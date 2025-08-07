在這場全新社群活動中，你的任務就是……完成任務！如果連續12天內，玩家社群每天都能完成1億個任務，那麼所有玩家都能從包含20種獎勵的獎勵池中獲得一個隨機獎勵！

活動規則

目標：

大家每天都能在新聞介面中看到一個進度條

在24小時內完成1億個任務，就能投擲一次20面骰（有20個面的骰子）。

所有任務都算唷！

每天都會刷出新的寶物之星任務，幫助大家推進進度條。

獎勵：

20面骰的每個數字對應一個獎勵（見下方獎勵列表）

如果玩家社群未完成當天目標，當天將無法擲骰，將直接跳到下一個進度條。

每次擲骰的過程都會在我們的官方社群平台上以影片形式公佈（記得關注我們唷！）

有可能獲得重複的結果，但如果獲得重複的外觀獎勵，大家將獲得替代獎勵。

如果擲出數字20，將獲得活動大獎道格的「邪靈騎士」造型

如果第二次擲出20，將獲得100寶石！

資源類獎勵可以重複獲取

活動共持續12天，每24小時擲一次骰。最後一天如果達成目標，將擲骰兩次（總計13份獎勵）

獎勵列表：

1：1寶石

2：劍形噴漆（替代獎勵=100金幣）

3：火炬噴漆（替代獎勵=100金幣）

4：200金幣

5：狂歡節玩家頭像（替代獎勵=200金幣）

6：大失敗頭像（替代獎勵=200金幣）

7：機器人騎士頭像（替代獎勵=200金幣）

8：閃閃寶箱表情（替代獎勵=500金幣）

9：1000閃光幣

10：200英雄積分

11：300能量點數

12：500金幣

13：10個隨機寶物之星

14：璀璨金道格造型（替代獎勵=25000金幣）

15：傳奇寶物之星

16：500英雄積分

17：1000金幣

18：究極榮耀寶箱

19：極限威能寶物之星

20：邪靈騎士造型（替代獎勵=100寶石）

抽獎活動

我們將隨機抽取1000名玩家，送出高級亂鬥通行券！

前提是你必須完成任務！要求很簡單，在活動期間完成至少一個任務即可。

將根據每位玩家完成的任務數量進行抽取，這代表你不需要完成所有任務也有機會獲得獎勵，但完成的任務越多，中獎機率就越高！

任務大作戰社群活動現在開始，持續到8月18日

本月其他精彩內容：

美好星騎士團主題季

全新獎盃保衛戰遊戲模式

惡魂騎士造型挑戰（有敗場上限）

關於之前所說的主題季獎勵提升，我們將提前以長線任務的形式（較難完成，獎勵更多）提供給大家。 至於主題季獎勵本身的增加，則將和之前所公布的一樣在下個主題季實裝。



常見問題解答：

我什麼時候能拿到當天的獎勵？

除活動的第一天外，獎勵預計將在台北/香港時間每天下午5:00公布，即使進度條很快被填滿也是如此。

每天都會擲骰子嗎？

部分擲骰子的影片是提前錄好的，但每天都會按時公布結果。

只有最後兩個獎勵會在活動最後一天擲骰，所以我們在寫這段內容時也還不知道那兩個獎勵是什麼！

我們能多次獲得相同的獎勵嗎？

可以，但外觀不行。如果兩次或多次投擲出相同外觀獎勵，則會獲得替代獎勵。

我已經完成了所有任務，還能怎麼幫助大家呢？

讓你的朋友們也來完成任務！