不给糖就捣蛋活动详解
你想要捣蛋宝箱？还是给糖宝箱？！在“不给糖就捣蛋”活动中，两种都可以获得！
什么意思？
捣蛋宝箱是一种全新宝箱，可以用糖果兑换！捣蛋宝箱中包含全新乱斗万圣节皮肤、过往的乱斗万圣节主题皮肤、个性装扮、养成资源、星徽之力、随身妙具、极限充能和英雄！
给糖宝箱其实就是荣誉宝箱，但可以用糖果将其升级到究极稀有度！
每个宝箱需要99糖果。**那么，为什么要选择给糖宝箱而不是捣蛋宝箱呢？**因为在究极给糖宝箱中，你有机会获得传奇皮肤和极限充能皮肤！
当你为给糖宝箱花费了糖果后，它会在倒计时结束后打开。在整个主题季中，你一共可以开启它2次！
如何获得糖果？
你可以通过以下方式获得糖果：
每日胜场
特别任务
击败全新的乱斗万圣节首领！
另外，如果你觉得自己手感正佳，可以按下巨大的**“甜蜜冲刺”**按钮！
启用甜蜜冲刺后，你的每场对战（无论是对抗首领还是普通模式）都会获得丰厚的奖励加成。
但是，要注意！
甜蜜冲刺效果仅持续 10分钟，而且只会在特定时间开放，所以启用之后一定要全力取胜！
那我总共能拿到多少糖果呢？
每日胜场总计 = 546（每天可通过此途径获得21糖果）
特别任务 = 160
首领之战 = 900
甜蜜冲刺按钮 = 630（按每次启用能获得30糖果计）
内容创作者悬赏 = 100
所以，如果你在甜蜜冲刺中平均每次能拿到30糖果，那么整个活动期间，你一共能获得2336糖果！
全新首领
这次大家需要迎战6位全新首领，他们的机制各不相同！这些首领分别是：
瘟疫医生黑鸦 - 高机动性，还有黑鸦标志性的淬毒攻击
南瓜头迪克 - 能召唤多个爆炸头追踪你
狂舞巴士斯派克 - 能进行超远距离攻击，但如果熟悉其攻击规律，就能灵活躲避并逐步逼近它！
伤痕健次 - 鬼怪健次重出江湖！他要来找你算账！
石像鬼阿尔缇 - 他如同一座堡垒，掌握控场技巧和进攻时机是战胜他的关键。
幽灵潜者瑞科 - 他能掀起真正的超级弹幕，所以你必须要有非常高超的走位技巧！
你每次击败任意首领后，对应的首领都会变得更强、解锁更多技能，从而使得对战难度不断上升。所以别忘了关注你喜欢的内容创作者，了解实用通关攻略！
其他消息
在本主题季中，我们还会推出乱斗万圣节主题的乱斗金券，其中包含“瘟疫医生黑鸦”皮肤，以及“不给糖就捣蛋”头衔！除此之外还有：
兹奇宝箱和他的英雄登场活动
活动结束后，新的乱斗万圣节皮肤将会上架商店
另外，中秋节还会推出瓷器主题的皮肤，对应英雄分别是瑟奇和珀尔。
乱斗万圣节活动的最后，还会迎来一场社区活动！