我們修復了超級自助餐活動貢獻排行榜顯示數據有誤的問題，也修復了戰隊介面剩餘入場券和勝場數顯示錯誤的問題。好消息是，大家的實際貢獻、能拿到的獎勵都沒有受到影響，一切正常！

此外，我們也注意到了在超級自助餐對戰的英雄選擇階段，調整配置會導致芥末神力無法生效的問題。這個問題也將會修復。

作為補償，維護結束後，我們將在商店中為每位玩家都送上一份免費的壽司！