz.
Sekiz yeni hiperşarjımız var, sonunda Griff ve Clancy'nin de hiperşarjları olacak!
GUS: ÜRKÜNÇ PATLAMA
Gus'ın süperi isabet ettiğinde, dört bir yanda düşmanlara hasar veren ve takım arkadaşlarını iyileştiren ruhlar çağırır!
LILY: ÇİMLENME
Lily'nin süper saldırısı duvarlardan seker, isabet ettiğinde düşmanı ve Lily'yi gölge alemine ışınlar.
CLANCY: GÖREV GERİ ÇAĞIRIYOR
Clancy'nin süperindeki baloncuklar düşmanların içinden geçer, ardından hızla kendisine geri dönerek düşmanlara tekrar hasar verir.
AMBER: YANICI SIZINTI
Süper özelliğin sızıntı alanı büyür. Sızıntı alev aldıktan sonra 3 saniye boyunca yanmaya devam eder.
WILLOW: PSİŞİK GÜVENLİK
Willow, düşman savaşçıların zihnini kontrol ederken hasar almaz.
GRIFF: VERGİ İNDİRİMİ
Griff'in banknotları geri dönmeden önce maksimum menzilde çoğalır ve yeni banknotlar biraz gecikmeli geri döner. Ayrıca engelleri delip geçebilirler.
KENJI: YİYEBİLDİĞİN KADAR YE
Düşmanları süperinin ortasına çeker ve başlangıç konumu yerine X'in ortasında yeniden belirir.
Fişek Büyücüsü Mike
Çırpılmış Meg
Kansai Ejderi Bull
Ajan Surge
Kumdan Kale Ash
Haydut Lou
Ay Çiçeği Rosa
Grombin Hood
Meyveli Kaze
Doğaçlamacı Jae
GENEL
Sokak Modası Shade
Cadı Mandy (Supercell ID Rewards)
SAF ALTIN/SAF GÜMÜŞ
Saf Altın Finx
Saf Altın Lumi
Saf Gümüş Finx
Saf Gümüş Lumi
MOE
Artık süperiyle çeşitli mesafelerden hedef alabiliyor.
OLLIE
Moe ile aynı ama biraz daha çılgın sayılır.
GRAY
"Baston" aksesuarının hedefleme göstergesi artık duvarların içinden geçiyor.
ÇEŞİTLİ
Sıfır mesafeli hücumlar/atılmalar.
Mortis doğrudan duvarlara doğru atılabilir (sanki daha güçlenmesi gerekiyormuş gibi!) ve Kenji ileri atılmadan hasar verebilir.
ÇEŞİTLİ
Kalabalık kontrolüne karşı dayanıklılık artık daha fazla hasar türüne karşı geçerli (sersemletme, dondurme, sabitleme vb.)
Soygun geri döndü! Üstelik iyileştirmelerle!
Soygun kasası artık daha dayanıklı. Kasa, sağlığının %25'ini her kaybettiğinde dayanıklılığını artıran geçici bir kalkan kazanır. Böylece kısa sürede çok hasar veren hiperşarjlara ve sürekli SBH ile kasayı yok edebilen savaşçılara karşı bir koruma sağlamak istedik.
Temalar
Kaldırılanlar
Retropolis
Korkunç Kötülük Malikanesi (Hesaplaşma sürümü dahil)
Kaykay Müziği
Eklenenler:
Katana Krallığı (YENİ)
Tehlikeli Gösteri (Hesaplaşma sürümü ve Savaş Topu dahil)
Aşamalı
3. Ay
Öne çıkan oyun modu: Hazine Avı
4. Ay
Öne çıkan oyun modu: Boya Savaşı
Aksesuar bekleme süresi artık savaşçıların alt kısmında görünüyor. Aksesuar varsa bir aksesuar simgesi gösteriliyor ve bekleme süresi sırasında bu simge bir sayaçla birlikte gri renkte görünüyor.
Hiperşarj etkinken süper saldırı yapıldığında hedefleme göstergesi mor renge dönüyor.
Korece yazı tipinin görünümünü İngilizce yazı tipiyle benzer hale getirdik.
Rico, Barley, Tick savaşçı modelleri için gölgelendiriciler ve dokular güncellendi.
Melodie'nin modeli, diğer savaşçıların vücut oranlarıyla benzer olacak şekilde güncellendi.
Dükkandaki bonus değerlerin ve etiketlerin görüntülenmesinde iyileştirmeler yapıldı.
Sunucu ve oyun kalitesini/kararlılığını artıran çeşitli değişiklikler yapıldı.
Rozet ve sprey kategorileri geri döndü!
Bibi'nin "Yapış Yapış" aksesuarı artık hiperşarjlı süper saldırısına da uygulanıyor.
Byron'nun iyileştirme miktarı artık güç küplerine göre artıyor.
Brawl Hokeyi'nde Meeple'ın disk hedeflemesi düzeltildi.
Willow'un gizlenmiş savaşçılar üzerinde zihin kontrolü uygulayabilmesi sorunu giderildi.
Vagon Çılgınlığında Ollie ile maden arabaları arasındaki tuhaf etkileşim sorunu çözüldü.
Oyuncu profilindeki rozetlerin varsayılana sıfırlanması sorunu giderildi.
Gene'in hiperşarj hedefleme göstergesi düzeltildi.
Canlanma sırasında hasarın doğru işlememesine neden olan sorun giderildi.
Kit'in bazı durumlarda yaramazlık yapmasına neden olan hata giderildi.