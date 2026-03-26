2026年3月26日
Blog – Brawl Stars
荒野亂鬥挑戰者賽重磅來襲！
什麼是荒野亂鬥挑戰者賽？
荒野亂鬥挑戰者賽是全新推出的地域性電競賽事，為選手提供一條清楚的晉級路徑，一步步通往BSC最終席位資格賽（LCQ）。各賽區的賽事主辦方將依據當地玩家社群設計多元賽制，讓更多選手能從本地賽事一路邁向國際舞台！
賽區
荒野亂鬥挑戰者賽將於全球多個賽區展開：
DACH（德國、奧地利、瑞士）
法國
西班牙
義大利
土耳其
南亞
東南亞
北美（美國、加拿大、墨西哥）
南韓
日本
巴西
南美西部
每個賽區都將擁有獨立的賽事體系、賽制和晉級途徑。
參賽資格
無論你是久經沙場的職業選手，還是剛踏上電競之路的新秀，都可以參加挑戰者賽。組建隊伍，在你所屬的賽區一試身手吧！
基本參賽要求：
年滿16歲。
3人隊伍中至少須有2位選手居住於該隊伍參賽的賽區。
賽季期間，選手可同時參加挑戰者賽和荒野亂鬥全球錦標賽（BSC）。
在8月1日前，晉級挑戰者賽總決賽的選手必須做出選擇：是繼續參加荒野亂鬥全球錦標賽，還是繼續參加挑戰者賽總決賽。
重要日程：
3月至8月1日：各賽區資格賽
9月5日至6日：荒野亂鬥挑戰者賽總決賽
荒野亂鬥挑戰者賽總決賽：
各賽區排名第一的隊伍（共12支）將晉級荒野亂鬥挑戰者賽總決賽。總決賽將於9月5日至6日在土耳其伊斯坦堡舉行。
總決賽為線下賽，各賽區挑戰者賽中的最強隊伍將同場競技，爭奪晉級BSC最終席位資格賽的寶貴席位。門票將於6月1日開賣。
如何參賽：
如欲了解荒野亂鬥挑戰者賽的詳細資訊，包括報名、賽事規則及各賽區賽事連結，請前往官方賽事中心：supr.cl/brawlstarschallengers。敬請留意社群媒體上的#brawlchallengers主題標籤。
追蹤荒野亂鬥電競賽事官方頻道以掌握最新動態，无意见並查看你所在賽區的挑戰者賽頁面，了解具體的參賽方式。