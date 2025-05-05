更新詳情：刃之國大戰！
維護時間：5月9日
我們修復了超級自助餐活動貢獻排行榜顯示數據有誤的問題，也修復了戰隊介面剩餘入場券和勝場數顯示錯誤的問題。好消息是，大家的實際貢獻、能拿到的獎勵都沒有受到影響，一切正常！
此外，我們也注意到了在超級自助餐對戰的英雄選擇階段，調整配置會導致芥末神力無法生效的問題。這個問題也將會修復。
作為補償，維護結束後，我們將在商店中為每位玩家都送上一份免費的壽司！
維護時間：5月5日
問題修復：
修復壽司量具的獎勵未正常發放的問題。
修復帕姆使用某些造型時，其芥末神力無法正常生效的問題。
修復壽司中開出武裝配件時，顯示的是芥末神力動畫的問題。
如何領取獎勵：
登入遊戲後，玩家會收到25寶石、「詛咒鬼武」和「鬼怪武士」賢治造型。
英雄積分或史詩英雄獎勵可在活動介面的壽司量具處領取。如果在活動結束時仍未領取英雄積分獎勵，它們會被發送到您的收件匣。
第1位超凡稀有度英雄「小風」、MOBA模式、K歌之王「載勇」，還有更多精彩內容！
全新英雄：小風
超凡刺客
小風從小被家裡當成人形兵器培養，但這不是她想要的人生。和賢治一起逃到美好星樂園後，她終於能活出真正的自己。然而，她的內心仍在掙扎於兩種身份之間——溫婉謙和的藝伎，與致命冷酷的忍者。
一位英雄，兩套技能！
小風有一個獨特的武裝配件，可使她在藝伎和忍者兩個形態間切換！
兩種形態擁有完全不同的技能組，你可以在對戰中進行切換！
對了，你只需要正常解鎖2個能力之星、2個武裝配件和1個極限威能，即可同時對兩種形態生效。太好了。
藝伎形態
以下是小風在藝伎形態下的技能組！
普通攻擊 - 舞風
小風向前衝鋒一小段距離，並攻擊最近的目標。她的攻擊範圍內有一組固定方位的打擊區，若命中打擊區內的敵人，將觸發額外傷害效果，並重置打擊區方位。
超級技能 - 扇卷烈風
小風丟出她的摺扇，在目標範圍內掀起風暴。如果敵人位於摺扇風暴內，則無法看到外面的情況。如果敵人碰到風暴，還會受到傷害。
能力之星 - 風華絕代
若命中打擊區內的敵人，還可使敵人暫時被減速。
能力之星 - 風捲殘雲
如果敵人在一開始就位於摺扇風暴範圍內，則會損失部分彈藥。
武裝配件 - 待客有方
切換至忍者形態，並暫時提升移動速度。
武裝配件 - 百面千相
切換至忍者形態，並暫時隱身。
極限威能 - 先輩妙法
摺扇風暴的中心位置還會對敵人造成持續傷害。
忍者形態
以下是小風在忍者形態下的技能組！
普通攻擊 - 靜默手裏劍
小風連續丟出2支手裏劍，目標距離越近，受到的傷害越高。
超級技能 - 美好星之拳
小風發動遠距離衝鋒，並標記她沿途掠過的目標。標記會在短暫延遲後爆炸。
能力之星 - 風華絕代
武裝配件的效果持續時間延長。
能力之星 - 風捲殘雲
身上有標記的敵人被擊殺時，會對周圍敵人造成範圍傷害。
武裝配件 - 待客有方
切換至藝伎形態，並恢復一定比例的最大生命值。
武裝配件 - 百面千相
切換至藝伎形態，並向前衝鋒。
極限威能 - 先輩妙法
提升小風的衝鋒速度。如果敵人的生命值低到能直接被擊殺，小風的標記就會立即對其造成傷害。
大家可以在5月29日搶先體驗小風！
解鎖超凡英雄所需要的英雄積分數量為5500，超凡英雄均可透過星光之路解鎖！
全新英雄：載勇
神話輔助
白天，載勇只是個平平無奇的上班族。但到了晚上，他就會變身K歌之王……至少他自己是這麼認為的。他的唱功到底怎麼樣？這不好說。
天賦：超級技能會自動蓄能。
普通攻擊 - 勞逸結合
射出具有穿透能力的子彈，根據載勇狀態附加不同效果。
工作：傷害較低，但可以製氣流，提升隊友和自己的移動速度。
派對：既可治療隊友，又可對敵人造成傷害。
超級技能 - 上下班！
載勇切換自己狀態，變為工作或派對模式！切換狀態會改變他的普通攻擊，並觸發對應的效果。
工作：暫時提升附近所有隊友的移動速度。
派對：治療附近所有隊友。
能力之星 - 人來瘋
載勇身邊範圍內每有一個隊友，就會獲得一定的移動速度加成。
能力之星 - 飆高音
普通攻擊的子彈每穿透一個目標，就可造成一定的額外傷害。
武裝配件 - 狂歡週末
造成範圍傷害，並暫時提升普通攻擊傷害。
武裝配件 - 慢歌金曲
載勇使身邊的敵人減速，普通攻擊的路徑上還會灑落大片帶有減速效果的文件，持續一小段時間。
大家可以在4月24日搶先體驗載勇！
刃之國大戰
這個主題季還會同步推出分為4部分的史詩級活動！
賢治推出了新的壽司口味，但好像有哪裡不太對勁……獲得了「芥末神力」的英雄們大鬧了起來！
4個章節
「刃之國大戰」將於5月上線，每週解鎖一個新章節。
每個章節都有對應的新玩法、新漫畫，還有獲取「壽司卷」的新方式！
「壽司卷」又是什麼東西？
切開壽司卷後，玩家可以獲得全新的芥末神力，還有包括進度資源和獨特外觀在內的其他獎勵！
第1章：芥末之道
壽司卷和芥末神力閃亮登場！
對應的遊戲模式：武士出擊（活動期間一直開放）
雙倍經驗值週末
壽司卷
「刃之國大戰」活動期間，大家可透過壽司卷 獲取活動獎勵！
獲取壽司卷的方式包括：每天贏得對戰勝利、武士出擊模式（第1章）、戰隊活動（第2章）、「鬼怪討伐戰」特別任務（第3章）、每日對決（第4章），以及商店特惠和免費小禮物。
壽司卷被切開後，至少會提供1份獎勵。
玩家每次切開壽司卷時，它都有機率分成多份壽司，提供多份獎勵（1/2/4/8份）！
獲得的每份壽司都會計入到玩家的「壽司量具」當中——這個位於活動介面的量具可以為你提供額外獎勵！
芥末神力
芥末神力可以解鎖英雄體內潛藏的遠古神力，使他們獲得強大的新能力！
活動一共有60個芥末神力，分別對應60位不同英雄。它們分為4個等級，強度遞增！
20個微辣芥末神力
15個中辣芥末神力
15個特辣芥末神力
10個變態辣芥末神力
大家可以在活動介面查看各個英雄的芥末神力！
解鎖後，在具有芥末神力隨機事件的模式中，英雄的芥末神力效果會自動生效。
點擊瀏覽全部芥末神力！
|謝德
|若擁抱的中心有敵人，可短暫觸發超級技能，並讓他的超級技能更快蓄能！
|莫提斯
|蓄能後的突擊也會觸發超級技能！
|莫
|鑽地機可以持續更久，衝鋒速度更快！
|波可
|受到攻擊時，會觸發武裝配件療癒音叉的治療效果！
|MR.P
|普通攻擊在第二次彈跳後會分裂成更多行李箱！
|拉夫
|普通攻擊會額外射出一道雷射，且可反彈至更遠距離！
|滴答
|使用超級技能時，一共會丟出3個爆炸頭！是怎麼做到的？不要在意這些細節。
|卡爾
|超級技能期間移動速度大幅度提升。
|小辣椒
|每次普通攻擊都會射出兩發子彈！
|法蘭克
|移動速度更快、生命值更高，而且攻擊能摧毀障礙物！
|碧兒
|造成傷害時，碧兒會放出一隻憤怒的蜜蜂！
|阿信
|超級技能蓄能速度提升，而且會召喚更多機器老鼠！
|駛徒
|每次使用超級技能衝鋒時，駛徒都會向四周開火！
|麥克絲
|就四個字：無限彈藥。
|拜倫
|普通攻擊會發射更多毒鏢！
|潔西
|炮台變得更大、生命值更高，且發射的炮彈更多！
|蓓爾
|普通攻擊命中目標時會分裂！
|霸子
|霸子超級技能的射程更遠，並且他的生命值更高、超級技能蓄能速度更快！
|蓋瑞
|蓋瑞進入次元之門時，敵人都會被拉向門的方向！
|奧利
|生命值更高，催眠持續時間更長！
|里昂
|使用超級技能會製造幻影，而且幻影可以攻擊！
|妮塔
|可以一次召喚出兩個熊靈！
|艾爾普里莫
|使用超級技能跳向敵人的速度更快，且蓄能速度提升。
|保力
|普通攻擊會在地上留存更久！
|佩妮
|使用超級技能時，會擺出兩門艦炮！
|鷹獵人爆
|可以在場上放置不限數量的狩獵陷阱！
|蘿拉
|使用超級技能時會額外生成一個魅影分身……還是分裂人格？
|漢克
|每次受到攻擊都會觸發全彈發射。
|鴉
|普通攻擊會像迴旋鏢一樣飛回來。
|貝瑞
|在身後留下一條冰淇淋軌跡！
|葛蕾特
|使用超級技能時，會向兩側發射子彈！
|奔騰
|只需使用一次超級技能即可升至第3階段，且裝彈速度更快！
|彈射
|所有子彈都可以彈射更多次。所有子彈都可以彈射更多次。
|范
|連環踢範圍更遠，並且他的生命值更高，超級技能蓄能速度更快！
|茱茱
|格里格里變得更大且生命值更高！太可怕了。
|安珀
|普通攻擊會射出兩道火焰，並且移動時會留下火油。
|梅格
|普通攻擊的射程更遠。
|德拉古
|啟用超級技能後，德拉古會一直騎在火龍上，直到他被擊殺！
|賢治
|裝彈速度快得驚人！
|芬克斯
|超級技能啟用後會環繞芬克斯生效，並跟著他一起移動。
|安傑洛
|普通攻擊會發射三發飛刺。
|雪莉
|超級散彈會變成360度開火，而且彈丸更多！
|羅莎
|普通攻擊會生成草叢，且友軍都能看穿草叢內的情況！
|艾德加
|超級技能範圍更大，跳躍速度更快！
|謎寶
|普通攻擊發射的子彈更多，偏轉幅度更大！
|芽芽
|普通攻擊每次彈跳都會造成範圍傷害。
|載勇
|留下一條讓隊友加速的路徑，而且他的超級技能蓄能速度也更快！
|比特8號
|可放置多台生命值更高的能量增強器！
|帕姆
|治療台可以提供過量治療！
|塔拉
|超級技能可以召喚更多幻影。
|吉恩
|超級技能現在會追蹤目標！
|查莉
|移動時持續釋放蜘蛛。
|莉莉
|超級技能可彈跳多次。
|史派克
|驚喜刺刺球分裂出的尖刺射程更遠、弧度更大。
|柯爾特
|普通攻擊射程更遠，並且能摧毀障礙物！
|狂牛
|超級技能蓄能更快，且會隨時間蓄能！
|布洛克
|火箭彈會使地面燃起大火！
|格斯
|普通攻擊每次命中目標後都會生成靈體！
|異芙
|每次受到攻擊都會孵化一個幼體。
|珀爾
|珀爾的熱能一直處於最大值！
武士出擊
2支隊伍以5v5或3v3的形式展開競爭，對抗機器人武士、看哪方能收集更多達摩不倒翁！
每個機器人武士都有不同的攻擊方式，並且會攻擊雙方隊伍。要避免被機器人和敵方隊伍包夾，會被打得落花流水的！
第2章：太卷五人眾
精選遊戲模式：超級自助餐！
專精狂歡週末
超級自助餐
活動期間，和戰隊成員一起努力贏取壽司卷，暢玩帶有「芥末神力」和其他隨機事件的3v3模式！
每位玩家每天可以獲得4張入場券，即使某天忘記登入，入場券也會累積起來。
在活動模式中獲勝，可以為超級自助餐貢獻餐品；每達成一個里程碑，所有戰隊成員都能贏得一個壽司卷！
戰隊中貢獻較多的成員不會獲得額外獎勵，但貢獻排行榜仍然保留。大家依然可以向戰隊其他成員展示自己的汗馬功勞。
戰隊每達成一個里程碑，對應的獎勵就會立刻開放領取，無需等待！
提醒您：貢獻3個勝場才能領取獎勵！
第3章：快意恩仇
精選遊戲模式：鬼怪討伐戰
雙倍經驗值週末
鬼怪討伐戰
在這個模式中，三位無畏的勇士要對抗極限威能狀態下的「鬼怪武士」賢治。我不知道他的壽司加了什麼料，但一定不是好東西！
鬼怪武士會發動多次進攻，大家要選出最適合的三人組與其交戰。
鬼怪討伐戰的活動章節解鎖後，將迎來連續7天的獎勵盛宴！每天通關該模式的5個不同難度，即可贏取包括壽司卷在內的各種獎勵。
第4章：終章
精選遊戲模式：每日對決
雙倍寶物之星
每日對決
參加每日對決、累積積分，贏取獎勵！
每天大家可以在3個模式/地圖中選擇要參加的對決，然後被分入選擇了相同模式/地圖、總共10人的排行榜。
如果組隊參加的玩家選擇了不同模式，則只有模式對應的玩家才能贏取積分。
每天你可以獲得4張入場券用來參加對決。獎勵會在對決結束時發放，具體取決於你在排行榜的的名次！
記得每天用掉自己的入場券，因為它們無法累積！
排行榜上的前8名玩家可以獲得獎勵，而墊底的兩位會……一無所獲！
全新主題季，全新造型
「刃之國大戰」同時也是5月亂鬥主題季的名稱，屆時會推出以下造型！
亂鬥通行券造型
「飛天妖傘」小辣椒
「異界妖怪」小辣椒 | 異色1 | 高級亂鬥通行券
「付喪神」小辣椒 | 異色2 | 高級亂鬥通行券
活動造型
「詛咒鬼武」賢治
「鬼怪武士」賢治（極限威能）
「漂泊劍客」蓋瑞
「織櫻宿仇」塔拉
「泡湯狸精」芽芽
「赤面天狗」安傑洛
忍法阿信（舊造型異色）
稱號
芥末戰士
全新主題季 - 粉碎怪獸
亂鬥特攝閃亮開場！強者激戰，身後一片廢墟！
造型
亂鬥通行券造型
「邪眼使徒」艾德加 | 亂鬥通行券
「邪噬異體」艾德加 | 異色1 | 高級亂鬥通行券
「共生假面」艾德加 | 異色2 | 高級亂鬥通行券
主題季造型
「異能機甲」芬克斯
「赤紅龍捲風」芬克斯 | 異色1
「機甲士官長」芬克斯 | 異色2
「星際戰警」格里夫
「終極怪獸」克蘭西
「暴走甜心」葛蕾特
「蕉爾猴星人」米可
歡迎來到……亂鬥競技場
我們為《荒野亂鬥》做了個MOBA模式，真的！亂鬥競技場將在6月推出！
真的嗎？
真的！
亂鬥競技場是3v3模式，率先摧毀敵方基地的隊伍獲勝！
競技場由兩條連接雙方基地的線路組成，每條線路都有防禦塔守護。
防禦塔會在敵方進入其射程時自動攻擊。
每個基地會不斷生成小型機器人，它們會沿著線路前進，並自動攻擊敵方小型機器人、英雄、防禦塔和基地。
獲勝條件：摧毀敵方防禦塔，然後摧毀敵方基地！
野區會出現中立單位，擊殺它們可以獲得經驗值。首先生成1個機器人，然後是2個機器人，最後是4個。
擊殺這4個機器人後，地圖中間會生成1隻怪獸，擊敗怪獸的隊伍將獲得大量經驗值，並獲得暫時的移動速度加成和減傷效果。
你或附近的隊友擊殺機器人、英雄、怪獸或摧毀防禦塔時，會獲得競技場經驗值，進而提升等級。
每位英雄的初始競技場等級為0，最高可升到15級。
英雄等級會影響技能等能力的效果。
每升一級，你的英雄都會根據自己特點獲得不同的屬性加成。
在這個模式中，你可以獲得雙倍獎盃！不過不用擔心，戰敗不會扣雙倍獎盃。
極限威能
本次更新總共有8個新極限威能，格里夫和克蘭西終於也名列其中囉！
格斯 - 魂飛魄散
格斯的超級技能命中時，會向四面八方散落靈體，可對敵人造成傷害、為友軍提供治療！
莉莉 - 奼紫嫣紅
莉莉的超級技能種子可以在牆壁上反彈，命中時還會將莉莉和目標轉移進暗影世界。
克蘭西 - 再次決勝
超級技能射出的彩彈會穿透敵人，然後快速返回，途中可再次造成傷害。
安珀 - 火油四濺
超級技能灑下的火油範圍變大。火油被點燃後，還會持續燃燒3秒。
葳洛 - 心靈庇護
鬼迷心竅控制敵方英雄期間，葳洛不會受到任何傷害！
格里夫 - 退稅登記
格里夫撒出的鈔票會在最遠位置分裂後再返回。分裂的鈔票會延遲返回。鈔票還能穿透場景物體！
賢治 - 壽司大滿貫
將敵人拉向超級技能的斬擊中心位置。賢治會在斬擊後出現在中心位置，而不是回到初始位置。
其他造型
29寶石造型
「煙火法師」麥克
「甜蜜攪拌」梅格
「關西之龍」狂牛
「秘密特工」奔騰
「沙雕城堡」阿信
「冷酷大鏢客」阿魯
「向日葵」羅莎
「羅賓漢」葛羅姆
「水果風華」小風
「即興演出」載勇
其他造型
其他
「塗鴉潮男」謝德
「女巫」曼蒂（Supercell ID獎勵）
璀璨金/閃耀銀
璀璨金芬克斯
璀璨金露米
閃耀銀芬克斯
閃耀銀露米
平衡性調整
莫
現在可以調整超級技能的施放距離
奧利
和莫的上述調整相同，不過更猛更狂！
蓋瑞
武裝配件「神奇手杖」的瞄準標記現在可以穿過牆壁
涉及多位英雄
突擊/衝鋒零距離施放。
這代表現在莫提斯可以透過原地鏟牆（他的強項）造成傷害；賢治不向前衝鋒也能造成傷害。
涉及多位英雄
群體控制免疫現在適用於更多類型的控制效果（如擊暈、冰凍、禁錮等）。
遊戲模式調整
金庫攻防戰回歸！而且更好玩囉！
金庫現在更堅固了：金庫每次生命值下降25%，就會獲得一次臨時護盾，使其在一段時間內免疫所有傷害。這調整的目的是應對極限威能的爆發傷害，以及那些能持續輸出、迅速摧毀寶箱的英雄。
地圖調整
場景
移除：
亂鬥之城
瘋狂莊園（包括荒野生死鬥版本）
滑板天地
新增：
刃之國（新）
星光特技秀（包括荒野生死鬥和亂鬥足球版本）
排位賽
第3個月
精選遊戲模式：尋寶競賽
第4個月
精選遊戲模式：塗鴉亂鬥
遊戲性優化
武裝配件冷卻時間現在會顯示在英雄下方。裝備好後會顯示武裝配件圖示，冷卻時圖示會變灰，並附帶倒數計時。
在啟用極限威能時使用超級技能，瞄準標記現在會變成紫色。
更新韓語字型，現與英文字型風格一致。
更新彈射、保力、滴答英雄模組的光影和紋理。
更新美樂蒂的模組，以和其他英雄保持相同比例。
優化商店內額外數值和標籤的顯示效果。
進行一些內部調整，以優化伺服器和遊戲的質量與穩定性。
問題修復
表情和噴漆類型又回來囉！
嗶嗶的武裝配件「超黏泡泡糖」現在也會對極限威能狀態下的超級技能生效。
拜倫的治療量現在隨持有的能量方塊數量變化。
修復謎寶在亂鬥曲棍球中的曲棍球瞄準問題。
修復葳洛的精神控制操控隱身英雄的問題。
修復在礦車狂奔中奧利和礦車奇怪互動的問題。
修復玩家頭像重置為預設頭像的問題。
修復吉恩極限威能的瞄準標記問題。
修復重生過程中傷害判定錯誤的問題
修復凱特在某些情況下會變得很調皮的問題。