這裡的「P」，不是付費（Pay），而是……代表玩（Play）！隆重推出玩就能贏活動！#BrawlStarsP2W

在10天內，大家可以盡情贏取獎勵，其中包括一個究極榮耀寶箱！本次活動的獎勵沒有上限，唯一的限制就是活動時間！

如何參加活動及其他詳情

本次活動，我們將以大家取得的擊殺數作為衡量標準！大家要做的，就是把對手的英雄都^£#$掉！

每累積10億次擊殺，即可達成一個里程碑。完成一個里程碑之後，對應的獎勵會在第二天商店刷新時出現，記得領取唷！

獎勵

里程碑 獎勵 1 5個寶物之星 2 1000金幣 3 3份禮物 4 1000能量點數 5 1個神話寶物之星 6 2000閃光幣 7 1個傳奇寶物之星 8 500英雄積分 9 1個極限威能寶物之星 10 究極榮耀寶箱* 11 10個寶物之星 12 10個寶物之星 第13個里程碑及後續里程碑 10個寶物之星

*特別說明：究極榮耀寶箱會在活動結束後再發放，還請耐心等待！

特別抽獎活動！

你有機會贏得一整年的高級亂鬥通行券！如果大家還沒數清楚的話——沒錯，是整整12個高級亂鬥通行券！

這還不是全部獎勵！如果你成為了幸運大贏家，還將另外獲得10個高級亂鬥通行券——你可以將它們送給好友！

如何參加？

在社群媒體上分享你的遊戲精彩時刻，並且在貼文中加上hashtag #BrawlStarsP2W，我們會在活動結束後選出5位幸運玩家，送上這份驚喜！

「玩就能贏」活動現在開始，直到4月24日17:00（台北/香港時間）结束！