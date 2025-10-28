Skip to content
2025年10月27日
2025年10月更新詳情

事情變得有點怪奇……

《怪奇物語》聯名活動、會跳芭蕾的英雄琪琪、極限威能調整、全新機甲造型等大量全新內容！

主題季造型

  • 伊萊雯露米 | 亂鬥通行券 | 史詩

    • 復古伊萊雯露米 | 亂鬥通行券 | 異色造型1

    • 狂喜伊萊雯露米 | 亂鬥通行券 | 異色造型2

  • 艾迪德拉古 | 神話

  • 哈普狂牛 | 史詩

  • 威爾格斯 | 史詩

  • 水手冰淇淋貝瑞 | 史詩

  • 達斯汀妮塔 | 極限威能

    • 80年代達斯汀妮塔 | 異色造型1

    • 未來達斯汀妮塔 | 異色造型2

上下顛倒的世界決鬥大冒險

  • 全新Rogue-lite遊戲模式！收集搭配獨特的能力牌組，在循環中取勝！

  • 選擇一位英雄開啟循環。

  • 上下顛倒的世界決鬥包含多個階段，每個階段有10名玩家分頭作戰。

  • 每個階段都可從三種獨特的能力中選擇一種，裝備後將在整個循環期間生效。

    • 每套英雄牌組都有史詩、神話和傳奇三種不同稀有度的能力卡。稀有度越高，能力越強。

  • 排名前四的玩家可進入循環的下一階段。

    • 在前四名中排名越高，下一階段可以選擇的卡牌稀有度越高。第2名必定有一張神話以上稀有度的卡牌可以選，第1名則必定有一張傳奇卡可以選。

  • 每通過一個階段都能獲得鬆餅獎勵，但玩家在每個階段可獲得的鬆餅有數量上限。

  • 循環開始後必須完成（不論輸贏）。

  • 在一個階段失敗則會結束目前循環，結束後可開啟新的循環。

  • 上下顛倒的世界階段開啟後將持續3天。階段開啟期間可參與循環。階段關閉時，所有進行中的循環將直接結束。

  • 在5個階段中取勝，帶著獎勵逃出上下顛倒的世界！每個循環結束時都可獲得獎盃和鬆餅。

英雄牌組和鬆餅

  • 獲取的鬆餅可用來開啟活動商店中的卡包。

    • 你可以透過上下顛倒的世界決鬥、霍金斯鎮激戰（團隊首領戰）、超級任務、每日勝場和免費禮物獲取鬆餅。

  • 活動期間，每日都可免費領取鬆餅！

  • 活動商店中每天都會出售新卡包。

  • 每個卡包都包含某個英雄的整套能力牌組，還有機會獲得養成資源與酷炫外觀。

    • 更怪奇卡包中僅包含1套英雄牌組，無其他獎勵。

    • 超怪奇卡包中包含1套英雄牌組，此外還可開出貨幣和外觀。

  • 解鎖一個英雄的牌組後，可使用該英雄進入上下顛倒的世界決鬥模式。

霍金斯鎮激戰（團隊首領戰）

  • 3名玩家將聯手對抗NPC首領，一共有5個難度遞增的階段。

  • 每通過一個階段都會獎勵鬆餅，直至達到上限。

  • 首領：威可那和魔神……還有闇魂騎士法蘭克。

活動中心

  • 玩家可以看到所有牌組，以及自己目前已解鎖的牌組。這裡還會顯示在目前循環選用的英雄。

    • 此外，玩家還能看到使用每個英雄成功完成循環的次數。

    • 玩家獲取至少60個卡包後，可獲得達斯汀妮塔造型獎勵

  • 活動造型合輯

    • 集齊所有活動造型可獲得獨特活動玩家頭像獎勵。

全新英雄！

琪琪：神話刺客

琪琪是一個被詛咒的傀儡，散發著令人不安的氣息。她和她的魔術師手套總是形影不離。你可以在奇物商店找到她，看她在書架間翩翩起舞。

  • 天賦（新）：該英雄四周特定範圍內有敵方彈道類攻擊或近戰攻擊時，其超級技能可獲得蓄能。

  • 普通攻擊：腳尖旋轉

    • 琪琪旋轉起來，對周圍的所有敵人造成傷害，並在旋轉時獲得移動速度加成。

  • 超級技能：暗影魔偶

    • 琪琪蓄力後閃現到目標區域。隨後琪琪可再次蓄力回到起始位置，並在離開時造成範圍傷害。

  • 武裝配件：弄弦起舞

    • 可觸發超級技能蓄能效果的範圍變大。

  • 武裝配件：幕間休息

    • 琪琪在地面創造一個臨時區域，可以使自己和友軍進入後隱形。

  • 能力之星： 戰場芭蕾

    • 如果一定時間內未受到傷害，琪琪的超級技能蓄能速度會加快。

  • 能力之星：援助之手

    • 使用超級技能傳送時會恢復生命值。

  • 稱號：你也想跳舞嗎

極限威能

所有英雄極限威能屬性的統一調整：

  • 攻擊：+5%

  • 護盾：+5%

  • 移動速度：+20%

說明：之前極限威能提供的加成數值有點過高，玩家在面對啟用了極限威能的英雄時往往感到很挫敗。於是我們降低了極限威能的總體強化效果，希望為大家創造更多反制機會。

全球總決賽即將到來！我們的數據顯示目前的對戰環境整體健康——當然仍有少數例外。我們在本次極限威能重大改動中對這些問題進行了調整，目的是讓更多英雄的勝率維持在45%至55%區間，同時讓更多能力之星和武裝配件能夠發揮作用，而不是出現「極限威能=必勝」的局面。

  • 帕姆：媽媽的愛

    • 帕姆的治療台部署時會立即提供治療。英雄生命值全滿時，溢出的治療量會轉化為一個不斷衰減的護盾。

  • 愛莉：沼澤盛宴

    • 極限威能期間，愛莉造成傷害的20%會轉化為治療，而且她的普通攻擊會根據目標的最大生命值計算傷害，而不是目前生命值。

  • 蜜娜：風暴肆虐

    • 超級技能會呈扇形釋放3道龍捲風，並且可以反彈！（注：重置超級技能的武裝配件在極限威能狀態下不生效）

  • 茲奇：終極渦流

    • 極限威能狀態的超級技能在達到最遠距離或持續時間後，會返回茲奇目前所在位置，而非返回原位。

更多造型

主題季：機甲聖誕節

  • 原初機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩

    • 黃蜂機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩 | 異色造型1

    • 暗影機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩 | 異色造型2

  • 原型機甲小辣椒

  • 蓮花機甲小辣椒 | 極限威能

    • 花瓣機甲小辣椒 | 極限威能 | 異色造型1

    • 玫瑰機甲小辣椒 | 極限威能 | 異色造型2

  • 原型機甲潔西 | 傳奇

    • 泡泡機甲潔西 | 異色造型1

    • 閃亮機甲潔西 | 異色造型2

其他造型

  • 舉鐵狂魔(Mr. P) | 超稀有

  • 精神氮泵（美樂蒂） | 史詩

  • 體操女神（查莉） | 史詩

  • 弓箭女皇佩妮 | Supercell ID獎勵 | 史詩

PRO通行券造型

  • 老虎里昂 | 第1階段

  • 暗影虎（里昂） | 第2階段（極限威能）

  • 白靈虎（里昂） | 極限威能 | 異色造型1

  • 潛行虎（里昂） | 極限威能 | 異色造型2

199寶石造型

  • 恐怖稻草人（琪琪） | 神話

    • 秋日稻草人（琪琪） | 神話 | 異色造型1

    • 冬日稻草人（琪琪） | 神話 | 異色造型2

地圖、遊戲模式和活動循環調整

其他新模式

三人積分爭奪戰

積分爭奪戰由4支隊伍相互對戰，看哪支隊伍擊殺的人數最多。

  • 4支3人隊伍（藍隊、紅隊、橙隊、黃隊）

  • 率先擊殺10人的隊伍獲勝

  • 得分領先的隊伍成員頭頂會顯示皇冠

三人寶石爭奪戰

寶石爭奪戰全新玩法，由4支隊伍相互對戰。

  • 4支3人隊伍（藍隊、紅隊、橙隊、黃隊）

  • 遊戲開始時，寶石會散布在地圖中

  • 每張地圖的寶石礦井數量可能不同

  • 勝利倒數計時開始時，領先隊伍中持有最多寶石的英雄會被標記，所有敵方玩家都可以看到該標記。

場景

  • 移除：

    • 沙灘球場

    • 刃之國

    • 魔法森林

    • 地鐵跑酷

  • 新增：

    • 奇物商店（琪琪）

    • 怪誕馬戲團（亂鬥萬聖節）

    • 愛神沼澤（亂鬥萬聖節）

  • 更替：

    • 熱帶島嶼 --> 冰雪島嶼（亂鬥競技場、5v5模式）

地圖

  • 積分爭奪戰（4×3）

    • 血色海灣

    • 霸者前哨

    • 寒風峽谷

    • 冰封沼澤

  • 寶石爭奪戰（4×3）

    • 極地賞金

    • 盡歸我有

    • 寶藏危局

    • 冰冷鈔票

  • 上下顛倒的世界決鬥

    • 可樂餅乾

    • 蓮花之境

    • 封閉社區

  • 超級首領

    • 法蘭克

    • 威可那

社群活動欄位

  • 荒野生死鬥

    • 可樂餅乾

    • 蓮花之境

    • 封閉社區

    • 簡易支架

  • 寶石爭奪戰

    • 鐵路劫案

  • 據點搶奪戰

    • 區域分裂

    • 絕命通行證

  • 極限淘汰賽

    • 騎士精神

排位賽

第1賽季

  • 精選遊戲模式：亂鬥足球

    • 盤旋而出

    • 草繩結

  • 免費英雄輪換：

    • 納妮

    • 霸子

    • 德拉古

第2賽季

  • 精選遊戲模式：據點搶奪戰

  • 免費英雄輪換：

    • 貝瑞

    • 露米

    • 里昂

長期改動及遊戲性優化

每日勝場

  • 每天都有一套不同的獎勵等你獲取！

  • 在新的系統中，每天前6場勝利都可獲得獎勵。

  • 每日勝場獎勵每天都會隨機變化，可能包含的獎勵如下：

    • 寶物之星（最普通的獎勵）

    • 極限威能寶物之星

    • 天使寶物之星

    • 惡魔寶物之星

    • 壽司卷

    • 超級寶箱

    • 主題季限定禮物

    • 機甲寶箱（非常稀有的獎勵）

每天都有機會觸發「幸運日」抽獎，獲得更豐厚的每日勝場獎勵，例如更多超級寶箱，甚至極限威能寶物之星！

組隊

  • 組隊調整

    • 組隊按鈕位置優化（更靠近英雄）

    • 組隊列表會顯示最近與你組隊獲勝的玩家，可向其發送組隊邀請

    • 新增可以控制和隱藏邀請的設定

    • 「搜尋隊伍」更名為「快速加入」

  • 對戰結束後，「再來一場」按鈕會比現在提前一點顯示，以便玩家更快再次組隊！

超級任務

  • 全新連鎖任務，給你帶來超級獎勵！

  • 超級任務包含2種獎勵：一種是會變化的獎勵，另一種則固定為大量主題季經驗值。

  • 兩種任務類型：超級任務和終極任務

    • 終極任務提供的獎勵會加倍！

  • 每個亂鬥主題季都會有一個超級任務鏈，其中包含7個超級任務。最後一個超級任務為亂鬥通行券專屬任務。亂鬥主題季結束後，未完成的超級任務將失效。

  • 超級任務的內容各不相同，可能要求你參加特定遊戲模式、使用特定英雄，或是通用類的要求（例如獲取獎盃、造成傷害、擊殺英雄等）。

  • 如果不喜歡目前的超級任務，可以選擇刷新。

  • 刷新後將失去目前超級任務的進度。

經驗值調整

  • 我們移除了對戰經驗值，但會透過新的超級任務系統發放更多經驗值。

  • 此外，我們也讓雙倍經驗加成變得更好用：原先它們只能使對戰經驗值加倍，現在還能夠應用於任務經驗值，而任務經驗值是主要的經驗值來源！

機甲寶箱

  • 機甲寶箱將於12月加入遊戲！機甲寶箱獎勵豐厚，有機會開出機甲造型，還有能力之星、極限威能寶物之星和武裝配件等內容！

  • 可前往Supercell玩家支援中心了解詳情。

配對機制調整

我們在2024年10月對配對機制進行了簡化，將參考因素從帳號通用獎盃改為英雄獎盃，這大大提高了配對速度。但我們也注意到，部分獎盃區間內的對戰品質有所下降。在先前的更新中，我們不斷嘗試各種配對佇列，取得了不錯的效果。因此，我們在第63次更新結束時將這些改動應用到了所有一般遊戲模式中。

現在的配對機制會參考兩個因素：

  • 玩家英雄技巧——基於玩家所選英雄的獎盃數

  • 玩家整體技巧——基於玩家帳號內高盃英雄的平均獎盃數

具體規則：

  • 所選英雄獎盃數較高時，系統偏向基於玩家英雄技巧進行配對。

  • 所選英雄獎盃數較低時，系統偏向基於玩家整體技巧進行配對。

原因：

  • 讓玩家能夠配對到更加旗鼓相當的隊友和對手。

  • 能夠更好的保障新手玩家的遊戲體驗（不會一來就撞上職業玩家）。

  • 確保資深玩家在使用新推出的英雄時，不會在前期對戰中碾壓其他玩家；同時也能保護新手玩家不會太早遇到超強的對手。

  • 能夠促進英雄選擇的多樣性，同時保障遊戲對局的公平性。

平衡性調整

加強

  • 茲奇

    • 普通攻擊傷害：從1760提升為1900

事實證明，茲奇並沒有自己想象中那般強大。不過，我們不妨先看看這次加強的效果如何！我們可能仍需調整他的普通攻擊，使其更容易命中。

  • 珀爾

    • 天賦：傷害隨時間提升的速度加快8%

雖然珀爾在部分模式的高盃對戰中還有一定出場率，但整體來看，她強度明顯不足，尤其是在低盃對戰中。在這次調整中，我們希望透過提高熱能回復速度、提升輸出、增加超級技能使用頻率和在戰場上的影響力來提升她的靈活性，同時也讓她的兩個能力之星能重新發揮價值。

  • 麥希

    • 生命值：從7200提升為7400

有趣的是，在目前版本中，狙擊手反而更容易被針對，但麥希可不是普通的狙擊手。由於她的射擊有延遲，命中難度更大，所以我們嘗試給她更多生存空間，讓她能順利地接近敵人。加3%的生命值能起作用嗎？或許吧！但更關鍵的是：停止使用自動瞄準。

  • 奔騰

    • 武裝配件「能量奔湧」的冷卻時間：從15秒縮短為13秒

奔騰在低盃對戰中一直有穩定的出場率，但在高盃對戰中存在感很低。他強勢的地方在於不斷強化並保持住（也就是儘量不被擊殺），但這可不容易。所以縮短獲取額外彈藥的冷卻時間，應該會幫到他！

  • 帕姆

    • 治療台生命值：從5600提升為6080

對帕姆來說，這將是一次重磅更新！她不僅獲得極限威能，她的治療台也得到明顯的加強。我們希望這些調整能讓她的輔助能力更上一層樓，尤其是在需要佔據中心區域的寶石爭奪戰地圖中能發揮更強的作用。

  • 麥克絲

    • 極限威能蓄能速度：從35調整為45（所需命中次數從40次調整為30次）

    • 武裝配件「超能時空鞋」的冷卻時間：從10秒縮短為8秒

載勇上線後，我們注意到麥克絲在各競技模式中的出場率有所下滑。調整後，她的武裝配件「超能時空鞋」應該更具吸引力，因為現在它是遊戲中冷卻時間最短的武裝配件之一！快跑起來吧！

  • 波可

    • 生命值：從7400提升為7600

    • 單曲循環能力之星：治療量從962提升為988

非常簡單：波可的定位是輔助型隊友，但要做到這點，首先他需要在場上多堅持一下下。

  • 佩妮

    • 艦炮攻擊速度提升6%

佩妮近期內並未經歷大幅改動，我們這次想給她的佩式艦炮加點速，來增強她在場上的壓迫感，進一步強化她的控場型定位！

  • 美樂蒂

    • 生命值提升3%

這樣一來，她便能從眾多刺客中脫穎而出，生存能力也有所提升。

  • 葛蕾特

    • 生命值提升3%

希望這次加強能為她爭取到足夠的時間進行額外攻擊，從而在與坦克的單挑中存活下來

  • 山姆

    • 普通攻擊傷害（無碎骨指虎）：提升25%

    • 超級技能蓄能速度：提升25%（所需命中次數從10次調整為8次）

沒錯，我們理解山姆玩家（說的就是你們）的心情，在他的極限威能上線後，我們希望他能更快完成超級技能的蓄能。我們想讓他在沒有碎骨指虎時更具威脅，這樣你在扔出碎骨指虎後就不必急著馬上將其召回。

  • 艾德加

    • 能力之星「越戰越勇」：造成傷害恢復的生命值提升比例從25%調整為30%

    • 能力之星「強行著陸」：傷害提升10%（從1350調整為1490）

這對各位艾德加玩家來說可是大好消息，因為我們加強他的兩個能力之星。我們知道這位英雄深受許多玩家喜愛，但如果操作不當，也可能拖累自己的隊伍。希望這些調整能讓艾德加玩家們更多成為讚爆兄弟，而非雷爆兄弟。

  • 羅莎

    • 能力之星「綠茵療癒」：在草叢中每秒恢復的生命值從300提升為400

配合她的武裝配件，羅莎現在更能與自然融為一體，無論是自己製造的草叢還是地圖上的，只要置身綠茵之中，她都能獲得額外增益！

  • 阿信

    • 生命值提升4%

    • 武裝配件「鎮定劑」：恢復的生命值從3240提升為3360

這次加強後，阿信的生命值將在所有英雄中名列前茅。過去的他相當依賴極限威能，而如今額外的生命值加成，能讓你根據自身打法靈活選擇武裝配件。

  • 納妮：

    • 傷害提升8%

    • 能力之星「自動對焦」：傷害提升8%

用納妮命中對手並不容易，納妮玩家們肯定能立刻感受到這次加強的效果。我們也希望這項改動能吸引更多玩家使用納妮。

  • 特朗克

    • 傷害提升7%

在近期的最終席位資格賽中，我們看到了不少特朗克的精彩操作。但對於普通玩家來說，我們覺得他需要更高的傷害輸出，才能真正發揮作用。

  • 駛徒

    • 極限威能的蓄能速度提升16%（所需命中次數從38次調整為32次）

調整極限威能後，駛徒還是非常依賴額外的機動性，但他可以更頻繁地使用極限威能，這有助於進一步增強他的機動性。

  • 格爾

    • 超級技能的蓄能速度提升20%（所需命中次數從18次調整為15次）

格爾的平衡性一直都難以掌握，因為他的範圍射擊無法讓所有雪球同時命中。本次調整將使他更容易完成超級技能蓄能，一舉推開敵人！

削弱

  • 蜜娜

    • 武裝配件冷卻時間：從18秒延長為20秒

    • 第3次攻擊傷害：從4400降低為4000

    • 超級技能蓄能速度：從5調整為7

蜜娜之前真的太強了

  • 露米

    • 攻擊速度降低約9%（但召回速度依然很快，以確保其近距離強度）

露米整體表現不錯，但在高手的手中太過強勢。這次削弱對休閒玩家影響不大，同時也讓她在高盃對戰中成為更小眾的選擇。

  • 康迪留斯

    • 能力之星「蘑性大發」的傷害：從30%降低為20%

    • 第二朵蘑菇傷害：從2080降低為1920

我們最近加強了他的普通攻擊，但配合他的能力之星使用顯得有點太強。此次削弱能力之星後，只要你能預判其攻擊時機或及時使用群體控制技能，仍可以形成有效反制。

  • 邦妮

    • 超級技能蓄能速度：從4次調整為6次（使用史詩強化裝備後，從3次調整為5次）

    • 極限威能的蓄能速度：從10次調整為12次（使用強化裝備後為11次）

尤其是在使用武裝配件後，她的超級技能蓄能實在太快了。不過這應該不會影響她版本熱門的地位，所以邦妮玩家們不用擔心。

  • Mr. P

    • 超級技能蓄能速度：從6次調整為8次（普通攻擊）

覺得有點針對？確實有點。真的嗎？當然沒有！Mr. P在搶星大作戰/極限淘汰賽模式中是射手們的惡夢，所以現在你得先「餵飽」他一點，才能享受企鵝的壓制力。

  • 德拉古

    • 超級技能每秒傷害：從2560降低為2240（每秒）

    • 移動速度加成：從20%降低為15%

按下紫色按鈕就能獲勝已成為歷史！這位美好星樂園的霸主依然強大，但不再無法反制，至少我們希望是這樣！

  • 凱特

    • 極限威能的蓄能速度：從40調整為30

    • 武裝配件「紙箱躲貓貓」的冷卻時間：從20秒調整為23秒

    • 超級技能蓄能速度：從4次調整為5次

嚴格來說，凱特應該是一名輔助英雄，但他的進攻性太強了。尤其是他的武裝配件能讓他能不斷隱形。我們希望讓這隻小貓回歸初心，更專注於輔助隊友。

  • 芬克斯

    • 極限威能的蓄能速度：從35調整為30

    • 能力之星「漫長等待」對敵人裝彈速度的減速比例：從30%降低為25%

芬克斯需要一點時間，嘿嘿，聽懂了嗎？他的極限威能速度太快了！除此之外，他的能力之星對那些非常依賴彈藥的英雄來說懲罰性有點重。

  • 拜倫

    • 極限威能的蓄能速度：從40調整為30

  • 小風

    • 極限威能的蓄能速度：從45調整為30

拜倫和小風在目前版本的地位幾乎相同，對競技玩家來說都是不錯的選擇，但在每場對戰中他們的極限威能可以使用的次數有點太多了，同時他們在休閒玩家中又不太受歡迎。削弱他們極限威能的蓄能速度應該能讓他們在競技環境中更加平衡，同時又不至於過分影響到休閒玩家。

重製

  • 艾爾普里莫

    • 加強

      • 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊次數：從12次調整為11次

    • 削弱

      • 小幅削弱了超級技能命中提供的超級技能蓄能速度

我們上一次給坦克型英雄新增天賦後，艾爾普里莫一度成為版本熱門英雄。我們想再次讓他回到版本熱門的地位，但在對他的加強和削弱上變得更加謹慎。希望他能飛身一躍（多棒的雙關）再次回到競技對戰中。

  • 塔拉

    • 削弱

      • 削弱了普通攻擊提供的超級技能蓄能：需要命中的卡牌數量從10張調整為12張

    • 加強

      • 加強了超級技能命中後提供的超級技能蓄能：從17%調整為25%

塔拉非常依賴她的超級技能「命運之輪」。這在對戰中是非常關鍵的時刻，因此我們想為那些能精準使用這項超級技能的玩家提供更多回報。相應的，使用超級技能失誤的代價也會更高……但考慮到她的超級技能有多強，這樣也就合理了。

  • 奧利

    • 削弱

      • 極限威能的蓄能速度：從30調整為25

      • 能力之星「嘻哈嗆聲」不斷衰減的護盾：從4000降低為3000

極限威能啟用期間，奧利無法再高高跳起，而是像使用超級技能一樣向前衝刺。奧利本身就已經很強了，他的極限威能也很強的話，顯然不利於遊戲平衡。現在，你仍然能像躲避他的超級技能一樣防止他嘲諷你。不過，極限威能啟用期間的奧利依然讓人畏懼。

  • 賢治

    • 移除極限威能的位移效果 

我們移除賢治的秒殺按鈕。

  • 載勇

    • 削弱

      • 武裝配件「狂歡週末」傷害：從2300降低為2100

      • 稍微降低攻擊射速

      • 武裝配件「慢歌金曲」：減速比例從20%調整為30%，持續時間從0.75秒調衡為1.25秒

載勇可能是上個版本中最強的輔助，但現在不再是了！我們沒有徹底削弱他，而是透過加強他不那麼熱門的武裝配件「慢歌金曲」，來為玩家提供更多選擇。帕姆依然會為他感到自豪。

問題修復及優化

  • 修復蘿拉的強化裝置「快手裝填」無法對其魅影分身生效的問題

  • 修復極限威能激戰模式中，極限威能道具無法為駛徒充滿極限威能的問題

  • 修復米可的超級技能在越過障礙物或水面時瞄準不流暢的問題

  • 修復柯爾特的能力之星「速度之靴」未能提升移動速度的問題

  • 修復蜜娜使用武裝配件「舞無止境」後，如果在施放超級技能前被擊殺，重生後超級技能蓄能能進度重置的問題

  • 修復了虛弱效果不對鴉和特朗克的超級技能生效的問題

  • 修復牆體被摧毀後，投擲物立即命中同一位置時仍會判定為碰到牆體的問題

  • 修復被葳洛超級技能「鬼迷心竅」影響的英雄可以免疫部分英雄的技能傷害的問題

  • 針對效能較低裝置優化戰隊聊天功能