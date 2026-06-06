比赛将于6月8日、10日和12日进行，你可以在活动界面、《荒野乱斗》YouTube频道以及我们的各个官方社媒频道观看比赛。温馨提示：别忘了在比赛开始前完成竞猜！

比赛结束后，返回活动界面，可选择观看完整比赛视频，也可以直接跳转至结果界面，查看最终名次并领取奖励。

祝你竞猜好运，愿最强的弹珠英雄夺冠！立即投票吧！