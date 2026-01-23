Skip to content
Supercell logo
Back to Brawl Stars News
2026年1月23日
Blog – Brawl Stars

更新上線：增益吊飾！

維護時間：1月23日

⚖️平衡性調整⚖️

🔼加強
艾德加
• 生命值：從7200提升至7400（約3%）

露米
• 攻擊速度：+5%（之前被削弱太多）

格里夫
• 生命值：從7,200提升至7,400（約3%）

彈射
• 提升射擊頻率（射出全部彈藥的速度更快）

琪琪
• 攻擊傷害：從1,000提升至1,200


• 能力之星「金鐘罩」：可減免的傷害從最多720提升至900

特朗克
• 移動速度加成（在螞蟻附近時）：從20%提升至25%

波可
• 超級蓄能速率提升：完成蓄能所需的命中次數從5次變為4次
（極限威能所需的命中次數不變，仍為10次）

🔽削弱
艾謎
• 能力之星吊飾：無敵效果持續時間從1秒縮短至0.5秒
• 武裝配件「好人卡」：傷害從1,200降低至1,000
• 武裝配件「好人卡」：範圍縮小20%
• 武裝配件「酸性毒霧」現在會消耗彈藥

史派克
• 武裝配件「尖刺針包」：每發尖刺的傷害從1,200降低至1,000
• 武裝配件「生命之樹」：冷卻時間從14秒延長至18秒
• 武裝配件無法再為超級技能提供蓄能

莫提斯
• 武裝配件「連擊轉輪」：冷卻時間從10秒延長至15秒
• 武裝配件無法再為超級技能提供蓄能

雪莉
• 武裝配件「射擊飛靶」：減速效果從60%降低至30%
• 減速效果持續時間縮短50%

小風
• 不同形態下的生命值統一：
• 藝妓形態的生命值從8,200降低至8,000

蜜娜
• 武裝配件「風車迴旋」：護盾持續時間從3秒縮短至2秒

皮爾斯
• 武裝配件「特製彈匣」：冷卻時間從13秒延長至16秒

柯爾特
• 武裝配件「快速裝彈器」：偷取的彈藥數量從1發降低至0.5發

🔁重製
法蘭克
• 武裝配件「魅力無法擋」：減速持續時間從5秒縮短至2秒
• 武裝配件「降噪耳機」：持續時間從2.5秒延長至3.5秒

🐛問題修復🐛
• 裝備能力之星的賴瑞和羅瑞，在使用超級技能召喚出羅瑞並靠近他的情況下被皮爾斯攻擊，會出現「Server error 43」的錯誤訊息。
• 玩家在尚未擁有賴瑞和羅瑞的主造型時，無法購買其亂鬥通行券的異色造型。
• 購買極限威能吊飾後，購買成功的介面錯誤顯示為獲得能力之星吊飾。
• 完成皮爾斯的紀錄後，獲得的頭像獎勵為皮爾斯寶箱頭像，而非英雄頭像。
• 雪莉在普通攻擊之間穿插使用「射擊飛靶」武裝配件，可實現更快的攻擊頻率。
• 裝備極限威能吊飾後，極限威能的蓄能速率會變慢。
• 「戴王冠的寶石」噴漆在亂鬥圖鑑中重複出現。

請注意：❗️本次維護暫不修復紅藍方遊戲視角問題；該問題需要推出一次非強制性更新才能修復。

增益吊飾是什麼？

它們是值得收藏的鑰匙圈，在美好星樂園各處禮品店中均有出售。後來新品突然斷貨了，最終所有商店都賣光了這種吊飾。

R-T在清點庫存的時候，偶然發現了一個堆滿增益吊飾的地下倉庫。這一次，它們又回到了美好星樂園！

增益吊飾可以增強英雄的能力與技能！

顧名思義，任意英雄擁有吊飾後，其武裝配件、能力之星極限威能就能獲得增益

哪些英雄能獲得增益吊飾？

本次更新中，將推出柯爾特、雪莉、史派克、莫提斯、法蘭克和艾謎的增益吊飾！

每位英雄都有3個可解鎖的增益吊飾：武裝配件增益吊飾、能力之星增益吊飾與極限威能增益吊飾！

吊飾解鎖後將永久生效，2種能力之星和2種武裝配件都能獲得相應的強化效果。

可同時裝備全部3個增益吊飾！

增益吊飾有什麼效果？

一起來看看英雄解鎖吊飾後將獲得哪些增益吧！

柯爾特

武裝配件：快速裝彈器

  • 每次命中會偷走目標1發彈藥。

武裝配件：穿甲銀彈

  • 射出一發更大的子彈，可造成更高傷害。

能力之星：速度之靴

  • 造成傷害時提升移動速度。

能力之星：特製左輪

  • 對距離較遠的目標造成更高傷害。

極限威能：雙持手槍

  • 極限威能期間開火速度更快。

雪莉

武裝配件：衝鋒跑鞋

  • 衝鋒時不會受到傷害。

武裝配件：震撼彈

  • 攻擊會使敵人減速。每次命中都會延長持續時間。

  • 使用獲得專利的德拉古龍息散彈，雪莉的超級技能會在地面留下一片燃燒區域。

能力之星：緊急救護

  • 短時間內獲得移動速度加成。

極限威能：雙管散彈

  • 極限威能期間，普通攻擊的子彈飛行速度大幅提升。

史派克

武裝配件：尖刺針包

  • 被兩根尖刺命中的目標會被禁錮。

武裝配件：生命之樹

  • 被摧毀時，生命之樹還會造成範圍傷害，並擊退敵人。

能力之星：療癒派對

  • 超級技能的飛行速度提升。

能力之星：曲線刺刺球

  • 曲線飛行的尖刺射程提升。

極限威能：盛開季節

  • 普通攻擊的驚喜刺刺球會引爆兩次！

莫提斯

武裝配件：連擊轉輪

  • 對生命值較低的敵人造成更高傷害。

武裝配件：暗夜行者（舊名稱：特製握柄）

  • 穿過敵人時造成傷害，並為自己恢復等額生命值。

能力之星：恐怖收割

  • 額外獲得最大生命值（可疊加），被擊殺後重置。

能力之星：腹蛇突襲

  • 遠距離突擊期間獲得減傷效果。

極限威能：迴旋蝙蝠

  • 莫提斯每次使用普通攻擊時，短暫延遲後還會有幻影攻擊同一位置。

法蘭克

武裝配件：降噪耳機

  • 音波還能摧毀敵人的子彈。

武裝配件：魅力無法擋

  • 命中敵人後使其減速一小段時間。

能力之星：力量奪取

  • 擊殺敵方英雄後，提升攻擊傷害並在短時間內恢復生命值。

能力之星：強健體魄

  • 生命值高於50%時，受到的傷害減少。

極限威能：山崩地裂

  • 極限威能期間，法蘭克的普通攻擊速度提升至上限！

艾謎

武裝配件：好人卡

  • 將敵人擊退得更遠，如果敵人撞到牆上，還會被擊暈一小段時間。

武裝配件：酸性毒霧

  • 命中敵人時使其減速。

能力之星：壞運連連

  • 被艾謎普通攻擊命中的敵人，其傷害會降低一小段時間。

能力之星：食腐復甦

  • 使用超級技能時，艾謎會暫時免疫所有傷害，持續1秒。

極限威能：生死邊緣

  • 定型毒霧可對敵人造成持續傷害！

如何獲得增益吊飾？

可透過全新推出的美好星樂園娃娃機獲得！

  • 總獎盃數達到1,000，即可解鎖增益吊飾系統，並可免費獲得第1個增益吊飾！

  • 每次使用娃娃機需要1,000金幣與2,000能量點數。

  • 每次使用娃娃機都必定能獲得一個增益吊飾！本次更新共推出18個增益吊飾，此外還有「閃光吊飾」——只有收集全部18個吊飾後才能解鎖這些稀有的吊飾造型！需要說明的是，閃光吊飾只是外觀物品，不提供額外增益。

  • 玩家也可使用寶石直接購買增益吊飾：

    • 武裝配件吊飾：149寶石

    • 能力之星吊飾：179寶石

    • 極限威能吊飾：199寶石

除增益吊飾外的其他改動

英雄重製：

根據上文對增益效果的介紹，大家可能已經猜到了——獲得增益吊飾的英雄，其技能組合也會有所調整。重做的目標是配合增益吊飾的效果，為這些英雄帶來更平衡的設計、更新穎的玩法！

柯爾特

武裝配件：快速裝彈器

  • 舊版為裝填兩發彈藥，現在改為快速發射兩枚子彈，命中時可使目標減速。

史派克：

武裝配件：尖刺針包

  • 舊版為發射3波尖刺，現在改為可手動瞄準，發射兩波尖刺。

武裝配件：生命之樹

  • 現在可以把治療仙人掌丟出去啦！距離丟得越遠，仙人掌落地生效所需的時間就越長，但史派克也會在團戰中變得更加靈活！

能力之星：療癒派對

  • 現在可以把治療仙人掌丟出去啦！距離丟得越遠，仙人掌落地生效所需的時間就越長，但史派克也會在團戰中變得更加靈活！

莫提斯：

武裝配件：連擊轉輪

  • 現在可以手動瞄準，莫提斯會將鏟子丟向指定方向。或是和舊版類似，對自身周圍造成傷害。

武裝配件：特製握柄（新名稱：暗夜行者）

  • 舊版為提升裝彈速度，現在改為可手動瞄準，使莫提斯化身暗夜行者，飛到目標地點！

法蘭克：

武裝配件：降噪耳機

  • 除了免疫群體控制效果外，現在還可以手動瞄準發射音波。

武裝配件：魅力無法擋

  • 舊版為造成額外傷害並把敵人拉向自己，現在還可以手動瞄準，而且射程更遠。

艾謎：

武裝配件：酸性毒霧

  • 現在可以手動瞄準，噴出能穿透牆壁的毒霧！

武裝配件：好人卡

  • 現在可以手動瞄準，噴出能擊退敵人的毒霧！

可手動瞄準的武裝配件！

現在，武裝配件和超級技能一樣，可以手動瞄準釋放！

  • 獲得增益吊飾的英雄將解鎖全新的使用機制！大家還是可以直接點擊按鈕，像以前一樣使用武裝配件，也可以像超級技能那樣手動瞄準（多個新版武裝配件支援此功能）！

史詩與神話強化裝置移除

  • 當某位英雄的增益吊飾上線時，我們將同步移除該英雄的史詩與神話強化裝置。

  • 如有需要，英雄的其他方面也會進行平衡性調整。

  • 已經購買的強化裝置將全額返還對應資源。

地面標記效果調整

什麼是「地面標記」？

它是英雄腳下的圓環，用於顯示其技能組合狀態。現在這個標記將包含：

  • 武裝配件準備就緒，正在瞄準或施放的狀態。

  • 中間位置會顯示簡化版的能力之星標記。

  • 英雄具有吊飾增益效果時，各個增益都有對應的視覺效果。

  • 極限威能狀態的標記保持不變。

  • 強化裝置移除。

全新亂鬥通行券

亂鬥通行券寶庫

亂鬥通行券獎勵全新升級！我們帶來了全新的亂鬥通行券寶庫，讓大家可以獲得更棒的獎勵，還新增了10個獎勵之路的里程碑！大家可以使用寶庫鑰匙開啟寶庫。鑰匙可以存起來，等出現大家最想要的獎勵時再使用！

價格調整

先說重要的：我們將調漲亂鬥通行券和高級亂鬥通行券的價格。

  • 新版亂鬥通行券價格：8.99美元

  • 新版高級亂鬥通行券價格：12.99美元

以上為使用美元情況下的價格。根據玩家所在地差異，實際價格可能會有所不同。

  • 如果想在價格調整前以較低價格多買一些亂鬥通行券，則可在1月1日之前購買，最多可提前購買8份亂鬥通行券。

更多好康

該說點大家都感興趣的內容了……

更多獎勵、更多選擇！付費和免費亂鬥通行券都將提供更多、更好的獎勵！

普通亂鬥通行券中現在包含全部造型、異色造型和稱號！

大家還能透過亂鬥通行券獎勵獲得全新的「混沌之星」，具體資訊會在下文介紹。混沌之星比普通寶物之星更酷炫，能開出更豐厚的獎勵！

當然，最重要的是新推出的……

寶庫和寶庫鑰匙

現在亂鬥通行券的獎勵包含寶庫，以及用來開啟它們的寶庫鑰匙。

資源鑰匙

  • 可以用來解鎖資源寶庫！

  • 大家可以選擇獲得2,000金幣、2,000能量點數或是5,000閃光幣！

  • 可透過亂鬥通行券的免費獎勵之路獲得！

造型鑰匙

  • 可用來解鎖造型寶庫！

  • 以折扣價獲得目前主題季的造型，或是獲得以往的亂鬥通行券造型！

  • 造型寶庫中包含有造型套裝。每套造型套裝包含1款造型和2款異色造型。

寶庫鑰匙造型套裝
1目前亂鬥通行券的造型套裝
2以往亂鬥通行券的造型套裝

  • 可透過亂鬥通行券的付費獎勵之路獲得。

英雄鑰匙

  • 可用來解鎖英雄寶庫！

  • 透過它取得你想要的任何英雄！

  • 透過寶庫解鎖英雄所需的英雄鑰匙數量，取決於英雄的稀有度。

寶庫鑰匙英雄稀有度
1史詩
2神話
4傳奇
6超凡

  • 可透過亂鬥通行券的付費獎勵之路獲得。

增益吊飾鑰匙

  • 可用來解鎖增益吊飾寶庫！

  • 透過它取得你想要的任何增益吊飾！

  • 可透過亂鬥通行券的付費獎勵之路獲得。

亂鬥通行券滿級額外獎勵改版

  • 在解鎖亂鬥通行券的最後一階獎勵後，大家可以繼續獲得額外獎勵，舊版為寶物之星。

  • 更新後，額外獎勵將不僅是普通的寶物之星，而是從以下各種獎勵中隨機獲得！

    • 惡魔之星

    • 天使之星

    • 壽司卷

    • 機甲寶箱

    • 手提音響

    • 混沌之星

    • 金幣

    • 能量點數

    • 英雄積分

  • 亂鬥通行券獎勵滿級後，每獲得2,800經驗即可獲得一份額外獎勵。

  • 大家可以選擇用寶石來升級這些額外獎勵，以獲得更好的獎勵——甚至能獲得寶庫鑰匙！

混沌之星

混沌之星是一種全新的寶物之星，獎勵十分豐厚。混沌之星的最低稀有度為超稀有，最高稀有度為超凡——新的最高稀有度等級！

更多獎勵

混沌之星有機率分裂！可能會分裂成2個、4個或8個。分裂後的所有混沌之星都是相同的稀有度，因此有可能從一個混沌之星分裂成8個超凡混沌之星！
超凡混沌之星必定包含以下獎勵之一：

  • 極限威能

  • 神話、傳奇或超凡英雄

  • 造型（史詩、神話、傳奇或極限威能）

  • 增益吊飾！

如何獲得增益吊飾？

大家可以透過每日勝場獎勵和亂鬥通行券獎勵獲得混沌之星，未來還會推出其他獲得途徑！

全新英雄

皮爾斯：傳奇狙擊手

見過泳池救生員嗎？皮爾斯就是其中之一。不過他總是朝著泳池裡的人開槍，而不是提供救援。好吧，也許他根本不是救生員。

霸子覺得把泳池當廁所的人太多時，就會叫皮爾斯來「收拾」一下。

  • 天賦：只有在撿起彈殼或是打空所有彈藥時，皮爾斯才會重新裝彈。彈匣中的最後一發子彈會造成額外傷害。

  • 普通攻擊：栓動狙擊

    • 皮爾斯發射一枚強力遠程子彈。如果子彈命中目標，皮爾斯就會從槍膛中退下一枚彈殼落在身邊。撿起彈殼時，皮爾斯會自動向視野內最近的敵人射出一發穿透性子彈。只有在撿起彈殼或是打空所有彈藥時，皮爾斯才會重新裝彈。彈匣中的最後一發子彈會造成額外傷害。

  • 超級技能：火力覆蓋

    • 皮爾斯擲出標記，劃出火力覆蓋區域。隨後，他會向所有被標記的英雄射出穿透性子彈。每命中一發子彈，皮爾斯就會退下一枚彈殼落在身邊。

  • 武裝配件：特製彈匣

    • 重新裝填彈藥，並退下一枚彈殼落在身邊。

  • 武裝配件： 再鬥一次

    • 皮爾斯收回所有彈殼，將每枚彈殼轉換為護盾。皮爾斯周圍的敵人還會被擊退。

  • 能力之星： 水流阻力

    • 皮爾斯的最後一發子彈還會使敵人減速。

  • 能力之星：如龍得水

    • 皮爾斯每次撿起彈殼時，都會暫時獲得移動速度加成。

  • 極限威能：（敬請期待）

  • 稱號：泳池小秘密

格魯伯特：神話輔助

格魯伯特是美好星樂園水族館的一位海洋生物學家。他痴迷于海洋生物，希望能讓更多遊客認識這些奇妙的生命。雖然他看起來有點詭異，其實人還挺好的！大概吧……

  • 天賦：恢復生命值天賦

  • 普通攻擊：幽光射線

    • 格魯伯特射出一道光束。如果命中目標，則會形成一條紐帶，可對敵人造成傷害，並治療隊友。同一時間內，格魯伯特能與1名敵人、1名隊友各維持一條紐帶。如果目標離他太遠，或是離開視線範圍，則紐帶會斷開。

  • 超級技能：深海怪形

    • 格魯伯特露出真容，把面對他的敵軍嚇得驚惶失措、轉頭就跑！同時，格魯伯特還會射出多發能造成傷害和減速效果的子彈。

  • 武裝配件：海底救援

    • 格魯伯特向目標方向衝刺，抵達目標時治療自身和隊友。

  • 武裝配件： 雙倍光路

    • 格魯伯特的紐帶威力全開，傷害和治療速率在短時間內加倍。

  • 能力之星：生態循環

    • 如果格魯伯特與敵人和隊友之間都有紐帶，則可使紐帶連接的敵人造成的傷害降低、隊友造成的傷害提升。

  • 能力之星：無情寄生

    • 格魯伯特與敵人之間存在紐帶時，對其造成傷害可治療自身，數值為傷害的一定百分比。

  • 極限威能：（敬請期待）

  • 稱號：不可名狀之物

極限威能

琪琪：奪魂共舞

  • 琪琪使用超級技能出現在目標點、返回原位時，都會造成傷害。

造型！

主題季：蒸汽龐克

亂鬥通行券造型套裝

  • 蒸汽龐克駛徒 | 史詩 | 亂鬥通行券

    • 幕後黑手 | 史詩 | 異色#1

    • 富豪仕紳 | 史詩 | 異色#2

亂鬥通行券造型套裝

  • 蒸汽龐克格爾 | 史詩 | 亂鬥通行券

    • 潮流紳士 | 史詩 | 異色#1

    • 體面紳士 | 史詩 | 異色#2

商店造型

  • 發條仕女 | 傳奇 | 299寶石

  • 幫派老大 | 神話 | 199寶石

  • 蒼白剃刀 | 史詩 | 149寶石

主題季：亂鬥情人節

亂鬥通行券造型套裝

  • 心碎機器人 | 史詩 | 亂鬥通行券

    • 分手機器人 | 史詩 | 異色#1

    • 復仇機器人 | 史詩 | 異色#2

亂鬥通行券造型套裝

  • 情人節安傑洛 | 史詩 | 亂鬥通行券

    • 翩翩少年 | 史詩 | 異色#1

    • 萬人迷 | 史詩 | 異色#2

商店造型

  • 愛心熊熊 | 傳奇 | 299寶石

  • 戀愛魔藥 | 神話 | 199寶石

  • 魅力四射 | 史詩 | 149寶石

新英雄造型

  • 吸血鬼剋星 | 神話 | 199寶石

    • 狂躁獵手 | 神話 | 199寶石

    • 孤注一擲 | 神話 | 199寶石

其他造型

亂鬥聖誕節

  • 雪花水晶球 | 史詩 | 149寶石

新春大亂鬥

  • 蓮花盛放 | 史詩 | 149寶石

電競賽事！

  • 全球總冠軍麥克絲 | 史詩 | 149寶石

璀璨金/閃耀銀造型

  • 璀璨金琪琪

  • 閃耀銀琪琪

平衡性調整

加強

  • 賴瑞和羅瑞

    • 極限威能的蓄能速度：從30調整為35（+17%）

      • Trebor要Adrian加強的。

  • 柯爾特

    • 裝彈速度：+8%（史詩強化裝置補償加強）

  • 史派克

    • 超級技能：減速數值+15%（神話強化裝置補償加強）

  • 珀爾

    • 達到最高熱能所需時間從11秒縮短為9秒（22%）

      • 火力全開！

  • 琪琪

    • 傷害：+20%

    • 普通攻擊速度加成：從10%調整為20%（+100%！）

      • 想贏？那就開轉吧……現在真的贏了！

削弱

  • 謎寶

    • 極限威能的蓄能速度：從50調整為40

      • 看他們怎麼擺脫這個困境。

  • 帕姆

    • 極限威能的蓄能速度：從40調整為30

      • 可是她才剛成為一個可以用的英——等等！聽我解釋：即使這次削弱了，她依然很強。相對於她在某些情況下能造成的壓制效果來說，帕姆的極限威能持續時間太長了，所以蓄能理應需要更久的時間。

  • 茱茱

    • 極限威能的蓄能速度：從50調整為40

      • 與帕姆的情況類似，極限威能期間的格里格里持續時間非常久，能為茱茱提供巨大的價值。不過由於茱茱的全面性，削弱後的她仍將是投彈手的熱門選擇。

  • 歐提斯

    • 超級技能蓄能速度：從100調整為90

      • （水下傳來噪音）

  • 蜜娜

    • 生命值：降低3%

    • 兩個武裝配件冷卻時間：延長10%（+2秒）

      • 實際上，這次削弱的幅度比數據上看起來更大，因為我們正在整體提高所有英雄的生命值。她的武裝配件實在太強了，因此降低它們的使用頻率是平衡這位女舞者的第一步。

全域性調整（所有英雄）

所有英雄的生命值都有所提升！（除了蜜娜與漢克）

我們在遊戲內推出的新機制（例如增益吊飾！）為英雄帶來了各種進攻和防守能力。

對抗新能力可能頗具挑戰，因此我們延長了擊殺英雄所需的整體時間，讓每位英雄能在場上存活更久一些，進而幫助玩家更好的適應遊戲新變化。

這使得遊戲更少側重於爆發傷害和快速擊殺，鼓勵大家開發更具策略性的玩法，並讓更多英雄有登場機會。

隨著更多增益吊飾和平衡性調整的推出，我們將密切關注遊戲環境的變化，並推出必要的微調。

英雄生命值提升
比特8號4.00%
愛莉5.41%
安珀6.25%
安傑洛3.33%
阿信5.36%
保力12.50%
碧兒12.00%
蓓爾7.69%
貝瑞4.00%
嗶嗶4.17%
鷹獵人爆5.56%
邦妮4.17%
布洛克11.11%
狂牛6.00%
巴斯特4.17%
霸子4.17%
拜倫8.33%
卡爾5.00%
查莉5.71%
查斯特5.71%
查克4.44%
克蘭西6.06%
葛蕾特2.86%
柯爾特10.71%
康迪留斯2.94%
7.14%
達里爾3.77%
道格4.00%
德拉古1.82%
爆破麥克7.14%
艾德加9.09%
艾爾普里莫3.17%
艾謎8.33%
異芙6.90%
4.65%
芬克斯2.78%
法蘭克4.48%
格爾5.26%
吉恩5.56%
琪琪7.89%
蓋瑞3.03%
格里夫5.88%
葛羅姆7.14%
格斯3.13%
漢克0.00%
賈姬6.38%
載勇2.94%
珍娜6.25%
潔西6.45%
茱茱3.33%
小風2.50%
賢治5.26%
凱特3.33%
賴瑞和羅瑞7.14%
里昂5.88%
莉莉2.44%
蘿拉5.26%
阿魯6.25%
露米11.54%
麥希8.11%
曼蒂7.14%
麥克絲6.06%
謎寶3.13%
梅格4.35%
梅格（機甲）5.71%
美樂蒂2.70%
米可6.06%
蜜娜-2.70%
5.88%
莫提斯5.26%
Mr. P8.82%
納妮4.17%
妮塔5.00%
奧利1.89%
歐提斯5.88%
帕姆4.17%
珀爾10.26%
佩妮9.38%
皮爾斯7.14%
小辣椒8.70%
波可5.26%
R-T5.13%
彈射7.14%
羅莎8.00%
拉夫7.14%
山姆5.56%
沙迪7.89%
謝德5.71%
雪莉5.41%
史派克7.14%
芽芽6.67%
斯威克5.56%
駛徒6.25%
奔騰10.00%
塔拉6.45%
滴答9.09%
特朗克4.00%
葳洛6.45%
茲奇7.14%

地圖、遊戲模式和活動循環調整

全新限時遊戲模式

12月/機甲聖誕節

  • 禮物保衛戰、塗鴉亂鬥回歸

1月/蒸汽龐克

  • 寶箱破壞王：

    • 3v3金庫攻防戰的改版。率先摧毀對方寶箱的隊伍獲勝。

    • 可撿起炸彈並丟向對方寶箱。這是摧毀寶箱的唯一方式。

  • 隨機事件：視野受限

    • 在具有該隨機事件的對戰中，玩家只能看到自身和隊友周圍有限範圍內的情況，牆壁後也將變成視野盲區。

2月/亂鬥情人節

  • 愛心轟炸：

    • 2v2積分爭奪戰的改版。率先擊殺6人的隊伍將贏得對戰勝利。

    • 普通攻擊不會擊殺對手，而是使其陷入暈眩狀態。

    • 玩家可撿起愛心炸彈並丟向對方英雄將其擊殺。

  • 雙人團隊首領戰

    • 擊殺亂鬥情人節首領以贏得裝滿獎勵的巧克力盒！

場景

  • 移除：

    • 怪奇物語

    • 奇物商店

    • 怪誕馬戲團

  • 新增：

    • 愛神沼澤荒野生死鬥（新）

    • 海怪水族館（新，格魯伯特）

    • 糖果樂園

    • 達里爾的海盜船

    • 亂鬥星勢力

    • 恐龍水上樂園

地圖

5v5極限淘汰賽

+ 光柵大腦

- 空虛機器

積分爭奪戰

+ 步行熱沙

+ 花樣百出

據點搶奪戰

+ 避稅區

+ 人生七柱

- 絕命通行證

- 區域分裂

亂鬥足球

+ 焦黑大地

+ 穿襠過人

- 搶佔時機

- 笛音通道

金庫攻防戰

+ 乾旱地帶

+ 天文數字

- 邪惡之境

- 文字格式

寶石爭奪戰

+ 混亂地帶

+ 陷落堡壘

- 密語山谷

- 漠不關心

極限淘汰賽

+ 口技舞台

+ 困獸之鬥

- 中心字母

- 肉餅輓歌

亂鬥擂台

+ 麻痺障礙物

- 猿猴迷陣

搶星大作戰

+ 頭撞南牆

+ 合唱大廳

- 不要轉身

- 並肩作戰

亂鬥曲棍球

+ 節日字母

+ 超空間

- 彈球賽事

- 低溫戰場

排位賽

第40賽季

  • 精選遊戲模式：極限淘汰賽

    • 潺潺流水

    • 金臂峽谷

  • 滿級英雄：

    • 曼蒂

    • 美樂蒂

    • 安珀

第41賽季

  • 精選遊戲模式：金庫攻防戰

    • 維修站

    • 更安全區域

  • 滿級英雄：

    • 格爾

    • 米可

    • 奔騰

第42賽季

  • 精選遊戲模式：寶石爭奪戰

    • 鄉趣遊樂場

    • 水晶遊戲場

  • 滿級英雄：

    • 謝德

    • 斯威克

    • 凱特

經濟系統加強

隨著增益吊飾的推出，我們還將為遊戲的經濟系統帶來增益！

  • 整條榮耀之路都獲得了加強！主要是透過加入混沌之星，同時我們還提升了整體資源數量。

  • 每個主題季新增2個超級任務，同時降低了完成這些任務的要求。

  • 混沌之星已新增至每日勝場獎勵中（12月僅會出現在「幸運日」，1月則改為所有日期都會出現）。

  • 社群活動和其他限時活動將提供更豐厚的獎勵。

長期改動及遊戲性優化

新的聲望等級：美好星戰隊

  • 每次升級需75,000英雄積分。

  • 包含新的亂鬥名片、玩家頭像和表情！

  • 在亂鬥足球和亂鬥曲棍球模式中，對戰時間結束時，如果足球/冰球仍在移動，對戰會持續到停球為止。

  • 神話寶物之星中加入了超稀有造型。

  • 現在，使用寶石兌換能量點數的價格減半，並且包含能量點數的特惠價格也會更低。

  • 現在，任務中會包含更多目前可玩/已解鎖的遊戲模式。

問題修復

  • 在使用里昂的「暗影虎」及其不同異色造型參加對戰時，如果英雄在極限威能期間使用武裝配件「複製投射器」，現在會正確顯示極限威能狀態下的外觀。

  • 冰球現在會顯示正確的顏色。

  • 「任務」選單中現在會顯示「與戰隊成員一起參加2場對戰」任務的圖示。

  • 傑克奧利玩家頭像現在會顯示正確版本。

  • 選中「獎勵」選單時，「任務」選單上將不再一直出現「NEW」提示。