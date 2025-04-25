Kaze, ailesi tarafından yaşayan bir silah olarak yetiştirilse de istediği hayat bu değildi. Kenji ile birlikte Starr Park'a kaçıp istediği gibi yaşamaya başladı. Ama aynı anda hem mütevazı bir geyşa ve hem de ölümcül bir ninja olmak kolay değil.