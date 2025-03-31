現在，阿信、蘿拉和巴斯特無法在極限威能狀態下續能極限威能了。

修復問題：玩家進行神話RANK以上的排位賽對戰時，無法修改部分已解鎖極限威能的英雄的配置。涉及的英雄包括山姆、梅格、曼蒂、卡爾、葛羅姆、查斯特、Mr. P、碧兒、漢克、鷹獵人爆、蘿拉。