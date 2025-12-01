全新能力、亂鬥通行券調整，還有全新寶物之星！
現在所有英雄都擁有極限威能了，是時候為遊戲增加新的常駐機制了！
在本文中，你可以了解《荒野亂鬥》下個月將推出的調整和全新內容。我們強烈建議大家閱讀整篇文章，這樣可以更好地理解各項調整間的邏輯關係。
我們理解，涉及到養成和遊戲進度的更新會是個敏感話題。但在即將到來的改動中，我們的目標是引入一項既有趣，又能增加遊戲深度的新能力——尤其是對於亂鬥經驗更豐富的老玩家來說。此外，我們會加強資源的主要取得途徑，增加這些途徑提供的資源數量，讓養成過程更令人滿足、成就感更強。
還有請注意！目前這些內容仍在開發階段。因此，部分細節在更新正式上線時可能會有所變化。
接下來我們會先條列各項改動，之後再逐一詳細說明。
遊戲玩法相關調整
調整：
我們不會推出戰力等級12級。
我們將推出一種全新的英雄能力：增益吊飾。
增益吊飾可以為你的能力之星、武裝配件和極限威能提供額外強化效果！
每個英雄有3種增益吊飾，對應能力之星（2個）、武裝配件（2個）和極限威能這三項英雄技能組合。
隨著這種全新能力的推出，部分英雄將迎來重製，部分玩法設計或技能會有所調整。
增益吊飾可以透過「娃娃機」取得，需要花費1,000金幣和2,000能量點數。
每次使用娃娃機都必定能獲得1個增益吊飾。本次更新將總共推出18個增益吊飾，後續推出的新吊飾將從多個不同的娃娃機分別抽取。
增益吊飾上線一段時間後，將可透過寶石直接購買，價格會大致等於其軟貨幣花費（1,000金幣+2,000能量點數）。
未來也會推出帶有折扣的遊戲內購買或其他寶石特惠包，但新功能剛上線時暫時不會推出。
解鎖娃娃機後的首次抓取是免費的。
對於將獲得增益吊飾的英雄，其神話和史詩強化裝置將被移除並返還對應資源。也就是說，一旦擁有史詩和神話強化裝置的所有英雄都獲得增益吊飾後，所有史詩和神話強化裝置都會被移除。
部分武裝配件現在可以手動瞄準，和普通攻擊/超級技能的搖桿類似。
設計目標：
為遊戲玩法增加深度，同時避免把遊戲做得更複雜（不加新按鈕）。為老玩家提供更有深度的玩法。避免對休閒玩家的遊戲習慣帶來衝擊。
重新評估比較早上線的英雄，如果其技能組合顯得落後，則進行重製；如果英雄技能組合狀況良好，則無需重製。
為英雄提供更有深度的養成目標，讓玩家對有趣的新內容更有感，更有推進的動力。
全新英雄強化：增益吊飾！
「增益吊飾」是遊戲中即將登場的一種全新能力，它可以強化英雄的武裝配件、能力之星和極限威能——而且掛在英雄身上還很漂亮！每位英雄將擁有3個增益吊飾，分別對應武裝配件（2個）、能力之星（2個）和極限威能。增益吊飾需要透過「娃娃機」隨機抽取。
增益吊飾的名字分別是：武裝配件增益吊飾、能力之星增益吊飾和極限威能增益吊飾！
娃娃機
透過娃娃機獲取各種增益吊飾！每次抽取需要花費1,000金幣和2,000能量點數，每台娃娃機中都包含部分特定英雄的增益吊飾。
後續也可以花費寶石或以遊戲內購買直接購買。之前推出極限威能時，我們是選擇先以寶石特惠的形式出售，然後開放軟貨幣（金幣）購買。這一次增益吊飾上線後，我們則希望先開放軟貨幣購買（1,000金幣+2,000能量點數），再開放寶石購買/遊戲內購買。由於這是一種新的嘗試，我們會密切關注其表現。如果無法達到預期（例如，玩家不喜歡、感覺不值得體驗、認為不值得付費等），則會另行調整。
後續推出更多的增益吊飾時，將會分散到不同的娃娃機當中，以保持獎池的機率穩定，不會隨著增益吊飾數量的增加而波動。目前我們的設計目標是，每台娃娃機包含18個增益吊飾（共6個英雄）。
增益吊飾功能在總獎盃數達到1,000盃時解鎖，首次抽取吊飾免費。
當你獲得娃娃機中所有能抽到的增益吊飾後，則可花費閃光幣抽取增益吊飾的不同造型。這些造型是純粹的外觀物品，對吊飾的效果沒有任何影響。但它們看起來真的可愛又閃亮！
每次從娃娃機裡抽取造型需花費10,000閃光幣。
增益吊飾設計與英雄重製
在深入介紹增益吊飾的設計之前，我們需要先聊聊英雄重製的問題，以及為什麼新推出的英雄能力養成點是「增強現有內容的效果」，而不是推出全新的內容。這當中包含多方面的原因，但我們可以總結為三點：
1. 我們希望為競技向的對戰增加深度，但不希望讓遊戲的核心機制變得越來越複雜。
比起全新的能力（尤其是再加一個新按鈕這種形式），我們更傾向於為玩家熟悉的內容提供增益，因為這樣的理解成本更低、更容易適應。我們希望競技向玩家的每場對戰都更有深度，而休閒玩家也能無痛體驗全新內容，不需要從頭學起、改變玩遊戲的方式。
2. 《荒野亂鬥》即將迎來第100位英雄，我們覺得是時候回顧過去發布的各個英雄了。如果在當前遊戲環境下，早期英雄的技能組顯得有點過時，則需要一定的調整與改善，同時避免改變遊戲的世界觀和英雄的核心設計理念。
3. 我們希望新內容能更加注重其功能性、強調操作技巧，而不是純粹的數值或機制碾壓（極限威能曾出現這種情況）。專注於英雄已有的技能組，以這種形式推出的全新能力應該會更輕易地融入遊戲。部分增益吊飾的效果是讓英雄技能「更大、更強」，部分情況下這種效果是合理的，但不應全都這樣設計。
對於將獲得增益吊飾的英雄，我們還將移除其史詩和神話強化裝置，並返還相應的資源。這類強化裝置並沒有帶來足夠的反響，我們決定停止投入精力，不再設計更多這類裝置。對於強化裝置的調整，我們已經計劃了一段時間。而增益吊飾的推出，正是實裝這些調整的好機會。
此外，我們也將為武裝配件增加手動瞄準的搖桿（如果相應的武裝配件適合手動瞄準）。這項調整聽起來可能並不大，但絕對能讓《荒野亂鬥》的操作上限進一步提升。如果你需要一點時間適應新玩法，也不必擔心！武裝配件的手動瞄準搖桿實裝後，依然可以點擊直接使用，就和現在一樣。
重點來了：增益吊飾的設計
接下來，讓我們一起看看重製後的柯爾特和史派克技能組合，以及他們增益吊飾的效果吧！
（以防有人剛看完就忘光了：增益吊飾是全新推出的功能，可以強化目前已有的武裝配件、能力之星或極限威能）
柯爾特：
武裝配件1：柯爾特發射兩發子彈，命中時可使目標減速。
武裝配件1+增益吊飾：如果命中，還能從目標身上偷走1發彈藥（目標損失1發，柯爾特則裝填1發）。
武裝配件2：消耗1發彈藥，射出可以摧毀掩體、灌木叢的子彈（未調整）。
武裝配件2+增益吊飾：子彈體積更大，造成的單次命中傷害更高。
能力之星1：提升柯爾特的移動速度（未調整）。
能力之星1+增益吊飾：柯爾特命中目標時，可暫時大幅提升移動速度。
能力之星2：提升柯爾特的射程和子彈飛行速度。
能力之星2+增益吊飾：若目標距離較遠，可造成更高傷害。
極限威能：超級技能的彈道範圍擴大（未調整）。
極限威能+增益吊飾：柯爾特每次普通攻擊時，傾瀉子彈的速度更快（也就是說，更容易命中多發子彈了）；極限威能持續時間延長2秒。
史派克：
武裝配件1：發射兩波尖刺，每波3根，可造成傷害和減緩敵人速度。
武裝配件1+增益吊飾：如果3根尖刺命中目標，還會將其短暫禁錮。
武裝配件2：種下一棵仙人掌，被摧毀會對周圍提供治療效果。
武裝配件2+增益吊飾：仙人掌被摧毀時還會爆炸，對周圍的敵人造成傷害，同時還能擊退敵人。
能力之星1：超級技能造成傷害會為史派克提供治療（不再需要史派克處在超級技能範圍內）。
能力之星1+增益吊飾：史派克的超級技能落地速度更快。
能力之星2：史派克的驚喜刺刺球發射的尖刺會沿弧線飛行。
能力之星2+增益吊飾：尖刺的飛行弧度進一步加大。
極限威能：史派克的超級技能範圍更大（未調整）。
極限威能+增益吊飾：史派克普通攻擊扔出的驚喜刺刺球會爆炸兩次；極限威能持續時間延長2秒。
增益吊飾的外形是各種可愛的鑰匙鏈，對戰中會偶爾出現，而在主介面會始終顯示。我們的計劃是，在即將推出的更新中為6位英雄製作增益吊飾，並以此為基準數量。增益吊飾的工作量比極限威能更大，因此，未來部分更新實裝時，獲得增益吊飾的英雄可能少於6位。
亂鬥主題季
調整：
亂鬥通行券與高級亂鬥通行券中的免費與付費路線提供的獎勵，都會調整並提升。
由於亂鬥通行券的實際價值有所提升，我們也相應調整了售價。
亂鬥通行券的新售價為8.99美元*，高級亂鬥通行券為12.99美元*
普通亂鬥通行券中現在包含亂鬥通行券造型及其異色造型，還有稱號！
亂鬥主題季獎勵現在有鑰匙和寶庫了！
你可以用鑰匙打開特定類型的寶庫，並選擇你想要的獎勵。目前總共有4種鑰匙，分別可以打開對應類型的寶庫，其中包含特定類型的獎勵。這些鑰匙的類型分別是：資源、英雄、造型和增益吊飾。
通行券獎勵滿級後的額外獎勵現在需要2800經驗值，可獲得不同的寶箱和寶物之星，其中的獎勵一定比普通寶物之星更好！
*根據玩家所在地區，售價可能會有所不同。
設計目標：
讓通行券內容能提供更高的價值。
為玩家提供更多自主選擇的空間，自己決定如何養成英雄和帳號。
為玩家提供更多可選獎勵，希望再次激發大家對亂鬥通行券的興趣。
透過吸引更多玩家購買亂鬥通行券的方式來提升獲利能力，而不是只依靠較少玩家大量購買特惠包。
亂鬥主題季調整詳情
亂鬥通行券迎來調整，包括10個新階等、新物品，整體價值變得更高啦！由於價值提升，亂鬥通行券的售價也有所變化：普通的亂鬥通行券為8.99美元*，高級亂鬥通行券為12.99美元*。這依然是遊戲中最超值的特惠！
稱號和異色造型將作為普通亂鬥通行券的獎勵。購買高級亂鬥通行券的好處將變為可獲得更多鑰匙。
現在每個主題季將有兩款亂鬥通行券造型（及其異色造型）。分別是：
*根據玩家所在地區，售價可能會有所不同。
重要提醒：價格變化將在1月主題季實裝。不過現在，你依然可以在Supercell商店以原價購買亂鬥通行券/高級亂鬥通行券，也可以多買一些存在帳號裡！
以下是新舊亂鬥通行券所有獎勵的對比
免費暢玩券
我們在暢玩券獎勵中額外增加了1,000金幣和1把資源鑰匙，該鑰匙可兌換2,000能量點數。也就是說，整體相當於增加一個增益吊飾的免費資源。此外，還有新增的混沌之星，以及額外的閃光幣和英雄積分。
亂鬥通行券
稱號、通行券造型及其異色造型現在是普通亂鬥通行券的獎勵。此外還有資源、造型和英雄鑰匙，讓你可以自由選擇如何推進養成進度！
高級亂鬥通行券
更多鑰匙！足以獲取主題季的兩款通行券造型及其異色造型（從1月開始，每一季會推出兩款通行券造型）。此外還有寶石——因為寶石很酷。
總計（免費+高級亂鬥通行券）
全新主題季獎勵物品：鑰匙！
鑰匙可以用來打開亂鬥通行券寶庫！寶庫可開出資源、造型、英雄和增益吊飾。一共有4種不同類型的鑰匙（分別對應不同類型的獎勵），你可以按照自己的喜好使用。每次打開寶庫都需要1把鑰匙（只有復古系列造型需要2把），這樣你就能把資源集中到你最想要的獎勵上。
推出鑰匙的目的，是為了讓玩家在推進養成進度時擁有更大的自由度。尤其是現在增益吊飾所需的能量點數比金幣更多，如果你比較缺能量點數，就可以把資源鑰匙用在能量點數上，其他類型的資源同理。造型也一樣：如果你不喜歡這一季的造型，則可以把造型鑰匙存起來，用來兌換之前的亂鬥通行券造型。
關於造型鑰匙的說明：最新亂鬥通行券推出的造型只需要使用1把鑰匙。所以你可以馬上兌換當季新造型，或是再收集1把鑰匙，去兌換之前主題季的造型。所有從2024年1月「亂鬥星勢力」主題季起推出的亂鬥通行券造型（不包括聯名活動造型）都會包含在造型寶庫中。
重要資訊！用鑰匙購買亂鬥通行券造型，將可獲得該季造型的本體，以及對應的兩款異色造型！
以下是你可以用鑰匙獲取的內容
|新英雄鑰匙
|鑰匙花費
|稀有度
|1
|史詩
|2
|神話
|4
|傳奇
|6
|超凡
|資源鑰匙
|鑰匙花費
|獎勵
|1
|2,000金幣
|1
|2,000能量點數
|1
|5,000閃光幣
|系列造型鑰匙
|鑰匙花費
|獎勵
|1
|全新亂鬥通行券造型+兩款異色造型
|2
|之前推出的亂鬥通行券造型+兩款異色造型
|增益吊飾鑰匙
|鑰匙花費
|類型
|1
|特定增益吊飾
亂鬥通行券滿級後的獎勵（額外獎勵）
通行券滿級後的額外獎勵現在需要2,800經驗值來解鎖，每次都會提供不同的獎勵，比如惡魔之星、壽司卷或者更稀有的混沌之星等。透過額外獎勵獲得的內容，都會比一個隨機寶物之星中開出的獎勵更好。
如果你願意的話，還可以使用寶石來「升級」你的額外獎勵。如果你沒有在主題季結束前及時領取額外獎勵，系統會自動將未升級的標準獎勵發放到你的帳號裡。
其他：
調整：
遊戲經濟系統迎來整體提升！
全新寶物之星類型——混沌之星。可以提升稀有度，也可以像壽司卷一樣分裂。所有分裂出的獎勵稀有度相同。混沌之星的最低稀有度為超稀有，最高稀有度為超凡（專屬於混沌之星的全新稀有度等級）。
每日勝場：如果觸發幸運日，則有機會在12月獲得混沌之星；從1月起，每天都有機會獲得混沌之星！
超級任務：每個主題季新增2個超級任務，其中1個是終極任務。
榮耀之路：增加前期榮耀之路（0至25,000獎盃）的獎勵，這樣新玩家可以更快追趕進度。
活動和社群活動
現在能量點數的購買價格是之前的一半。從這次更新上線開始，直接用寶石購買能量點數的價格將從1寶石對應5能量點數，調整為1寶石對應10能量點數（與金幣換寶石的比例相同）。商店中的特惠包也會做出對應的調整。
設計目標：
從現在起，推出極限威能的數量會減少，但我們仍希望為玩家提供值得追求的目標。
提供更多自由度和預設資源，讓玩家可以更自由地升級帳號。
經濟系統改進是為了提高遊戲給玩家帶來的回報，同時幫助休閒/新手玩家跟上進度。
在最近一次更新中，我們已經透過超級任務和全新的每日勝場提升了部分養成獎勵。但有加強的內容不止於此！
我們將提升多個途徑的資源獲取量，，包括新玩家的早期榮耀之路，以及進階玩家獲得資源的不同途徑（比如亂鬥通行券額外獎勵和超級任務）。這樣所有玩家都能獲得更多獎勵，同時新手玩家也有機會追趕進度。
此外，我們將推出一種全新的寶物之星——混沌之星，平均價值高達普通寶物之星的4倍！混沌之星中可以開出一般寶物之星能提供的所有內容，還能像壽司卷一樣分裂（最多分裂成8份）。無論是什麼稀有度，它都能分裂。這代表你有機會一次獲得8個傳奇之星或8個超凡之星——超凡是混沌之星的專屬稀有度。雖然機率極低，但還是有可能！
混沌之星將出現在新版主題季獎勵中，並有機會透過每日勝場和參加活動獲取。
以下是你可以透過超凡混沌之星開出的內容！
以下是你可以透過超凡混沌之星開出的內容！
（如果你已擁有某個類型的所有物品，則將獲得替代獎勵，如金幣、閃光幣或英雄積分）
|隨機極限威能
|24.7%
|神話英雄
|24.7%
|傳奇英雄
|9.9%
|超凡英雄
|0.4%
|史詩造型
|9.9%
|神話造型
|3.9%
|傳奇造型
|1.4%
|增益吊飾
|24.7%
因此，如果你的超凡混沌之星分裂成了8份，則有可能獲得8倍以上的獎勵！
最後
以上就是全部內容啦！感謝你閱讀本篇文章，如果有任何想法或意見，歡迎到我們的社群平台留言！
我們12月13日的《亂鬥搶先看》見！