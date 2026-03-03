隨著荒野亂鬥全球錦標賽2026賽季繼續推進，我們正在尋找更好的方式來彰顯各位參賽選手這一年的成就，並且不只在單場賽事期間能夠展示。

首先，在荒野亂鬥全球錦標賽2026賽季榮獲全球總冠軍的隊伍將會獲得專屬玩家稱號獎勵，該稱號將授予冠軍隊伍名單上的選手和工作人員。

我們還準備了一份賽季結算獎勵，發放給整個荒野亂鬥全球錦標賽2026賽季都努力參與的活躍玩家。我們計劃開放投票，讓大家從兩份獎勵中選出最終獎勵（玩家頭像或表情），讓玩家群體自己來決定獲得哪一項獎勵。

以上內容一部分仍在製作中，但我們希望盡快和大家分享這些消息。這才只是開始！我們非常歡迎大家提供意見和建議，並會在未來製作競技相關獎勵的過程中不斷優化。