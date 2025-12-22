它們是值得收藏的鑰匙圈，在美好星樂園各處禮品店中均有出售。後來新品突然斷貨了，最終所有商店都賣光了這種吊飾。

R-T在清點庫存的時候，偶然發現了一個堆滿增益吊飾的地下倉庫。這一次，它們又回到了美好星樂園！

增益吊飾可以增強英雄的能力與技能！

顧名思義，任意英雄擁有吊飾後，其武裝配件、能力之星與極限威能就能獲得增益。