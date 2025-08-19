2025年8月19日
Blog – Brawl Stars
《荒野亂鬥》前往巴西囉！
10月10日至12日，荒野亂鬥全球錦標賽的最終席位資格賽將火爆開戰，是時候燃起來了！
《荒野亂鬥》將參加巴西聖保羅遊戲展覽會（Brazil Game Show）！這將是BSC賽事首次在南美舉辦，千萬不要錯過！
來自7個賽區的16支隊伍將在本次賽事中全力以赴，爭奪荒野亂鬥全球總決賽的4個參賽席位。這是在《荒野亂鬥》世界級大賽上爭奪榮耀，並在2025年的電競之旅做最後衝刺的機會，許多隊伍都翹首以盼！
最終席位資格賽將於10月10日至12日舉辦！
巴西聖保羅遊戲展覽會是南美規模最大的遊戲展，我們為《荒野亂鬥》在這裡的亮相做好了準備！所有頂尖隊伍同台競技，4個全球總決賽席位最終花落誰家？想要親眼見證火爆賽事的話，就快來訂票觀賽吧！
訂票連結：https://www.brasilgameshow.com.br/ingressos/
在家觀賽嗎？透過你的排位賽PRO通行券贏取獎勵！
隨著最終席位資格賽來臨，觀賽互動同時能推進 PRO 通行券進度 ！使用Supercell ID登入，參與賽事預測、觀賽互動，贏取各種獎勵，其中包括「惡靈麥克」造型及寶物之星等超讚獎勵！
現在就前往event.brawlstars.com參與賽事相關活動吧！
祝所有參賽隊伍一切順利，我們巴西聖保羅遊戲展見！
荒野亂鬥電競賽事