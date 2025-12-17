Skip to content
2025年12月17日
Blog – Brawl Stars

更新上线：增益挂饰！

增益挂饰是什么？

它们是值得收藏的钥匙链，在星妙乐园各处礼品店中均有出售。后来新品突然断供了，最终所有商店都卖光了这种挂饰。

阿尔缇在清点库存时，偶然发现了一个堆满增益挂饰的地下仓库。这一次，它们又回到了星妙乐园！

增益挂饰可以增强英雄的能力与技能。

顾名思义，任意英雄拥有挂饰后，其随身妙具、星徽之力_与_极限充能就能获得增益

哪些英雄能获得增益挂饰？

本次更新中，将推出柯尔特、雪莉、斯派克、莫提斯、弗兰肯和艾魅的增益挂饰！

每位英雄都有3个可解锁的增益挂饰：妙具增益挂饰、星徽增益挂饰与极充增益挂饰！

挂饰解锁后将永久生效，两种星徽之力和两种随身妙具都能获得相应的强化效果。

可同时装备全部3个增益挂饰！

增益挂饰有什么效果？

一起来看看英雄解锁挂饰后将获得哪些增益吧！

柯尔特

随身妙具：快速装弹器

  • 每次命中都能会取敌方1发弹药。

随身妙具：穿甲银弹

  • 发射更大的子弹，造成更高伤害。

星徽之力：大步流星

  • 造成伤害时提升移动速度。

星徽之力：特制左轮

  • 对距离较远的目标造成更高伤害。

极限充能：双持手枪

  • 极限充能期间，柯尔特的开火速度大幅提升。

雪莉

随身妙具：冲刺跑鞋

  • 冲刺时不会受到任何伤害。

随身妙具：震荡射击

  • 攻击会使敌人减速。每次命中目标都会延长减速效果的持续时间。

  • 换上德拉科的专利龙息霰弹后，雪莉的超级技能会在地面留下一片灼烧区域。

星徽之力：快速包扎

  • 短时间内获得移动速度加成。

极限充能：双管霰弹

  • 极限充能期间，普通攻击的子弹飞行速度大幅提升。

斯派克

随身妙具：尖刺针垫

  • 被两根尖刺命中的目标会被禁锢。

随身妙具：生命之树

  • 仙人掌被摧毁时还会造成范围伤害，并能击退周围的敌人。

星徽之力：滋养之地

  • 超级技能的投射物飞行速度更快。

星徽之力：旋转刺球

  • 曲线飞行的尖刺射程更远。

极限充能：生机蔓延

  • 普通攻击的尖刺手雷会爆炸两次！

莫提斯

随身妙具：连击转轮

  • 对生命值较低的敌人造成更高伤害。

随身妙具：暗夜造物（旧名称为多功能铲）

  • 穿过敌人时造成伤害，并恢复等量生命值。

星徽之力：精华吸收

  • 击败敌人可获得额外最大生命值（可叠加），被击倒后重置。

星徽之力：蝮蛇出洞

  • 远距离突击过程中获得减伤效果。

极限充能：回旋蝙蝠

  • 莫提斯每次使用普通攻击时，短暂延迟后还会有幻影攻击同一位置！

弗兰肯

随身妙具：主动降噪耳机

  • 声波还可摧毁敌方子弹。

随身妙具：迷人魅力

  • 命中的敌人会被减速，持续一小段时间。

星徽之力：力量夺取

  • 击倒敌人后，提升攻击伤害并在短时间内恢复生命值。

星徽之力：坚韧皮肤

  • 生命值高于50%时获得减伤效果。

极限充能：山崩地裂

  • 极限充能期间，普通攻击速度提升至最快！

艾魅

随身妙具：好友卡

  • 将敌人击退得更远，如果敌人撞到墙上，还会被击晕一小段时间。

随身妙具：酸性喷雾

  • 命中敌人时使其减速。

星徽之力：变本加厉

  • 被艾魅普通攻击命中的敌人，在短时间内造成的伤害会降低。

星徽之力：自我激励

  • 释放超级技能时，艾魅在1秒内免疫所有伤害。

极限充能：若即若离

  • 喷雾还能造成持续伤害！

如何获得？

可通过全新推出的星妙乐园娃娃机获得！

  • 总奖杯数达到1000杯即可解锁增益挂饰系统，并可免费获得第一个增益挂饰！

  • 每次使用娃娃机需要1000金币与2000战力能量。

  • 每次抽取必定能获得一个增益挂饰！本次更新共推出18个增益挂饰，此外还有“闪闪挂饰”——只有收集全部18个挂饰后才能解锁这些稀有的挂饰皮肤！需要说明的是，闪闪挂饰只是装扮物品，不提供额外增益。

  • 玩家也可使用宝石直接购买各种挂饰：

    • 妙具增益挂饰：149宝石

    • 星徽增益挂饰：179宝石

    • 极充增益挂饰：199宝石

除增益挂饰外的其他改动

英雄重做：

通过上文对增益效果的介绍，你可能已经猜到了——获得增益挂饰的英雄，其技能组也会有所调整。重做的目标是更好地配合增益挂饰的效果，为这些英雄带来更平衡的设计、更新颖的玩法！

柯尔特

随身妙具：快速装弹器

  • 旧版为装填两发弹药，现在改为快速发射两枚子弹，命中时可使目标减速。

斯派克

随身妙具：尖刺针垫

  • 旧版为发射3波尖刺，现在改为可手动瞄准，发射两波尖刺。

随身妙具：生命之树

  • 现在可以把治疗仙人掌扔出去啦！扔得距离越远，仙人掌落地生效所需的时间就越长。重做后，斯派克会在团战中变得更加灵活！

星徽之力：滋养之地

  • 现在可以把治疗仙人掌扔出去啦！扔得距离越远，仙人掌落地生效所需的时间就越长。重做后，斯派克会在团战中变得更加灵活！

莫提斯

随身妙具：连击转轮

  • 现在可手动瞄准，莫提斯会将铲子扔向指定方向。或是和旧版类似，对自身周围造成伤害。

随身妙具：暗夜造物（旧名称为多功能铲）

  • 旧版为提升装弹速度，现在改为可手动瞄准，使莫提斯化身暗夜造物，飞到目标地点！

弗兰肯

随身妙具：主动降噪耳机

  • 除了免疫群体控制效果外，现在还可手动瞄准发射音波。

随身妙具：迷人魅力

  • 旧版为造成额外伤害并把敌人拉向自己，现在还可手动瞄准，而且射程更远。

艾魅

随身妙具：酸性喷雾

  • 现在可手动瞄准，喷出能穿透墙壁的喷雾！

随身妙具：好友卡

  • 现在可手动瞄准，喷出能击退敌人的喷雾！

可手动瞄准的随身妙具！

现在，随身妙具可以和超级技能一样手动瞄准释放啦！

  • 获得增益挂饰的英雄将解锁全新的使用机制！你仍然可直接点击按钮，像以前一样使用随身妙具，也可以像超级技能那样手动瞄准（多个新版随身妙具支持此功能）！

史诗与神话强化装备移除

  • 当某位英雄的增益挂饰上线时，我们将同步移除该英雄的史诗与神话强化装备。

  • 如有需要，英雄的其他方面也会进行平衡调整。

  • 你购买的强化装备将全额返还相应资源。

地面标识效果调整

什么是“地面标识”？

它是英雄脚下的圆环，用于显示其技能组状态。现在这个标识将包含：

  • 随身妙具准备就绪、正在瞄准或已使用的状态。

  • 中间位置会显示简化版的星徽之力标识。

  • 英雄具有挂饰增益效果时，各个增益都有对应的视觉效果。

  • 极限充能状态的标识保持不变。

  • 强化装备标识移除。

新版主题季奖励系统

主题季宝库

主题季奖励全新升级！我们带来了全新的乱斗主题季宝库，大家可通过它获取更棒的奖励，此外还新增了10个奖励之路等级！你可以使用宝库钥匙开启宝库。钥匙可以存起来，等遇到你最想要的奖励时再使用！

价格调整

先说重要的：我们将上调乱斗金券和高级乱斗金券的价格。

  • 新版乱斗金券价格：8.99美元

  • 新版高级乱斗金券价格：12.99美元

以上为使用美元情况下的价格。根据玩家所在地差异，实际价格可能会有所不同。

  • 如果想在价格调整前以较低价格多买一些乱斗金券，则可在1月1日之前购买，最多可提前购买8份乱斗金券。

好消息

该说点大家都感兴趣的内容了……

更多奖励、更多选择！主题季免费通券、乱斗金券都将提供更多、更好的奖励！

普通乱斗金券中现在包含全部皮肤、皮肤配色和头衔！

大家还可通过主题季奖励获取全新的“混沌惊喜”，具体信息会在下文介绍。混沌惊喜比普通星妙惊喜更酷炫，能开出更丰厚的奖励！

当然，最重要的是新推出的……

宝库+宝库钥匙

现在乱斗主题季的奖励包含宝库，以及用来开启它们的宝库钥匙。

资源钥匙

  • 可用来解锁资源宝库！

  • 你可以选择获取2000金币、2000战力能量或是5000闪闪币！

  • 可通过主题季免费奖励之路获得！

皮肤钥匙

  • 可用来解锁皮肤宝库！

  • 以折扣价获取当前主题季的皮肤，或是获取以往的乱斗金券皮肤！

  • 皮肤宝库中包含的是各种皮肤套装。每套皮肤包含1款皮肤和2款皮肤配色。

宝库钥匙皮肤套装
1当前主题季的皮肤套装
2以往主题季的皮肤套装

  • 可通过主题季付费奖励之路获得。

英雄钥匙

  • 可用来解锁英雄宝库！

  • 通过它获取你想要的任意英雄！

  • 通过宝库解锁英雄所需的英雄钥匙数量，取决于英雄的稀有度。

宝库钥匙英雄稀有度
1史诗
2神话
4传奇
6超凡

  • 可通过主题季付费奖励之路获得。

增益挂饰钥匙

  • 可用来解锁增益挂饰宝库！

  • 通过它获取你想要的任意增益挂饰！

  • 可通过主题季付费奖励之路获得。

主题季奖励满级后的额外奖励改版

  • 你解锁主题季的最后一级奖励后，可以继续赢取额外奖励，旧版为星妙惊喜。

  • 更新后，这些奖励将不仅是普通的星妙惊喜，而是从以下各种奖励中随机获得！

    • 恶魔惊喜

    • 天使惊喜

    • 寿司卷

    • 机甲宝箱

    • 手提音响

    • 混沌惊喜

    • 金币

    • 战力能量

    • 英雄券

  • 主题季奖励满级后，每获取2800经验可赢取一份额外奖励。

  • 你可以选择用宝石来升级这些额外奖励，以获取更好的奖励——甚至可获得宝库钥匙！

混沌惊喜

混沌惊喜是一种全新的星妙惊喜，奖励十分丰厚。混沌惊喜的最低稀有度为超稀有，最高稀有度为超凡——星妙惊喜新增的最高稀有度等级！

更多奖励

混沌惊喜有几率分裂！可能会分裂成2个、4个或8个。分裂后的所有混沌惊喜都是相同的稀有度，因此有可能从单个混沌惊喜分裂成8个超凡混沌惊喜！
超凡混沌惊喜必定包含以下奖励之一：

  • 极限充能

  • 神话、传奇或超凡英雄

  • 皮肤（史诗、神话、传奇或极限充能）

  • 增益挂饰！

如何获得？

你可以通过每日胜场奖励和主题季奖励获得混沌惊喜，未来还会推出其他获取途径！

新英雄

皮尔斯：传奇射手

见过泳池救生员吗？皮尔斯就是其中之一。不过他总朝着泳池里的人开枪，而不是提供救援。好吧，也许他根本不是救生员。

巴兹觉得把泳池当厕所的人太多时，就会喊皮尔斯来“收拾局面”。

  • **天赋：**只有在捡起弹壳或是打空所有弹药时，皮尔斯才会重新装弹。弹匣中的最后一发子弹可造成额外伤害。

  • 普通攻击：栓动狙击

    • 皮尔斯发射一枚强力远射程子弹。如果子弹命中目标，皮尔斯就会从枪膛中退下一枚弹壳落在身边。捡起弹壳时，皮尔斯会自动向视野内最近的敌人射出一发穿透性子弹。只有在捡起弹壳或是打空所有弹药时，皮尔斯才会重新装弹。弹匣中的最后一发子弹可造成额外伤害。

  • 超级技能：火力覆盖

    • 皮尔斯掷出标记，划出火力覆盖区域。随后，他会向所有被标记的英雄射出穿透性子弹。每命中一发子弹，皮尔斯就会退下一枚弹壳落在身边。

  • 随身妙具：无底弹匣

    • 重新装填弹药，并退下一枚弹壳落在身边。

  • 随身妙具： 再斗一次

    • 皮尔斯收回所有弹壳，将每枚弹壳转换为护盾。皮尔斯周围的敌人还会被击退。

  • 星徽之力： 水流阻力

    • 皮尔斯的最后一发子弹还会让敌人减速。

  • 星徽之力：激流勇进

    • 皮尔斯每次捡起弹壳时，都会暂时获得移动速度加成。

  • 极限充能：（敬请期待）

  • 头衔：绷不住了

格鲁伯特：神话辅助

格鲁伯特是星妙乐园水族馆的一位海洋生物学家。他痴迷于海洋生物，希望能让更多游客认识这些奇妙的生命。虽然他看起来有点诡异，其实人还挺好的！也许吧。

  • **天赋：**恢复生命值天赋

  • 普通攻击：幽光射线

    • 格鲁伯特射出一道光束，如果命中目标，则会形成一条纽带，可对敌人造成伤害或是治疗队友。同一时间内，格鲁伯特能与1名敌人、1名队友各维持一条纽带。如果目标离他太远，或是离开了视线范围，则纽带会断开。

  • 超级技能：深海怪形

    • 格鲁伯特露出真容，把面对他的敌人吓得惊惶失措、扭头就跑！同时，格鲁伯特还会射出多发能造成伤害和减速效果的子弹。

  • 随身妙具：海底救援

    • 格鲁伯特向目标方向冲刺，抵达目标时治疗自身和队友。

  • 随身妙具： 双倍光路

    • 格鲁伯特的纽带进入全功率状态，伤害和治疗速率在短时间内翻倍。

  • 星徽之力：生态循环

    • 如果格鲁伯特与敌人和队友都维持有纽带，则可使纽带连接的敌人伤害降低、队友伤害提升。

  • 星徽之力：无情寄生

    • 格鲁伯特与敌人间存在纽带时，对其造成伤害可治疗自身，数值为伤害的一定百分比。

  • 极限充能：（敬请期待）

  • 头衔：不可名状之物

极限充能

琪琪：夺魂共舞

  • 琪琪使用超级技能出现在目标点、返回原位时，都会造成伤害。

皮肤！

主题季：蒸汽朋克

乱斗金券皮肤套装

  • 蒸汽朋克斯图 | 史诗 | 乱斗金券

    • 幕后黑手斯图 | 史诗 | 配色#1

    • 腰缠万贯斯图 | 史诗 | 配色#2

乱斗金券皮肤套装

  • 蒸汽朋克格尔 | 史诗 | 乱斗金券

    • 老绅士格尔 | 史诗 | 配色#1

    • 衣冠楚楚格尔 | 史诗 | 配色#2

商店皮肤

  • 发条仕女风姬 | 传奇 | 299宝石

  • 大佬布洛克 | 神话 | 199宝石

  • 剃刀山姆 | 史诗 | 149宝石

主题季：乱斗情人节

乱斗金券皮肤套装

  • 心碎瑞科 | 史诗 | 乱斗金券

    • 难说再见瑞科 | 史诗 | 配色#1

    • 为爱而战瑞科 | 史诗 | 配色#2

乱斗金券皮肤套装

  • 乱斗情人节安吉洛 | 史诗 | 乱斗金券

    • 美少年安吉洛 | 史诗 | 配色#1

    • 万人迷安吉洛 | 史诗 | 配色#2

商店皮肤

  • 熊宝贝谢德 | 传奇 | 299宝石

  • 恋爱魔药史魁克 | 神话 | 199宝石

  • 魅力四射鳄梨 | 史诗 | 149宝石

新英雄皮肤

  • 血族克星皮尔斯 | 神话 | 199宝石

    • 狂躁猎手皮尔斯 | 神话 | 199宝石

    • 孤注一掷皮尔斯 | 神话 | 199宝石

其他皮肤

乱斗圣诞节

  • 水晶球纳妮 | 史诗 | 149宝石

新春大乱斗

  • 莲花盛放薇洛 | 史诗 | 149宝石

电竞！

  • 世界冠军麦克斯 | 史诗 | 149宝石

辉金/铂银皮肤

  • 辉金琪琪

  • 铂银琪琪

平衡性调整

加强

  • 拉里和劳里

    • 极限充能的充能速率：从30调整为35（+17%）

      • Trebor要Adrian加强的。

  • 柯尔特

    • 装弹速度：+8%（史诗强化装备补偿加强）

  • 斯派克

    • 超级技能：减速数值+15%（神话强化装备补偿加强）

  • 珀尔

    • 达到最高热能所需时间从11秒缩短为9秒（22%）

      • 火力全开！

  • 琪琪

    • 伤害：+20%

    • 普通攻击速度加成：从10%调整为20%（+100%！）

      • 想赢？那就开转吧……现在真的赢了！

削弱

  • 谜宝

    • 极限充能的充能速率：从50降低为40

      • 看他们怎么摆脱这个困境。

  • 帕姆

    • 极限充能的充能速率：从40调整为30

      • 可是她才刚成为一名有强度的英——听我解释：即使这次削弱了，她依然很强。相对于她在某些情况下能造成的压制效果来说，帕姆的极限充能持续时间太长了，所以充能理应需要更久的时间。

  • 珠珠

    • 极限充能的充能速率：从50调整为40

      • 与帕姆的情况类似，极限充能期间的格里格里持续时间非常久，能为珠珠提供巨大的价值。不过由于珠珠的全面性，削弱后的她仍将是投弹手的热门选择。

  • 奥蒂斯

    • 超级技能充能速率：从100调整为90

      • *水下传来噪音*

  • 蜜娜

    • 生命值：-3%

    • 两个随身妙具冷却时间延长10%（+2秒）

      • 实际上，这次削弱的幅度比数据上看起来更大，因为我们正在整体提高所有英雄的生命值。她的随身妙具强度过高，因此降低它们的使用频率是合理平衡这位女舞者的第一步。

全局调整（所有英雄）

所有英雄的生命值都有所提升！（蜜娜除外）

我们在游戏内推出的新机制（比如增益挂饰！）为英雄带来了各种进攻和防守能力。

对抗新能力可能颇具挑战，因此我们延长了击倒英雄所需的整体时间，让每位英雄能在场上存活更久一些，从而帮助玩家更好地适应游戏新变化。

这使得游戏更少侧重于爆发伤害和快速击倒，鼓励大家开发更具策略性的玩法，并让更多英雄有登场机会。

随着更多增益挂饰和平衡性调整的推出，我们将密切关注游戏环境的变化，并推出必要的微调。

英雄生命值提升
8比特4.00%
鳄梨5.41%
琥珀6.25%
安吉洛3.33%
阿拾5.36%
巴利12.50%
贝亚12.00%
贝尔7.69%
拜瑞4.00%
比比4.17%
阿渤5.56%
邦妮4.17%
布洛克11.11%
公牛6.00%
巴斯特4.17%
巴兹4.17%
拜伦8.33%
卡尔5.00%
查莉5.71%
切斯特5.71%
查克4.44%
克兰西6.06%
科莱特2.86%
柯尔特10.71%
科迪琉斯2.94%
黑鸦7.14%
达里尔3.77%
道格4.00%
德拉科1.82%
爆破麦克7.14%
艾德加9.09%
艾尔·普里莫3.17%
艾魅8.33%
伊芙6.90%
阿方4.65%
芬克斯2.78%
弗兰肯4.48%
格尔5.26%
吉恩5.56%
琪琪7.89%
戈雷3.03%
格里夫5.88%
格罗姆7.14%
格斯3.13%
汉克0.00%
雅琪6.38%
载勇2.94%
珍妮特6.25%
杰西6.45%
珠珠3.33%
风姬2.50%
健次5.26%
凯特3.33%
拉里和劳里7.14%
里昂5.88%
莉莉2.44%
萝拉5.26%
小罗6.25%
露米11.54%
麦茜8.11%
曼迪7.14%
麦克斯6.06%
谜宝3.13%
梅格4.35%
梅格（机甲）5.71%
麦乐迪2.70%
米科6.06%
蜜娜-2.70%
阿萌5.88%
莫提斯5.26%
P先生8.82%
纳妮4.17%
妮塔5.00%
奥利1.89%
奥蒂斯5.88%
帕姆4.17%
珀尔10.26%
潘妮9.38%
皮尔斯7.14%
佩佩8.70%
波克5.26%
阿尔缇5.13%
瑞科7.14%
罗莎8.00%
拉夫7.14%
山姆5.56%
沙迪7.89%
谢德5.71%
雪莉5.41%
斯派克7.14%
芽芽6.67%
史魁克5.56%
斯图6.25%
瑟奇10.00%
塔拉6.45%
迪克9.09%
4.00%
薇洛6.45%
兹奇7.14%

地图、游戏模式和活动循环调整

全新限时游戏模式

12月/机甲圣诞节

  • 夺礼奇兵、涂鸦乱斗回归

1月/蒸汽朋克

  • 宝箱破坏王：

    • 3对3金库攻防的改版。率先摧毁对方宝箱的队伍获胜。

    • 可捡起炸弹并扔向对方队伍的宝箱。这是摧毁宝箱的唯一方式。

  • 随机事件：视野受限

    • 在具有该随机事件的对战中，玩家只能看到自身和队友周围有限范围内的情况，墙壁后也将变成视野盲区。

2月/乱斗情人节

  • 爱心轰炸：

    • 2对2积分争夺赛的改版。率先击倒6人的队伍将赢得对战胜利。

    • 普通攻击不会击倒对手，而是使其陷入晕眩状态。

    • 玩家可捡起爱心炸弹并扔向对方英雄将其击倒。

  • 双人首领之战

    • 击倒乱斗情人节首领以赢取装满奖励的巧克力盒！

场景

  • 移除：

    • 怪奇物语

    • 奇物商店

    • 怪诞马戏团

  • 新增：

    • 爱情沼泽荒野决斗（新）

    • 海怪水族馆（新，格鲁伯特）

    • 糖果大战

    • 达里尔的海盗船

    • 星妙大战

    • 恐龙水上乐园

地图

5对5乱斗淘汰赛

+ 光栅大脑

- 空虚机器

积分争夺赛

+ 步行热沙

+ 花样百出

热区争夺

+ 避税区

+ 人生七柱

- 绝命通行证

- 区域分裂

乱斗足球

+ 焦黑大地

+ 穿裆过人

- 抢占时机

- 笛音通道

金库攻防

+ 干旱地带

+ 天文数字

- 邪恶之境

- 文本格式

宝石争霸

+ 混乱地带

+ 陷落堡垒

- 密语山谷

- 漠不关心

乱斗淘汰赛

+ 口技舞台

+ 困兽之斗

- 中心字母

- 肉饼挽歌

车轮擂台赛

+ 麻痹掩体

- 猿猴迷阵

赏金猎人

+ 头撞南墙

+ 合唱大厅

- 切勿转身

- 并肩作战

乱斗冰球

+ 节日字母

+ 超空间

- 弹球赛事

- 低温战场

排位赛

第40赛季

  • 特选游戏模式：乱斗淘汰赛

    • 潺潺溪流

    • 金臂峡谷

  • 满级英雄：

    • 曼迪

    • 麦乐迪

    • 琥珀

第41赛季

  • 特选游戏模式：金库攻防

    • 维修站台

    • 更安全区域

  • 满级英雄：

    • 格尔

    • 米科

    • 瑟奇

第42赛季

  • 特选游戏模式：宝石争霸

    • 乡趣游乐场

    • 水晶街机厅

  • 满级英雄：

    • 谢德

    • 史魁克

    • 凯特

经济系统加强

随着增益挂饰的推出，我们还将为游戏的经济系统带来增益！

  • 整条荣誉之路都获得了增益！主要是通过加入混沌惊喜，同时我们还提升了整体资源数量。

  • 每个主题季添加2个超级任务，同时降低了完成这些任务的要求。

  • 混沌惊喜已添加到每日胜场奖励中（幸运日仅限12月，而1月则都是常规日）。

  • 社区活动和其它限时活动将提供更丰厚的奖励。

长期改动及游戏性优化

新的声望等级：星妙战队

  • 每次升级需75000英雄券。

  • 包含新的乱斗名片、玩家头像和表情！

  • 在乱斗足球和乱斗冰球模式中，对战时间结束时，如果足球/冰球仍在移动，对战会持续到球停止移动为止。

  • 神话星妙惊喜中加入了超稀有皮肤。

  • 现在，使用宝石兑换战力能量的价格减半，并且包含战力能量的特惠价格也会更低。

  • 现在，任务中会包含更多当前可玩/已解锁的游戏模式。

问题修复

  • 在使用暗影虎里昂及其不同皮肤配色参加对战时，如果英雄在极限充能期间使用妙具“镜像投射器”，现在会正确显示极限充能状态下的外观。

  • 冰球现在会显示正确的颜色。

  • “任务”菜单中现在会显示“与战队成员一起参加2场对战”任务的图标。

  • 杰克奥利玩家头像现在会显示正确版本。

  • 选中“奖励”菜单时，“任务”菜单上将不再一直出现“新”字样提示。