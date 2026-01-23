⚖️平衡性調整⚖️

🔼加強

艾德加

• 生命值：從7200提升至7400（約3%）

露米

• 攻擊速度：+5%（之前被削弱太多）

格里夫

• 生命值：從7,200提升至7,400（約3%）

彈射

• 提升射擊頻率（射出全部彈藥的速度更快）

琪琪

• 攻擊傷害：從1,000提升至1,200

范

• 能力之星「金鐘罩」：可減免的傷害從最多720提升至900

特朗克

• 移動速度加成（在螞蟻附近時）：從20%提升至25%

波可

• 超級蓄能速率提升：完成蓄能所需的命中次數從5次變為4次

（極限威能所需的命中次數不變，仍為10次）

🔽削弱

艾謎

• 能力之星吊飾：無敵效果持續時間從1秒縮短至0.5秒

• 武裝配件「好人卡」：傷害從1,200降低至1,000

• 武裝配件「好人卡」：範圍縮小20%

• 武裝配件「酸性毒霧」現在會消耗彈藥

史派克

• 武裝配件「尖刺針包」：每發尖刺的傷害從1,200降低至1,000

• 武裝配件「生命之樹」：冷卻時間從14秒延長至18秒

• 武裝配件無法再為超級技能提供蓄能

莫提斯

• 武裝配件「連擊轉輪」：冷卻時間從10秒延長至15秒

• 武裝配件無法再為超級技能提供蓄能

雪莉

• 武裝配件「射擊飛靶」：減速效果從60%降低至30%

• 減速效果持續時間縮短50%

小風

• 不同形態下的生命值統一：

• 藝妓形態的生命值從8,200降低至8,000

蜜娜

• 武裝配件「風車迴旋」：護盾持續時間從3秒縮短至2秒

皮爾斯

• 武裝配件「特製彈匣」：冷卻時間從13秒延長至16秒

柯爾特

• 武裝配件「快速裝彈器」：偷取的彈藥數量從1發降低至0.5發

🔁重製

法蘭克

• 武裝配件「魅力無法擋」：減速持續時間從5秒縮短至2秒

• 武裝配件「降噪耳機」：持續時間從2.5秒延長至3.5秒

🐛問題修復🐛

• 裝備能力之星的賴瑞和羅瑞，在使用超級技能召喚出羅瑞並靠近他的情況下被皮爾斯攻擊，會出現「Server error 43」的錯誤訊息。

• 玩家在尚未擁有賴瑞和羅瑞的主造型時，無法購買其亂鬥通行券的異色造型。

• 購買極限威能吊飾後，購買成功的介面錯誤顯示為獲得能力之星吊飾。

• 完成皮爾斯的紀錄後，獲得的頭像獎勵為皮爾斯寶箱頭像，而非英雄頭像。

• 雪莉在普通攻擊之間穿插使用「射擊飛靶」武裝配件，可實現更快的攻擊頻率。

• 裝備極限威能吊飾後，極限威能的蓄能速率會變慢。

• 「戴王冠的寶石」噴漆在亂鬥圖鑑中重複出現。

請注意：❗️本次維護暫不修復紅藍方遊戲視角問題；該問題需要推出一次非強制性更新才能修復。