我们正在设计一套全新的奖杯机制，并将在2月21日的《乱斗抢先看》中带来详细介绍！

为了帮助大家更顺利地过渡到新机制，我们希望在此提前分享一些重要信息。下列内容将于2月24日系统维护后全部完成实装：

荣誉联赛赛季和荣誉宝箱系统将会一同下线。

所有玩家都能根据自己在更新前赢得的赛季奖杯数量，获得最后一个荣誉宝箱。

排行榜的赛季巅峰荣誉将会下线，作为一项历史成绩显示在你的玩家简介界面。

本次更新的系统维护结束后，所有玩家都能获得一个究极荣誉宝箱。也就是说，如果你在2月24日之前赛季奖杯数量达到了3000杯，更新后可获得两个究极荣誉宝箱！

各等级的荣誉宝箱（包括究极荣誉宝箱）后续还会不定期出现在各种社区活动中。

所有奖杯数超过1000杯的英雄，其奖杯数都将重置为1000杯。

那么……下次更新将会有什么内容？

全新的奖杯机制： 鼓励所有玩家努力冲击更高水平。 推出不同颜色的全新英雄头衔，作为高水平、高强度玩家的奖励，为他们提供展示自己成就的新方式（下周还会分享更多相关信息！） 匹配机制优化（使用MMR匹配分级机制）

推出“资源冲刺”活动，每次获胜可赢得更多货币奖励。

增益挂饰的获取途径优化： 每个主题季的超级任务会提供增益挂饰奖励（仍在开发中）。 每个娃娃机都有一次免费抽取增益挂饰的机会。 花费79宝石获取1个随机挂饰礼包。 参加上面提到的“资源冲刺”活动，也有机会获得增益挂饰奖励。



我们将在下一期《乱斗抢先看》中详细介绍全部内容！此外，下周我们还会发布新的介绍文章，并借此机会收集大家对头衔的创意！

我们不见不散！