本次天使大戰惡魔主題季，大家有機會免費獲得全新惡魔莫提斯和天使艾德加。極限威能造型！

以下是該主題季的活動詳情：

台北/香港時間的每天17:00，大家將透過丟硬幣決定在接下來的一天裡，你會是天使還是惡魔！

根據丟硬幣的結果，你的每日寶物之星會對應變成天使之星或惡魔之星！

開啟這兩種特殊的寶物之星，可推進末日法典的進度，解鎖12種獨特的天使和惡魔能力！

週末時，大家會獲得自由選擇的機會，讓你可以自行決定當天要加入哪一個陣營！

運用新能力，在全新推出的「對決」活動中大展身手！

在對決排行榜中邁向更高排名，可贏取更多天使之星和惡魔之星！

本主題季推出時，對決會同步開啟，每3天展開新一輪的對決！

#AngelsVsDemons天使大戰惡魔主題季期間，持續開啟天使/惡魔之星，就有機率獲取惡魔莫提斯、天使艾德加，還有其他所有天使與惡魔主題的造型！

天使和惡魔之星

它們是一種全新類型的寶物之星，比起普通的寶物之星，可為你帶來更多進度資源（金幣/能量點數），還有機會從中開出天使和惡魔造型！

每天你都將透過丟硬幣決定，你當天是天使還是惡魔。這也會決定你獲得的會是哪一種寶物之星。週末時，你會獲得自由選擇的機會，可自行決定當天要加入哪一個陣營。然後你可以立即開啟所屬陣營的寶物之星！

陣營確定後，你的每日寶物之星將替換成新的天使或惡魔之星。這個機制將持續整個主題季（你仍可透過主題季獎勵或榮耀之路等其他途徑獲得普通寶物之星）。

要開啟它們，只需長按螢幕即可。開啟天使/惡魔之星所需的時間越長，從中開出的獎勵就會越好！

你可從天使和惡魔之星中開出：

金幣

能量點數

武裝配件

能力之星

極限威能

雙倍經驗加成

寶石

英雄積分（作為替代獎勵出現，僅適用於已解鎖某一稀有度中所有英雄的玩家）

英雄

相關主題的造型

天使和惡魔外觀（表情、噴漆等）

天使和惡魔造型（包括惡魔莫提斯和天使艾德加）

你可以在本文末端的表格中查看天使和惡魔之星的完整掉落機率！

天使和惡魔能力以及末日法典！

本次主題季，所有英雄都能使用一系列的天使和惡魔能力！大家可以在末日法典（遊戲主介面中的書籍圖示）中查看這些能力。

天使能力只能在你當天陣營為天使時使用，惡魔能力則只能在當天陣營為惡魔時使用。

一次只能使用一種能力。如果你想選擇另一種能力，必須先透過末日法典裝備它！

要解鎖這些能力，你需要收集特定數量的天使與惡魔之星。解鎖第一個能力需要1個寶物之星，隨著你解鎖的能力越多，需要收集的數量也會增加。兩種進度會分別計算

這些能力只能在帶有天使大戰惡魔隨機事件的遊戲模式中使用。

要從哪裡獲得天使和惡魔之星？

你可以透過每日寶物之星、週末活動、對決以及商店（你可從商店免費獲得1個天使和1個惡魔之星，可使用寶石購買更多）獲得它們。

如果你整個主題季都在盡情亂鬥，拿到了所有可免費獲取的天使和惡魔之星，那麼你最終應該可獲得超過100個天使和惡魔之星（每種各50）。以下是具體詳情：

3個每日寶物之星，28天可獲得84個

雙倍每日寶物之星，3個週末可獲得18個

9次對決（每3天展開一次），可獲得0至180個*

2份商店免費禮物（1個天使之星和1個惡魔之星）

共可獲得：104至284個

*你獲得天使/惡魔之星的數量將根據你在對決中的表現而定。排名越高，獲得的天使或惡魔之星就越多。

請注意：要解鎖全部天使和惡魔能力，總共需要獲得116個寶物之星（每種各58個）。

對決是什麼？

有一種方法可以讓你獲得更多的天使和惡魔之星，但需要一些技術。你每天都會獲得5張入場券，可用於和其他玩家在排行榜一分高下。排名越高，獲得的天使或惡魔之星就越多！

對決只會在全新天使大戰惡魔遊戲模式中進行，你可以在即將推出的對決地圖正式啟用前，先練習一下這些地圖（位於其他普通遊戲模式的左邊）

每3天展開一輪新的對決，記得在新的對決開始前使用你的入場券，否則它們就會失效唷！

遊戲模式！

本次主題季，我們將推出3種遊戲模式。（奪魂之戰、三人荒野生死鬥、靈魂戰場）

奪魂之戰：

在奪魂之戰中，玩家每次被擊殺都會掉落一個靈魂

你收集的靈魂越多，獲得的積分就越多

你可以守護隊友掉落的靈魂，一段時間後，這些靈魂就會消失

率先收集到6個靈魂的隊伍，或在倒數計時結束時收集到較多靈魂的隊伍獲勝！

三人荒野生死鬥：

規則類似雙人荒野生死鬥，但有3名玩家，所以是三人荒野生死鬥！

靈魂戰場：

摧毀敵方防禦炮塔！這是機甲攻堅戰模式的新版本！

收集護符以召喚靈魂加入戰鬥（每場對戰最多會發動3輪戰鬥）。

護符會在地圖中央隨機出現。

拿到一個護符並持有幾秒，即可啟動它。

戰鬥開始後，召喚的靈魂數量等於收集的護符數量，可收集的護符有數量上限。收集的護符數量超過上限後，每收集一個護符，你召喚的靈魂都會變得更強！

高手建議：如果沒有靈魂支援，最好就不要攻擊敵方炮塔！

問題！！！

我可以直接購買天使和惡魔造型嗎？

答：如果你從商店購買了所有天使和惡魔之星，但是沒有開出天使艾德加和惡魔莫提斯極限威能造型及其異色造型，他們將作為替代特惠供你購買。天使大戰惡魔主題季結束後，其他所有天使和惡魔造型（及外觀）都可以使用寶石（和閃光幣）購買。

天使大戰惡魔主題季結束後，我還能獲取天使艾德加和惡魔莫提斯嗎？

答：可以。他們將在12月更新中新增到究極榮耀寶箱，並且可能可以透過其他特別活動獲取。這些可能會在未來發生變化，但這是目前的計劃。

我可以免費獲得所有天使和惡魔能力嗎？

答：可以，但這稍微需要依賴你的遊戲技術。如果你在對決中的所有對戰都失敗了，但你收集了其他所有內容，最終可獲得104個天使/惡魔之星。但這已經是最差的情況了。如果你在對決中贏得了一些勝利，應該足以讓你獲得集滿末日法典所需的全部116個天使/惡魔之星！

天使之星獎勵掉落機率

獎勵 機率 100金幣 27.06% 200金幣 3.25% 500金幣 1.08% 1000金幣 0.11% 100閃光幣 16.23% 250閃光幣 2.71% 500閃光幣 1.08% 1000閃光幣 0.11% 雙倍經驗加成（200） 16.23% 雙倍經驗加成（2000） 0.11% 50能量點數 5.41% 100能量點數 2.16% 200能量點數 1.08% 1000能量點數 0.11% 100寶石 0.11% 隨機武裝配件 0.76% 隨機能力之星 0.54% 隨機極限威能 0.32% 隨機稀有英雄 1.08% 隨機超稀有英雄 0.76% 隨機史詩英雄 0.43% 隨機神話英雄 0.22% 隨機傳奇英雄 0.11% 天使表情 4.33% 天使噴漆 6.49% 天使玩家頭像 4.33% 天使麥克絲造型 0.43% 天使吉恩造型 0.43% 靛藍天使柯爾特造型 0.43% 粉粉鈴鐺造型 0.43% 炫藍星影造型 0.43% 可愛獨角獸造型 0.43% 戴歐尼修斯造型 0.43% 永恆夢魘造型 0.43% 墮天使艾德加造型 0.11% 晨星艾德加造型 0.11% 夜影艾德加造型 0.11%

惡魔之星獎勵掉落機率