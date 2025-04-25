谢德 若拥抱的中心位置有敌人，可短暂触发超级技能，并让他的超级技能更快充能！

莫提斯 充能后的突击也会触发超级技能！

阿萌 钻机可以持续更久，冲刺速度更快！

波克 受到攻击时，会触发随身妙具音叉的治疗效果！

P先生 普通攻击在第二次弹跳后会分裂成更多行李箱！

拉夫 普通攻击会额外射出一束激光，且能反弹至更远距离！

迪克 使用超级技能时，一共会扔出3个爆炸头！是怎么做到的？不要在意这些细节。

卡尔 超级技能期间移动速度大幅度提升。

佩佩 每次普通攻击都会射出两发子弹！

弗兰肯 移动速度更快、生命值更高，而且攻击能摧毁掩体！

贝亚 造成伤害时，贝亚会放出一只愤怒的蜜蜂！

阿拾 超级技能充能速度提升，而且会召唤更多机器老鼠！

斯图 每次使用超级技能冲刺时，斯图都会向四周开火！

麦克斯 就四个字：无限弹药。

拜伦 普通攻击会发射更多毒镖！

杰西 炮台变得更大、生命值更高，且发射的炮弹更多！

贝尔 普通攻击命中目标时会分裂！

巴兹 巴兹超级技能的射程更远，并且他的生命值更高、超级技能充能速度更快！

戈雷 戈雷进入次元之门时，敌人都会被拉向门的方向！

奥利 生命值更高，催眠持续时间更长！

里昂 使用超级技能会制造幻影，而且幻影可以攻击！

妮塔 可以一次召唤出两个熊灵！

艾尔·普里莫 使用超级技能跳向敌人的速度更快，且充能速度提升。

巴利 普通攻击会在地上留存更久！

潘妮 使用超级技能时，会摆出两门舰炮！

阿渤 可以在场上放置不限数量的爆炸陷阱！

萝拉 使用超级技能时会额外生成一个魅影分身……或者说是分裂人格？

汉克 每次受到攻击都会触发全弹发射。

黑鸦 普通攻击会像回旋镖一样飞回来。

拜瑞 在身后留下一条冰淇淋轨迹！

科莱特 使用超级技能时，会向两侧发射子弹！

瑟奇 只需使用一次超级技能即可升至第3阶段，且装弹速度更快！

瑞科 所有子弹都可以弹射更多次。所有子弹都可以弹射更多次。

阿方 连环踢范围更远，并且他的生命值更高，超级技能充能速度更快！

珠珠 格里格里变得更大且生命值更高！太可怕了。

琥珀 普通攻击会射出两道火焰，并且移动时会留下焦油。

梅格 普通攻击的射程更远。

德拉科 激活超级技能后，德拉科会一直骑在巨龙上，直到他被击倒！

健次 装弹速度快得惊人！

芬克斯 超级技能激活后会环绕芬克斯生效，并跟着他一起移动。

安吉洛 普通攻击会发射三发飞刺。

雪莉 超级霰弹会变成360度开火，而且弹丸更多！

罗莎 普通攻击会生成草丛，且友军都能看穿草丛内的情况！

艾德加 超级技能范围更大，跳跃速度更快！

谜宝 普通攻击发射的子弹更多，偏转幅度更大！

芽芽 普通攻击每次弹跳都会造成范围伤害。

载勇 留下一条让队友加速的路径，而且他的超级技能充能速度也更快！

8比特 可放置多台生命值更高的伤害放大器！

帕姆 治疗台可以提供过量治疗！

塔拉 超级技能可以召唤更多暗影。

吉恩 超级技能现在会追踪目标！

查莉 移动时持续释放蜘蛛。

莉莉 超级技能可弹跳多次。

斯派克 尖刺手雷分裂出的尖刺射程更远、弧度更大。

柯尔特 普通攻击射程更远，并且能摧毁掩体！

公牛 超级技能充能更快，且会随时间充能！

布洛克 火箭弹会使地面燃起大火！

格斯 普通攻击每次命中目标后都会生成灵体！

伊芙 每次受到攻击都会孵化一个幼体。