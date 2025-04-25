首位超凡稀有度英雄“风姬”、MOBA（多人在线战术竞技）模式、卡拉OK天王“载勇”，还有更多精彩内容！
风姬从小被家里当成人形兵器培养，但这不是她想要的人生。和健次一起逃到星妙乐园之后，她过上了理想的新生活，但依然被自己分裂的两面所困扰：低调的艺伎，危险的忍者。
风姬有一个独特的随身妙具，可使她在艺伎和忍者两个形态间切换！
两种形态拥有完全不同的技能组，你可以在对战中进行切换！
对了，你只需要照常解锁2个星徽之力、2个随身妙具和1个极限充能，即可同时对两种形态生效。太好了。
艺伎形态
以下是风姬在艺伎形态下的技能组！
风姬向前冲刺一小段距离，并攻击最近的目标。她会按一组固定的方位发动攻击。命中敌人时，如果攻击方位契合，则会造成额外伤害，并切换至下一个方位。
风姬扔出她的折扇，在目标范围内掀起风暴。如果敌人位于折扇风暴内，则无法看到外面的情况。如果敌人碰到风暴，还会受到伤害。
星徽之力 - 风华绝代
攻击方位契合时，被命中的敌人还会被暂时减速。
星徽之力 - 风卷残云
如果敌人在一开始就位于折扇风暴范围内，则会损失部分弹药。
随身妙具 - 待客有方
切换至忍者形态，并暂时提升移动速度。
随身妙具 - 百面千相
切换至忍者形态，并暂时隐身。
极限充能 - 先辈妙法
折扇风暴的中心位置还会对敌人造成持续伤害。
忍者形态
以下是风姬在忍者形态下的技能组！
风姬连续扔出2支手里剑，目标距离越近，受到的伤害越高。
风姬发动远距离冲刺，并标记她沿途掠过的目标。标记会在短暂延迟后爆炸。
星徽之力 - 风华绝代
随身妙具的效果持续时间延长。
星徽之力 - 风卷残云
身上有标记的敌人被击倒时，会对周围敌人造成范围伤害。
随身妙具 - 待客有方
切换至艺伎形态，并恢复一定百分比的最大生命值。
随身妙具 - 百面千相
切换至艺伎形态，并向前冲刺。
极限充能 - 先辈妙法
提升风姬的冲刺速度。如果敌人的生命值低到能直接被击倒，风姬的标记就会立即对其造成伤害。
大家可以在5月29日抢先体验风姬！
解锁超凡英雄需要5500张英雄券，超凡英雄均可通过星妙之路解锁！
神话辅助
白天，载勇只是个平平无奇的上班族。但到了晚上，他就会变身卡拉OK之神……至少他自己是这么认为的。他的唱功到底怎么样？这事还有待商榷。
天赋：超级技能会自动充能。
射出具有穿透能力的子弹，根据载勇状态附加不同效果。
工作：伤害较低，但可以制造低压区，提升队友和自身的移速。
派对：既可治疗队友，又可对敌人造成伤害。
载勇切换自身状态，变为工作或派对模式！切换状态会改变他的普通攻击，并触发相应的效果。
工作：暂时提升附近所有队友的移动速度。
派对：治疗附近所有队友。
星徽之力 - 人来疯
载勇身边范围内每有一个队友，就会获得一定的移动速度加成。
星徽之力 - 飙高音
普通攻击的子弹每穿透一个目标，就可造成一定的额外伤害。
随身妙具 - 狂欢周末
造成范围伤害，并暂时提升普通攻击伤害。
随身妙具 - 慢歌金曲
载勇使身边的敌人减速，普通攻击的路径上还会洒落大片带有减速效果的文书，持续一小段时间。
这个主题季还会同步推出分为4部分的史诗级活动！
健次设计出了新的寿司配方，但好像有哪里不太对劲……获得了“芥末神力”的英雄们大闹了起来！
“千刃对决”将于5月上线，每周解锁一个新章节。
每个章节都有对应的新玩法、新漫画，还有获取“寿司卷”的新途径！
“寿司卷”又是什么玩意？
切开寿司卷后，玩家可以获得全新的芥末神力，还有包括养成资源和个性装扮在内的其他奖励！
寿司卷和芥末神力闪亮登场！
对应的游戏模式：武士出击（活动期间一直开放）
双倍经验值周末
“千刃对决”活动期间，大家可通过寿司卷 获取活动奖励！
获取寿司卷的途径包括：每天赢得对战胜利、武士出击模式（第1章）、战队活动（第2章）、“鬼怪讨伐战”特别任务（第3章）、每日对决（第4章），以及商店特惠和免费好礼。
寿司卷被切开后，至少会提供1份奖励。
玩家每次切开寿司卷时，它都有概率分成多份寿司，提供多份奖励（1/2/4/8份）！
获得的每份寿司都会计入到玩家的“寿司量具”当中——这个位于活动界面的量具可以为你提供额外奖励！
芥末神力可以解锁英雄体内潜藏的远古神力，使他们获得强大的新能力！
活动一共有60个芥末神力，分别对应60位不同英雄。它们分为4个级别，强度递增！
20个微辣芥末神力
15个中辣芥末神力
15个特辣芥末神力
10个变态辣芥末神力
大家可以在活动界面查看各个英雄的芥末神力！
解锁后，在具有芥末神力随机事件的模式中，英雄的芥末神力效果会自动生效。
|谢德
|若拥抱的中心位置有敌人，可短暂触发超级技能，并让他的超级技能更快充能！
|莫提斯
|充能后的突击也会触发超级技能！
|阿萌
|钻机可以持续更久，冲刺速度更快！
|波克
|受到攻击时，会触发随身妙具音叉的治疗效果！
|P先生
|普通攻击在第二次弹跳后会分裂成更多行李箱！
|拉夫
|普通攻击会额外射出一束激光，且能反弹至更远距离！
|迪克
|使用超级技能时，一共会扔出3个爆炸头！是怎么做到的？不要在意这些细节。
|卡尔
|超级技能期间移动速度大幅度提升。
|佩佩
|每次普通攻击都会射出两发子弹！
|弗兰肯
|移动速度更快、生命值更高，而且攻击能摧毁掩体！
|贝亚
|造成伤害时，贝亚会放出一只愤怒的蜜蜂！
|阿拾
|超级技能充能速度提升，而且会召唤更多机器老鼠！
|斯图
|每次使用超级技能冲刺时，斯图都会向四周开火！
|麦克斯
|就四个字：无限弹药。
|拜伦
|普通攻击会发射更多毒镖！
|杰西
|炮台变得更大、生命值更高，且发射的炮弹更多！
|贝尔
|普通攻击命中目标时会分裂！
|巴兹
|巴兹超级技能的射程更远，并且他的生命值更高、超级技能充能速度更快！
|戈雷
|戈雷进入次元之门时，敌人都会被拉向门的方向！
|奥利
|生命值更高，催眠持续时间更长！
|里昂
|使用超级技能会制造幻影，而且幻影可以攻击！
|妮塔
|可以一次召唤出两个熊灵！
|艾尔·普里莫
|使用超级技能跳向敌人的速度更快，且充能速度提升。
|巴利
|普通攻击会在地上留存更久！
|潘妮
|使用超级技能时，会摆出两门舰炮！
|阿渤
|可以在场上放置不限数量的爆炸陷阱！
|萝拉
|使用超级技能时会额外生成一个魅影分身……或者说是分裂人格？
|汉克
|每次受到攻击都会触发全弹发射。
|黑鸦
|普通攻击会像回旋镖一样飞回来。
|拜瑞
|在身后留下一条冰淇淋轨迹！
|科莱特
|使用超级技能时，会向两侧发射子弹！
|瑟奇
|只需使用一次超级技能即可升至第3阶段，且装弹速度更快！
|瑞科
|所有子弹都可以弹射更多次。所有子弹都可以弹射更多次。
|阿方
|连环踢范围更远，并且他的生命值更高，超级技能充能速度更快！
|珠珠
|格里格里变得更大且生命值更高！太可怕了。
|琥珀
|普通攻击会射出两道火焰，并且移动时会留下焦油。
|梅格
|普通攻击的射程更远。
|德拉科
|激活超级技能后，德拉科会一直骑在巨龙上，直到他被击倒！
|健次
|装弹速度快得惊人！
|芬克斯
|超级技能激活后会环绕芬克斯生效，并跟着他一起移动。
|安吉洛
|普通攻击会发射三发飞刺。
|雪莉
|超级霰弹会变成360度开火，而且弹丸更多！
|罗莎
|普通攻击会生成草丛，且友军都能看穿草丛内的情况！
|艾德加
|超级技能范围更大，跳跃速度更快！
|谜宝
|普通攻击发射的子弹更多，偏转幅度更大！
|芽芽
|普通攻击每次弹跳都会造成范围伤害。
|载勇
|留下一条让队友加速的路径，而且他的超级技能充能速度也更快！
|8比特
|可放置多台生命值更高的伤害放大器！
|帕姆
|治疗台可以提供过量治疗！
|塔拉
|超级技能可以召唤更多暗影。
|吉恩
|超级技能现在会追踪目标！
|查莉
|移动时持续释放蜘蛛。
|莉莉
|超级技能可弹跳多次。
|斯派克
|尖刺手雷分裂出的尖刺射程更远、弧度更大。
|柯尔特
|普通攻击射程更远，并且能摧毁掩体！
|公牛
|超级技能充能更快，且会随时间充能！
|布洛克
|火箭弹会使地面燃起大火！
|格斯
|普通攻击每次命中目标后都会生成灵体！
|伊芙
|每次受到攻击都会孵化一个幼体。
|珀尔
|珀尔的热能始终处于最大值！
2支队伍以5对5或3对3的形式展开比拼，对抗机器人武士、看哪方能收集更多达摩不倒翁！
每个机器人武士都有不同的攻击方式，并且会攻击双方队伍。要避免被机器人和敌方队伍包夹，会被打得落花流水的！
特选游戏模式：超级自助餐！
专精狂潮周末
活动期间，和战队成员一起努力赢取寿司卷，畅玩带有“芥末神力”和其它随机事件的3对3模式！
每位玩家每天可以获得4张门票，即使某天忘记登录，门票也会累积起来。
在活动模式中获胜，可以为超级自助餐贡献餐品；每达成一个里程碑，所有战队成员都能赢得一个寿司卷！
战队中贡献较多的成员不会获得额外奖励，但贡献排行榜仍然保留。大家依然可以向战队其他成员展示自己的汗马功劳！
战队每达成一个里程碑，相应的奖励就会立刻开放领取，无需等待！
温馨提示：贡献3个胜场才能领取奖励！
特选游戏模式：鬼怪讨伐战
双倍经验值周末
在这个模式中，三位无畏的勇士要对抗极限充能状态下的鬼怪健次。我不知道他的寿司加了什么料，但肯定不是好东西！
鬼怪健次会发动多次进攻，大家得选出最适合的三人组与其交战。
鬼怪讨伐战的活动章节解锁后，将迎来连续7天的奖励盛宴！每天通关该模式的5个不同难度，即可赢取包括寿司卷在内的各种奖励。
特选游戏模式：每日对决
双倍星妙惊喜
参加每日对决、积累积分，赢取奖励！
每天大家可以在3个模式/地图中选择要参加的对决，然后被分入选择了相同模式/地图、总共10人的排行榜。
如果组队参加的玩家选择了不同模式，则只有模式对应的玩家才能赢取积分。
每天你可以获得4张门票用来参加对决。奖励会在对决结束时发放，具体取决于你在排行榜的的名次！
记得每天用掉自己的门票，因为它们无法累积！
排行榜上的前8名玩家可以获得奖励，而垫底的两位会……一无所获！
“千刃对决”同时也是5月乱斗主题季的名称，届时会推出以下皮肤！
乱斗金券皮肤
伞姬佩佩
鸢尾伞姬佩佩 | 配色1 | 高级乱斗金券
忍冬伞姬佩佩 | 配色2 | 高级乱斗金券
活动皮肤
咒缚健次
鬼怪健次（极限充能）
流浪者戈雷
邪影塔拉
狸猫芽芽
天狗安吉洛
忍法阿拾（旧皮肤重新配色）
头衔
芥末勇者
乱斗特摄闪亮开场！强者激战，身后一片废墟！
乱斗金券皮肤
百眼艾德加 | 乱斗金券
神经协同艾德加 | 配色1 | 高级乱斗金券
共生假面艾德加 | 配色2 | 高级乱斗金券
主题季皮肤
机甲芬克斯
飓风机甲芬克斯 | 配色1
陆战机甲芬克斯 | 配色2
吐司超人格里夫
怪兽克兰西
特摄科莱特
蕉星人米科
我们给《荒野乱斗》做了个MOBA模式！千真万确。乱斗竞技场将在6月上线！
千真万确。
乱斗竞技场是3对3模式，率先摧毁敌方基地的队伍获胜！
竞技场由两条连接双方基地的战线组成，每条战线都有防御塔守护。
防御塔会在敌方进入其射程时自动攻击。
每个基地会不断生成小型机器人，它们会沿着战线前进，并自动攻击敌方的小型机器人、英雄、防御塔和基地。
获胜条件：摧毁敌方防御塔，然后摧毁敌方基地！
野区会刷出中立单位，击倒它们可以获得经验值。首先生成1个机器人，然后是2个机器人，最后是4个。
击倒这4个机器人后，地图中间会生成1只怪兽，击倒怪兽的队伍将获得大量经验值，并获得临时移速加成和减伤效果。
你或附近的队友击倒机器人、英雄、怪兽或摧毁防御塔时，你会获得竞技场经验值，从而提升等级。
每位英雄的初始竞技场等级为0，最高可升到15级。
英雄等级会影响技能等能力的效果。
每升一级，你的英雄都会根据自身特点获得不同的属性加成。
在这个模式中，你可以获得双倍奖杯！不过不用担心，战败不会损失双倍奖杯。
本次更新总共有8个新极限充能，格里夫和克兰西终于也名列其中啦！
格斯 - 魂飞魄散
格斯的超级技能命中时，会向四面八方散落灵体，可对敌人造成伤害、为友军提供治疗！
莉莉 - 终极盛放
莉莉的超级技能种子可以在墙壁上反弹，命中时还会将莉莉和目标转移进暗影世界。
克兰西 - 使命再召唤
超级技能射出的彩弹会穿透敌人，然后快速返回，途中可再次造成伤害。
琥珀 - 焦油四溅
超级技能洒下的焦油范围变大。焦油被点燃后，还会持续燃烧3秒。
薇洛 - 心灵庇护
夺心秘法控制敌方英雄期间，薇洛不会受到任何伤害！
格里夫 - 退税登记
格里夫撒出的钞票会在最远位置分裂后再返回。分裂的钞票会延迟返回。钞票还能穿透场景物体！
健次 - 宴请四方
将敌人拉向超级技能的斩击中心位置。健次会在斩击后出现在中心位置，而不是回到初始位置。
魔术麦克
烘焙梅格
关西之龙公牛
黑衣人瑟奇
沙雕阿拾
大镖客小罗
向日葵罗莎
罗宾汉格罗姆
水果忍姬
即兴演出载勇
其他
潮人谢德
女巫曼迪（Supercell ID奖励）
辉金/铂银
辉金芬克斯
辉金露米
铂银芬克斯
铂银露米
阿萌
现在可以调整超级技能的施放距离
奥利
和阿萌的上述调整相同，不过更猛更狂，懂的都懂！
戈雷
随身妙具“神奇手杖”的瞄准标记现在可以穿过墙壁。
涉及多个英雄
突击/冲刺零距离施放。
这意味着现在莫提斯可以通过原地铲墙（他的强项）造成伤害，健次不向前冲刺也能造成伤害。
涉及多个英雄
群体控制免疫现在适用于更多类型的控制效果，如击晕、冰冻、禁锢等。
金库攻防回归！而且更好玩啦！
宝箱现在更结实了：宝箱每损失25%的生命值，就会获得一个临时护盾，使其在一段时间内免疫所有伤害。此调整是为了应对极限充能的爆发伤害，以及那些能持续输出、迅速摧毁宝箱的英雄。
场景
移除：
摩登都会
疯狂老宅（包括荒野决斗版本）
滑板天地
增加：
刀剑国度（新）
乱斗特技秀（包括荒野决斗和乱斗足球版本）
排位赛
第3个月
特选游戏模式：寻宝竞赛
第4个月
特选游戏模式：涂鸦乱斗
随身妙具冷却时间现在会显示在英雄下方。装备好后会显示随身妙具图标，冷却时图标会变灰，并附带倒计时。
在激活极限充能时使用超级技能，瞄准标记现在会显示为紫色。
更新了韩语字体，现与英文字体风格一致。
更新了瑞科、巴利、迪克英雄模型的光影和纹理。
更新了麦乐迪的模型，以和其他英雄保持相同比例。
优化了商店内额外数值和标签的显示效果。
进行了一些内部调整，以优化服务器和游戏的质量与稳定性。
表情和喷漆类别又回来啦！
比比的随身妙具“超粘泡泡糖”，现在也会对极限充能状态下的超级技能生效。
拜伦的治疗量现在会随持有的能量块数量变化。
修复了谜宝在乱斗冰球中的冰球瞄准问题。
修复了薇洛的夺心秘法操控隐身英雄的问题。
修复了在矿车飞驰中奥利和矿车交互异常的问题。
修复了玩家头像重置为默认头像的问题。
修复了吉恩极限充能的瞄准标记问题。
修复了重生过程中伤害判定错误的问题
修复了凯特在某些情况下“调皮捣蛋”的问题。