2025年8月19日
Blog – Brawl Stars
《荒野乱斗》来到巴西！
10月9日至11日，荒野乱斗全球锦标赛的最后一搏资格赛将火爆开战，是时候燃起来了！
《荒野乱斗》将参加巴西圣保罗游戏展览会（Brazil Game Show）！这将是BSC赛事首次在南美举办，千万不要错过！
来自7个赛区的16支队伍将在本次赛事中全力以赴，争夺荒野乱斗全球总决赛的4个参赛席位。这是在《荒野乱斗》世界级大赛上争夺荣誉、在2025年的电竞征程做最后冲刺的绝佳机会，众多队伍都翘首以盼！
最后一搏资格赛将在10月10日举行！
巴西圣保罗游戏展览会是南美规模最大的游戏展，我们为《荒野乱斗》在这里的亮相做足了准备！各支顶尖队伍同台竞技，四个全球总决赛席位最终会花落谁家？想要亲眼见证火爆赛事的话，就快来订票观赛吧！
订票链接：https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
在家观赛？通过您的排位赛巅峰通行证赢取奖励！
随着最后一搏资格赛来临，我们也带来了新的巅峰通行证！使用Supercell ID登录，参与赛事预测、观赛互动，赢取各种奖励，其中包括“恶灵麦克”皮肤及星妙惊喜等超赞奖励！
现在就前往event.brawlstars.com参与赛事相关活动吧！
祝各支参赛队伍勇创佳绩，我们巴西圣保罗游戏展上见！
荒野乱斗电竞赛事