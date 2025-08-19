巴西聖保羅遊戲展覽會是南美規模最大的遊戲展，我們為《荒野亂鬥》在這裡的亮相做好了準備！所有頂尖隊伍同台競技，4個全球總決賽席位最終花落誰家？想要親眼見證火爆賽事的話，就快來訂票觀賽吧！

訂票連結：https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/

在家觀賽嗎？透過你的排位賽PRO通行券贏取獎勵！

隨著最終席位資格賽來臨，觀賽互動同時能推進 PRO 通行券進度 ！使用Supercell ID登入，參與賽事預測、觀賽互動，贏取各種獎勵，其中包括「惡靈麥克」造型及寶物之星等超讚獎勵！

現在就前往event.brawlstars.com參與賽事相關活動吧！