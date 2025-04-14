这里的“P”，不是付费（Pay），而是……代表玩（Play）！隆重推出玩就能获胜活动！#BrawlStarsP2W

在10天内，大家可以尽情赢取奖励，其中包括一个究极荣誉宝箱！本次活动可获取的奖励不设上限，唯一的限制就是活动的持续时间！

如何参加活动及其他详情

本次活动，我们将以大家取得的击倒数作为衡量标准！大家要做的，就是把对手的英雄都^£#$掉！

每累积10亿次击倒，即可达成一个里程碑。完成一个里程碑之后，对应的奖励会在第二天商店刷新时出现，记得领取哦！

奖励

里程碑 奖励 1 5个星妙惊喜 2 1000金币 3 3份礼物 4 1000战力能量 5 1个神话星妙惊喜 6 2000闪闪币 7 1个传奇星妙惊喜 8 500英雄券 9 1个极限充能星妙惊喜 10 究极荣誉宝箱* 11 10个星妙惊喜 12 10个星妙惊喜 第13个里程碑及后续里程碑 10个星妙惊喜

* **特别说明：**究极荣誉宝箱会在活动结束后再发放，还请耐心等待！

特别赠礼活动！

你有机会赢得一整年的高级乱斗金券！如果大家还没数清楚的话——没错，是整整十二个高级乱斗金券！

这还不是全部奖励！如果你成为了幸运大赢家，还将另外获得10个高级乱斗金券——你可以将它们赠送给好友！

如何参加？

在社交媒体上分享你的游戏高光时刻，并且在贴文中加上话题标签**#BrawlStarsP2W**，我们会在活动结束后选出5位幸运玩家，送上这份惊喜赠礼！

“玩就能获胜”活动现在开始，直到4月24日上午9:00（UTC）结束！