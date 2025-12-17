更新上线：增益挂饰！
增益挂饰是什么？
它们是值得收藏的钥匙链，在星妙乐园各处礼品店中均有出售。后来新品突然断供了，最终所有商店都卖光了这种挂饰。
阿尔缇在清点库存时，偶然发现了一个堆满增益挂饰的地下仓库。这一次，它们又回到了星妙乐园！
增益挂饰可以增强英雄的能力与技能。
顾名思义，任意英雄拥有挂饰后，其随身妙具、星徽之力_与_极限充能就能获得增益。
哪些英雄能获得增益挂饰？
本次更新中，将推出柯尔特、雪莉、斯派克、莫提斯、弗兰肯和艾魅的增益挂饰！
每位英雄都有3个可解锁的增益挂饰：妙具增益挂饰、星徽增益挂饰与极充增益挂饰！
挂饰解锁后将永久生效，两种星徽之力和两种随身妙具都能获得相应的强化效果。
可同时装备全部3个增益挂饰！
增益挂饰有什么效果？
一起来看看英雄解锁挂饰后将获得哪些增益吧！
柯尔特
随身妙具：快速装弹器
每次命中都能会取敌方1发弹药。
随身妙具：穿甲银弹
发射更大的子弹，造成更高伤害。
星徽之力：大步流星
造成伤害时提升移动速度。
星徽之力：特制左轮
对距离较远的目标造成更高伤害。
极限充能：双持手枪
极限充能期间，柯尔特的开火速度大幅提升。
雪莉
随身妙具：冲刺跑鞋
冲刺时不会受到任何伤害。
随身妙具：震荡射击
攻击会使敌人减速。每次命中目标都会延长减速效果的持续时间。
换上德拉科的专利龙息霰弹后，雪莉的超级技能会在地面留下一片灼烧区域。
星徽之力：快速包扎
短时间内获得移动速度加成。
极限充能：双管霰弹
极限充能期间，普通攻击的子弹飞行速度大幅提升。
斯派克
随身妙具：尖刺针垫
被两根尖刺命中的目标会被禁锢。
随身妙具：生命之树
仙人掌被摧毁时还会造成范围伤害，并能击退周围的敌人。
星徽之力：滋养之地
超级技能的投射物飞行速度更快。
星徽之力：旋转刺球
曲线飞行的尖刺射程更远。
极限充能：生机蔓延
普通攻击的尖刺手雷会爆炸两次！
莫提斯
随身妙具：连击转轮
对生命值较低的敌人造成更高伤害。
随身妙具：暗夜造物（旧名称为多功能铲）
穿过敌人时造成伤害，并恢复等量生命值。
星徽之力：精华吸收
击败敌人可获得额外最大生命值（可叠加），被击倒后重置。
星徽之力：蝮蛇出洞
远距离突击过程中获得减伤效果。
极限充能：回旋蝙蝠
莫提斯每次使用普通攻击时，短暂延迟后还会有幻影攻击同一位置！
弗兰肯
随身妙具：主动降噪耳机
声波还可摧毁敌方子弹。
随身妙具：迷人魅力
命中的敌人会被减速，持续一小段时间。
星徽之力：力量夺取
击倒敌人后，提升攻击伤害并在短时间内恢复生命值。
星徽之力：坚韧皮肤
生命值高于50%时获得减伤效果。
极限充能：山崩地裂
极限充能期间，普通攻击速度提升至最快！
艾魅
随身妙具：好友卡
将敌人击退得更远，如果敌人撞到墙上，还会被击晕一小段时间。
随身妙具：酸性喷雾
命中敌人时使其减速。
星徽之力：变本加厉
被艾魅普通攻击命中的敌人，在短时间内造成的伤害会降低。
星徽之力：自我激励
释放超级技能时，艾魅在1秒内免疫所有伤害。
极限充能：若即若离
喷雾还能造成持续伤害！
如何获得？
可通过全新推出的星妙乐园娃娃机获得！
总奖杯数达到1000杯即可解锁增益挂饰系统，并可免费获得第一个增益挂饰！
每次使用娃娃机需要1000金币与2000战力能量。
每次抽取必定能获得一个增益挂饰！本次更新共推出18个增益挂饰，此外还有“闪闪挂饰”——只有收集全部18个挂饰后才能解锁这些稀有的挂饰皮肤！需要说明的是，闪闪挂饰只是装扮物品，不提供额外增益。
玩家也可使用宝石直接购买各种挂饰：
妙具增益挂饰：149宝石
星徽增益挂饰：179宝石
极充增益挂饰：199宝石
除增益挂饰外的其他改动
英雄重做：
通过上文对增益效果的介绍，你可能已经猜到了——获得增益挂饰的英雄，其技能组也会有所调整。重做的目标是更好地配合增益挂饰的效果，为这些英雄带来更平衡的设计、更新颖的玩法！
柯尔特
随身妙具：快速装弹器
旧版为装填两发弹药，现在改为快速发射两枚子弹，命中时可使目标减速。
斯派克
随身妙具：尖刺针垫
旧版为发射3波尖刺，现在改为可手动瞄准，发射两波尖刺。
随身妙具：生命之树
现在可以把治疗仙人掌扔出去啦！扔得距离越远，仙人掌落地生效所需的时间就越长。重做后，斯派克会在团战中变得更加灵活！
星徽之力：滋养之地
现在可以把治疗仙人掌扔出去啦！扔得距离越远，仙人掌落地生效所需的时间就越长。重做后，斯派克会在团战中变得更加灵活！
莫提斯
随身妙具：连击转轮
现在可手动瞄准，莫提斯会将铲子扔向指定方向。或是和旧版类似，对自身周围造成伤害。
随身妙具：暗夜造物（旧名称为多功能铲）
旧版为提升装弹速度，现在改为可手动瞄准，使莫提斯化身暗夜造物，飞到目标地点！
弗兰肯
随身妙具：主动降噪耳机
除了免疫群体控制效果外，现在还可手动瞄准发射音波。
随身妙具：迷人魅力
旧版为造成额外伤害并把敌人拉向自己，现在还可手动瞄准，而且射程更远。
艾魅
随身妙具：酸性喷雾
现在可手动瞄准，喷出能穿透墙壁的喷雾！
随身妙具：好友卡
现在可手动瞄准，喷出能击退敌人的喷雾！
可手动瞄准的随身妙具！
现在，随身妙具可以和超级技能一样手动瞄准释放啦！
获得增益挂饰的英雄将解锁全新的使用机制！你仍然可直接点击按钮，像以前一样使用随身妙具，也可以像超级技能那样手动瞄准（多个新版随身妙具支持此功能）！
史诗与神话强化装备移除
当某位英雄的增益挂饰上线时，我们将同步移除该英雄的史诗与神话强化装备。
如有需要，英雄的其他方面也会进行平衡调整。
你购买的强化装备将全额返还相应资源。
地面标识效果调整
什么是“地面标识”？
它是英雄脚下的圆环，用于显示其技能组状态。现在这个标识将包含：
随身妙具准备就绪、正在瞄准或已使用的状态。
中间位置会显示简化版的星徽之力标识。
英雄具有挂饰增益效果时，各个增益都有对应的视觉效果。
极限充能状态的标识保持不变。
强化装备标识移除。
新版主题季奖励系统
主题季宝库
主题季奖励全新升级！我们带来了全新的乱斗主题季宝库，大家可通过它获取更棒的奖励，此外还新增了10个奖励之路等级！你可以使用宝库钥匙开启宝库。钥匙可以存起来，等遇到你最想要的奖励时再使用！
价格调整
先说重要的：我们将上调乱斗金券和高级乱斗金券的价格。
新版乱斗金券价格：8.99美元
新版高级乱斗金券价格：12.99美元
以上为使用美元情况下的价格。根据玩家所在地差异，实际价格可能会有所不同。
如果想在价格调整前以较低价格多买一些乱斗金券，则可在1月1日之前购买，最多可提前购买8份乱斗金券。
好消息
该说点大家都感兴趣的内容了……
更多奖励、更多选择！主题季免费通券、乱斗金券都将提供更多、更好的奖励！
普通乱斗金券中现在包含全部皮肤、皮肤配色和头衔！
大家还可通过主题季奖励获取全新的“混沌惊喜”，具体信息会在下文介绍。混沌惊喜比普通星妙惊喜更酷炫，能开出更丰厚的奖励！
当然，最重要的是新推出的……
宝库+宝库钥匙
现在乱斗主题季的奖励包含宝库，以及用来开启它们的宝库钥匙。
资源钥匙
可用来解锁资源宝库！
你可以选择获取2000金币、2000战力能量或是5000闪闪币！
可通过主题季免费奖励之路获得！
皮肤钥匙
可用来解锁皮肤宝库！
以折扣价获取当前主题季的皮肤，或是获取以往的乱斗金券皮肤！
皮肤宝库中包含的是各种皮肤套装。每套皮肤包含1款皮肤和2款皮肤配色。
|宝库钥匙
|皮肤套装
|1
|当前主题季的皮肤套装
|2
|以往主题季的皮肤套装
可通过主题季付费奖励之路获得。
英雄钥匙
可用来解锁英雄宝库！
通过它获取你想要的任意英雄！
通过宝库解锁英雄所需的英雄钥匙数量，取决于英雄的稀有度。
|宝库钥匙
|英雄稀有度
|1
|史诗
|2
|神话
|4
|传奇
|6
|超凡
可通过主题季付费奖励之路获得。
增益挂饰钥匙
可用来解锁增益挂饰宝库！
通过它获取你想要的任意增益挂饰！
可通过主题季付费奖励之路获得。
主题季奖励满级后的额外奖励改版
你解锁主题季的最后一级奖励后，可以继续赢取额外奖励，旧版为星妙惊喜。
更新后，这些奖励将不仅是普通的星妙惊喜，而是从以下各种奖励中随机获得！
恶魔惊喜
天使惊喜
寿司卷
机甲宝箱
手提音响
混沌惊喜
金币
战力能量
英雄券
主题季奖励满级后，每获取2800经验可赢取一份额外奖励。
你可以选择用宝石来升级这些额外奖励，以获取更好的奖励——甚至可获得宝库钥匙！
混沌惊喜
混沌惊喜是一种全新的星妙惊喜，奖励十分丰厚。混沌惊喜的最低稀有度为超稀有，最高稀有度为超凡——星妙惊喜新增的最高稀有度等级！
更多奖励
混沌惊喜有几率分裂！可能会分裂成2个、4个或8个。分裂后的所有混沌惊喜都是相同的稀有度，因此有可能从单个混沌惊喜分裂成8个超凡混沌惊喜！
超凡混沌惊喜必定包含以下奖励之一：
极限充能
神话、传奇或超凡英雄
皮肤（史诗、神话、传奇或极限充能）
增益挂饰！
如何获得？
你可以通过每日胜场奖励和主题季奖励获得混沌惊喜，未来还会推出其他获取途径！
新英雄
皮尔斯：传奇射手
见过泳池救生员吗？皮尔斯就是其中之一。不过他总朝着泳池里的人开枪，而不是提供救援。好吧，也许他根本不是救生员。
巴兹觉得把泳池当厕所的人太多时，就会喊皮尔斯来“收拾局面”。
**天赋：**只有在捡起弹壳或是打空所有弹药时，皮尔斯才会重新装弹。弹匣中的最后一发子弹可造成额外伤害。
普通攻击：栓动狙击
皮尔斯发射一枚强力远射程子弹。如果子弹命中目标，皮尔斯就会从枪膛中退下一枚弹壳落在身边。捡起弹壳时，皮尔斯会自动向视野内最近的敌人射出一发穿透性子弹。只有在捡起弹壳或是打空所有弹药时，皮尔斯才会重新装弹。弹匣中的最后一发子弹可造成额外伤害。
超级技能：火力覆盖
皮尔斯掷出标记，划出火力覆盖区域。随后，他会向所有被标记的英雄射出穿透性子弹。每命中一发子弹，皮尔斯就会退下一枚弹壳落在身边。
随身妙具：无底弹匣
重新装填弹药，并退下一枚弹壳落在身边。
随身妙具： 再斗一次
皮尔斯收回所有弹壳，将每枚弹壳转换为护盾。皮尔斯周围的敌人还会被击退。
星徽之力： 水流阻力
皮尔斯的最后一发子弹还会让敌人减速。
星徽之力：激流勇进
皮尔斯每次捡起弹壳时，都会暂时获得移动速度加成。
极限充能：（敬请期待）
头衔：绷不住了
格鲁伯特：神话辅助
格鲁伯特是星妙乐园水族馆的一位海洋生物学家。他痴迷于海洋生物，希望能让更多游客认识这些奇妙的生命。虽然他看起来有点诡异，其实人还挺好的！也许吧。
**天赋：**恢复生命值天赋
普通攻击：幽光射线
格鲁伯特射出一道光束，如果命中目标，则会形成一条纽带，可对敌人造成伤害或是治疗队友。同一时间内，格鲁伯特能与1名敌人、1名队友各维持一条纽带。如果目标离他太远，或是离开了视线范围，则纽带会断开。
超级技能：深海怪形
格鲁伯特露出真容，把面对他的敌人吓得惊惶失措、扭头就跑！同时，格鲁伯特还会射出多发能造成伤害和减速效果的子弹。
随身妙具：海底救援
格鲁伯特向目标方向冲刺，抵达目标时治疗自身和队友。
随身妙具： 双倍光路
格鲁伯特的纽带进入全功率状态，伤害和治疗速率在短时间内翻倍。
星徽之力：生态循环
如果格鲁伯特与敌人和队友都维持有纽带，则可使纽带连接的敌人伤害降低、队友伤害提升。
星徽之力：无情寄生
格鲁伯特与敌人间存在纽带时，对其造成伤害可治疗自身，数值为伤害的一定百分比。
极限充能：（敬请期待）
头衔：不可名状之物
极限充能
琪琪：夺魂共舞
琪琪使用超级技能出现在目标点、返回原位时，都会造成伤害。
皮肤！
主题季：蒸汽朋克
乱斗金券皮肤套装
蒸汽朋克斯图 | 史诗 | 乱斗金券
幕后黑手斯图 | 史诗 | 配色#1
腰缠万贯斯图 | 史诗 | 配色#2
乱斗金券皮肤套装
蒸汽朋克格尔 | 史诗 | 乱斗金券
老绅士格尔 | 史诗 | 配色#1
衣冠楚楚格尔 | 史诗 | 配色#2
商店皮肤
发条仕女风姬 | 传奇 | 299宝石
大佬布洛克 | 神话 | 199宝石
剃刀山姆 | 史诗 | 149宝石
主题季：乱斗情人节
乱斗金券皮肤套装
心碎瑞科 | 史诗 | 乱斗金券
难说再见瑞科 | 史诗 | 配色#1
为爱而战瑞科 | 史诗 | 配色#2
乱斗金券皮肤套装
乱斗情人节安吉洛 | 史诗 | 乱斗金券
美少年安吉洛 | 史诗 | 配色#1
万人迷安吉洛 | 史诗 | 配色#2
商店皮肤
熊宝贝谢德 | 传奇 | 299宝石
恋爱魔药史魁克 | 神话 | 199宝石
魅力四射鳄梨 | 史诗 | 149宝石
新英雄皮肤
血族克星皮尔斯 | 神话 | 199宝石
狂躁猎手皮尔斯 | 神话 | 199宝石
孤注一掷皮尔斯 | 神话 | 199宝石
其他皮肤
乱斗圣诞节
水晶球纳妮 | 史诗 | 149宝石
新春大乱斗
莲花盛放薇洛 | 史诗 | 149宝石
电竞！
世界冠军麦克斯 | 史诗 | 149宝石
辉金/铂银皮肤
辉金琪琪
铂银琪琪
平衡性调整
加强
拉里和劳里
极限充能的充能速率：从30调整为35（+17%）
Trebor要Adrian加强的。
柯尔特
装弹速度：+8%（史诗强化装备补偿加强）
斯派克
超级技能：减速数值+15%（神话强化装备补偿加强）
珀尔
达到最高热能所需时间从11秒缩短为9秒（22%）
火力全开！
琪琪
伤害：+20%
普通攻击速度加成：从10%调整为20%（+100%！）
想赢？那就开转吧……现在真的赢了！
削弱
谜宝
极限充能的充能速率：从50降低为40
看他们怎么摆脱这个困境。
帕姆
极限充能的充能速率：从40调整为30
可是她才刚成为一名有强度的英——听我解释：即使这次削弱了，她依然很强。相对于她在某些情况下能造成的压制效果来说，帕姆的极限充能持续时间太长了，所以充能理应需要更久的时间。
珠珠
极限充能的充能速率：从50调整为40
与帕姆的情况类似，极限充能期间的格里格里持续时间非常久，能为珠珠提供巨大的价值。不过由于珠珠的全面性，削弱后的她仍将是投弹手的热门选择。
奥蒂斯
超级技能充能速率：从100调整为90
*水下传来噪音*
蜜娜
生命值：-3%
两个随身妙具冷却时间延长10%（+2秒）
实际上，这次削弱的幅度比数据上看起来更大，因为我们正在整体提高所有英雄的生命值。她的随身妙具强度过高，因此降低它们的使用频率是合理平衡这位女舞者的第一步。
全局调整（所有英雄）
所有英雄的生命值都有所提升！（蜜娜除外）
我们在游戏内推出的新机制（比如增益挂饰！）为英雄带来了各种进攻和防守能力。
对抗新能力可能颇具挑战，因此我们延长了击倒英雄所需的整体时间，让每位英雄能在场上存活更久一些，从而帮助玩家更好地适应游戏新变化。
这使得游戏更少侧重于爆发伤害和快速击倒，鼓励大家开发更具策略性的玩法，并让更多英雄有登场机会。
随着更多增益挂饰和平衡性调整的推出，我们将密切关注游戏环境的变化，并推出必要的微调。
|英雄
|生命值提升
|8比特
|4.00%
|鳄梨
|5.41%
|琥珀
|6.25%
|安吉洛
|3.33%
|阿拾
|5.36%
|巴利
|12.50%
|贝亚
|12.00%
|贝尔
|7.69%
|拜瑞
|4.00%
|比比
|4.17%
|阿渤
|5.56%
|邦妮
|4.17%
|布洛克
|11.11%
|公牛
|6.00%
|巴斯特
|4.17%
|巴兹
|4.17%
|拜伦
|8.33%
|卡尔
|5.00%
|查莉
|5.71%
|切斯特
|5.71%
|查克
|4.44%
|克兰西
|6.06%
|科莱特
|2.86%
|柯尔特
|10.71%
|科迪琉斯
|2.94%
|黑鸦
|7.14%
|达里尔
|3.77%
|道格
|4.00%
|德拉科
|1.82%
|爆破麦克
|7.14%
|艾德加
|9.09%
|艾尔·普里莫
|3.17%
|艾魅
|8.33%
|伊芙
|6.90%
|阿方
|4.65%
|芬克斯
|2.78%
|弗兰肯
|4.48%
|格尔
|5.26%
|吉恩
|5.56%
|琪琪
|7.89%
|戈雷
|3.03%
|格里夫
|5.88%
|格罗姆
|7.14%
|格斯
|3.13%
|汉克
|0.00%
|雅琪
|6.38%
|载勇
|2.94%
|珍妮特
|6.25%
|杰西
|6.45%
|珠珠
|3.33%
|风姬
|2.50%
|健次
|5.26%
|凯特
|3.33%
|拉里和劳里
|7.14%
|里昂
|5.88%
|莉莉
|2.44%
|萝拉
|5.26%
|小罗
|6.25%
|露米
|11.54%
|麦茜
|8.11%
|曼迪
|7.14%
|麦克斯
|6.06%
|谜宝
|3.13%
|梅格
|4.35%
|梅格（机甲）
|5.71%
|麦乐迪
|2.70%
|米科
|6.06%
|蜜娜
|-2.70%
|阿萌
|5.88%
|莫提斯
|5.26%
|P先生
|8.82%
|纳妮
|4.17%
|妮塔
|5.00%
|奥利
|1.89%
|奥蒂斯
|5.88%
|帕姆
|4.17%
|珀尔
|10.26%
|潘妮
|9.38%
|皮尔斯
|7.14%
|佩佩
|8.70%
|波克
|5.26%
|阿尔缇
|5.13%
|瑞科
|7.14%
|罗莎
|8.00%
|拉夫
|7.14%
|山姆
|5.56%
|沙迪
|7.89%
|谢德
|5.71%
|雪莉
|5.41%
|斯派克
|7.14%
|芽芽
|6.67%
|史魁克
|5.56%
|斯图
|6.25%
|瑟奇
|10.00%
|塔拉
|6.45%
|迪克
|9.09%
|桩
|4.00%
|薇洛
|6.45%
|兹奇
|7.14%
地图、游戏模式和活动循环调整
全新限时游戏模式
12月/机甲圣诞节
夺礼奇兵、涂鸦乱斗回归
1月/蒸汽朋克
宝箱破坏王：
3对3金库攻防的改版。率先摧毁对方宝箱的队伍获胜。
可捡起炸弹并扔向对方队伍的宝箱。这是摧毁宝箱的唯一方式。
随机事件：视野受限
在具有该随机事件的对战中，玩家只能看到自身和队友周围有限范围内的情况，墙壁后也将变成视野盲区。
2月/乱斗情人节
爱心轰炸：
2对2积分争夺赛的改版。率先击倒6人的队伍将赢得对战胜利。
普通攻击不会击倒对手，而是使其陷入晕眩状态。
玩家可捡起爱心炸弹并扔向对方英雄将其击倒。
双人首领之战
击倒乱斗情人节首领以赢取装满奖励的巧克力盒！
场景
移除：
怪奇物语
奇物商店
怪诞马戏团
新增：
爱情沼泽荒野决斗（新）
海怪水族馆（新，格鲁伯特）
糖果大战
达里尔的海盗船
星妙大战
恐龙水上乐园
地图
5对5乱斗淘汰赛
+ 光栅大脑
- 空虚机器
积分争夺赛
+ 步行热沙
+ 花样百出
热区争夺
+ 避税区
+ 人生七柱
- 绝命通行证
- 区域分裂
乱斗足球
+ 焦黑大地
+ 穿裆过人
- 抢占时机
- 笛音通道
金库攻防
+ 干旱地带
+ 天文数字
- 邪恶之境
- 文本格式
宝石争霸
+ 混乱地带
+ 陷落堡垒
- 密语山谷
- 漠不关心
乱斗淘汰赛
+ 口技舞台
+ 困兽之斗
- 中心字母
- 肉饼挽歌
车轮擂台赛
+ 麻痹掩体
- 猿猴迷阵
赏金猎人
+ 头撞南墙
+ 合唱大厅
- 切勿转身
- 并肩作战
乱斗冰球
+ 节日字母
+ 超空间
- 弹球赛事
- 低温战场
排位赛
第40赛季
特选游戏模式：乱斗淘汰赛
潺潺溪流
金臂峡谷
满级英雄：
曼迪
麦乐迪
琥珀
第41赛季
特选游戏模式：金库攻防
维修站台
更安全区域
满级英雄：
格尔
米科
瑟奇
第42赛季
特选游戏模式：宝石争霸
乡趣游乐场
水晶街机厅
满级英雄：
谢德
史魁克
凯特
经济系统加强
随着增益挂饰的推出，我们还将为游戏的经济系统带来增益！
整条荣誉之路都获得了增益！主要是通过加入混沌惊喜，同时我们还提升了整体资源数量。
每个主题季添加2个超级任务，同时降低了完成这些任务的要求。
混沌惊喜已添加到每日胜场奖励中（幸运日仅限12月，而1月则都是常规日）。
社区活动和其它限时活动将提供更丰厚的奖励。
长期改动及游戏性优化
新的声望等级：星妙战队
每次升级需75000英雄券。
包含新的乱斗名片、玩家头像和表情！
在乱斗足球和乱斗冰球模式中，对战时间结束时，如果足球/冰球仍在移动，对战会持续到球停止移动为止。
神话星妙惊喜中加入了超稀有皮肤。
现在，使用宝石兑换战力能量的价格减半，并且包含战力能量的特惠价格也会更低。
现在，任务中会包含更多当前可玩/已解锁的游戏模式。
问题修复
在使用暗影虎里昂及其不同皮肤配色参加对战时，如果英雄在极限充能期间使用妙具“镜像投射器”，现在会正确显示极限充能状态下的外观。
冰球现在会显示正确的颜色。
“任务”菜单中现在会显示“与战队成员一起参加2场对战”任务的图标。
杰克奥利玩家头像现在会显示正确版本。
选中“奖励”菜单时，“任务”菜单上将不再一直出现“新”字样提示。