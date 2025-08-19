巴西圣保罗游戏展览会是南美规模最大的游戏展，我们为《荒野乱斗》在这里的亮相做足了准备！各支顶尖队伍同台竞技，四个全球总决赛席位最终会花落谁家？想要亲眼见证火爆赛事的话，就快来订票观赛吧！

订票链接：https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/

在家观赛？通过您的排位赛巅峰通行证赢取奖励！

随着最后一搏资格赛来临，我们也带来了新的巅峰通行证！使用Supercell ID登录，参与赛事预测、观赛互动，赢取各种奖励，其中包括“恶灵麦克”皮肤及星妙惊喜等超赞奖励！

现在就前往event.brawlstars.com参与赛事相关活动吧！