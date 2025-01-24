大家可以阅读本文，或观看赛事规划视频来了解赛事详情：

6个月度赛季 - 3项线下赛事

没错！今年，我们将举办更多更精彩的荒野乱斗电竞赛事！BSC会在三个不同的大陆举行线下赛事！

Brawl Cup是今年的一项全新线下赛事，参赛选手可为自己所属的赛区赢取一个额外的最后一搏资格赛席位，或是全球总决赛参赛席位！这项赛事计划于2025年第二季度举行，今年的后续赛事都有可能被它牵动！

南亚和东南亚

根据大家的反馈和建议，我们调整了亚太赛区的参赛方式。除了包括日本和韩国的东亚之外，东南亚和南亚的玩家将可参加一系列由Let’s Play Live主办的锦标赛，争夺最后一搏资格赛的参赛席位！赛事详情即将官宣——记得关注他们的社媒账号，了解最新动态！

《救赎之路》纪录片

我们的2025赛事纪录片将聚焦去年全球总决赛上的三支队伍，精彩影片即将上线！大家将可通过记录片深入了解这些队伍的故事，以及他们为2024荒野乱斗电竞赛事季后赛所做的准备。我们在接下来几周就会上线影片，快准备好爆米花，来youtube.com/BrawlStarsEsports观看首映吧！