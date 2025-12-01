當你獲得娃娃機中所有能抽到的增益吊飾後，則可花費閃光幣抽取增益吊飾的不同造型。這些造型是純粹的外觀物品，對吊飾的效果沒有任何影響。但它們看起來真的可愛又閃亮！

每次從娃娃機裡抽取造型需花費10,000閃光幣。

增益吊飾設計與英雄重製

在深入介紹增益吊飾的設計之前，我們需要先聊聊英雄重製的問題，以及為什麼新推出的英雄能力養成點是「增強現有內容的效果」，而不是推出全新的內容。這當中包含多方面的原因，但我們可以總結為三點：

1. 我們希望為競技向的對戰增加深度，但不希望讓遊戲的核心機制變得越來越複雜。

比起全新的能力（尤其是再加一個新按鈕這種形式），我們更傾向於為玩家熟悉的內容提供增益，因為這樣的理解成本更低、更容易適應。我們希望競技向玩家的每場對戰都更有深度，而休閒玩家也能無痛體驗全新內容，不需要從頭學起、改變玩遊戲的方式。

2. 《荒野亂鬥》即將迎來第100位英雄，我們覺得是時候回顧過去發布的各個英雄了。如果在當前遊戲環境下，早期英雄的技能組顯得有點過時，則需要一定的調整與改善，同時避免改變遊戲的世界觀和英雄的核心設計理念。

3. 我們希望新內容能更加注重其功能性、強調操作技巧，而不是純粹的數值或機制碾壓（極限威能曾出現這種情況）。專注於英雄已有的技能組，以這種形式推出的全新能力應該會更輕易地融入遊戲。部分增益吊飾的效果是讓英雄技能「更大、更強」，部分情況下這種效果是合理的，但不應全都這樣設計。

對於將獲得增益吊飾的英雄，我們還將移除其史詩和神話強化裝置，並返還相應的資源。這類強化裝置並沒有帶來足夠的反響，我們決定停止投入精力，不再設計更多這類裝置。對於強化裝置的調整，我們已經計劃了一段時間。而增益吊飾的推出，正是實裝這些調整的好機會。

此外，我們也將為武裝配件增加手動瞄準的搖桿（如果相應的武裝配件適合手動瞄準）。這項調整聽起來可能並不大，但絕對能讓《荒野亂鬥》的操作上限進一步提升。如果你需要一點時間適應新玩法，也不必擔心！武裝配件的手動瞄準搖桿實裝後，依然可以點擊直接使用，就和現在一樣。