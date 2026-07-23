最後一搏資格賽賽制
最后一搏资格赛即将打响！
八支队伍，两个全球总决赛参赛席位。今年的最后一次机会！
荒野乱斗全球锦标赛最后一搏资格赛的舞台上，汇聚了仍在为全球总决赛席位奋战的队伍。在为期两天的激烈角逐中，各支队伍将历经小组赛、淘汰赛和季后赛，直至决出两支优胜队伍。
八支满怀希望的队伍将在线下齐聚一堂，为争夺全球总决赛的最后两个席位而全力以赴！本次线下赛事将于10月17日-18日在中国举行。
精简版
八支队伍将在中国展开角逐，争夺《荒野乱斗》全球总决赛的最后两个席位。
赛事日期为10月17日-18日。
各队伍将先进行GSL赛制小组赛，决出晋级季后赛的队伍。季后赛采用双败淘汰制。
最终排名前二的队伍将晋级全球总决赛。
未能晋级全球总决赛的队伍也将从18000美元的奖金池中分得一份奖金。
赛制介绍
最后一搏资格赛共有八支队伍参赛，分为两个小组，每组四支队伍。
各组将采用GSL赛制对阵，争夺季后赛参赛席位。表现出色的队伍可晋级至下一阶段，而排名靠后的队伍则会被淘汰。
简单吗？确实简单。激烈吗？绝对激烈。
第1个比赛日 | 小组赛
在第1个比赛日，八支队伍将全部登场，共进行八场Bo5比赛。
小组赛的揭幕战将为整场赛事定下基调，而“2”将成为贯穿本次赛事的神奇数字。以2-0或2-1的战绩结束当天比赛，即可晋级。若在第1个比赛日的战绩是0-2，则会被淘汰。
第2个比赛日 | 淘汰赛+季后赛
在第2个比赛日，将有六支队伍继续展开角逐。
GSL小组赛的最后一轮将决定哪两支队伍被淘汰，排名前四的队伍则可晋级季后赛。
接下来便是最终决战。
季后赛采用双败淘汰制，通过五场比赛决出能晋级全球总决赛的两支队伍。
争夺什么？
最后一搏资格赛的两支优胜队伍，将获得荒野乱斗全球总决赛的参赛席位，冲击百万美元奖金池！
本次在中国举办的最后一搏资格赛设有18000美元的奖金池，其他遗憾告别今年赛事的队伍也可从中分得一份。
没有其他机会，也没有“下次加油”了。这是晋级全球总决赛的最终途径！