任務大作戰（#QuestForQuests）社群活動詳情！
在這場全新社群活動中，你的任務就是……完成任務！如果連續12天內，玩家社群每天都能完成1億個任務，那麼所有玩家都能從包含20種獎勵的獎勵池中獲得一個隨機獎勵！
活動規則
目標：
大家每天都能在新聞介面中看到一個進度條
在24小時內完成1億個任務，就能投擲一次20面骰（有20個面的骰子）。
所有任務都算唷！
每天都會刷出新的寶物之星任務，幫助大家推進進度條。
獎勵：
20面骰的每個數字對應一個獎勵（見下方獎勵列表）
如果玩家社群未完成當天目標，當天將無法擲骰，將直接跳到下一個進度條。
每次擲骰的過程都會在我們的官方社群平台上以影片形式公佈（記得關注我們唷！）
有可能獲得重複的結果，但如果獲得重複的外觀獎勵，大家將獲得替代獎勵。
如果擲出數字20，將獲得活動大獎道格的「邪靈騎士」造型
如果第二次擲出20，將獲得100寶石！
資源類獎勵可以重複獲取
活動共持續12天，每24小時擲一次骰。最後一天如果達成目標，將擲骰兩次（總計13份獎勵）
獎勵列表：
1：1寶石
2：劍形噴漆（替代獎勵=100金幣）
3：火炬噴漆（替代獎勵=100金幣）
4：200金幣
5：狂歡節玩家頭像（替代獎勵=200金幣）
6：大失敗頭像（替代獎勵=200金幣）
7：機器人騎士頭像（替代獎勵=200金幣）
8：閃閃寶箱表情（替代獎勵=500金幣）
9：1000閃光幣
10：200英雄積分
11：300能量點數
12：500金幣
13：10個隨機寶物之星
14：璀璨金道格造型（替代獎勵=25000金幣）
15：傳奇寶物之星
16：500英雄積分
17：1000金幣
18：究極榮耀寶箱
19：極限威能寶物之星
20：邪靈騎士造型（替代獎勵=100寶石）
抽獎活動
我們將隨機抽取1000名玩家，送出高級亂鬥通行券！
前提是你必須完成任務！要求很簡單，在活動期間完成至少一個任務即可。
將根據每位玩家完成的任務數量進行抽取，這代表你不需要完成所有任務也有機會獲得獎勵，但完成的任務越多，中獎機率就越高！
任務大作戰社群活動現在開始，持續到8月18日
本月其他精彩內容：
美好星騎士團主題季
全新獎盃保衛戰遊戲模式
惡魂騎士造型挑戰（有敗場上限）
關於之前所說的主題季獎勵提升，我們將提前以長線任務的形式（較難完成，獎勵更多）提供給大家。
至於主題季獎勵本身的增加，則將和之前所公布的一樣在下個主題季實裝。
常見問題解答：
我什麼時候能拿到當天的獎勵？
除活動的第一天外，獎勵預計將在台北/香港時間每天下午5:00公布，即使進度條很快被填滿也是如此。
每天都會擲骰子嗎？
部分擲骰子的影片是提前錄好的，但每天都會按時公布結果。
只有最後兩個獎勵會在活動最後一天擲骰，所以我們在寫這段內容時也還不知道那兩個獎勵是什麼！
我們能多次獲得相同的獎勵嗎？
可以，但外觀不行。如果兩次或多次投擲出相同外觀獎勵，則會獲得替代獎勵。
我已經完成了所有任務，還能怎麼幫助大家呢？
讓你的朋友們也來完成任務！