荒野亂鬥全球錦標賽獎勵後續更新安排
在這裡，我們非常高興地宣布，荒野亂鬥全球錦標賽的全新獎勵體系即將登場！在賽季開始之前，我們曾討論過「參賽獎勵」的概念，並闡述了我們的目標——玩家在高水準的競技中投入的時間和努力，也應獲得更多肯定。因此，我們對荒野亂鬥全球錦標賽的多個階段進行了調整，讓玩家一路上贏得的獎勵變得更有感，體驗也更加連貫。
所有在第1賽季期間參加比賽的玩家都會收到全新獎勵。
全球錦標賽挑戰
從本週五開始，我們將對全球錦標賽挑戰獎勵體系進行更新，以更好地配合玩家的整體進度。屆時，玩家前兩場勝利仍將贏得寶物之星，而每達成第三場勝利則會獲得1個混沌之星作為獎勵！
獎勵整體上仍會維持大家熟悉的結構，但我們希望能在挑戰進度的重要節點，為玩家提供更有意義的獎勵。
月度資格賽
自3月月度資格賽（3月7日至8日）起，玩家參加月度資格賽將會獲得獎勵：
比賽日第1天：每完成一輪比賽，玩家將贏得1個混沌之星。
比賽日第2天：完成第一輪比賽後，玩家將贏得1個傳奇寶物之星，之後每額外打完一輪，都將贏得1個混沌之星。
月度決賽
如果你成功打入了月度決賽……首先我們要恭喜你，這證明你是所在賽區的頂尖高手！月度決賽的參賽選手可爭奪高達200萬美元的總獎金池，並決出晉級至線下賽事的勝者。與此同時，我們也希望這一級別的參賽成就能在遊戲內得到認可。
參加月度決賽的玩家，每輪比賽結束後都可贏得1個混沌之星。根據賽季內其他活動的舉辦情況，我們可能會對部分獎勵進行調整，以更好地配合遊戲內正在進行的活動，但會確保獎勵價值相當，且對遊戲內進度的影響相同。
線下賽事
晉級並參加了線下賽事的選手仍能獲得專屬獎勵（例如表情），這些獎勵旨在表達對這些參賽選手的認可。
未來還有哪些激動人心的新內容？
隨著荒野亂鬥全球錦標賽2026賽季繼續推進，我們正在尋找更好的方式來彰顯各位參賽選手這一年的成就，並且不只在單場賽事期間能夠展示。
首先，在荒野亂鬥全球錦標賽2026賽季榮獲全球總冠軍的隊伍將會獲得專屬玩家稱號獎勵，該稱號將授予冠軍隊伍名單上的選手和工作人員。
我們還準備了一份賽季結算獎勵，發放給整個荒野亂鬥全球錦標賽2026賽季都努力參與的活躍玩家。我們計劃開放投票，讓大家從兩份獎勵中選出最終獎勵（玩家頭像或表情），讓玩家群體自己來決定獲得哪一項獎勵。
以上內容一部分仍在製作中，但我們希望盡快和大家分享這些消息。這才只是開始！我們非常歡迎大家提供意見和建議，並會在未來製作競技相關獎勵的過程中不斷優化。
