这里的“P”，不是付费（Pay），而是……代表玩（Play）！隆重推出玩就能获胜活动！#BrawlStarsP2W
在10天内，大家可以尽情赢取奖励，其中包括一个究极荣誉宝箱！本次活动可获取的奖励不设上限，唯一的限制就是活动的持续时间！
本次活动，我们将以大家取得的击倒数作为衡量标准！大家要做的，就是把对手的英雄都^£#$掉！
每累积10亿次击倒，即可达成一个里程碑。完成一个里程碑之后，对应的奖励会在第二天商店刷新时出现，记得领取哦！
|里程碑
|奖励
|1
|5个星妙惊喜
|2
|1000金币
|3
|3份礼物
|4
|1000战力能量
|5
|1个神话星妙惊喜
|6
|2000闪闪币
|7
|1个传奇星妙惊喜
|8
|500英雄券
|9
|1个极限充能星妙惊喜
|10
|究极荣誉宝箱*
|11
|10个星妙惊喜
|12
|10个星妙惊喜
|第13个里程碑及后续里程碑
|10个星妙惊喜
* **特别说明：**究极荣誉宝箱会在活动结束后再发放，还请耐心等待！
你有机会赢得一整年的高级乱斗金券！如果大家还没数清楚的话——没错，是整整十二个高级乱斗金券！
这还不是全部奖励！如果你成为了幸运大赢家，还将另外获得10个高级乱斗金券——你可以将它们赠送给好友！
如何参加？
在社交媒体上分享你的游戏高光时刻，并且在贴文中加上话题标签**#BrawlStarsP2W**，我们会在活动结束后选出5位幸运玩家，送上这份惊喜赠礼！
“玩就能获胜”活动现在开始，直到4月24日上午9:00（UTC）结束！