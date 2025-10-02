捣蛋宝箱 是一种全新宝箱，可以用糖果兑换！捣蛋宝箱中包含全新乱斗万圣节皮肤、过往的乱斗万圣节主题皮肤、个性装扮、养成资源、星徽之力、随身妙具、极限充能和英雄！

给糖宝箱其实就是荣誉宝箱，但可以用糖果将其升级到究极稀有度！

每个宝箱需要99糖果。**那么，为什么要选择给糖宝箱而不是捣蛋宝箱呢？**因为在究极给糖宝箱中，你有机会获得传奇皮肤和极限充能皮肤！

当你为给糖宝箱花费了糖果后，它会在倒计时结束后打开。在整个主题季中，你一共可以开启它2次！