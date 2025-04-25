小風有一個獨特的武裝配件，可使她在藝伎和忍者兩個形態間切換！

兩種形態擁有完全不同的技能組，你可以在對戰中進行切換！

對了，你只需要正常解鎖2個能力之星、2個武裝配件和1個極限威能，即可同時對兩種形態生效。太好了。