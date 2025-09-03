Skip to content
Supercell logo
Back to Brawl Stars News
2025年9月3日
Blog – Brawl Stars

2025年9月更新详情

新活动！荒野乱斗x地铁跑酷

我们即将推出全新联名活动，带领大家一起前往……地下！嗯，也算是地下吧。

活动期间大家将前往4个不同城市，体验全新限时能力“地铁超能”，在新模式“地铁竞速”中一路狂奔，还可以解锁《地铁跑酷》主题奖励（其中包括杰克奥利皮肤），此外还有众多精彩内容！

但要想拿到奖励，你需要收集铁轨，从而在奖励轨道上不断前进。那么，如何获得铁轨呢？

  • 每天赢取对战胜利（代替每日星妙惊喜）

  • 每周一组新任务！

  • “超级火车”战队活动

  • 对决

  • 内容创作者活动（记得关注你喜爱的创作者，了解最新动态）

途径铁轨（能获得的最大数量）
对决100（如果你非常努力）
每日胜场189
特别任务150
“超级火车”战队活动160
Supercell商城5
内容创作者免费礼物20
总计624

手提音响

在奖励轨道上前进，还会获得手提音响作为奖励！

每个手提音响都装满了各种超赞奖励，其中包括特别的活动奖励——《地铁跑酷》联名皮肤、街头和涂鸦主题皮肤，还有其他酷炫装扮。此外，每个手提音响都必定能开出一个地铁超能！

  • 不过需要提醒大家的是，并非所有活动相关皮肤都可通过手提音响开出，如：

    • 杰克奥利（通过活动的奖励轨道获取）

    • 嘻哈街头艾魅、潮流先锋艾魅和都市机能艾魅（乱斗金券及高级乱斗金券皮肤）

    • 涂鸦里昂（通过战队活动获取）

    • 涂鸦蜜娜（通过蜜娜登场活动中的英雄宝箱获取）

地铁超能

  • 共有8项不同的地铁超能，每项分为三个等级。

  • 在对战中，你可以通过一个额外的摇杆按钮来使用地铁超能，和超级技能的用法一样！

  • 地铁超能可在具有相应随机事件的游戏模式中使用。

  • 以下是活动期间可使用的地铁超能列表：

    • **超级弹力鞋：**跳过任意障碍，落地时会获得临时速度加成和护盾。

    • **英雄磁铁：**将一个英雄拉向你的位置。

    • **悬浮滑板：**滑行穿过障碍，对敌人造成伤害，还可在终点位置击晕敌人。

    • **障碍陷阱：**用火车路障困住敌人。

    • **喷气背包：**在空中飞行一段时间，从天上发动攻击，还会留下带减速效果的喷漆。

    • **高速铁轨：**发射一枚能造成伤害、留下铁轨的子弹。你在铁轨上的移动速度会更快。

    • **立体音响：**制造一道音乐冲击波，可击退敌人、治疗队友。

    • **拉拽弹簧：**将自己拉向敌人或障碍物。

地铁竞速

环绕不同地图展开的10人竞速！通过全部10个检查点率先冲线的玩家获胜！

  • 被击倒会使你回到你通过的上一个检查点。

  • 击倒其他玩家可暂时获得速度加成。

  • 每张地图上都有警卫追赶你！

  • 地图上还会有火车穿行，被撞到会受到伤害。

活动日程

第1周 - 纽约

  • 地铁竞速模式

第2周 - 柏林

  • 战队活动：超级火车 - 战队齐心协力收集铁轨，推进共享奖励轨道的进度。全体战队成员都能获得奖励，最终奖励是“涂鸦里昂”皮肤！

第3周 - 里约热内卢

  • 新英雄蜜娜登场活动 - 详情参见后文介绍

第4周 - 东京

  • 每日对决 - 在3个游戏模式中挑选要参加的模式，每场对战都争取赢得高分。对决排名越高，能获得的铁轨就越多。

活动期间的每个周末，特定游戏模式还会具有全新的金币如雨随机事件

  • 对战中会随机生成金币，捡起金币即可在对战结束时获得额外奖励。

  • 队友捡到金币，你也可以获得相应的奖励！

  • 只有对战获胜，才能保住自己捡到的金币。

  • 每天可通过该随机事件获得的金币数量具有上限。

地铁跑酷活动将于9月4日开始，9月30日结束。

乱斗万圣节活动

今年我们会更早开启乱斗万圣节活动！在这次专属活动中，你需要收集糖果、赢取奖励，并对抗来自未知黑暗维度的可怕首领！

糖果

  • 收集糖果可兑换各种奖励，其中包括：

    • 可立即打开的南瓜宝箱，赢取各种惊喜奖励。

    • 可升级的给糖宝箱，可选择在活动晚些时候再打开以获取更丰厚的奖励。

  • 通过每日获胜、特别任务和击败乱斗万圣节首领赢取糖果！

甜蜜冲刺

  • 甜蜜冲刺只会在特定的周末开启！

  • 可在游戏模式界面每天启用一次

  • 10分钟内，对战获胜可赢得额外糖果

  • UTC时间每天上午8点重置。

  • 如果甜蜜冲刺在对战中途过期，该场对战你依然可获得额外糖果。

乱斗万圣节首领连战模式

  • 挑战不同阶段的首领，难度会逐渐提高。

  • 每个阶段都会提供糖果奖励。

  • 每个首领都有不同的能力和打法。以下是大家需要应对的首领：

    • 瘟疫医生黑鸦 - 高机动性，淬毒攻击

    • 南瓜头迪克 - 召唤能爆炸的小兵控场

    • 狂舞巴士斯派克 - 具有连锁效果的远程攻击

    • 伤痕健次 - 可召唤超级复制体健次的幽灵武士

    • 石像鬼阿尔缇 - 防御力强，策略控场

    • 幽灵潜者瑞科 - 到处都是子弹！

乱斗万圣节活动将持续整个10月。具体日期后续会另行公布！

新英雄

蜜娜

神话火力手

  • 天赋：攻击后会显示代表连击时限的进度条，时间限制内再次使用普通攻击可打出下一招式。如果超出时限，则普通攻击的招式会重置回第一招。

  • **普通攻击：**连击战舞

    • 蜜娜可在限定时间内循环使用三种攻击。如果攻击错过了时限，则会中断连击，然后从第一种攻击重新开始循环。此外，她每次攻击都会同步冲刺一小段距离。

    • 第一招：较远射程、较窄范围。

    • 第二招：中等射程、中等范围。

    • 第三招：较近射程、较大范围。

  • **超级技能：**飓风狂舞

    • 蜜娜搅动气流制造强力飓风，将她前方的敌人击飞，造成大量伤害。

  • **星徽之力1：**行云流水

    • 蜜娜使出连击第三招时还会获得治疗，数值为所造成伤害的50%。

  • **星徽之力2：**技惊四座

    • 蜜娜的超级技能还能将敌人禁锢在原地，持续0.5秒。

  • **随身妙具1：**风车回旋

    • 制造一面持续3秒的风墙，可阻挡弹道攻击。

  • **随身妙具2：**舞无止境

    • 蜜娜的下次超级技能如果命中目标，则可立即完成充能。

  • **头衔：**以舞会友

兹奇

神话控场

  • **普通攻击：**请看这里！

    • 兹奇在目标位置召唤一道闪电。在短暂延迟后，闪电就会（真的会！）劈下并造成伤范围伤害。

  • **超级技能：**最伟大的风暴

    • 兹奇上演他最伟大的魔术戏法，一场强力闪电风暴！它可以飞速穿过场景物体，并对卷入其中的敌人造成大量伤害。只要有敌方英雄位于闪电风暴中，风暴的移动速度就会减慢。

  • **星徽之力1：**浑身酥麻

    • 被兹奇超级技能攻击到的敌人，会在1秒内减速20%。

  • **星徽之力2：**超低电阻

    • 有闪电命中敌人时，兹奇下次普通攻击的伤害会提升30%。

  • **随身妙具1：**电光四射

    • 兹奇每秒都会召唤闪电攻击最近的敌人，持续5秒，不消耗弹药。

  • 随身妙具2：“闪”亮登场

    • 下一道闪电会将兹奇传送到攻击的目标位置。

  • **头衔：**大魔术师

新英雄登场活动

新英雄推出的方式迎来重大改动！现在你可以参加为期10天的新活动，在活动中有机会免费解锁最新推出的英雄！

  • 每天你将获得3张门票来参加活动。

  • 这些门票无法累积，记得每天使用！门票会在第二天补满。

    • 如果要和好友组队参加，队伍中的所有玩家都必须持有门票。

  • 使用门票的对战与超级猪猪类似，其游戏模式会随机选择且有选用英雄的阶段。除了自己的英雄以外，你也可以免费选用战力等级满级的新英雄！

  • 游戏模式：

    • 蜜娜 - 乱斗足球、积分争夺赛、宝石争霸

    • 兹奇 - 热区争夺、乱斗淘汰赛、赏金猎人

  • 每获胜两场（神话英雄为两场，其他稀有度可能会有所变化），你就会获得一个新英雄主题的特别宝箱。宝箱中有几率开出新英雄、个性装扮、养成资源和游戏货币，其中包括宝石哦！

  • 累计打开一定数量的英雄宝箱后（蜜娜和兹奇均为14个），就必定能获得相应的新英雄。

    • 如果你足够幸运，提前开出了新英雄，那么打开14个英雄宝箱之后必定获得的奖励则会是特别的神话皮肤！

    • 如果你在获得新英雄之前就拿到了该英雄的皮肤，则皮肤会先存入皮肤库中，获取英雄后即可正常使用！

  • 宝箱也可在商店中购买，并且也会计入开启的英雄宝箱数量，让你能更快拿到新英雄。

  • 我们还会推出镜像荒野决斗活动，所有玩家都将使用满级新英雄，方便大家尽快上手。

  • 活动结束后，新英雄会在乱斗主题季结束前加入星妙之路。也就是说，如果你没有在活动中拿到新英雄，存下的英雄券会计入新英雄的解锁进度。

新极限充能

  • **奥利：**从不停手

    • 奥利跳起来了！他的音乐冲击波范围更大，并且蓄力不会消耗弹药。

  • **拜伦：**混乱合剂

    • 拜伦的超级技能还会从命中位置向四面八方发射普通攻击。

  • **芬克斯：**时间旅行

    • 芬克斯在身边额外召唤出一片时间乱流，并且会跟随他移动！

  • **载勇：**万人迷

    • 极限充能期间，载勇的超级技能冷却时间缩短，并且每次使用都有额外加成！

  • **珠珠：**咒印加持

    • 召唤更大的格里格里，其移动速度和生命值都更高，并且可以射出更大、伤害更高的飞针。

  • **谜宝：**扭曲规则

    • 超级技能覆盖范围扩大，并且可以使谜宝和队友穿过墙体、在水面行走。

  • **拉里和劳里：**三体问题

    • 拉里额外召唤一个劳里的原型机器人作为增援，其生命值和伤害比劳里本体还要高！不过，相关的随身妙具只会对劳里本体生效。

  • **桩：**循迹进击

    • 桩的超级技能还会在敌人身上留下蚂蚁，可对目标造成持续伤害！

新皮肤

地铁跑酷与街头艺术

  • 嘻哈街头艾魅 | 乱斗金券

  • 潮流先锋艾魅 | 乱斗金券 | 皮肤配色1

  • 都市机能艾魅 | 乱斗金券 | 皮肤配色2

  • 电音波克 | 极限充能皮肤

    • 打碟高手波克 | 极限充能皮肤 | 皮肤配色1

    • 丝滑切歌波克 | 极限充能皮肤 | 皮肤配色2

  • 节奏大师汉克 | 神话

  • 杰克奥利 | 史诗

  • 琪琪珍妮特 | 史诗

  • 弗兰克拜伦 | 史诗

  • 涂鸦里昂 | 稀有

  • 涂鸦斯图 | 稀有

  • 涂鸦鳄梨 | 稀有

  • 涂鸦蜜娜 | 稀有

乱斗万圣节

  • 瘟疫医生黑鸦 | 乱斗金券

    • 往生之门黑鸦 | 乱斗金券 | 皮肤配色1

    • 老猎人黑鸦 | 乱斗金券 | 皮肤配色2

  • 幽灵潜者瑞科 | 神话

  • 石像鬼阿尔缇 | 神话

  • 少狼拉夫 | 史诗

  • 南瓜头迪克 | 传奇

  • 伤痕健次 | 极限充能皮肤

其他皮肤

狂舞巴士

  • 蟋蟀普里莫 | 史诗

  • 疯狂小丑卡尔 | 史诗

  • 狂舞巴士斯派克 | 史诗

乱斗学院

  • 邪典教授巴利 | 史诗

  • 捣蛋王切斯特 | 史诗

  • 逃学潘妮 | 史诗

Supercell ID

  • 渔夫巴兹 | 史诗

铂银和辉金皮肤

  • 铂银鳄梨

  • 辉金鳄梨

  • 铂银桩

  • 辉金桩

平衡性调整

加强

  • 比比

    • 本垒打能量条现在使用后就会开始充能，不管弹药槽是否全满

  • 奥蒂斯

    • 生命值从3200提升至3400

    • 普通攻击伤害从3x460提升至3x500

  • 雪莉

    • 使用随身妙具“冲刺跑鞋”时还会回满弹药

  • 8比特

    • 普通攻击伤害从6x640提升至6x680

  • 查克

    • 极限充能的充能速率从20提升至30

  • 格尔

    • 普通攻击伤害从6x560提升至6x600

  • 克兰西

    • 1阶段升级所需攻击次数从9次降低为7次

    • 2阶段升级所需攻击次数从8次降低为7次

    • 星徽之力“善战精锐”提供的初始兵牌数量从3降低为2，但升级所需命中次数也从6次降低至5次

  • 拉夫

    • 普通攻击的子弹飞行速度提升10%

  • 里昂

    • 近距离伤害提升幅度从30%增加至35%

    • 现在具有坦克天赋

削弱

  • 阿尔缇

    • 极限充能额外伤害从25%降低至15%

    • 极限充能减伤从25%降低至15%

  • 塔拉

    • 随身妙具“异界帮手” - 冷却时间从15秒提升至17秒

  • 凯特

    • 极限充能的充能速率降低，所需命中次数从8次提升至10次

  • P先生

    • 极限充能的充能速率从35降低至30

  • 阿渤

    • 极限充能的充能速率从45降低至40

  • 莉莉

    • 极限充能下的超级技能飞行速度从5600降低至5000

  • 邦妮

    • 极限充能的充能速率从40降低至35

乱斗竞技场调整

加强

  • 吉恩

    • 每级伤害加成：从6%提升至7%

    • 每级移速加成：从8%提升至10%

    • 每级装弹速度加成：从2%提升至2.5%

  • 艾尔·普里莫

    • 每级生命值增加：从880提升至900

    • 每级伤害加成：从4%提升至5%

  • 达里尔

    • 每级生命值增加：从880提升至900

    • 每级伤害加成：从4%提升至5%

  • 里昂

    • 每级伤害加成：从5%提升至6%

  • 贝亚

    • 每级伤害加成：从6%提升至8%

  • 麦克斯

    • 每级生命值增加：从600提升至700

  • 风姬

    • 每级生命值增加：从450提升至600

削弱

  • 谢德

    • 每级伤害加成：从5%降低至3%

    • 每级装弹速度加成：从2%降低至1.5%

  • 珠珠

    • 每级生命值增加：从550降低至450

    • 每级装弹速度加成：从2%降低至1.5%

  • 巴利

    • 每级伤害加成：从3%降低至2%

  • 曼迪

    • 每级伤害加成：从9%降低至7%

  • 拉里和劳里

    • 每级生命值增加：从550降低至450

  • 公牛

    • 每级伤害加成：从4%降低至3%

  • 载勇

    • 每级生命值增加：从550降低至450

  • 鳄梨

    • 每级伤害加成：从4%降低至3%

    • 每级装弹速度加成：从2%降低至1.5%

  • 邦妮

    • 每级伤害加成：从9%降低至7%

  • 阿尔缇

    • 每级伤害加成：从4%降低至2%

  • 道格

    • 每级生命值增加：从500降低至450

    • 每级装弹速度加成：从2.5%降低至2%

  • 乱斗竞技场中的英雄复活时间现在会随着等级提升而变久

  • 现在对战中会显示复活倒计时

  • 对战落败时失去的奖杯数增加50%

游戏模式、地图和活动循环调整

常驻游戏模式循环调整：

  • 乱斗足球、乱斗淘汰赛、乱斗冰球、5对5乱斗淘汰赛、宝石争霸和乱斗竞技场将不再与其他游戏模式轮换。

  • 金库攻防、热区争夺和跑得快将在同一栏位中轮换。

  • 乱斗躲避球、乱斗排球和乱斗篮球将在同一栏位中轮换。

  • 积分争夺赛、赏金猎人和车轮擂台赛将在同一栏位中轮换。

地铁竞速模式新地图：

  • 喇叭小镇

  • 混乱地铁

  • 回头反击

  • 环绕线路

  • 彩虹车道

  • 鸣笛决斗

  • 铁轨冲刺

场景

  • 新增：

    • 地铁跑酷

    • 地铁跑酷（荒野决斗）

    • 莫提斯的太平间（荒野决斗）

  • 移除：

    • 爱情沼泽

    • 刀剑国度（荒野决斗）

排位赛

  • 第1赛季

    • 特选游戏模式：热区争夺（地图池额外增加两张地图）

    • 免费英雄轮换：拉里和劳里、莉莉和琥珀

  • 第2赛季

    • 特选游戏模式：赏金猎人（地图池额外增加两张地图）

    • 免费英雄轮换：阿渤、芽芽和健次

荣誉之路与英雄荣誉等级徽章

英雄新荣誉等级徽章：

  • 徽章系统重做，区分体现不同英雄。

  • 英雄的徽章会显示在乱斗名片上，以及英雄总奖杯数旁边。

  • 1000杯以上新增了多个荣誉等级，分别为1200杯、1500杯和2000杯。

    • 达到这些新荣誉等级，可使该英雄永久获得相应的徽章。

    • 赛季奖杯重置仍为1000杯。

  • 天梯模式1000杯以上的匹配机制有所调整，使玩家能更多地匹配到奖杯数相近的玩家。

荣誉之路新增3个区域：

  • 荒野牧场

  • 迈克的矿井

  • 西部小镇

主题季奖励和记录调整

专精移除对应的部分资源转移到了主题季免费奖励之路：

  • 0级：+500金币

  • 1级：+500战力能量

  • **25级：**随机星妙惊喜改为300英雄券

  • **26级：**与28级奖励互换位置

  • 48级：+2500金币

记录调整

  • 公牛：在单场对战中击退英雄的次数从8次改为3次

  • 巴兹：单次超级技能击晕的英雄数量从3个改为2个

  • 切斯特：单次极限充能内释放超级技能的次数从3次改为2次

  • 柯尔特：单次超级技能造成的伤害从15000改为10000

  • 道格：单场对战复活友军的次数改为3次

  • 艾德加：单人荒野决斗中击倒的英雄数量从3个改为2个

  • 弗兰肯：单场对战超级技能一次性击晕多个英雄的次数从2次改为1次

  • 雅琪：单场对战承受的伤害从50000改为25000

  • 载勇：单场单人荒野决斗中的治疗量从10000改为7000

  • 风姬：忍者形态下单次超级技能击倒的英雄数量从3个改为2个

  • 凯特：单场对战中在友方英雄背上击倒的英雄数量从3个改为2个

  • 里昂：单场对战中不被击倒情况下击倒的英雄数量从6个改为4个

  • 谜宝：穿墙击倒的英雄数量改为3个

  • 莫提斯：单场对战中单次突击命中多个英雄的次数从3次改为1次

  • 妮塔：用熊灵造成的伤害从50000改为10000

  • 奥利：单场对战中单次超级技能嘲讽多个英雄的次数从3次改为1次

  • 佩佩：在最高伤害距离下击倒的英雄数量改为3个

  • 瑟奇：在最高阶段下击倒的英雄数量改为3个

  • 极限充能：单场对战使用极限充能的次数从3次改为2次

  • 新增乱斗竞技场相关记录：

    • 单场对战获取3次怪兽增益效果

    • 击倒一名等级至少比你高5级的英雄

以上只是我们对记录系统的改动计划中的一部分。我们仍在不断探索这一系统的潜力，后续会分享更多改动计划的细节。

全球定价调整

我们今年早些时候进行的全球定价调整测试圆满完成！

这意味着各地的价格调整将在9月2日随更新同步推出。调整涉及世界各地的100多个国家和地区，包括拉丁美洲、非洲、东欧、东南亚和中亚等地。

Supercell商城的低价区将无法向高价区的玩家赠送通行证。

问题修复与游戏性优化

  • 调整了戈雷星徽之力“焕发新生”的描述，以符合其实际效果。

  • 修复了乱斗足球的瞄准指示器以及其他投掷类指示器，使其显示正确方向。

  • 修复了安吉洛被击倒后，超级技能无法造成伤害的问题。

  • 修复了部分英雄在夺杯奇兵中携带奖杯时，无法正常攻击的问题。

  • 唤灵之战中的防御塔现在可以攻击隐形目标了。

  • 修复了黑鸦皮肤的超级技能飞刃显示默认皮肤特效的问题。

  • 公牛的超级技能冲锋现在会根据玩家使用的皮肤而有不同特效。

  • 超级猪猪的门票数从15张减少至6张，同时填满超级猪猪所需的胜场数也有所下调。