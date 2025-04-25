第1位超凡稀有度英雄「小風」、MOBA模式、K歌之王「載勇」，還有更多精彩內容！
小風從小被家裡當成人形兵器培養，但這不是她想要的人生。和賢治一起逃到美好星樂園後，她終於能活出真正的自己。然而，她的內心仍在掙扎於兩種身份之間——溫婉謙和的藝伎，與致命冷酷的忍者。
小風有一個獨特的武裝配件，可使她在藝伎和忍者兩個形態間切換！
兩種形態擁有完全不同的技能組，你可以在對戰中進行切換！
對了，你只需要正常解鎖2個能力之星、2個武裝配件和1個極限威能，即可同時對兩種形態生效。太好了。
藝伎形態
以下是小風在藝伎形態下的技能組！
小風向前衝鋒一小段距離，並攻擊最近的目標。她的攻擊範圍內有一組固定方位的打擊區，若命中打擊區內的敵人，將觸發額外傷害效果，並重置打擊區方位。
小風丟出她的摺扇，在目標範圍內掀起風暴。如果敵人位於摺扇風暴內，則無法看到外面的情況。如果敵人碰到風暴，還會受到傷害。
能力之星 - 風華絕代
若命中打擊區內的敵人，還可使敵人暫時被減速。
能力之星 - 風捲殘雲
如果敵人在一開始就位於摺扇風暴範圍內，則會損失部分彈藥。
武裝配件 - 待客有方
切換至忍者形態，並暫時提升移動速度。
武裝配件 - 百面千相
切換至忍者形態，並暫時隱身。
極限威能 - 先輩妙法
摺扇風暴的中心位置還會對敵人造成持續傷害。
忍者形態
以下是小風在忍者形態下的技能組！
小風連續丟出2支手裏劍，目標距離越近，受到的傷害越高。
小風發動遠距離衝鋒，並標記她沿途掠過的目標。標記會在短暫延遲後爆炸。
能力之星 - 風華絕代
武裝配件的效果持續時間延長。
能力之星 - 風捲殘雲
身上有標記的敵人被擊殺時，會對周圍敵人造成範圍傷害。
武裝配件 - 待客有方
切換至藝伎形態，並恢復一定比例的最大生命值。
武裝配件 - 百面千相
切換至藝伎形態，並向前衝鋒。
極限威能 - 先輩妙法
提升小風的衝鋒速度。如果敵人的生命值低到能直接被擊殺，小風的標記就會立即對其造成傷害。
大家可以在5月29日搶先體驗小風！
解鎖超凡英雄所需要的英雄積分數量為5500，超凡英雄均可透過星光之路解鎖！
神話輔助
白天，載勇只是個平平無奇的上班族。但到了晚上，他就會變身K歌之王……至少他自己是這麼認為的。他的唱功到底怎麼樣？這不好說。
天賦：超級技能會自動蓄能。
射出具有穿透能力的子彈，根據載勇狀態附加不同效果。
工作：傷害較低，但可以製氣流，提升隊友和自己的移動速度。
派對：既可治療隊友，又可對敵人造成傷害。
載勇切換自己狀態，變為工作或派對模式！切換狀態會改變他的普通攻擊，並觸發對應的效果。
工作：暫時提升附近所有隊友的移動速度。
派對：治療附近所有隊友。
能力之星 - 人來瘋
載勇身邊範圍內每有一個隊友，就會獲得一定的移動速度加成。
能力之星 - 飆高音
普通攻擊的子彈每穿透一個目標，就可造成一定的額外傷害。
武裝配件 - 狂歡週末
造成範圍傷害，並暫時提升普通攻擊傷害。
武裝配件 - 慢歌金曲
載勇使身邊的敵人減速，普通攻擊的路徑上還會灑落大片帶有減速效果的文件，持續一小段時間。
這個主題季還會同步推出分為4部分的史詩級活動！
賢治推出了新的壽司口味，但好像有哪裡不太對勁……獲得了「芥末神力」的英雄們大鬧了起來！
「刃之國大戰」將於5月上線，每週解鎖一個新章節。
每個章節都有對應的新玩法、新漫畫，還有獲取「壽司卷」的新方式！
「壽司卷」又是什麼東西？
切開壽司卷後，玩家可以獲得全新的芥末神力，還有包括進度資源和獨特外觀在內的其他獎勵！
壽司卷和芥末神力閃亮登場！
對應的遊戲模式：武士出擊（活動期間一直開放）
雙倍經驗值週末
「刃之國大戰」活動期間，大家可透過壽司卷 獲取活動獎勵！
獲取壽司卷的方式包括：每天贏得對戰勝利、武士出擊模式（第1章）、戰隊活動（第2章）、「鬼怪討伐戰」特別任務（第3章）、每日對決（第4章），以及商店特惠和免費小禮物。
壽司卷被切開後，至少會提供1份獎勵。
玩家每次切開壽司卷時，它都有機率分成多份壽司，提供多份獎勵（1/2/4/8份）！
獲得的每份壽司都會計入到玩家的「壽司量具」當中——這個位於活動介面的量具可以為你提供額外獎勵！
芥末神力可以解鎖英雄體內潛藏的遠古神力，使他們獲得強大的新能力！
活動一共有60個芥末神力，分別對應60位不同英雄。它們分為4個等級，強度遞增！
20個微辣芥末神力
15個中辣芥末神力
15個特辣芥末神力
10個變態辣芥末神力
大家可以在活動介面查看各個英雄的芥末神力！
解鎖後，在具有芥末神力隨機事件的模式中，英雄的芥末神力效果會自動生效。
|謝德
|若擁抱的中心有敵人，可短暫觸發超級技能，並讓他的超級技能更快蓄能！
|莫提斯
|蓄能後的突擊也會觸發超級技能！
|莫
|鑽地機可以持續更久，衝鋒速度更快！
|波可
|受到攻擊時，會觸發武裝配件療癒音叉的治療效果！
|MR.P
|普通攻擊在第二次彈跳後會分裂成更多行李箱！
|拉夫
|普通攻擊會額外射出一道雷射，且可反彈至更遠距離！
|滴答
|使用超級技能時，一共會丟出3個爆炸頭！是怎麼做到的？不要在意這些細節。
|卡爾
|超級技能期間移動速度大幅度提升。
|小辣椒
|每次普通攻擊都會射出兩發子彈！
|法蘭克
|移動速度更快、生命值更高，而且攻擊能摧毀障礙物！
|碧兒
|造成傷害時，碧兒會放出一隻憤怒的蜜蜂！
|阿信
|超級技能蓄能速度提升，而且會召喚更多機器老鼠！
|駛徒
|每次使用超級技能衝鋒時，駛徒都會向四周開火！
|麥克絲
|就四個字：無限彈藥。
|拜倫
|普通攻擊會發射更多毒鏢！
|潔西
|炮台變得更大、生命值更高，且發射的炮彈更多！
|蓓爾
|普通攻擊命中目標時會分裂！
|霸子
|霸子超級技能的射程更遠，並且他的生命值更高、超級技能蓄能速度更快！
|蓋瑞
|蓋瑞進入次元之門時，敵人都會被拉向門的方向！
|奧利
|生命值更高，催眠持續時間更長！
|里昂
|使用超級技能會製造幻影，而且幻影可以攻擊！
|妮塔
|可以一次召喚出兩個熊靈！
|艾爾普里莫
|使用超級技能跳向敵人的速度更快，且蓄能速度提升。
|保力
|普通攻擊會在地上留存更久！
|佩妮
|使用超級技能時，會擺出兩門艦炮！
|鷹獵人爆
|可以在場上放置不限數量的狩獵陷阱！
|蘿拉
|使用超級技能時會額外生成一個魅影分身……還是分裂人格？
|漢克
|每次受到攻擊都會觸發全彈發射。
|鴉
|普通攻擊會像迴旋鏢一樣飛回來。
|貝瑞
|在身後留下一條冰淇淋軌跡！
|葛蕾特
|使用超級技能時，會向兩側發射子彈！
|奔騰
|只需使用一次超級技能即可升至第3階段，且裝彈速度更快！
|彈射
|所有子彈都可以彈射更多次。所有子彈都可以彈射更多次。
|范
|連環踢範圍更遠，並且他的生命值更高，超級技能蓄能速度更快！
|茱茱
|格里格里變得更大且生命值更高！太可怕了。
|安珀
|普通攻擊會射出兩道火焰，並且移動時會留下火油。
|梅格
|普通攻擊的射程更遠。
|德拉古
|啟用超級技能後，德拉古會一直騎在火龍上，直到他被擊殺！
|賢治
|裝彈速度快得驚人！
|芬克斯
|超級技能啟用後會環繞芬克斯生效，並跟著他一起移動。
|安傑洛
|普通攻擊會發射三發飛刺。
|雪莉
|超級散彈會變成360度開火，而且彈丸更多！
|羅莎
|普通攻擊會生成草叢，且友軍都能看穿草叢內的情況！
|艾德加
|超級技能範圍更大，跳躍速度更快！
|謎寶
|普通攻擊發射的子彈更多，偏轉幅度更大！
|芽芽
|普通攻擊每次彈跳都會造成範圍傷害。
|載勇
|留下一條讓隊友加速的路徑，而且他的超級技能蓄能速度也更快！
|比特8號
|可放置多台生命值更高的能量增強器！
|帕姆
|治療台可以提供過量治療！
|塔拉
|超級技能可以召喚更多幻影。
|吉恩
|超級技能現在會追蹤目標！
|查莉
|移動時持續釋放蜘蛛。
|莉莉
|超級技能可彈跳多次。
|史派克
|驚喜刺刺球分裂出的尖刺射程更遠、弧度更大。
|柯爾特
|普通攻擊射程更遠，並且能摧毀障礙物！
|狂牛
|超級技能蓄能更快，且會隨時間蓄能！
|布洛克
|火箭彈會使地面燃起大火！
|格斯
|普通攻擊每次命中目標後都會生成靈體！
|異芙
|每次受到攻擊都會孵化一個幼體。
|珀爾
|珀爾的熱能一直處於最大值！
2支隊伍以5v5或3v3的形式展開競爭，對抗機器人武士、看哪方能收集更多達摩不倒翁！
每個機器人武士都有不同的攻擊方式，並且會攻擊雙方隊伍。要避免被機器人和敵方隊伍包夾，會被打得落花流水的！
精選遊戲模式：超級自助餐！
專精狂歡週末
活動期間，和戰隊成員一起努力贏取壽司卷，暢玩帶有「芥末神力」和其他隨機事件的3v3模式！
每位玩家每天可以獲得4張入場券，即使某天忘記登入，入場券也會累積起來。
在活動模式中獲勝，可以為超級自助餐貢獻餐品；每達成一個里程碑，所有戰隊成員都能贏得一個壽司卷！
戰隊中貢獻較多的成員不會獲得額外獎勵，但貢獻排行榜仍然保留。大家依然可以向戰隊其他成員展示自己的汗馬功勞。
戰隊每達成一個里程碑，對應的獎勵就會立刻開放領取，無需等待！
提醒您：貢獻3個勝場才能領取獎勵！
精選遊戲模式：鬼怪討伐戰
雙倍經驗值週末
在這個模式中，三位無畏的勇士要對抗極限威能狀態下的「鬼怪武士」賢治。我不知道他的壽司加了什麼料，但一定不是好東西！
鬼怪武士會發動多次進攻，大家要選出最適合的三人組與其交戰。
鬼怪討伐戰的活動章節解鎖後，將迎來連續7天的獎勵盛宴！每天通關該模式的5個不同難度，即可贏取包括壽司卷在內的各種獎勵。
精選遊戲模式：每日對決
雙倍寶物之星
參加每日對決、累積積分，贏取獎勵！
每天大家可以在3個模式/地圖中選擇要參加的對決，然後被分入選擇了相同模式/地圖、總共10人的排行榜。
如果組隊參加的玩家選擇了不同模式，則只有模式對應的玩家才能贏取積分。
每天你可以獲得4張入場券用來參加對決。獎勵會在對決結束時發放，具體取決於你在排行榜的的名次！
記得每天用掉自己的入場券，因為它們無法累積！
排行榜上的前8名玩家可以獲得獎勵，而墊底的兩位會……一無所獲！
「刃之國大戰」同時也是5月亂鬥主題季的名稱，屆時會推出以下造型！
亂鬥通行券造型
「飛天妖傘」小辣椒
「異界妖怪」小辣椒 | 異色1 | 高級亂鬥通行券
「付喪神」小辣椒 | 異色2 | 高級亂鬥通行券
活動造型
「詛咒鬼武」賢治
「鬼怪武士」賢治（極限威能）
「漂泊劍客」蓋瑞
「織櫻宿仇」塔拉
「泡湯狸精」芽芽
「赤面天狗」安傑洛
忍法阿信（舊造型異色）
稱號
芥末戰士
亂鬥特攝閃亮開場！強者激戰，身後一片廢墟！
亂鬥通行券造型
「邪眼使徒」艾德加 | 亂鬥通行券
「邪噬異體」艾德加 | 異色1 | 高級亂鬥通行券
「共生假面」艾德加 | 異色2 | 高級亂鬥通行券
主題季造型
「異能機甲」芬克斯
「赤紅龍捲風」芬克斯 | 異色1
「機甲士官長」芬克斯 | 異色2
「星際戰警」格里夫
「終極怪獸」克蘭西
「暴走甜心」葛蕾特
「蕉爾猴星人」米可
我們為《荒野亂鬥》做了個MOBA模式，真的！亂鬥競技場將在6月推出！
真的！
亂鬥競技場是3v3模式，率先摧毀敵方基地的隊伍獲勝！
競技場由兩條連接雙方基地的線路組成，每條線路都有防禦塔守護。
防禦塔會在敵方進入其射程時自動攻擊。
每個基地會不斷生成小型機器人，它們會沿著線路前進，並自動攻擊敵方小型機器人、英雄、防禦塔和基地。
獲勝條件：摧毀敵方防禦塔，然後摧毀敵方基地！
野區會出現中立單位，擊殺它們可以獲得經驗值。首先生成1個機器人，然後是2個機器人，最後是4個。
擊殺這4個機器人後，地圖中間會生成1隻怪獸，擊敗怪獸的隊伍將獲得大量經驗值，並獲得暫時的移動速度加成和減傷效果。
你或附近的隊友擊殺機器人、英雄、怪獸或摧毀防禦塔時，會獲得競技場經驗值，進而提升等級。
每位英雄的初始競技場等級為0，最高可升到15級。
英雄等級會影響技能等能力的效果。
每升一級，你的英雄都會根據自己特點獲得不同的屬性加成。
在這個模式中，你可以獲得雙倍獎盃！不過不用擔心，戰敗不會扣雙倍獎盃。
本次更新總共有8個新極限威能，格里夫和克蘭西終於也名列其中囉！
格斯 - 魂飛魄散
格斯的超級技能命中時，會向四面八方散落靈體，可對敵人造成傷害、為友軍提供治療！
莉莉 - 奼紫嫣紅
莉莉的超級技能種子可以在牆壁上反彈，命中時還會將莉莉和目標轉移進暗影世界。
克蘭西 - 再次決勝
超級技能射出的彩彈會穿透敵人，然後快速返回，途中可再次造成傷害。
安珀 - 火油四濺
超級技能灑下的火油範圍變大。火油被點燃後，還會持續燃燒3秒。
葳洛 - 心靈庇護
鬼迷心竅控制敵方英雄期間，葳洛不會受到任何傷害！
格里夫 - 退稅登記
格里夫撒出的鈔票會在最遠位置分裂後再返回。分裂的鈔票會延遲返回。鈔票還能穿透場景物體！
賢治 - 壽司大滿貫
將敵人拉向超級技能的斬擊中心位置。賢治會在斬擊後出現在中心位置，而不是回到初始位置。
「煙火法師」麥克
「甜蜜攪拌」梅格
「關西之龍」狂牛
「秘密特工」奔騰
「沙雕城堡」阿信
「冷酷大鏢客」阿魯
「向日葵」羅莎
「羅賓漢」葛羅姆
「水果風華」小風
「即興演出」載勇
其他
「塗鴉潮男」謝德
「女巫」曼蒂（Supercell ID獎勵）
璀璨金/閃耀銀
璀璨金芬克斯
璀璨金露米
閃耀銀芬克斯
閃耀銀露米
莫
現在可以調整超級技能的施放距離
奧利
和莫的上述調整相同，不過更猛更狂！
蓋瑞
武裝配件「神奇手杖」的瞄準標記現在可以穿過牆壁
涉及多位英雄
突擊/衝鋒零距離施放。
這代表現在莫提斯可以透過原地鏟牆（他的強項）造成傷害；賢治不向前衝鋒也能造成傷害。
涉及多位英雄
群體控制免疫現在適用於更多類型的控制效果（如擊暈、冰凍、禁錮等）。
金庫攻防戰回歸！而且更好玩囉！
金庫現在更堅固了：金庫每次生命值下降25%，就會獲得一次臨時護盾，使其在一段時間內免疫所有傷害。這調整的目的是應對極限威能的爆發傷害，以及那些能持續輸出、迅速摧毀寶箱的英雄。
場景
移除：
亂鬥之城
瘋狂莊園（包括荒野生死鬥版本）
滑板天地
新增：
刃之國（新）
星光特技秀（包括荒野生死鬥和亂鬥足球版本）
排位賽
第3個月
精選遊戲模式：尋寶競賽
第4個月
精選遊戲模式：塗鴉亂鬥
武裝配件冷卻時間現在會顯示在英雄下方。裝備好後會顯示武裝配件圖示，冷卻時圖示會變灰，並附帶倒數計時。
在啟用極限威能時使用超級技能，瞄準標記現在會變成紫色。
更新韓語字型，現與英文字型風格一致。
更新彈射、保力、滴答英雄模組的光影和紋理。
更新美樂蒂的模組，以和其他英雄保持相同比例。
優化商店內額外數值和標籤的顯示效果。
進行一些內部調整，以優化伺服器和遊戲的質量與穩定性。
表情和噴漆類型又回來囉！
嗶嗶的武裝配件「超黏泡泡糖」現在也會對極限威能狀態下的超級技能生效。
拜倫的治療量現在隨持有的能量方塊數量變化。
修復謎寶在亂鬥曲棍球中的曲棍球瞄準問題。
修復葳洛的精神控制操控隱身英雄的問題。
修復在礦車狂奔中奧利和礦車奇怪互動的問題。
修復玩家頭像重置為預設頭像的問題。
修復吉恩極限威能的瞄準標記問題。
修復重生過程中傷害判定錯誤的問題
修復凱特在某些情況下會變得很調皮的問題。