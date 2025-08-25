沒錯，就和標題裡說的一樣！《荒野亂鬥》的遊戲標誌將在下次更新後改為新版標誌！

至於為什麼要修改，簡單來說是因為：

在與設計更現代化的其他品牌標誌競爭時，它顯得過時、太複雜

「Brawl」是品牌的核心，但標誌沒能很好地體現出這一點

我們希望讓遊戲的標誌和App圖示聯絡更緊密

經過研究和使用者測試，我們最終決定用更富有現代感的《荒野亂鬥》標誌。在大部分情況下，新版標誌應該會更清晰、更新鮮，同時透過熟悉的顏色和形狀保留原本的感覺。

詳細介紹！

在這裡，我們也想更詳細地聊一聊這次標誌更改的過程和原因，讓大家能更清楚地了解情況。

舊版標誌帶來的挑戰

缺少凸顯「Brawl」的元素： 「Brawl」是品牌的核心，也是遊戲名稱中最具代表性的部分。幾乎所有玩家都用「Brawl」作為遊戲的簡稱，但在原版標誌上，由於主色調和字型大小，大家往往先注意到「Stars」

過於複雜 ：舊標誌將大量元素結合在一起，在不同的情景和大小下，會出現難以看清的問題

適應性較弱 ：由於上述因素，在我們的遊戲或自有頻道外使用這個標誌時——如廣告、周邊、聯名活動等，結果大都不太理想

設計逐漸過時 ：想在眾多標誌中脫穎而出並不簡單。舊版標誌的設計已經稍顯落伍，不如其他經過更新的品牌

此外，遊戲標誌與App圖示的區別太大。在舊版標誌的設計中，骷髏頭只是很小的一部分，而遊戲圖示則完全相反

更改標誌的主要原因就是應對和解決這些挑戰。我們希望能透過煥然一新的外觀來解決這些問題，並進一步提升品牌認知和認可度。

雖然有著上述的種種問題，但我們並不想徹底拋棄舊標誌和它所代表的過去。我們並不是要徹底重塑品牌，而是一種進化和更新。

在這個理念下，我們測試了幾種標誌方案，有對舊設計的小更新，也有在現代理念基礎上大刀闊斧的改版。最終結果出來後，我們更加相信改版後能達到預期的效果。這個新版標誌是表現最佳、使用者測試回饋最好的版本。甚至有些人以為新標誌就是現行官方標誌，因為它和App圖示非常契合。