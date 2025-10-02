不給糖就搗蛋活動詳細資訊
你想要搗蛋寶箱？還是給糖寶箱？！在「不給糖就搗蛋」活動中，兩種都可以獲得！
等等……你說什麼？
搗蛋寶箱是一種全新寶箱，可以用糖果兌換！搗蛋寶箱中包含全新亂鬥萬聖節造型、過往的亂鬥萬聖節主題造型、個性外觀、資源獎勵、能力之星、武裝配件、極限威能和英雄！
給糖寶箱其實就是榮耀寶箱，但可以用糖果將其升級到究極稀有度！
每個寶箱需要99糖果。**為什麼要選擇給糖寶箱而不選搗蛋寶箱呢？**因為在究極給糖寶箱中，大家就有機會獲得傳奇造型和極限威能造型！
當大家為為糖寶箱花費糖果後，它會在倒數計時結束開啟。在整個主題季中，大家一共可以開啟2次！
如何獲得糖果？
大家可以透過以下方式獲得糖果：
每日勝場
特別任務
擊敗全新的亂鬥萬聖節首領！
另外，如果大家覺得自己手感正佳，可以按下巨大的**「甜蜜衝鋒」**按鈕！
啟用甜蜜衝鋒後，大家的每場對戰（無論是對抗首領還是普通模式）都會獲得豐厚的額外獎勵。
但是，要注意！
甜蜜衝鋒效果只持續 10分鐘，而且只在特定時間開放，所以啟用之後一定要全力衝刺！
那我總共能拿到多少糖果呢？
每日勝場總計 = 546（每天可透過這個方式獲得21糖果）
特別任務 = 160
首領之戰 = 900
甜蜜衝鋒按鈕 = 630（按每次啟用能獲得30糖果計算）
創作者懸賞 = 100
所以，如果大家在甜蜜衝鋒中平均每次能拿到30糖果，那麼整個活動期間，你一共能獲得2336糖果！
全新首領
這次大家需要迎戰6位全新首領，他們的機制各不相同！這些首領分別是：
瘟疫醫生鴉 - 機動性高，還有鴉特有的淬毒攻擊
南瓜頭滴答 - 能召喚多個爆炸頭追蹤你
狂舞巴士史派克 - 能進行超遠距離攻擊，但如果了解其攻擊規律，就能靈活躲避並逐步逼近它！
傷痕賢治 - 鬼怪賢治重出江湖！他想要進行他的復仇！
石像鬼R-T - 他如同一座堡壘，掌握控場技巧和進攻時機是戰勝他的關鍵。
幽靈潛者彈射 - 他能掀起真正的超級彈幕，所以你必須要有非常高超的走位技巧！
你每次擊敗任意首領後，首領都會變得更強、擁有更多技能，進而使得對戰難度持續上升。所以別忘了關注你喜歡的內容創作者，了解實用通關攻略！
其他資訊
在這個主題季中，我們還會推出亂鬥萬聖節主題的亂鬥通行券，其中包含「瘟疫醫生鴉」造型，以及「不給糖就搗蛋」頭銜！另外還有：
茲奇寶箱和他的英雄登場活動
活動結束後，新的亂鬥萬聖節造型將會在商店上架
中秋節還會為奔騰和珀爾推出瓷器主題的造型。
亂鬥萬聖節活動的最後，還會迎來一場社群活動唷！