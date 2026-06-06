亂鬥方程式活動閃亮開跑！
熱愛競速的新英雄博爾特即將登場！為了慶祝，我們將於6月7日至6月12日舉辦「亂鬥方程式」活動！本次活動將在現實中打造一座迷你美好星樂園賽道，10顆代表不同英雄的彈珠英雄將透過3場比賽決出冠軍！
在每場比賽開始前，預測你心目中的冠軍，並根據你所選彈珠英雄的最終名次贏取混沌之星。
活動規則
活動共分為3輪，每一輪都會遵循相同流程：
第1天
**預測日：**選擇你認為會贏得下一場比賽的彈珠英雄。
第2天
**比賽日：**觀看比賽，查看你所選彈珠英雄的最終名次，並領取獎勵。
記得在每場比賽結束後查看冠軍排行榜，並領取獎勵！
獎勵
參與預測，每場比賽至少可獲得1個混沌之星。如果你猜中全部3場比賽的冠軍，就能獲得15個混沌之星！
|完賽排名
|混沌之星
|第1名
|5
|第2次
|3
|第3名
|2
|第4名至第10名
|1
預測日
預測介面
你可以在這裡投票。你會看到10位彈珠英雄的起跑位置，並可從中選擇1位。確認後即代表完成本次預測，但在倒數結束前，你都可以隨時改變想法，更換預測選擇。
冠軍排行榜
該榜單會顯示賽道的總排名，包括冠軍積分以及每輪比賽後的目前名次。
3場比賽全部結束後，冠軍積分最高的彈珠英雄將成為亂鬥方程式世界冠軍！
比賽日
比賽將於6月8日、10日和12日進行，你可以在活動介面、《荒野亂鬥》YouTube頻道，以及我們的各個官方社群頻道觀看比賽。提醒你：別忘了在比賽開始前完成預測！
比賽結束後，返回活動介面，可選擇觀看完整比賽影片，也可以直接跳到結果介面，查看最終名次並領取獎勵。
祝你預測順利，願最強的彈珠英雄奪冠！立即投票吧！