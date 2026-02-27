2026年2月更新詳情
⚠️ 維護後續調整 ⚠️
我們預期，更新後伺服器需要一些時間才能穩定下來。接下來幾天的安排如下：
2月25日星期三：各個英雄1,000盃內的巔峰獎勵將全部發放完畢（除去你已擁有的內容）。歷史賽季巔峰數據將逐步更新完畢。上述內容將在更新上線後幾天內逐步推進，因此可能需要幾天時間才會顯示出來。
2月26日星期四 ：西里烏斯寶箱活動，以及用99位英雄獲勝的任務。#Brawlentines 我的亂鬥情人節社群活動將延期一天。西里烏斯的約會結束日期及最終獎勵發放將改為2月26日。
2月27日星期五：發放最後一個賽季榮耀寶箱，以及一個免費的究極榮耀寶箱！
巔峰威望
當英雄獎盃數達到1,000盃後，該英雄就能達成巔峰威望。繼續使用此英雄獲勝，將改為贏得巔峰威望獎盃，而不是普通獎盃。達成巔峰威望後可解鎖各種新獎勵與酷炫外觀，讓你展現自己對特定英雄的高超技巧。所有巔峰威望進度都是永久性的，不再隨賽季重置。
巔峰威望之路
此選單可從英雄詳情介面進入。
在挑戰1,000盃的過程中，玩家可贏得各種獎勵。
250盃：頭像和噴漆
500盃：表情
750盃：定價為29寶石的造型（如果沒有合適的造型，則為1,000閃光幣）
1,000盃：（舊版）金色英雄稱號（紀錄獎勵轉移）
巔峰威望2：霓虹頭像
巔峰威望3：霓虹英雄稱號
達成巔峰威望後不會掉回先前等級。
巔峰威望獎盃也會計入榮耀之路（與目前1,000盃以上的賽季獎盃機制類似）。
巔峰威望獎盃也會計入「贏取獎盃」類任務。
如果玩家已經擁有了相應獎勵，則達成這些里程碑時不會再獲得額外獎勵，只會記錄為達成目標。
巔峰威望的亂鬥名片外觀
巔峰威望的亂鬥名片外觀對玩家帳號上的所有英雄都適用。
上面顯示的數字是你所有英雄的巔峰威望等級總和。
每位英雄可達成多級巔峰，讓巔峰威望等級總數更加耀眼！
你達成的巔峰威望越高，亂鬥名片的視覺效果就越酷炫！本次更新中，將推出達成1級、25級與50級巔峰威望的亂鬥名片外觀。
個人資料巔峰圖鑑
你的個人資料介面將顯示各英雄達成巔峰威望的情況。
此外，個人資料的首頁還會顯示所有英雄的巔峰威望等級總和。
排行榜
排行榜也將配合巔峰威望系統更新，展示帳號與單一英雄的排行榜。
帳號排行榜將根據總獎盃數+總巔峰威望獎盃數進行統計。
單一英雄排行榜將根據總巔峰威望等級進行統計。
新版巔峰威望系統上線後，先前的「賽季巔峰威望」機制將下線，作為一項歷史數據展示在個人資料介面。
配對機制調整
對戰現在將依照MMR隱藏積分進行配對，不再只依照獎盃數。
巔峰威望0至1：0至999盃
電腦對戰：有
逆風高飛獎盃加成：有
連勝獎盃x10：有
巔峰威望1至2：1,000至1,999盃
電腦對戰：有
逆風高飛獎盃加成：有
連勝獎盃x10：有
巔峰威望2至3：2,000至2,999盃
電腦對戰：無
逆風高飛獎盃加成：無
連勝獎盃x10：無
巔峰威望3+：3,000+盃
電腦對戰：無
逆風高飛獎盃加成：無
連勝獎盃x10：無
亂鬥競技場獎盃數計算方式也有所調整。
其他調整
巔峰威望2以上的對戰會有更嚴格的送分／勝場交易行為防範機制。
在巔峰威望2以上的對戰中，玩家名稱會顯示為「？」。
衝刺活動
我們帶來一系列與「甜蜜衝鋒」類似的活動，涵蓋獎盃、金幣、能量點數、寶物之星和混沌之星！
活動詳情
在遊戲模式介面開啟衝刺活動後，玩家可在限定時間內贏取額外獎勵。每次對戰獲勝都能贏得額外獎勵，獎勵的具體內容與衝刺活動的類型相對應。
全新英雄
西里烏斯 - 超凡 - 控場型
天賦：場上有魔影時，使用超級技能可以放置一個路徑點，命令魔影向該位置前進，並隨時準備發動攻擊。
普通攻擊：雙重魔彈
西里烏斯發射兩發魔彈，一發是造成範圍傷害的魔星炸彈，另一發則是造成單體傷害的黯影衝擊。攻擊每命中4次，就會儲存1個英雄魔影。西里烏斯最多可同時儲存3個英雄魔影。
超級技能：魔影召喚
西里烏斯釋放出儲存的全部英雄魔影。魔影將繼承原英雄的各項屬性，如攻擊和生命值。魔影可以按西里烏斯的指令行動！點擊可命令魔影返回西里烏斯身邊並跟隨他，瞄準可命令魔影守衛指定區域。
能力之星：黯影無蹤
魔影的移動速度更快。
能力之星：至暗魔星
魔彈每命中4次可生成的英雄魔影從1個提升至2個
武裝配件：新星創生
西里烏斯變出一發魔彈，命中目標時可直接召喚出一個魔影，此外還會使目標減速一段時間。
武裝配件：如影隨形
西里烏斯命令魔影返回他所在位置，並為魔影恢復一定百分比的生命值。
極限威能：魔焰滔天
極限威能期間召喚出的魔影具有更高傷害和生命值。
稱號：天煞孤星
娜吉亞 - 神話 - 輸出型
普通攻擊：毒蛇飛罐
娜吉亞丟出一個裝著駭人「毒蛇」的罐子！罐子飛行過程中，可將毒蛇向任意方向釋放。罐子能造成傷害，毒蛇還可使目標中毒。蛇毒效果可以疊加，造成的傷害會隨時間遞增！
超級技能：群蛇出洞
娜吉亞放出3條毒蛇，它們會滑行一段距離，並使一定範圍內的所有敵人都中毒。也可以把毒蛇裝在罐子裡，丟向目標區域！
武裝配件：毒性補給
重置目前所有已施加的中毒效果持續時間。
武裝配件：藏身瓶罐
娜吉亞躲進一個大瓶子裡，瓶子破碎時，她會現身擊退附近所有敵人，並使他們中毒！
能力之星：以毒生毒
受娜吉亞蛇毒影響的英雄被擊殺時，倒下的位置會出現一條毒蛇。
能力之星：巨人剋星
蛇毒的傷害與中毒英雄當前生命值成正比，目標生命值全滿時，還會額外受到200點傷害。
極限威能：無
稱號：見血封喉
西里烏斯登場活動
西里烏斯登場活動期間，大家可透過多種途徑解鎖他！
1.全英雄獲勝挑戰
使用每位英雄都贏得一場對戰，即可免費解鎖西里烏斯！
你必須擁有全部99位英雄，才能參加此挑戰。
活動期間，你還可以透過使用50位不同英雄贏得對戰來贏取一個西里烏斯寶箱。
2.西里烏斯寶箱挑戰
獲取20個西里烏斯寶箱，即可完成活動並解鎖西里烏斯。每個西里烏斯寶箱需要贏得2場對戰。
每位玩家總共可獲得40張入場券，剛好相當於20個西里烏斯寶箱。
如果你透過使用50位不同英雄獲勝，免費贏取了一個西里烏斯寶箱，則在本次挑戰中最多可以輸掉兩場——這可能是我們推出過最艱鉅的挑戰！
3.西里烏斯寶箱
活動期間，西里烏斯寶箱中也可能會開出西里烏斯。
這也是獎勵最豐厚的一次英雄寶箱！該寶箱中可能開出英雄（包含西里烏斯）、金幣、能量點數、雙倍經驗加成、英雄積分、武裝配件、能力之星和極限威能。
每個寶箱中包含8項獎勵！
極限威能
格魯伯特：極限威能期間，超級技能不受朝向影響，改為環繞格魯伯特周圍施放，所有被命中的敵人都會陷入恐懼。被恐懼的目標受到的任何傷害都會提升20%。
皮爾斯：超級技能會發射兩波子彈，第二波造成的傷害降低。子彈可穿透英雄。
全新增益吊飾
增益吊飾介面新增一台新的娃娃機，其中包含6位英雄新推出的增益吊飾！
鴉
[重製]武裝配件：疾速苦無
立即結算所有敵人身上鴉的毒藥剩餘傷害，同時鴉自己獲得一個護盾，數值相當於造成傷害的150%。
增益吊飾效果：重置毒藥效果的持續時間。
[重製]武裝配件：緩速毒液
丟出一把苦無，對命中的第一個敵人造成傷害，並使其減速和中毒，持續一段時間。
增益吊飾效果：苦無能彈向最近的敵人，造成相同效果。
能力之星：致殘毒藥
鴉的毒藥可以削弱敵人。在毒藥效果持續期間內，敵人攻擊造成的傷害將減少15%。
增益吊飾效果：每個受毒藥影響的敵人都會使鴉的傷害提升5%。
能力之星：毒腐收割
鴉的普通攻擊和超級技能對生命值不高於50%的目標傷害+40%。
增益吊飾效果：鴉毒藥效果的持續時間延長1秒。
極限威能
增益吊飾效果：極限威能狀態下的普通攻擊可穿透目標，並在抵達最遠射程後返回。返回時的傷害降低20%。
嗶嗶
武裝配件：強效維他命
嗶嗶每秒為自己恢復1,000點生命值，持續4秒。
增益吊飾效果：立即充滿嗶嗶的全壘打能量條，並且使她下一次普通攻擊造成傷害的60%轉換為治療。
[重製]武裝配件：超黏泡泡糖
嗶嗶丟出一個泡泡糖，使其中的所有敵人減速20%。
增益吊飾效果：泡泡糖在地上的時間越久，減速效果就越強。
能力之星：全壘打
全壘打能量條充滿時，嗶嗶的移動速度提升12%。
增益吊飾效果：全壘打攻擊造成的傷害提升20%。
能力之星：打者就位
嗶嗶的全壘打能量條充滿時，她受到的所有傷害降低20%。
增益吊飾效果：嗶嗶的超級技能命中敵方英雄時，可獲得一個持續5秒護盾。
極限威能
增益吊飾效果：嗶嗶處於極限威能狀態時，普通攻擊的揮棒準備時間會變得更短。
狂牛
[重製]武裝配件：丁骨營養針 → 丁骨導彈
狂牛朝目標發射子彈並造成1,600傷害。如果命中還可治療自己800生命值。
增益吊飾效果：子彈還會標記目標5秒，期間狂牛對其造成傷害的50%將轉換為治療。
[重製]武裝配件：重踏鐵靴
狂牛猛踏地面，使周圍的敵人減速。如果有目標已經被減速，則會被擊暈！
增益吊飾效果：成功擊暈敵人後，狂牛在一段3秒內的移動速度提升30%。
能力之星：狂牛之怒
狂牛生命值低於60%時，裝彈速度加倍！
增益吊飾效果：效果生效期間，擊殺敵方英雄可以立刻完成超級技能蓄能。
能力之星：鋼鐵硬漢
當生命值低於40%時，狂牛會獲得一個護盾，使他受到的所有傷害降低30%。
增益吊飾效果：效果生效期間，擊殺敵方英雄可以使狂牛免疫傷害，持續0.5秒。
極限威能
增益吊飾效果：狂牛的普通攻擊對遠處敵人造成的傷害降低，但可以穿透所有敵人。
妮塔
武裝配件：震盪熊掌
妮塔命令熊靈猛擊地面，震暈附近的敵人。
增益吊飾效果：下次熊靈的攻擊傷害提升50%。
武裝配件：堅硬熊毛
妮塔的熊靈在接下來3秒內受到的傷害降低35%。
增益吊飾效果：妮塔和熊靈進入持續0.5秒的無敵狀態。
能力之星：靈魂協同
熊靈每次擊中敵方英雄可為妮塔恢復1,094點生命值。妮塔每次擊中敵方英雄可為熊靈恢復1094點生命值。
增益吊飾效果：此效果可為妮塔或熊靈提供過量治療，最高2,000生命值。
能力之星：熊之狂暴
熊靈的攻擊速度變快，攻擊間隔縮短60%。
增益吊飾效果：熊靈召喚後，妮塔的裝彈速度提升25%，持續3秒。
極限威能
增益吊飾效果：極限威能期間，妮塔的攻擊速度、寬度和射程提升。
里昂
[加強]武裝配件：複製投射器 - 里昂會製造一個自己的幻影來迷惑敵人。幻影攻擊敵人時可造成少量傷害。
增益吊飾效果：幻影在場上時，里昂可透過再次使用此武裝配件來和幻影互換位置。
武裝配件：神隱結界 - 里昂製造一片隱身區域，可隱藏友軍的行蹤。棒棒糖的生命值會隨時間慢慢流失。
增益吊飾效果：里昂和隊友處在隱身區域內時，可獲得15%的移動速度加成！
能力之星：遁走之術
超級技能生效期間，里昂的移動速度提升30%。
增益吊飾效果：從隱身中現身後的第一次攻擊傷害提升15%。
能力之星：隱療之術
超級技能生效期間，里昂每秒恢復1440生命值。
增益吊飾效果：超級技能持續時間延長1秒。
極限威能
增益吊飾效果：無論距離遠近，里昂的普通攻擊都會至少造成75%的傷害。
鷹獵人爆
武裝配件：超級圖騰 - 鷹獵人爆放置一個圖騰，使友軍的超級技能蓄能速度提升50%。圖騰的生命值會隨時間慢慢流失。
增益吊飾效果：圖騰的效果範圍大幅增加。
[重製]武裝配件：鷹獵人爆朝自己的地雷發射引爆器，落地時就會引爆地雷，引爆器與地雷造成相同傷害和效果。
增益吊飾效果：地雷引爆時爆炸範圍會更大！
能力之星：鷹眼
鷹獵人爆的偵測距離提升150%，能更早發現躲藏在草叢中的敵人。
增益吊飾效果：鷹獵人爆在草叢中發動攻擊時不會自動顯形！
能力之星：捕熊陷阱
鷹獵人爆扔出的爆炸陷阱不再擊退敵人，而是會將敵人擊暈2秒！
增益吊飾效果：陷阱的放置速度大幅提升。
極限威能
增益吊飾效果：鷹獵人爆的普通攻擊增加第4發箭矢。所有箭矢的爆炸傷害範圍擴大。
強化裝置移除及補償
下列強化裝置將被移除，你可以在收件匣領取全額金幣花費的補償。
鴉 - 移除神話強化裝置（劇毒）
狂牛 - 移除強化裝置（超級蓄能）
鷹獵人爆 - 移除強化裝置（快手裝填）
妮塔 - 移除強化裝置（強力召喚）
里昂 - 移除神話強化裝置（超能續時）
亂鬥主題季與造型
主題季：時之沙
黃沙陌客 | 亂鬥通行券 | 史詩
沙漠行者 | 亂鬥通行券（異色1） | 史詩
暗夜沙暴 | 亂鬥通行券（異色2） | 史詩
蘇丹王 | 亂鬥通行券 | 史詩
烈焰蘇丹王 | 亂鬥通行券（異色1） | 史詩
冰霜蘇丹王 | 亂鬥通行券（異色2） | 史詩
法老親衛 | 史詩 | 149寶石
卡諾比特 | 神話 | 199寶石
王朝法老 | 神話 | 199寶石
神燈使者 | 傳奇 | 299寶石
主題季：巨龍與精靈
花之精靈邦妮 | 亂鬥通行券 | 史詩
暗黑花之精靈 | 亂鬥通行券（異色1） | 史詩
光明花之精靈 | 亂鬥通行券（異色2） | 史詩
綠龍 | 亂鬥通行券 | 史詩
貪婪綠龍 | 亂鬥通行券（異色1） | 史詩
守財綠龍 | 亂鬥通行券（異色2） | 史詩
花之精靈蜜娜 | 史詩 | 149寶石
花之精靈法蘭克 | 神話 | 199寶石
熔火鋼龍 | 神話 | 199寶石
幽影紫龍 | 傳奇 | 299寶石
其他造型
皇室特朗克 | 史詩 | 149寶石
伯特格魯 | 神話 | 199寶石
氣球玩偶 | 史詩 | 149寶石
布魯妮塔 | 神話 | 199寶石
PRO通行券造型
兇暴魔龍 | 第一階段
血裔兇暴魔龍 | 極限威能1
千鍛兇暴魔龍 | 極限威能異色1
幽魂兇暴魔龍 | 極限威能異色2
璀璨金和閃耀銀造型
璀璨金皮爾斯
閃耀銀皮爾斯
璀璨金格魯伯特
閃耀銀格魯伯特
平衡性調整
載勇- 小幅加強
生命值從7,000提升至7,400。
阿魯-小幅加強
生命值從6,800提升至7,000。
加強超級技能的基礎效果，冰凍區域凍住敵人所需的時間從8.3秒縮短為7.1秒。
冰凍槽改為在2.5秒後才開始衰減，之前是2秒後開始衰減。
茲奇-大幅加強
生命值從6,000提升至6,400。
裝彈速度加快5%。
攻擊動畫加快，出手速度提升5%。
葛蕾特 - 小幅加強
普通攻擊傷害從1,000提升至1,100。
普通攻擊百分比傷害從37%提升至39%。
超級技能傷害從2,000提升至2,200。
超級技能百分比傷害從20%提升至22%。
珍娜 - 小幅加強
子彈飛行速度提升4.2%。
武裝配件「震撼低音」的冷卻時間從20秒縮短為18秒。
蘿拉 - 小幅加強
極限威能分身碰撞體積縮小。
普通分身的生命值從4,000提升至4,400。
露米 - 小幅加強
生命值從5,800提升至6,200。
琪琪 -小幅加強
普通攻擊現在更流暢、更順手。
攻擊時的速度加成效果更明顯。
滿級時超級技能的爆發傷害從每次3000降低至2600（也包含極限威能狀態下的出現/返回傷害）。
可透過連招打出的傷害上限有所降低。
攻擊頻率提升效果從加快20%提升至加快30%。
霸子 - 小幅加強
攻擊分布範圍縮小10%，在中近距離可以更穩定地造成傷害。
普通和極限威能狀態下的超級技能飛行速度提升3%
最短暈眩時間從0.5秒延長至0.6秒。
凱特 - 調整
在英雄身上時，投擲攻擊落點傷害範圍小幅提升，更容易命中。
擊暈時間從2秒縮短為1.5秒。
在英雄身上時，治療效果持續時間從10秒縮短為8秒。
每秒治療量從最大生命值的10%提升至15%。
極限威能期間，每秒治療量從最大生命值的20%提升至25%。
查斯特 - 小幅加強
每發子彈傷害從1,280提升至1,340。
生命值從7,400提升至7,600。
邦妮 - 小幅加強
完成超級技能蓄能所需的命中次數從6發減少至5發（帶有史詩強化裝置時，則為從5發減少至4發）。
極限威能的蓄能速率提升，所需命中次數從12發減少至11發（帶有強化裝置時只需10發）。
莫提斯 - 小幅削弱
武裝配件「連擊轉輪」不再能穿過牆壁。
武裝配件「暗夜行者」不再為超級技能蓄能。
珀爾 - 小幅加強
攻擊傷害從6x540提升至6x560（提升7%）。
超級技能和極限威能的蓄能速率保持不變。
賴瑞和羅瑞 - 小幅加強
極限威能的蓄能速率提升8%。
現在只需2.6次超級技能即可完成蓄能，之前是2.8次。
拉夫 - 大幅加強
能力之星「戰地晉升」的治療量從每秒30生命值提升至40生命值。
武裝配件「堅實掩體」的沙袋生命值從拉夫最大生命值的35%提升至40%。
蜜娜 - 小幅削弱
風車迴旋持續時間從2秒縮短為1.5秒。
梅格 - 小幅加強
武裝配件「維修工具箱」的作用半徑從800提升至880。
能力之星「防禦力場」在機甲被毀、本體上場時的承傷護盾從25%提升至30%。
史派克 - 小幅削弱
極限威能現在需要使用超過3次超級技能才能完成蓄能。
武裝配件「尖刺針包」的傷害現在與目標距離有關。近距離時，造成60%的傷害（11級時，下每根尖刺會造成600點傷害）。在最遠距離時，每根尖刺仍為1,000傷害。
武裝配件「生命之樹」的冷卻時間從18秒延長至20秒。
駛徒 - 小幅加強
生命值從6,800提升至7,000。
能力之星「燃料補給」的治療量從每次使用超級技能恢復544生命值提升至560生命值。
法蘭克 - 小幅削弱
生命值從14,000降低至13,600。
武裝配件「降噪耳機」不再為超級技能和極限威能提供蓄能，包括帶有增益吊飾的版本。
能力之星「強健體魄」的減傷效果從15%降低至10%。
能力之星「力量奪取」的傷害提升效果從25%降低至15%。
武裝配件「魅力無法擋」的範圍縮小8%。
艾謎 - 小幅削弱
普通攻擊命中提供的超級技能蓄能減少。完成超級技能蓄能所需的命中次數從8次增加至10次。
武裝配件「好人卡」不再為超級技能和極限威能提供蓄能，包括帶有增益吊飾的版本。
柯爾特 - 小幅削弱
武裝配件「快速裝彈器」不再為超級技能和極限威能提供蓄能，包括帶有增益吊飾的版本。
蓓爾 - 小幅加強
超級技能的傷害從1,000提升至1,100。
生命值從5,600提升至5,800。
充滿極限威能所需的攻擊次數減少，相當於減少了一次普通攻擊和一次超級技能攻擊。
皮爾斯 - 小幅削弱
武裝配件「特製彈匣」的冷卻時間從16秒延長至18秒。
超級技能的蓄能速率減慢10%，以搭配最後一發子彈蓄能效果提升的改動。
克蘭西 - 調整
第1階段普通攻擊的傷害從1,200提升至1,400。
第2階段普通攻擊的傷害從1,400提升至1,500。
第3階段普通攻擊的傷害仍是1,600。
強化至第2階段現在只需命中6發，不再是7發（如果裝備提供2個軍牌的能力之星，則只需命中4發）。
超級技能的子彈總數從16減少至12，同時增加近距離傷害降低機制：在最遠距離時造成100%傷害，近距離時只造成50%傷害（例如：現在對金庫造成的最大傷害為7,000）。
羅莎 - 小幅加強
超級技能持續時間從3秒延長至4秒。
愛莉 - 小幅削弱
武裝配件「冷血尋蹤」的冷卻時間從14秒延長至16秒。
彈射- 小幅削弱
超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從12次提升至15次，以搭配子彈飛行速度提升、更容易命中的改動。
僅限亂鬥競技場的相關調整
琪琪 - 大幅削弱
生命值加成從650降低至450。
傷害加成從4降低至3。
格魯伯特 - 大幅削弱
生命值加成從450降低至400。
修復雙倍經驗值的問題。
皮爾斯 - 大幅削弱
生命值加成從550降低至500。
傷害加成從5降低至4。
地圖、遊戲模式和活動循環調整
團隊首領戰
地下城團隊首領戰：推出獨特的地下城首領，每個首領都是一場風格迥異的戰鬥與挑戰。
首領格里夫 - 貪婪領主
透過超大量彈幕和範圍控制來持續施壓。
首領葛羅姆 - 無情爆破者
投擲無限射程的炸彈，造成全地圖威脅。
需要預判和不停的走位。
首領鴉 - 不斷變強的魔龍
具有多個階段的首領，每次被擊殺都會讓他變得更強。
從敏捷的刺客變身為全面強大的魔龍形態。
首領麥希 - 節奏掌控者
發射變速子彈來干擾玩家的各種操作時機。
走位容易被預測且反應遲鈍？那就慘囉。
愚人節特別首領：愚人節專屬首領，僅限一天。
首領妮塔加入競技場……等等，怎麼反過來了！
全新限時遊戲模式
重裝荒野生死鬥（帶有強化道具的荒野生死鬥）
地圖上的箱子變成了「神秘寶箱」。
每個神秘寶箱都會掉落一個永久的強化道具（生命值、傷害、速度或護盾）。
有一定機率（預設40%）額外掉落一個消耗道具或可攜帶道具。
強化道具 - 永久加成，擊殺時掉落（類似於能量方塊）。
傷害加成（+15%）。
最大生命值加成（+15%）。
速度加成（+10%）。
護盾加成（承受傷害-10%）。
消耗道具 - 臨時加成。
極限威能立即充滿（回歸加成）。
速度和傷害飲料（回歸加成）。
可攜帶道具 - 可撿起並像攻擊一樣使用或投擲。
保齡球
以直線投擲。
摧毀牆壁。
擊退、擊暈英雄並對其造成傷害。
對神秘寶箱造成傷害。
摧毀一定數量的牆壁後失效。
手裏劍
以直線投擲
命中時對英雄和神秘寶箱造成傷害，攜帶時也能攻擊。命中目標時失效。
破壞草叢。
車
英雄可以開車，跑得很快！！
摧毀牆壁（車會受到傷害）。受到傷害時會爆炸。
開車撞到敵人和寶箱可造成傷害。
炸彈
可丟過牆壁。
約1.5秒後爆炸，造成範圍傷害。
爆炸會摧毀牆壁。
驅逐魔影（3v3/5v5，武士出擊改版）
地圖上會出現黯影蜘蛛和玩家所用英雄的魔影。
擊倒魔影和敵方英雄可掉落「月亮」，造型看起來像是西里烏斯的面具。率先撿起足夠月亮（60個/100個）的隊伍可獲得對戰勝利。
地圖上還會出現巨型西里烏斯作為首領。
地圖：
3v3
月幕莊園
銀影馬戲團
幻覺小巷
分身地帶
5v5
魔影之網
大帳篷
偽裝者之路
盜版嘉年華
尋寶競賽（回歸模式）
調整：現在2支隊伍爭奪平台時，倒數計時會停止
隨機事件
沙塵迷蹤：地圖上會週期性捲起沙塵暴，遮蔽局部區域的視野。身處沙塵暴之外看不到沙塵暴內部，反之亦然！
緩慢子彈：地圖上會週期性出現減速效果，使彈道類攻擊的飛行速度變慢。
場景
移除：
糖果樂園
達里爾的船
海怪水族館
亂鬥星勢力
愛神沼澤
新增：
怪誕馬戲團
瘋狂莊園
金字塔冒險
亂鬥之城
熱戰叢林
廢料處理場
地圖
無調整。
社群活動欄位
無調整。
超級豬豬
無調整。
排位賽
第1賽季
精選遊戲模式：寶石爭奪戰
地圖1：鄉趣遊樂場
地圖2：水晶遊戲場
免費英雄輪換：
史詩：謝德
神話：斯威克
傳奇：凱特
第2賽季
精選遊戲模式：亂鬥足球
地圖1：盤旋而出
地圖2：沙灘足球
免費英雄輪換：
史詩：賴瑞和羅瑞
神話：道格
傳奇：康迪留斯
荒野亂鬥全球錦標賽
荒野亂鬥全球錦標賽挑戰將於2月27日至3月1日，以及3月27日至29日開放。
長期改動與遊戲性優化
自由對戰模式輪換欄位（欄位中的遊戲模式會輪換，隨機配對玩家，無獎盃得失）。
可從排位賽寶物之星中開出PRO造型升級。柯爾特的PRO造型將在3月中旬加入獎勵池！後續推出的PRO造型，將在對應PRO通行券賽季結束8個月後加入獎勵池。
PRO通行券進度加速！每場勝利獲得的PRO通行券經驗值從25提升至50，升到新段位獲得的PRO通行券經驗值從200提升至400。
不同的護盾有了不同的視覺效果：
白色護盾 - 代表免疫傷害（重生後）。
黃色護盾 - 代表傷害減免。
藍紫色護盾 - 代表額外護盾值，且該護盾會隨時間流失。
全球錦標賽通知移回主介面（指向排位賽）。
單人荒野生死鬥在斷線後將不再獲得獎盃；此外，玩家在單人荒野生死鬥中閒置太久也會斷線。
格魯伯特的名字改為格魯伊。和莫成為好朋友之後，這個可愛的小老鼠給他取了個新暱稱——格魯伊！
本次更新期間，我們將對超級任務進行一項AB測試：
80%的玩家將按正常的月度計畫收到超級任務。
20%的玩家將每週收到超級任務。
問題修復
修復排位賽亂鬥名片的顯示問題（當前選擇的英雄與排位賽實際選擇的英雄不一致）。
即使附近沒有敵人，歐提斯武裝配件「海星伏擊」留下的海星也會在5秒後消失。
彈道類攻擊現在可以脫離蜜娜武裝配件「風車迴旋」的範圍。
修復少數在排位賽設定介面可能導致閃退的問題。
修復斯威克的武裝配件減速效果疊加導致玩家無法移動的問題。
修復在極限威能狀態下，山姆撿起碎骨指虎可能導致伺服器出錯的問題。
修復比特8號配備「行動電源」能力之星時，能量增強器外圍視覺效果缺失的問題。
修復部分玩家的商店特惠顯示為灰色，無法購買的問題。