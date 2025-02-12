只需進入新聞介面，在兩位爭奪鷹獵人爆心意的參選英雄間，投出你寶貴的一票！

每次投票，你都能累積一定數量的獎勵進入獎池。2月19日活動結束時，這些獎勵會一起解鎖！

而且不只這樣唷！如果玩家社群在某輪投票中投出的總票數達到了一定數量，與這輪投票對應的獎勵會直接加倍！每輪投票都有特定的目標，會顯示在投票介面。

每2天會開放新的一輪投票，在此期間還會開啟多項加成活動，如雙倍經驗值、專精狂歡、雙倍每日寶物之星！

活動的最後一天將開啟最後一輪投票，玩家社群需要在幾位最終入圍英雄之間選出……誰會和鷹獵人爆激情熱吻！