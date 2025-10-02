搗蛋寶箱 是一種全新寶箱，可以用糖果兌換！搗蛋寶箱中包含全新亂鬥萬聖節造型、過往的亂鬥萬聖節主題造型、個性外觀、資源獎勵、能力之星、武裝配件、極限威能和英雄！

給糖寶箱其實就是榮耀寶箱，但可以用糖果將其升級到究極稀有度！

每個寶箱需要99糖果。**為什麼要選擇給糖寶箱而不選搗蛋寶箱呢？**因為在究極給糖寶箱中，大家就有機會獲得傳奇造型和極限威能造型！

當大家為為糖寶箱花費糖果後，它會在倒數計時結束開啟。在整個主題季中，大家一共可以開啟2次！