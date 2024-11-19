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2024年11月19日
Blog – Brawl Stars

如何獲得所有天使和惡魔之星？

公告（11月10日）

史派克又回來囉！🤙

另外：
- 修復使用「魔焰」能力會讓米可在空中留下痕跡的問題。
- 天使大戰惡魔隨機事件會在「靈魂戰場」和「金庫攻防戰」中再次啟用。
- 明天的對決將採用「靈魂戰場」模式！

公告（11月8日）

史派克被禁用了！（但不會持續太久）🌵❤️‍🩹

調整如下：
- 我們將在遊戲中禁用史派克，直到他使用「魔焰」能力時會出現的問題被修復。
- 我們正在嘗試一種不同的方法來修復這個問題，這種方法不需要停機維護，但需要將所有正在運作的伺服器輪流切換一遍。這代表問題的修復會比較慢，且不是同時對所有玩家生效。
- 一旦問題完全修復（大約需要2到3天），我們將讓史派克重新回到遊戲中。
- 由於米可也存在類似問題，我們也將移除金庫攻防戰和靈魂戰場中的天使大戰惡魔隨機事件。
- 「魔焰」的效果將被重製，重製後的「魔焰」對金庫/炮塔造成的傷害會降低。這項修復也將在接下來的幾天內逐步完成。
- 我們將透過維護來徹底修復天使和惡魔能力相關的大部分問題，在此之前，靈魂戰場模式不會出現在對決中。
- 作為補償，下週的維護後，我們將在商店中為大家送出3個天使之星和3個惡魔之星！

本次天使大戰惡魔主題季，大家有機會免費獲得全新惡魔莫提斯和天使艾德加。極限威能造型！

以下是該主題季的活動詳情：

  • 台北/香港時間的每天17:00，大家將透過丟硬幣決定在接下來的一天裡，你會是天使還是惡魔！

  • 根據丟硬幣的結果，你的每日寶物之星會對應變成天使之星或惡魔之星！

  • 開啟這兩種特殊的寶物之星，可推進末日法典的進度，解鎖12種獨特的天使和惡魔能力！

  • 週末時，大家會獲得自由選擇的機會，讓你可以自行決定當天要加入哪一個陣營！

運用新能力，在全新推出的「對決」活動中大展身手！

  • 在對決排行榜中邁向更高排名，可贏取更多天使之星和惡魔之星！

  • 本主題季推出時，對決會同步開啟，每3天展開新一輪的對決！

  • #AngelsVsDemons天使大戰惡魔主題季期間，持續開啟天使/惡魔之星，就有機率獲取惡魔莫提斯、天使艾德加，還有其他所有天使與惡魔主題的造型！

天使和惡魔之星

它們是一種全新類型的寶物之星，比起普通的寶物之星，可為你帶來更多進度資源（金幣/能量點數），還有機會從中開出天使和惡魔造型！

每天你都將透過丟硬幣決定，你當天是天使還是惡魔。這也會決定你獲得的會是哪一種寶物之星。週末時，你會獲得自由選擇的機會，可自行決定當天要加入哪一個陣營。然後你可以立即開啟所屬陣營的寶物之星！

陣營確定後，你的每日寶物之星將替換成新的天使或惡魔之星。這個機制將持續整個主題季（你仍可透過主題季獎勵或榮耀之路等其他途徑獲得普通寶物之星）。

要開啟它們，只需長按螢幕即可。開啟天使/惡魔之星所需的時間越長，從中開出的獎勵就會越好！

你可從天使和惡魔之星中開出：

  • 金幣

  • 能量點數

  • 武裝配件

  • 能力之星

  • 極限威能

  • 雙倍經驗加成

  • 寶石

  • 英雄積分（作為替代獎勵出現，僅適用於已解鎖某一稀有度中所有英雄的玩家）

  • 英雄

  • 相關主題的造型

  • 天使和惡魔外觀（表情、噴漆等）

  • 天使和惡魔造型（包括惡魔莫提斯和天使艾德加）

你可以在本文末端的表格中查看天使和惡魔之星的完整掉落機率！

天使和惡魔能力以及末日法典！

本次主題季，所有英雄都能使用一系列的天使和惡魔能力！大家可以在末日法典（遊戲主介面中的書籍圖示）中查看這些能力。
天使能力只能在你當天陣營為天使時使用，惡魔能力則只能在當天陣營為惡魔時使用。
一次只能使用一種能力。如果你想選擇另一種能力，必須先透過末日法典裝備它！
要解鎖這些能力，你需要收集特定數量的天使與惡魔之星。解鎖第一個能力需要1個寶物之星，隨著你解鎖的能力越多，需要收集的數量也會增加。兩種進度會分別計算
這些能力只能在帶有天使大戰惡魔隨機事件的遊戲模式中使用。

要從哪裡獲得天使和惡魔之星？

你可以透過每日寶物之星、週末活動、對決以及商店（你可從商店免費獲得1個天使和1個惡魔之星，可使用寶石購買更多）獲得它們。
如果你整個主題季都在盡情亂鬥，拿到了所有可免費獲取的天使和惡魔之星，那麼你最終應該可獲得超過100個天使和惡魔之星（每種各50）。以下是具體詳情：

  • 3個每日寶物之星，28天可獲得84個

  • 雙倍每日寶物之星，3個週末可獲得18個

  • 9次對決（每3天展開一次），可獲得0至180個*

  • 2份商店免費禮物（1個天使之星和1個惡魔之星）

  • 共可獲得：104至284個

*你獲得天使/惡魔之星的數量將根據你在對決中的表現而定。排名越高，獲得的天使或惡魔之星就越多。

請注意：要解鎖全部天使和惡魔能力，總共需要獲得116個寶物之星（每種各58個）。

對決是什麼？

有一種方法可以讓你獲得更多的天使和惡魔之星，但需要一些技術。你每天都會獲得5張入場券，可用於和其他玩家在排行榜一分高下。排名越高，獲得的天使或惡魔之星就越多！

對決只會在全新天使大戰惡魔遊戲模式中進行，你可以在即將推出的對決地圖正式啟用前，先練習一下這些地圖（位於其他普通遊戲模式的左邊）

每3天展開一輪新的對決，記得在新的對決開始前使用你的入場券，否則它們就會失效唷！

遊戲模式！

本次主題季，我們將推出3種遊戲模式。（奪魂之戰、三人荒野生死鬥、靈魂戰場）

奪魂之戰：
在奪魂之戰中，玩家每次被擊殺都會掉落一個靈魂
你收集的靈魂越多，獲得的積分就越多
你可以守護隊友掉落的靈魂，一段時間後，這些靈魂就會消失
率先收集到6個靈魂的隊伍，或在倒數計時結束時收集到較多靈魂的隊伍獲勝！

三人荒野生死鬥：
規則類似雙人荒野生死鬥，但有3名玩家，所以是三人荒野生死鬥！

靈魂戰場：
摧毀敵方防禦炮塔！這是機甲攻堅戰模式的新版本！
收集護符以召喚靈魂加入戰鬥（每場對戰最多會發動3輪戰鬥）。
護符會在地圖中央隨機出現。
拿到一個護符並持有幾秒，即可啟動它。
戰鬥開始後，召喚的靈魂數量等於收集的護符數量，可收集的護符有數量上限。收集的護符數量超過上限後，每收集一個護符，你召喚的靈魂都會變得更強！
高手建議：如果沒有靈魂支援，最好就不要攻擊敵方炮塔！

問題！！！

我可以直接購買天使和惡魔造型嗎？
答：如果你從商店購買了所有天使和惡魔之星，但是沒有開出天使艾德加和惡魔莫提斯極限威能造型及其異色造型，他們將作為替代特惠供你購買。天使大戰惡魔主題季結束後，其他所有天使和惡魔造型（及外觀）都可以使用寶石（和閃光幣）購買。

天使大戰惡魔主題季結束後，我還能獲取天使艾德加和惡魔莫提斯嗎？
答：可以。他們將在12月更新中新增到究極榮耀寶箱，並且可能可以透過其他特別活動獲取。這些可能會在未來發生變化，但這是目前的計劃。

我可以免費獲得所有天使和惡魔能力嗎？
答：可以，但這稍微需要依賴你的遊戲技術。如果你在對決中的所有對戰都失敗了，但你收集了其他所有內容，最終可獲得104個天使/惡魔之星。但這已經是最差的情況了。如果你在對決中贏得了一些勝利，應該足以讓你獲得集滿末日法典所需的全部116個天使/惡魔之星！

天使之星獎勵掉落機率

獎勵機率
100金幣27.06%
200金幣3.25%
500金幣1.08%
1000金幣0.11%
100閃光幣16.23%
250閃光幣2.71%
500閃光幣1.08%
1000閃光幣0.11%
雙倍經驗加成（200）16.23%
雙倍經驗加成（2000）0.11%
50能量點數5.41%
100能量點數2.16%
200能量點數1.08%
1000能量點數0.11%
100寶石0.11%
隨機武裝配件0.76%
隨機能力之星0.54%
隨機極限威能0.32%
隨機稀有英雄1.08%
隨機超稀有英雄0.76%
隨機史詩英雄0.43%
隨機神話英雄0.22%
隨機傳奇英雄0.11%
天使表情4.33%
天使噴漆6.49%
天使玩家頭像4.33%
天使麥克絲造型0.43%
天使吉恩造型0.43%
靛藍天使柯爾特造型0.43%
粉粉鈴鐺造型0.43%
炫藍星影造型0.43%
可愛獨角獸造型0.43%
戴歐尼修斯造型0.43%
永恆夢魘造型0.43%
墮天使艾德加造型0.11%
晨星艾德加造型0.11%
夜影艾德加造型0.11%

惡魔之星獎勵掉落機率

獎勵機率
100金幣27.29%
200金幣3.28%
500金幣1.09%
1000金幣0.11%
100閃光幣16.38%
250閃光幣2.73%
500閃光幣1.09%
1000閃光幣0.11%
雙倍經驗加成（200）16.38%
雙倍經驗加成（2000）0.11%
50能量點數5.46%
100能量點數2.18%
200能量點數1.09%
1000能量點數0.11%
100寶石0.11%
隨機武裝配件0.76%
隨機能力之星0.55%
隨機極限威能0.33%
隨機稀有英雄1.09%
隨機超稀有英雄0.76%
隨機史詩英雄0.44%
隨機神話英雄0.22%
隨機傳奇英雄0.11%
惡魔表情4.37%
惡魔噴漆6.55%
惡魔玩家頭像4.37%
惡魔葳洛0.33%
惡魔歐提斯0.33%
無信者0.33%
惡魔艾謎0.33%
深淵獵人0.33%
緋紅R-T0.33%
恐懼騎士0.33%
煉獄列車長0.33%
惡魔莫提斯0.11%
大魔莫提斯0.11%
碎光莫提斯0.11%