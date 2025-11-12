極限威能

所有英雄極限威能屬性的統一調整：

攻擊：+5%

護盾：+5%

移動速度：+20%

說明：之前極限威能提供的加成數值有點過高，玩家在面對啟用了極限威能的英雄時往往感到很挫敗。於是我們降低了極限威能的總體強化效果，希望為大家創造更多反制機會。

全球總決賽即將到來！我們的數據顯示目前的對戰環境整體健康——當然仍有少數例外。我們在本次極限威能重大改動中對這些問題進行了調整，目的是讓更多英雄的勝率維持在45%至55%區間，同時讓更多能力之星和武裝配件能夠發揮作用，而不是出現「極限威能=必勝」的局面。

帕姆：媽媽的愛 帕姆的治療台部署時會立即提供治療。英雄生命值全滿時，溢出的治療量會轉化為一個不斷衰減的護盾。

愛莉：沼澤盛宴 極限威能期間，愛莉造成傷害的20%會轉化為治療，而且她的普通攻擊會根據目標的最大生命值計算傷害，而不是目前生命值。

蜜娜：風暴肆虐 超級技能會呈扇形釋放3道龍捲風，並且可以反彈！（注：重置超級技能的武裝配件在極限威能狀態下不生效）

茲奇：終極渦流 極限威能狀態的超級技能在達到最遠距離或持續時間後，會返回茲奇目前所在位置，而非返回原位。



更多造型

主題季：機甲聖誕節

原初機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩 黃蜂機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩 | 異色造型1 暗影機甲曼蒂 | 亂鬥通行券 | 史詩 | 異色造型2

原型機甲小辣椒

蓮花機甲小辣椒 | 極限威能 花瓣機甲小辣椒 | 極限威能 | 異色造型1 玫瑰機甲小辣椒 | 極限威能 | 異色造型2

原型機甲潔西 | 傳奇 泡泡機甲潔西 | 異色造型1 閃亮機甲潔西 | 異色造型2



其他造型

舉鐵狂魔(Mr. P) | 超稀有

精神氮泵（美樂蒂） | 史詩

體操女神（查莉） | 史詩

弓箭女皇佩妮 | Supercell ID獎勵 | 史詩

PRO通行券造型

老虎里昂 | 第1階段

暗影虎（里昂） | 第2階段（極限威能）

白靈虎（里昂） | 極限威能 | 異色造型1

潛行虎（里昂） | 極限威能 | 異色造型2

199寶石造型

恐怖稻草人（琪琪） | 神話 秋日稻草人（琪琪） | 神話 | 異色造型1 冬日稻草人（琪琪） | 神話 | 異色造型2



地圖、遊戲模式和活動循環調整

其他新模式

三人積分爭奪戰

積分爭奪戰由4支隊伍相互對戰，看哪支隊伍擊殺的人數最多。

4支3人隊伍（藍隊、紅隊、橙隊、黃隊）

率先擊殺10人的隊伍獲勝

得分領先的隊伍成員頭頂會顯示皇冠

三人寶石爭奪戰

寶石爭奪戰全新玩法，由4支隊伍相互對戰。

4支3人隊伍（藍隊、紅隊、橙隊、黃隊）

遊戲開始時，寶石會散布在地圖中

每張地圖的寶石礦井數量可能不同

勝利倒數計時開始時，領先隊伍中持有最多寶石的英雄會被標記，所有敵方玩家都可以看到該標記。

場景

移除： 沙灘球場 刃之國 魔法森林 地鐵跑酷

新增： 奇物商店（琪琪） 怪誕馬戲團（亂鬥萬聖節） 愛神沼澤（亂鬥萬聖節）

更替： 熱帶島嶼 --> 冰雪島嶼（亂鬥競技場、5v5模式）



地圖

積分爭奪戰（4×3） 血色海灣 霸者前哨 寒風峽谷 冰封沼澤

寶石爭奪戰（4×3） 極地賞金 盡歸我有 寶藏危局 冰冷鈔票

上下顛倒的世界決鬥 可樂餅乾 蓮花之境 封閉社區

超級首領 法蘭克 威可那



社群活動欄位

荒野生死鬥 可樂餅乾 蓮花之境 封閉社區 簡易支架

寶石爭奪戰 鐵路劫案

據點搶奪戰 區域分裂 絕命通行證

極限淘汰賽 騎士精神



排位賽

第1賽季

精選遊戲模式：亂鬥足球 盤旋而出 草繩結

免費英雄輪換： 納妮 霸子 德拉古



第2賽季

精選遊戲模式：據點搶奪戰

免費英雄輪換： 貝瑞 露米 里昂



長期改動及遊戲性優化

每日勝場

每天都有一套不同的獎勵等你獲取！

在新的系統中，每天前6場勝利都可獲得獎勵。

每日勝場獎勵每天都會隨機變化，可能包含的獎勵如下： 寶物之星（最普通的獎勵） 極限威能寶物之星 天使寶物之星 惡魔寶物之星 壽司卷 超級寶箱 主題季限定禮物 機甲寶箱（非常稀有的獎勵）



每天都有機會觸發「幸運日」抽獎，獲得更豐厚的每日勝場獎勵，例如更多超級寶箱，甚至極限威能寶物之星！

組隊

組隊調整 組隊按鈕位置優化（更靠近英雄） 組隊列表會顯示最近與你組隊獲勝的玩家，可向其發送組隊邀請 新增可以控制和隱藏邀請的設定 「搜尋隊伍」更名為「快速加入」

對戰結束後，「再來一場」按鈕會比現在提前一點顯示，以便玩家更快再次組隊！

超級任務

全新連鎖任務，給你帶來超級獎勵！

超級任務包含2種獎勵：一種是會變化的獎勵，另一種則固定為大量主題季經驗值。

兩種任務類型：超級任務和終極任務 終極任務提供的獎勵會加倍！

每個亂鬥主題季都會有一個超級任務鏈，其中包含7個超級任務。最後一個超級任務為亂鬥通行券專屬任務。亂鬥主題季結束後，未完成的超級任務將失效。

超級任務的內容各不相同，可能要求你參加特定遊戲模式、使用特定英雄，或是通用類的要求（例如獲取獎盃、造成傷害、擊殺英雄等）。

如果不喜歡目前的超級任務，可以選擇刷新。

刷新後將失去目前超級任務的進度。

經驗值調整

我們移除了對戰經驗值，但會透過新的超級任務系統發放更多經驗值。

此外，我們也讓雙倍經驗加成變得更好用：原先它們只能使對戰經驗值加倍，現在還能夠應用於任務經驗值，而任務經驗值是主要的經驗值來源！

機甲寶箱

機甲寶箱將於12月加入遊戲！機甲寶箱獎勵豐厚，有機會開出機甲造型，還有能力之星、極限威能寶物之星和武裝配件等內容！

可前往Supercell玩家支援中心了解詳情。

配對機制調整

我們在2024年10月對配對機制進行了簡化，將參考因素從帳號通用獎盃改為英雄獎盃，這大大提高了配對速度。但我們也注意到，部分獎盃區間內的對戰品質有所下降。在先前的更新中，我們不斷嘗試各種配對佇列，取得了不錯的效果。因此，我們在第63次更新結束時將這些改動應用到了所有一般遊戲模式中。

現在的配對機制會參考兩個因素：

玩家英雄技巧——基於玩家 所選英雄的獎盃數

玩家整體技巧——基於玩家帳號內高盃英雄的平均獎盃數

具體規則：

所選英雄獎盃數較高時，系統偏向基於玩家英雄技巧進行配對。

所選英雄獎盃數較低時，系統偏向基於玩家整體技巧進行配對。

原因：

讓玩家能夠配對到更加旗鼓相當的隊友和對手。

能夠更好的保障新手玩家的遊戲體驗（不會一來就撞上職業玩家）。

確保資深玩家在使用新推出的英雄時，不會在前期對戰中碾壓其他玩家；同時也能保護新手玩家不會太早遇到超強的對手。

能夠促進英雄選擇的多樣性，同時保障遊戲對局的公平性。

平衡性調整

加強

茲奇 普通攻擊傷害：從1760提升為1900



事實證明，茲奇並沒有自己想象中那般強大。不過，我們不妨先看看這次加強的效果如何！我們可能仍需調整他的普通攻擊，使其更容易命中。

珀爾 天賦：傷害隨時間提升的速度加快8%



雖然珀爾在部分模式的高盃對戰中還有一定出場率，但整體來看，她強度明顯不足，尤其是在低盃對戰中。在這次調整中，我們希望透過提高熱能回復速度、提升輸出、增加超級技能使用頻率和在戰場上的影響力來提升她的靈活性，同時也讓她的兩個能力之星能重新發揮價值。

麥希 生命值：從7200提升為7400



有趣的是，在目前版本中，狙擊手反而更容易被針對，但麥希可不是普通的狙擊手。由於她的射擊有延遲，命中難度更大，所以我們嘗試給她更多生存空間，讓她能順利地接近敵人。加3%的生命值能起作用嗎？或許吧！但更關鍵的是：停止使用自動瞄準。

奔騰 武裝配件「能量奔湧」的冷卻時間：從15秒縮短為13秒



奔騰在低盃對戰中一直有穩定的出場率，但在高盃對戰中存在感很低。他強勢的地方在於不斷強化並保持住（也就是儘量不被擊殺），但這可不容易。所以縮短獲取額外彈藥的冷卻時間，應該會幫到他！

帕姆 治療台生命值：從5600提升為6080



對帕姆來說，這將是一次重磅更新！她不僅獲得極限威能，她的治療台也得到明顯的加強。我們希望這些調整能讓她的輔助能力更上一層樓，尤其是在需要佔據中心區域的寶石爭奪戰地圖中能發揮更強的作用。

麥克絲 極限威能蓄能速度：從35調整為45（所需命中次數從40次調整為30次） 武裝配件「超能時空鞋」的冷卻時間：從10秒縮短為8秒



載勇上線後，我們注意到麥克絲在各競技模式中的出場率有所下滑。調整後，她的武裝配件「超能時空鞋」應該更具吸引力，因為現在它是遊戲中冷卻時間最短的武裝配件之一！快跑起來吧！

波可 生命值：從7400提升為7600 單曲循環能力之星：治療量從962提升為988



非常簡單：波可的定位是輔助型隊友，但要做到這點，首先他需要在場上多堅持一下下。

佩妮 艦炮攻擊速度提升6%



佩妮近期內並未經歷大幅改動，我們這次想給她的佩式艦炮加點速，來增強她在場上的壓迫感，進一步強化她的控場型定位！

美樂蒂 生命值提升3%



這樣一來，她便能從眾多刺客中脫穎而出，生存能力也有所提升。

葛蕾特 生命值提升3%



希望這次加強能為她爭取到足夠的時間進行額外攻擊，從而在與坦克的單挑中存活下來

山姆 普通攻擊傷害（無碎骨指虎）：提升25% 超級技能蓄能速度：提升25%（所需命中次數從10次調整為8次）



沒錯，我們理解山姆玩家（說的就是你們）的心情，在他的極限威能上線後，我們希望他能更快完成超級技能的蓄能。我們想讓他在沒有碎骨指虎時更具威脅，這樣你在扔出碎骨指虎後就不必急著馬上將其召回。

艾德加 能力之星「越戰越勇」：造成傷害恢復的生命值提升比例從25%調整為30% 能力之星「強行著陸」：傷害提升10%（從1350調整為1490）



這對各位艾德加玩家來說可是大好消息，因為我們加強他的兩個能力之星。我們知道這位英雄深受許多玩家喜愛，但如果操作不當，也可能拖累自己的隊伍。希望這些調整能讓艾德加玩家們更多成為讚爆兄弟，而非雷爆兄弟。

羅莎 能力之星「綠茵療癒」：在草叢中每秒恢復的生命值從300提升為400



配合她的武裝配件，羅莎現在更能與自然融為一體，無論是自己製造的草叢還是地圖上的，只要置身綠茵之中，她都能獲得額外增益！

阿信 生命值提升4% 武裝配件「鎮定劑」：恢復的生命值從3240提升為3360



這次加強後，阿信的生命值將在所有英雄中名列前茅。過去的他相當依賴極限威能，而如今額外的生命值加成，能讓你根據自身打法靈活選擇武裝配件。

納妮 傷害提升8% 能力之星「自動對焦」：傷害提升8%



用納妮命中對手並不容易，納妮玩家們肯定能立刻感受到這次加強的效果。我們也希望這項改動能吸引更多玩家使用納妮。

特朗克 傷害提升7%



在近期的最終席位資格賽中，我們看到了不少特朗克的精彩操作。但對於普通玩家來說，我們覺得他需要更高的傷害輸出，才能真正發揮作用。

駛徒 極限威能的蓄能速度提升16%（所需命中次數從38次調整為32次）



調整極限威能後，駛徒還是非常依賴額外的機動性，但他可以更頻繁地使用極限威能，這有助於進一步增強他的機動性。

格爾 超級技能的蓄能速度提升20%（所需命中次數從18次調整為15次）



格爾的平衡性一直都難以掌握，因為他的範圍射擊無法讓所有雪球同時命中。本次調整將使他更容易完成超級技能蓄能，一舉推開敵人！

削弱

蜜娜 武裝配件冷卻時間：從18秒延長為20秒 第3次攻擊傷害：從4400降低為4000 超級技能蓄能速度：從5調整為7



蜜娜之前真的太強了

露米 攻擊速度降低約9%（但召回速度依然很快，以確保其近距離強度）



露米整體表現不錯，但在高手的手中太過強勢。這次削弱對休閒玩家影響不大，同時也讓她在高盃對戰中成為更小眾的選擇。

康迪留斯 能力之星「蘑性大發」的傷害：從30%降低為20% 第二朵蘑菇傷害：從2080降低為1920



我們最近加強了他的普通攻擊，但配合他的能力之星使用顯得有點太強。此次削弱能力之星後，只要你能預判其攻擊時機或及時使用群體控制技能，仍可以形成有效反制。

邦妮 超級技能蓄能速度：從4次調整為6次（使用史詩強化裝備後，從3次調整為5次） 極限威能的蓄能速度：從10次調整為12次（使用強化裝備後為11次）



尤其是在使用武裝配件後，她的超級技能蓄能實在太快了。不過這應該不會影響她版本熱門的地位，所以邦妮玩家們不用擔心。

Mr. P 超級技能蓄能速度：從6次調整為8次（普通攻擊）



覺得有點針對？確實有點。真的嗎？當然沒有！Mr. P在搶星大作戰/極限淘汰賽模式中是射手們的惡夢，所以現在你得先「餵飽」他一點，才能享受企鵝的壓制力。

德拉古 超級技能每秒傷害：從2560降低為2240（每秒） 移動速度加成：從20%降低為15%



按下紫色按鈕就能獲勝已成為歷史！這位美好星樂園的霸主依然強大，但不再無法反制，至少我們希望是這樣！

凱特 極限威能的蓄能速度：從40調整為30 武裝配件「紙箱躲貓貓」的冷卻時間：從20秒調整為23秒 超級技能蓄能速度：從4次調整為5次



嚴格來說，凱特應該是一名輔助英雄，但他的進攻性太強了。尤其是他的武裝配件能讓他能不斷隱形。我們希望讓這隻小貓回歸初心，更專注於輔助隊友。

芬克斯 極限威能的蓄能速度：從35調整為30 能力之星「漫長等待」對敵人裝彈速度的減速比例：從30%降低為25%



芬克斯需要一點時間，嘿嘿，聽懂了嗎？他的極限威能速度太快了！除此之外，他的能力之星對那些非常依賴彈藥的英雄來說懲罰性有點重。

拜倫 極限威能的蓄能速度：從40調整為30

小風 極限威能的蓄能速度：從45調整為30



拜倫和小風在目前版本的地位幾乎相同，對競技玩家來說都是不錯的選擇，但在每場對戰中他們的極限威能可以使用的次數有點太多了，同時他們在休閒玩家中又不太受歡迎。削弱他們極限威能的蓄能速度應該能讓他們在競技環境中更加平衡，同時又不至於過分影響到休閒玩家。

重製

艾爾普里莫 加強 完成超級技能蓄能所需的普通攻擊次數：從12次調整為11次 削弱 小幅削弱了超級技能命中提供的超級技能蓄能速度



我們上一次給坦克型英雄新增天賦後，艾爾普里莫一度成為版本熱門英雄。我們想再次讓他回到版本熱門的地位，但在對他的加強和削弱上變得更加謹慎。希望他能飛身一躍（多棒的雙關）再次回到競技對戰中。

塔拉 削弱 削弱了普通攻擊提供的超級技能蓄能：需要命中的卡牌數量從10張調整為12張 加強 加強了超級技能命中後提供的超級技能蓄能：從17%調整為25%



塔拉非常依賴她的超級技能「命運之輪」。這在對戰中是非常關鍵的時刻，因此我們想為那些能精準使用這項超級技能的玩家提供更多回報。相應的，使用超級技能失誤的代價也會更高……但考慮到她的超級技能有多強，這樣也就合理了。

奧利 削弱 極限威能的蓄能速度：從30調整為25 能力之星「嘻哈嗆聲」不斷衰減的護盾：從4000降低為3000



極限威能啟用期間，奧利無法再高高跳起，而是像使用超級技能一樣向前衝刺。奧利本身就已經很強了，他的極限威能也很強的話，顯然不利於遊戲平衡。現在，你仍然能像躲避他的超級技能一樣防止他嘲諷你。不過，極限威能啟用期間的奧利依然讓人畏懼。

賢治 移除極限威能的位移效果



我們移除賢治的秒殺按鈕。

載勇 削弱 武裝配件「狂歡週末」傷害：從2300降低為2100 稍微降低攻擊射速 武裝配件「慢歌金曲」：減速比例從20%調整為30%，持續時間從0.75秒調衡為1.25秒



載勇可能是上個版本中最強的輔助，但現在不再是了！我們沒有徹底削弱他，而是透過加強他不那麼熱門的武裝配件「慢歌金曲」，來為玩家提供更多選擇。帕姆依然會為他感到自豪。

問題修復及優化