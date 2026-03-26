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2026年3月26日
Blog – Brawl Stars

荒野亂鬥挑戰者賽重磅來襲！

什麼是荒野亂鬥挑戰者賽？

荒野亂鬥挑戰者賽是全新推出的地域性電競賽事，為選手提供一條清楚的晉級路徑，一步步通往BSC最終席位資格賽（LCQ）。各賽區的賽事主辦方將依據當地玩家社群設計多元賽制，讓更多選手能從本地賽事一路邁向國際舞台！

賽區

荒野亂鬥挑戰者賽將於全球多個賽區展開：

  • DACH（德國、奧地利、瑞士）

  • 法國

  • 西班牙

  • 義大利

  • 土耳其

  • 南亞

  • 東南亞

  • 北美（美國、加拿大、墨西哥）

  • 南韓

  • 日本

  • 巴西

  • 南美西部

每個賽區都將擁有獨立的賽事體系、賽制和晉級途徑。

參賽資格

無論你是久經沙場的職業選手，還是剛踏上電競之路的新秀，都可以參加挑戰者賽。組建隊伍，在你所屬的賽區一試身手吧！

基本參賽要求：

  • 年滿16歲。

  • 3人隊伍中至少須有2位選手居住於該隊伍參賽的賽區。

  • 賽季期間，選手可同時參加挑戰者賽和荒野亂鬥全球錦標賽（BSC）。

  • 在8月1日前，晉級挑戰者賽總決賽的選手必須做出選擇：是繼續參加荒野亂鬥全球錦標賽，還是繼續參加挑戰者賽總決賽。

重要日程：

  • 3月至8月1日：各賽區資格賽

  • 9月5日至6日：荒野亂鬥挑戰者賽總決賽

荒野亂鬥挑戰者賽總決賽：

各賽區排名第一的隊伍（共12支）將晉級荒野亂鬥挑戰者賽總決賽。總決賽將於9月5日至6日在土耳其伊斯坦堡舉行。


總決賽為線下賽，各賽區挑戰者賽中的最強隊伍將同場競技，爭奪晉級BSC最終席位資格賽的寶貴席位。門票將於6月1日開賣。

如何參賽：

如欲了解荒野亂鬥挑戰者賽的詳細資訊，包括報名、賽事規則及各賽區賽事連結，請前往官方賽事中心：supr.cl/brawlstarschallengers。敬請留意社群媒體上的#brawlchallengers主題標籤。

追蹤荒野亂鬥電競賽事官方頻道以掌握最新動態，无意见並查看你所在賽區的挑戰者賽頁面，了解具體的參賽方式。