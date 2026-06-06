熱愛競速的新英雄博爾特即將登場！為了慶祝，我們將於6月7日至6月12日舉辦「亂鬥方程式」活動！本次活動將在現實中打造一座迷你美好星樂園賽道，10顆代表不同英雄的彈珠英雄將透過3場比賽決出冠軍！

在每場比賽開始前，預測你心目中的冠軍，並根據你所選彈珠英雄的最終名次贏取混沌之星。