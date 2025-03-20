荒野亂鬥全球錦標賽第一次在北美舉辦：Brawl Cup將在DreamHack達拉斯站登場！精彩對決一觸即發，你準備好了嗎？5月23日至25日，親臨現場觀賽或前往event.brawlstars.com觀看2025年度首場國際賽事！
除了可分得100,000美元總獎金的一部分外，各頂級隊伍還能為所在賽區贏得全球總決賽或最終席位資格賽的參賽資格，並直接影響後續賽事格局！
本次Brawl Cup將匯聚來自6大賽區的頂尖隊伍：
東亞賽區（1支隊伍）
南亞賽區或東南亞賽區（1支隊伍）
歐洲賽區（2支隊伍）
南美賽區（1支隊伍）
北美賽區（2支隊伍）
中國大陸賽區（1支隊伍）
想要親臨Brawl Cup現場的玩家千萬別錯過唷！所有DreamHack觀眾都能享受精彩賽事，而希望獲得特別體驗的玩家，還可選擇荒野亂鬥限量周邊加購，獲取專屬亂鬥商品！點擊此處查看門票及周邊加購詳情。
無法親臨現場？不用擔心！所有精彩賽事將在event.brawlstars.com全程直播！觀看比賽並參與互動，即可贏取PRO通行券經驗值，進而解鎖超讚獎勵，並將柯爾特造型「超時空先鋒」升級至「超時空先鋒VI」！
比賽將於5月23至25日11:00 CST / 19:00 CEST開始！我們不見不散！