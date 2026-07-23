八支队伍，两个全球总决赛参赛席位。今年的最后一次机会！



荒野乱斗全球锦标赛最后一搏资格赛的舞台上，汇聚了仍在为全球总决赛席位奋战的队伍。在为期两天的激烈角逐中，各支队伍将历经小组赛、淘汰赛和季后赛，直至决出两支优胜队伍。



八支满怀希望的队伍将在线下齐聚一堂，为争夺全球总决赛的最后两个席位而全力以赴！本次线下赛事将于10月17日-18日在中国举行。