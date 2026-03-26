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2026年3月26日
Blog – Brawl Stars

荒野乱斗挑战者赛重磅来袭！

什么是荒野乱斗挑战者赛？

荒野乱斗挑战者赛是全新推出的地区性电竞赛事，为选手提供了一条清晰的晋级路径——从这里一步步通往最后一搏资格赛。各赛区的赛事举办方将根据当地玩家群体设计多样化赛制，让更多选手能够从本地赛事一路走向国际舞台！

赛区

荒野乱斗挑战者赛将在全球多个赛区开启：

  • DACH（德国、奥地利、瑞士）

  • 法国

  • 西班牙

  • 意大利

  • 土耳其

  • 南亚

  • 东南亚

  • 北美（美国、加拿大、墨西哥）

  • 韩国

  • 日本

  • 巴西

  • 南美西部

每个赛区都将拥有独立的赛事体系、赛制和晋级通道。

参赛资格

无论你是久经沙场的职业选手，还是刚刚开启电竞之旅的新秀，都可以参加挑战者赛。组建队伍，在你所属的赛区一试身手吧！

基本参赛要求：

  • 年满16周岁。

  • 3人队伍中至少要有2位选手居住在队伍参赛的赛区。

  • 赛季期间，选手可同时参加挑战者赛和荒野乱斗全球锦标赛（BSC）。

  • 截至8月1日，晋级挑战者赛总决赛的选手必须做出选择：继续参加荒野乱斗全球锦标赛，还是继续参加挑战者赛总决赛。

关键日期：

  • 3月至8月1日：各赛区资格赛

  • 9月5日至6日：荒野乱斗挑战者赛总决赛

荒野乱斗挑战者赛总决赛：

各赛区排名第一的队伍（共12支）将晋级荒野乱斗挑战者赛总决赛。总决赛将于9月5日至6日在土耳其伊斯坦布尔举行。


总决赛为线下赛，各赛区挑战者赛中的最强队伍将同台竞技，争夺晋级BSC最后一搏资格赛的宝贵席位。门票将于6月1日开售。

如何参赛：

如需了解荒野乱斗挑战者赛的详细信息，包括报名、赛事规则及各赛区赛事链接，请访问官方赛事中心：supr.cl/brawlstarschallengers。敬请关注社交媒体上的#brawlchallengers 话题标签。

关注荒野乱斗电竞赛事官方频道以获取最新动态，并查看你所在赛区的挑战者赛页面了解具体的参赛方式。