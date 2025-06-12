我们修复了超级自助餐活动贡献排行榜显示数据有误的问题，也修复了战队界面剩余门票和胜场数显示错误的问题。好消息是，大家的实际贡献、能拿到的奖励都没有受到影响，一切正常！

此外，我们也注意到了在超级自助餐对战的英雄选择阶段，调整配置会导致芥末神力无法生效的问题。这一问题也将得到修复。

作为补偿，维护结束后，我们将在商店中为每位玩家都送上一份免费的寿司！