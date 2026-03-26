荒野乱斗挑战者赛是全新推出的地区性电竞赛事，为选手提供了一条清晰的晋级路径——从这里一步步通往最后一搏资格赛。各赛区的赛事举办方将根据当地玩家群体设计多样化赛制，让更多选手能够从本地赛事一路走向国际舞台！