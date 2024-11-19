史派克又回來囉！🤙
另外：
- 修復使用「魔焰」能力會讓米可在空中留下痕跡的問題。
- 天使大戰惡魔隨機事件會在「靈魂戰場」和「金庫攻防戰」中再次啟用。
- 明天的對決將採用「靈魂戰場」模式！
調整如下：
- 我們將在遊戲中禁用史派克，直到他使用「魔焰」能力時會出現的問題被修復。
- 我們正在嘗試一種不同的方法來修復這個問題，這種方法不需要停機維護，但需要將所有正在運作的伺服器輪流切換一遍。這代表問題的修復會比較慢，且不是同時對所有玩家生效。
- 一旦問題完全修復（大約需要2到3天），我們將讓史派克重新回到遊戲中。
- 由於米可也存在類似問題，我們也將移除金庫攻防戰和靈魂戰場中的天使大戰惡魔隨機事件。
- 「魔焰」的效果將被重製，重製後的「魔焰」對金庫/炮塔造成的傷害會降低。這項修復也將在接下來的幾天內逐步完成。
- 我們將透過維護來徹底修復天使和惡魔能力相關的大部分問題，在此之前，靈魂戰場模式不會出現在對決中。
- 作為補償，下週的維護後，我們將在商店中為大家送出3個天使之星和3個惡魔之星！
本次天使大戰惡魔主題季，大家有機會免費獲得全新惡魔莫提斯和天使艾德加。極限威能造型！
以下是該主題季的活動詳情：
台北/香港時間的每天17:00，大家將透過丟硬幣決定在接下來的一天裡，你會是天使還是惡魔！
根據丟硬幣的結果，你的每日寶物之星會對應變成天使之星或惡魔之星！
開啟這兩種特殊的寶物之星，可推進末日法典的進度，解鎖12種獨特的天使和惡魔能力！
週末時，大家會獲得自由選擇的機會，讓你可以自行決定當天要加入哪一個陣營！
運用新能力，在全新推出的「對決」活動中大展身手！
在對決排行榜中邁向更高排名，可贏取更多天使之星和惡魔之星！
本主題季推出時，對決會同步開啟，每3天展開新一輪的對決！
#AngelsVsDemons天使大戰惡魔主題季期間，持續開啟天使/惡魔之星，就有機率獲取惡魔莫提斯、天使艾德加，還有其他所有天使與惡魔主題的造型！
天使和惡魔之星
它們是一種全新類型的寶物之星，比起普通的寶物之星，可為你帶來更多進度資源（金幣/能量點數），還有機會從中開出天使和惡魔造型！
每天你都將透過丟硬幣決定，你當天是天使還是惡魔。這也會決定你獲得的會是哪一種寶物之星。週末時，你會獲得自由選擇的機會，可自行決定當天要加入哪一個陣營。然後你可以立即開啟所屬陣營的寶物之星！
陣營確定後，你的每日寶物之星將替換成新的天使或惡魔之星。這個機制將持續整個主題季（你仍可透過主題季獎勵或榮耀之路等其他途徑獲得普通寶物之星）。
要開啟它們，只需長按螢幕即可。開啟天使/惡魔之星所需的時間越長，從中開出的獎勵就會越好！
你可從天使和惡魔之星中開出：
金幣
能量點數
武裝配件
能力之星
極限威能
雙倍經驗加成
寶石
英雄積分（作為替代獎勵出現，僅適用於已解鎖某一稀有度中所有英雄的玩家）
英雄
相關主題的造型
天使和惡魔外觀（表情、噴漆等）
天使和惡魔造型（包括惡魔莫提斯和天使艾德加）
你可以在本文末端的表格中查看天使和惡魔之星的完整掉落機率！
天使和惡魔能力以及末日法典！
本次主題季，所有英雄都能使用一系列的天使和惡魔能力！大家可以在末日法典（遊戲主介面中的書籍圖示）中查看這些能力。
天使能力只能在你當天陣營為天使時使用，惡魔能力則只能在當天陣營為惡魔時使用。
一次只能使用一種能力。如果你想選擇另一種能力，必須先透過末日法典裝備它！
要解鎖這些能力，你需要收集特定數量的天使與惡魔之星。解鎖第一個能力需要1個寶物之星，隨著你解鎖的能力越多，需要收集的數量也會增加。兩種進度會分別計算
這些能力只能在帶有天使大戰惡魔隨機事件的遊戲模式中使用。
要從哪裡獲得天使和惡魔之星？
你可以透過每日寶物之星、週末活動、對決以及商店（你可從商店免費獲得1個天使和1個惡魔之星，可使用寶石購買更多）獲得它們。
如果你整個主題季都在盡情亂鬥，拿到了所有可免費獲取的天使和惡魔之星，那麼你最終應該可獲得超過100個天使和惡魔之星（每種各50）。以下是具體詳情：
3個每日寶物之星，28天可獲得84個
雙倍每日寶物之星，3個週末可獲得18個
9次對決（每3天展開一次），可獲得0至180個*
2份商店免費禮物（1個天使之星和1個惡魔之星）
共可獲得：104至284個
*你獲得天使/惡魔之星的數量將根據你在對決中的表現而定。排名越高，獲得的天使或惡魔之星就越多。
請注意：要解鎖全部天使和惡魔能力，總共需要獲得116個寶物之星（每種各58個）。
對決是什麼？
有一種方法可以讓你獲得更多的天使和惡魔之星，但需要一些技術。你每天都會獲得5張入場券，可用於和其他玩家在排行榜一分高下。排名越高，獲得的天使或惡魔之星就越多！
對決只會在全新天使大戰惡魔遊戲模式中進行，你可以在即將推出的對決地圖正式啟用前，先練習一下這些地圖（位於其他普通遊戲模式的左邊）
每3天展開一輪新的對決，記得在新的對決開始前使用你的入場券，否則它們就會失效唷！
遊戲模式！
本次主題季，我們將推出3種遊戲模式。（奪魂之戰、三人荒野生死鬥、靈魂戰場）
奪魂之戰：
在奪魂之戰中，玩家每次被擊殺都會掉落一個靈魂
你收集的靈魂越多，獲得的積分就越多
你可以守護隊友掉落的靈魂，一段時間後，這些靈魂就會消失
率先收集到6個靈魂的隊伍，或在倒數計時結束時收集到較多靈魂的隊伍獲勝！
三人荒野生死鬥：
規則類似雙人荒野生死鬥，但有3名玩家，所以是三人荒野生死鬥！
靈魂戰場：
摧毀敵方防禦炮塔！這是機甲攻堅戰模式的新版本！
收集護符以召喚靈魂加入戰鬥（每場對戰最多會發動3輪戰鬥）。
護符會在地圖中央隨機出現。
拿到一個護符並持有幾秒，即可啟動它。
戰鬥開始後，召喚的靈魂數量等於收集的護符數量，可收集的護符有數量上限。收集的護符數量超過上限後，每收集一個護符，你召喚的靈魂都會變得更強！
高手建議：如果沒有靈魂支援，最好就不要攻擊敵方炮塔！
問題！！！
我可以直接購買天使和惡魔造型嗎？
答：如果你從商店購買了所有天使和惡魔之星，但是沒有開出天使艾德加和惡魔莫提斯極限威能造型及其異色造型，他們將作為替代特惠供你購買。天使大戰惡魔主題季結束後，其他所有天使和惡魔造型（及外觀）都可以使用寶石（和閃光幣）購買。
天使大戰惡魔主題季結束後，我還能獲取天使艾德加和惡魔莫提斯嗎？
答：可以。他們將在12月更新中新增到究極榮耀寶箱，並且可能可以透過其他特別活動獲取。這些可能會在未來發生變化，但這是目前的計劃。
我可以免費獲得所有天使和惡魔能力嗎？
答：可以，但這稍微需要依賴你的遊戲技術。如果你在對決中的所有對戰都失敗了，但你收集了其他所有內容，最終可獲得104個天使/惡魔之星。但這已經是最差的情況了。如果你在對決中贏得了一些勝利，應該足以讓你獲得集滿末日法典所需的全部116個天使/惡魔之星！
天使之星獎勵掉落機率
|獎勵
|機率
|100金幣
|27.06%
|200金幣
|3.25%
|500金幣
|1.08%
|1000金幣
|0.11%
|100閃光幣
|16.23%
|250閃光幣
|2.71%
|500閃光幣
|1.08%
|1000閃光幣
|0.11%
|雙倍經驗加成（200）
|16.23%
|雙倍經驗加成（2000）
|0.11%
|50能量點數
|5.41%
|100能量點數
|2.16%
|200能量點數
|1.08%
|1000能量點數
|0.11%
|100寶石
|0.11%
|隨機武裝配件
|0.76%
|隨機能力之星
|0.54%
|隨機極限威能
|0.32%
|隨機稀有英雄
|1.08%
|隨機超稀有英雄
|0.76%
|隨機史詩英雄
|0.43%
|隨機神話英雄
|0.22%
|隨機傳奇英雄
|0.11%
|天使表情
|4.33%
|天使噴漆
|6.49%
|天使玩家頭像
|4.33%
|天使麥克絲造型
|0.43%
|天使吉恩造型
|0.43%
|靛藍天使柯爾特造型
|0.43%
|粉粉鈴鐺造型
|0.43%
|炫藍星影造型
|0.43%
|可愛獨角獸造型
|0.43%
|戴歐尼修斯造型
|0.43%
|永恆夢魘造型
|0.43%
|墮天使艾德加造型
|0.11%
|晨星艾德加造型
|0.11%
|夜影艾德加造型
|0.11%
惡魔之星獎勵掉落機率
|獎勵
|機率
|100金幣
|27.29%
|200金幣
|3.28%
|500金幣
|1.09%
|1000金幣
|0.11%
|100閃光幣
|16.38%
|250閃光幣
|2.73%
|500閃光幣
|1.09%
|1000閃光幣
|0.11%
|雙倍經驗加成（200）
|16.38%
|雙倍經驗加成（2000）
|0.11%
|50能量點數
|5.46%
|100能量點數
|2.18%
|200能量點數
|1.09%
|1000能量點數
|0.11%
|100寶石
|0.11%
|隨機武裝配件
|0.76%
|隨機能力之星
|0.55%
|隨機極限威能
|0.33%
|隨機稀有英雄
|1.09%
|隨機超稀有英雄
|0.76%
|隨機史詩英雄
|0.44%
|隨機神話英雄
|0.22%
|隨機傳奇英雄
|0.11%
|惡魔表情
|4.37%
|惡魔噴漆
|6.55%
|惡魔玩家頭像
|4.37%
|惡魔葳洛
|0.33%
|惡魔歐提斯
|0.33%
|無信者
|0.33%
|惡魔艾謎
|0.33%
|深淵獵人
|0.33%
|緋紅R-T
|0.33%
|恐懼騎士
|0.33%
|煉獄列車長
|0.33%
|惡魔莫提斯
|0.11%
|大魔莫提斯
|0.11%
|碎光莫提斯
|0.11%