這裡的「P」，不是付費（Pay），而是……代表玩（Play）！隆重推出玩就能贏活動！#BrawlStarsP2W
在10天內，大家可以盡情贏取獎勵，其中包括一個究極榮耀寶箱！本次活動的獎勵沒有上限，唯一的限制就是活動時間！
本次活動，我們將以大家取得的擊殺數作為衡量標準！大家要做的，就是把對手的英雄都^£#$掉！
每累積10億次擊殺，即可達成一個里程碑。完成一個里程碑之後，對應的獎勵會在第二天商店刷新時出現，記得領取唷！
|里程碑
|獎勵
|1
|5個寶物之星
|2
|1000金幣
|3
|3份禮物
|4
|1000能量點數
|5
|1個神話寶物之星
|6
|2000閃光幣
|7
|1個傳奇寶物之星
|8
|500英雄積分
|9
|1個極限威能寶物之星
|10
|究極榮耀寶箱*
|11
|10個寶物之星
|12
|10個寶物之星
|第13個里程碑及後續里程碑
|10個寶物之星
*特別說明：究極榮耀寶箱會在活動結束後再發放，還請耐心等待！
你有機會贏得一整年的高級亂鬥通行券！如果大家還沒數清楚的話——沒錯，是整整12個高級亂鬥通行券！
這還不是全部獎勵！如果你成為了幸運大贏家，還將另外獲得10個高級亂鬥通行券——你可以將它們送給好友！
如何參加？
在社群媒體上分享你的遊戲精彩時刻，並且在貼文中加上hashtag #BrawlStarsP2W，我們會在活動結束後選出5位幸運玩家，送上這份驚喜！
「玩就能贏」活動現在開始，直到4月24日17:00（台北/香港時間）结束！