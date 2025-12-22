更新上線：增益吊飾！
增益吊飾是什麼？
它們是值得收藏的鑰匙圈，在美好星樂園各處禮品店中均有出售。後來新品突然斷貨了，最終所有商店都賣光了這種吊飾。
R-T在清點庫存的時候，偶然發現了一個堆滿增益吊飾的地下倉庫。這一次，它們又回到了美好星樂園！
增益吊飾可以增強英雄的能力與技能！
顧名思義，任意英雄擁有吊飾後，其武裝配件、能力之星與極限威能就能獲得增益。
哪些英雄能獲得增益吊飾？
本次更新中，將推出柯爾特、雪莉、史派克、莫提斯、法蘭克和艾謎的增益吊飾！
每位英雄都有3個可解鎖的增益吊飾：武裝配件增益吊飾、能力之星增益吊飾與極限威能增益吊飾！
吊飾解鎖後將永久生效，2種能力之星和2種武裝配件都能獲得相應的強化效果。
可同時裝備全部3個增益吊飾！
增益吊飾有什麼效果？
一起來看看英雄解鎖吊飾後將獲得哪些增益吧！
柯爾特
武裝配件：快速裝彈器
每次命中會偷走目標1發彈藥。
武裝配件：穿甲銀彈
射出一發更大的子彈，可造成更高傷害。
能力之星：速度之靴
造成傷害時提升移動速度。
能力之星：特製左輪
對距離較遠的目標造成更高傷害。
極限威能：雙持手槍
極限威能期間開火速度更快。
雪莉
武裝配件：衝鋒跑鞋
衝鋒時不會受到傷害。
武裝配件：震撼彈
攻擊會使敵人減速。每次命中都會延長持續時間。
使用獲得專利的德拉古龍息散彈，雪莉的超級技能會在地面留下一片燃燒區域。
能力之星：緊急救護
短時間內獲得移動速度加成。
極限威能：雙管散彈
極限威能期間，普通攻擊的子彈飛行速度大幅提升。
史派克
武裝配件：尖刺針包
被兩根尖刺命中的目標會被禁錮。
武裝配件：生命之樹
被摧毀時，生命之樹還會造成範圍傷害，並擊退敵人。
能力之星：療癒派對
超級技能的飛行速度提升。
能力之星：曲線刺刺球
曲線飛行的尖刺射程提升。
極限威能：盛開季節
普通攻擊的驚喜刺刺球會引爆兩次！
莫提斯
武裝配件：連擊轉輪
對生命值較低的敵人造成更高傷害。
武裝配件：暗夜行者（舊名稱：特製握柄）
穿過敵人時造成傷害，並為自己恢復等額生命值。
能力之星：恐怖收割
額外獲得最大生命值（可疊加），被擊殺後重置。
能力之星：腹蛇突襲
遠距離突擊期間獲得減傷效果。
極限威能：迴旋蝙蝠
莫提斯每次使用普通攻擊時，短暫延遲後還會有幻影攻擊同一位置。
法蘭克
武裝配件：降噪耳機
音波還能摧毀敵人的子彈。
武裝配件：魅力無法擋
命中敵人後使其減速一小段時間。
能力之星：力量奪取
擊殺敵方英雄後，提升攻擊傷害並在短時間內恢復生命值。
能力之星：強健體魄
生命值高於50%時，受到的傷害減少。
極限威能：山崩地裂
極限威能期間，法蘭克的普通攻擊速度提升至上限！
艾謎
武裝配件：好人卡
將敵人擊退得更遠，如果敵人撞到牆上，還會被擊暈一小段時間。
武裝配件：酸性毒霧
命中敵人時使其減速。
能力之星：壞運連連
被艾謎普通攻擊命中的敵人，其傷害會降低一小段時間。
能力之星：食腐復甦
使用超級技能時，艾謎會暫時免疫所有傷害，持續1秒。
極限威能：生死邊緣
定型毒霧可對敵人造成持續傷害！
如何獲得增益吊飾？
可透過全新推出的美好星樂園娃娃機獲得！
總獎盃數達到1,000，即可解鎖增益吊飾系統，並可免費獲得第一個增益吊飾！
每次使用娃娃機需要1,000金幣與2,000能量點數。
每次使用娃娃機都必定能獲得1個增益吊飾！本次更新共推出18個增益吊飾，此外還有「閃光吊飾」——只有收集全部18個吊飾後才能解鎖這些稀有的吊飾造型！需要說明的是，閃光吊飾只是外觀物品，不提供額外增益。
玩家也可使用寶石直接購買增益吊飾：
武裝配件吊飾：149寶石
能力之星吊飾：179寶石
極限威能吊飾：199寶石
除增益吊飾外的其他改動
英雄重製：
根據上文對增益效果的介紹，大家可能已經猜到了——獲得增益吊飾的英雄，其技能組合也會有所調整。重做的目標是配合增益吊飾的效果，為這些英雄帶來更平衡的設計、更新穎的玩法！
柯爾特
武裝配件：快速裝彈器
舊版為裝填兩發彈藥，現在改為快速發射兩枚子彈，命中時可使目標減速。
史派克：
武裝配件：尖刺針包
舊版為發射三波尖刺，現在改為可手動瞄準，發射兩波尖刺。
武裝配件：生命之樹
現在可以把治療仙人掌丟出去啦！距離丟得越遠，仙人掌落地生效所需的時間就越長，但史派克也會在團戰中變得更加靈活！
能力之星：療癒派對
現在可以把治療仙人掌丟出去啦！距離丟得越遠，仙人掌落地生效所需的時間就越長，但史派克也會在團戰中變得更加靈活！
莫提斯：
武裝配件：連擊轉輪
現在可以手動瞄準，莫提斯會將鏟子丟向指定方向。或是和舊版類似，對自身周圍造成傷害。
武裝配件：特製握柄（新名稱：暗夜行者）
舊版為提升裝彈速度，現在改為可手動瞄準，使莫提斯化身暗夜行者，飛到目標地點！
法蘭克：
武裝配件：降噪耳機
除了免疫群體控制效果外，現在還可以手動瞄準發射音波。
武裝配件：魅力無法擋
舊版為造成額外傷害並把敵人拉向自己，現在還可以手動瞄準，而且射程更遠。
艾謎：
武裝配件：酸性毒霧
現在可以手動瞄準，噴出能穿透牆壁的毒霧！
武裝配件：好人卡
現在可以手動瞄準，噴出能擊退敵人的毒霧！
可手動瞄準的武裝配件！
現在，武裝配件和超級技能一樣，可以手動瞄準釋放！
獲得增益吊飾的英雄將解鎖全新的使用機制！大家還是可以直接點擊按鈕，像以前一樣使用武裝配件，也可以像超級技能那樣手動瞄準（多個新版武裝配件支援此功能）！
史詩與神話強化裝置移除
當某位英雄的增益吊飾上線時，我們將同步移除該英雄的史詩與神話強化裝置。
如有需要，英雄的其他方面也會進行平衡性調整。
已經購買的強化裝置將全額返還對應資源。
地面標記效果調整
什麼是「地面標記」？
它是英雄腳下的圓環，用於顯示其技能組合狀態。現在這個標記將包含：
武裝配件準備就緒，正在瞄準或施放的狀態。
中間位置會顯示簡化版的能力之星標記。
英雄具有吊飾增益效果時，各個增益都有對應的視覺效果。
極限威能狀態的標記保持不變。
強化裝置移除。
全新亂鬥通行券
亂鬥通行券寶庫
亂鬥通行券獎勵全新升級！我們帶來了全新的亂鬥通行券寶庫，讓大家可以獲得更棒的獎勵，還新增了10個獎勵之路的里程碑！大家可以使用寶庫鑰匙開啟寶庫。鑰匙可以存起來，等出現大家最想要的獎勵時再使用！
價格調整
先說重要的：我們將調漲亂鬥通行券和高級亂鬥通行券的價格。
新版亂鬥通行券價格：8.99美元
新版高級亂鬥通行券價格：12.99美元
以上為使用美元情況下的價格。根據玩家所在地差異，實際價格可能會有所不同。
如果想在價格調整前以較低價格多買一些亂鬥通行券，則可在1月1日之前購買，最多可提前購買8份亂鬥通行券。
更多好康
該說點大家都感興趣的內容了……
更多獎勵、更多選擇！付費和免費亂鬥通行券都將提供更多、更好的獎勵！
普通亂鬥通行券中現在包含全部造型、異色造型和稱號！
大家還能透過亂鬥通行券獎勵獲得全新的「混沌之星」，具體資訊會在下文介紹。混沌之星比普通寶物之星更酷炫，能開出更豐厚的獎勵！
當然，最重要的是新推出的……
寶庫和寶庫鑰匙
現在亂鬥通行券的獎勵包含寶庫，以及用來開啟它們的寶庫鑰匙。
資源鑰匙
可以用來解鎖資源寶庫！
大家可以選擇獲得2,000金幣、2,000能量點數或是5,000閃光幣！
可透過亂鬥通行券的免費獎勵之路獲得！
造型鑰匙
可用來解鎖造型寶庫！
以折扣價獲得目前主題季的造型，或是獲得以往的亂鬥通行券造型！
造型寶庫中包含有造型套裝。每套造型套裝包含1款造型和2款異色造型。
|寶庫鑰匙
|造型套裝
|1
|目前亂鬥通行券的造型套裝
|2
|以往亂鬥通行券的造型套裝
可透過亂鬥通行券的付費獎勵之路獲得。
英雄鑰匙
可用來解鎖英雄寶庫！
透過它取得你想要的任何英雄！
透過寶庫解鎖英雄所需的英雄鑰匙數量，取決於英雄的稀有度。
|寶庫鑰匙
|英雄稀有度
|1
|史詩
|2
|神話
|4
|傳奇
|6
|超凡
可透過亂鬥通行券的付費獎勵之路獲得。
增益吊飾鑰匙
可用來解鎖增益吊飾寶庫！
透過它取得你想要的任何增益吊飾！
可透過亂鬥通行券的付費獎勵之路獲得。
亂鬥通行券滿級額外獎勵改版
在解鎖亂鬥通行券的最後一階獎勵後，大家可以繼續獲得額外獎勵，舊版為寶物之星。
更新後，額外獎勵將不僅是普通的寶物之星，而是從以下各種獎勵中隨機獲得！
惡魔之星
天使之星
壽司卷
機甲寶箱
手提音響
混沌之星
金幣
能量點數
英雄積分
亂鬥通行券獎勵滿級後，每獲得2,800經驗即可獲得一份額外獎勵。
大家可以選擇用寶石來升級這些額外獎勵，以獲得更好的獎勵——甚至能獲得寶庫鑰匙！
混沌之星
混沌之星是一種全新的寶物之星，獎勵十分豐厚。混沌之星的最低稀有度為超稀有，最高稀有度為超凡——新的最高稀有度等級！
更多獎勵
混沌之星有機率分裂！可能會分裂成2個、4個或8個。分裂後的所有混沌之星都是相同的稀有度，因此有可能從1個混沌之星分裂成8個超凡混沌之星！
超凡混沌之星必定包含以下獎勵之一：
極限威能
神話、傳奇或超凡英雄
造型（史詩、神話、傳奇或極限威能）
增益吊飾！
如何獲得增益吊飾？
大家可以透過每日勝場獎勵和亂鬥通行券獎勵獲得混沌之星，未來還會推出其他獲得途徑！
全新英雄
皮爾斯：傳奇狙擊手
見過泳池救生員嗎？皮爾斯就是其中之一。不過他總是朝著泳池裡的人開槍，而不是提供救援。好吧，也許他根本不是救生員。
霸子覺得把泳池當廁所的人太多時，就會叫皮爾斯來「收拾」一下。
天賦：只有在撿起彈殼或是打空所有彈藥時，皮爾斯才會重新裝彈。彈匣中的最後一發子彈會造成額外傷害。
普通攻擊：栓動狙擊
皮爾斯發射一枚強力遠程子彈。如果子彈命中目標，皮爾斯就會從槍膛中退下一枚彈殼落在身邊。撿起彈殼時，皮爾斯會自動向視野內最近的敵人射出一發穿透性子彈。只有在撿起彈殼或是打空所有彈藥時，皮爾斯才會重新裝彈。彈匣中的最後一發子彈會造成額外傷害。
超級技能：火力覆蓋
皮爾斯擲出標記，劃出火力覆蓋區域。隨後，他會向所有被標記的英雄射出穿透性子彈。每命中一發子彈，皮爾斯就會退下一枚彈殼落在身邊。
武裝配件：特製彈匣
重新裝填彈藥，並退下一枚彈殼落在身邊。
武裝配件： 再鬥一次
皮爾斯收回所有彈殼，將每枚彈殼轉換為護盾。皮爾斯周圍的敵人還會被擊退。
能力之星： 水流阻力
皮爾斯的最後一發子彈還會使敵人減速。
能力之星：如龍得水
皮爾斯每次撿起彈殼時，都會暫時獲得移動速度加成。
極限威能：（敬請期待）
稱號：泳池小秘密
格魯伯特：神話輔助
格魯伯特是美好星樂園水族館的一位海洋生物學家。他痴迷于海洋生物，希望能讓更多遊客認識這些奇妙的生命。雖然他看起來有點詭異，其實人還挺好的！大概吧……
天賦：恢復生命值天賦
普通攻擊：幽光射線
格魯伯特射出一道光束。如果命中目標，則會形成一條紐帶，可對敵人造成傷害，並治療隊友。同一時間內，格魯伯特能與1名敵人、1名隊友各維持一條紐帶。如果目標離他太遠，或是離開視線範圍，則紐帶會斷開。
超級技能：深海怪形
格魯伯特露出真容，把面對他的敵軍嚇得驚惶失措、轉頭就跑！同時，格魯伯特還會射出多發能造成傷害和減速效果的子彈。
武裝配件：海底救援
格魯伯特向目標方向衝刺，抵達目標時治療自身和隊友。
武裝配件： 雙倍光路
格魯伯特的紐帶威力全開，傷害和治療速率在短時間內加倍。
能力之星：生態循環
如果格魯伯特與敵人和隊友之間都有紐帶，則可使紐帶連接的敵人造成的傷害降低、隊友造成的傷害提升。
能力之星：無情寄生
格魯伯特與敵人之間存在紐帶時，對其造成傷害可治療自身，數值為傷害的一定百分比。
極限威能：（敬請期待）
稱號：不可名狀之物
極限威能
琪琪：奪魂共舞
琪琪使用超級技能出現在目標點、返回原位時，都會造成傷害。
造型！
主題季：蒸汽龐克
亂鬥通行券造型套裝
蒸汽龐克駛徒 | 史詩 | 亂鬥通行券
幕後黑手 | 史詩 | 異色#1
富豪仕紳 | 史詩 | 異色#2
亂鬥通行券造型套裝
蒸汽龐克格爾 | 史詩 | 亂鬥通行券
潮流紳士 | 史詩 | 異色#1
體面紳士 | 史詩 | 異色#2
商店造型
發條仕女 | 傳奇 | 299寶石
幫派老大 | 神話 | 199寶石
蒼白剃刀 | 史詩 | 149寶石
主題季：亂鬥情人節
亂鬥通行券造型套裝
心碎機器人 | 史詩 | 亂鬥通行券
分手機器人 | 史詩 | 異色#1
復仇機器人 | 史詩 | 異色#2
亂鬥通行券造型套裝
情人節安傑洛 | 史詩 | 亂鬥通行券
翩翩少年 | 史詩 | 異色#1
萬人迷 | 史詩 | 異色#2
商店造型
愛心熊熊 | 傳奇 | 299寶石
戀愛魔藥 | 神話 | 199寶石
魅力四射 | 史詩 | 149寶石
新英雄造型
吸血鬼剋星 | 神話 | 199寶石
狂躁獵手 | 神話 | 199寶石
孤注一擲 | 神話 | 199寶石
其他造型
亂鬥聖誕節
雪花水晶球 | 史詩 | 149寶石
新春大亂鬥
蓮花盛放 | 史詩 | 149寶石
電競賽事！
全球總冠軍麥克絲 | 史詩 | 149寶石
璀璨金/閃耀銀造型
璀璨金琪琪
閃耀銀琪琪
平衡性調整
增強
賴瑞和羅瑞
極限威能的蓄能速度：從30調整為35（+17%）
Trebor要Adrian加強的。
柯爾特
裝彈速度：+8%（史詩強化裝置補償加強）
史派克
超級技能：減速數值+15%（神話強化裝置補償加強）
珀爾
達到最高熱能所需時間從11秒縮短為9秒（22%）
火力全開！
琪琪
傷害：+20%
普通攻擊速度加成：從10%調整為20%（+100%！）
想贏？那就開轉吧……現在真的贏了！
削弱
謎寶
極限威能的蓄能速度：從50調整為40
看他們怎麼擺脫這個困境。
帕姆
極限威能的蓄能速度：從40調整為30
可是她才剛成為可以用的英——等等！聽我解釋：即使這次削弱了，她依然很強。相對於她在某些情況下能造成的壓制效果來說，帕姆的極限威能持續時間太長了，所以蓄能理應需要更久的時間。
茱茱
極限威能的蓄能速度：從50調整為40
與帕姆的情況類似，極限威能期間的格里格里持續時間非常久，能為茱茱提供巨大的價值。不過由於茱茱的全面性，削弱後的她仍將是投彈手的熱門選擇。
歐提斯
超級技能蓄能速度：從100調整為90
（水下傳來噪音）
蜜娜
生命值：降低3%
2個武裝配件冷卻時間：延長10%（+2秒）
實際上，這次削弱的幅度比數據上看起來更大，因為我們正在整體提高所有英雄的生命值。她的武裝配件實在太強了，因此降低它們的使用頻率是平衡這位女舞者的第一步。
全域性調整（所有英雄）
所有英雄的生命值都有所提升！（蜜娜和漢克除外）
我們在遊戲內推出的新機制（例如增益吊飾！）為英雄帶來了各種進攻和防守能力。
對抗新能力可能頗具挑戰，因此我們延長了擊殺英雄所需的整體時間，讓每位英雄能在場上存活更久一些，進而幫助玩家更好的適應遊戲新變化。
這使得遊戲更少側重於爆發傷害和快速擊殺，鼓勵大家開發更具策略性的玩法，並讓更多英雄有登場機會。
隨著更多增益吊飾和平衡性調整的推出，我們將密切關注遊戲環境的變化，並推出必要的微調。
|英雄
|生命值提升
|比特8號
|4.00%
|愛莉
|5.41%
|安珀
|6.25%
|安傑洛
|3.33%
|阿信
|5.36%
|保力
|12.50%
|碧兒
|12.00%
|蓓爾
|7.69%
|貝瑞
|4.00%
|嗶嗶
|4.17%
|鷹獵人爆
|5.56%
|邦妮
|4.17%
|布洛克
|11.11%
|狂牛
|6.00%
|巴斯特
|4.17%
|霸子
|4.17%
|拜倫
|8.33%
|卡爾
|5.00%
|查莉
|5.71%
|查斯特
|5.71%
|查克
|4.44%
|克蘭西
|6.06%
|葛蕾特
|2.86%
|柯爾特
|10.71%
|康迪留斯
|2.94%
|鴉
|7.14%
|達里爾
|3.77%
|道格
|4.00%
|德拉古
|1.82%
|爆破麥克
|7.14%
|艾德加
|9.09%
|艾爾普里莫
|3.17%
|艾謎
|8.33%
|異芙
|6.90%
|范
|4.65%
|芬克斯
|2.78%
|法蘭克
|4.48%
|格爾
|5.26%
|吉恩
|5.56%
|琪琪
|7.89%
|蓋瑞
|3.03%
|格里夫
|5.88%
|葛羅姆
|7.14%
|格斯
|3.13%
|漢克
|0.00%
|賈姬
|6.38%
|載勇
|2.94%
|珍娜
|6.25%
|潔西
|6.45%
|茱茱
|3.33%
|小風
|2.50%
|賢治
|5.26%
|凱特
|3.33%
|賴瑞和羅瑞
|7.14%
|里昂
|5.88%
|莉莉
|2.44%
|蘿拉
|5.26%
|阿魯
|6.25%
|露米
|11.54%
|麥希
|8.11%
|曼蒂
|7.14%
|麥克絲
|6.06%
|謎寶
|3.13%
|梅格
|4.35%
|梅格（機甲）
|5.71%
|美樂蒂
|2.70%
|米可
|6.06%
|蜜娜
|-2.70%
|莫
|5.88%
|莫提斯
|5.26%
|Mr. P
|8.82%
|納妮
|4.17%
|妮塔
|5.00%
|奧利
|1.89%
|歐提斯
|5.88%
|帕姆
|4.17%
|珀爾
|10.26%
|佩妮
|9.38%
|皮爾斯
|7.14%
|小辣椒
|8.70%
|波可
|5.26%
|R-T
|5.13%
|彈射
|7.14%
|羅莎
|8.00%
|拉夫
|7.14%
|山姆
|5.56%
|沙迪
|7.89%
|謝德
|5.71%
|雪莉
|5.41%
|史派克
|7.14%
|芽芽
|6.67%
|斯威克
|5.56%
|駛徒
|6.25%
|奔騰
|10.00%
|塔拉
|6.45%
|滴答
|9.09%
|特朗克
|4.00%
|葳洛
|6.45%
|茲奇
|7.14%
地圖、遊戲模式和活動循環調整
全新限時遊戲模式
12月/機甲聖誕節
禮物保衛戰、塗鴉亂鬥回歸
1月/蒸汽龐克
寶箱破壞王：
3v3金庫攻防戰的改版。率先摧毀對方寶箱的隊伍獲勝。
可撿起炸彈並丟向對方寶箱。這是摧毀寶箱的唯一方式。
隨機事件：視野受限
在具有該隨機事件的對戰中，玩家只能看到自身和隊友周圍有限範圍內的情況，牆壁後也將變成視野盲區。
2月/亂鬥情人節
愛心轟炸：
2v2積分爭奪戰的改版。率先擊殺6人的隊伍將贏得對戰勝利。
普通攻擊不會擊殺對手，而是使其陷入暈眩狀態。
玩家可撿起愛心炸彈並丟向對方英雄將其擊殺。
雙人團隊首領戰
擊殺亂鬥情人節首領以贏得裝滿獎勵的巧克力盒！
場景
移除：
怪奇物語
奇物商店
怪誕馬戲團
新增：
愛神沼澤荒野生死鬥（新）
海怪水族館（新，格魯伯特）
糖果樂園
達里爾的海盜船
亂鬥星勢力
恐龍水上樂園
地圖
5v5極限淘汰賽
+ 光柵大腦
- 空虛機器
積分爭奪戰
+ 步行熱沙
+ 花樣百出
據點搶奪戰
+ 避稅區
+ 人生七柱
- 絕命通行證
- 區域分裂
亂鬥足球
+ 焦黑大地
+ 穿襠過人
- 搶佔時機
- 笛音通道
金庫攻防戰
+ 乾旱地帶
+ 天文數字
- 邪惡之境
- 文字格式
寶石爭奪戰
+ 混亂地帶
+ 陷落堡壘
- 密語山谷
- 漠不關心
極限淘汰賽
+ 口技舞台
+ 困獸之鬥
- 中心字母
- 肉餅輓歌
亂鬥擂台
+ 麻痺障礙物
- 猿猴迷陣
搶星大作戰
+ 頭撞南牆
+ 合唱大廳
- 不要轉身
- 並肩作戰
亂鬥曲棍球
+ 節日字母
+ 超空間
- 彈球賽事
- 低溫戰場
排位賽
第40賽季
精選遊戲模式：極限淘汰賽
潺潺流水
金臂峽谷
滿級英雄：
曼蒂
美樂蒂
安珀
第41賽季
精選遊戲模式：金庫攻防戰
維修站
更安全區域
滿級英雄：
格爾
米可
奔騰
第42賽季
精選遊戲模式：寶石爭奪戰
鄉趣遊樂場
水晶遊戲場
滿級英雄：
謝德
斯威克
凱特
經濟系統加強
隨著增益吊飾的推出，我們還將為遊戲的經濟系統帶來增益！
整條榮耀之路都獲得了加強！主要是透過加入混沌之星，同時我們還提升了整體資源數量。
每個主題季新增2個超級任務，同時降低了完成這些任務的要求。
混沌之星已新增至每日勝場獎勵中（12月僅會出現在「幸運日」，1月則改為所有日期都會出現）。
社群活動和其他限時活動將提供更豐厚的獎勵。
長期改動及遊戲性優化
新的聲望等級：美好星戰隊
每次升級需75,000英雄積分。
包含新的亂鬥名片、玩家頭像和表情！
在亂鬥足球和亂鬥曲棍球模式中，對戰時間結束時，如果足球/冰球仍在移動，對戰會持續到停球為止。
神話寶物之星中加入了超稀有造型。
現在，使用寶石兌換能量點數的價格減半，並且包含能量點數的特惠價格也會更低。
現在，任務中會包含更多目前可玩/已解鎖的遊戲模式。
問題修復
在使用里昂的「暗影虎」及其不同異色造型參加對戰時，如果英雄在極限威能期間使用武裝配件「複製投射器」，現在會正確顯示極限威能狀態下的外觀。
冰球現在會顯示正確的顏色。
「任務」選單中現在會顯示「與戰隊成員一起參加2場對戰」任務的圖示。
傑克奧利玩家頭像現在會顯示正確版本。
選中「獎勵」選單時，「任務」選單上將不再一直出現「NEW」提示。