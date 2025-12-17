它们是值得收藏的钥匙链，在星妙乐园各处礼品店中均有出售。后来新品突然断供了，最终所有商店都卖光了这种挂饰。

阿尔缇在清点库存时，偶然发现了一个堆满增益挂饰的地下仓库。这一次，它们又回到了星妙乐园！

增益挂饰可以增强英雄的能力与技能。

顾名思义，任意英雄拥有挂饰后，其随身妙具、星徽之力_与_极限充能就能获得增益。