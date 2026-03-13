當英雄獎盃數達到1000盃後，該英雄就能達成巔峰威望。繼續使用此英雄獲勝，將改為贏得巔峰威望獎盃，而不是普通獎盃。達成巔峰威望後可解鎖各種新獎勵與酷炫外觀，讓你展現自己對特定英雄的高超技巧。所有巔峰威望進度都是永久性的，不再隨賽季重置。

巔峰威望之路

此選單可從英雄詳情介面進入。

在挑戰1,000盃的過程中，玩家可贏得各種獎勵。

250盃：頭像和噴漆

500盃：表情

750盃：定價為29寶石的造型（如果沒有合適的造型，則為1000閃光幣）

1,000盃：（舊版）金色英雄稱號（紀錄獎勵轉移）

巔峰威望2：霓虹頭像

巔峰威望3：霓虹英雄稱號

達成巔峰威望後不會掉回先前等級。

巔峰威望獎盃也會計入榮耀之路（與1,000盃以上的賽季獎盃機制類似）。

巔峰威望獎盃也會計入「贏取獎盃」類任務。

如果玩家已經擁有了相應獎勵，則達成這些里程碑時不會再獲得額外獎勵，只會記錄為達成目標。

巔峰威望的亂鬥名片外觀

巔峰威望的亂鬥名片外觀對玩家帳號上的所有英雄都適用。

上面顯示的數字是你所有英雄的巔峰威望等級總和。 每位英雄可達成多級巔峰，讓巔峰威望等級總數更加耀眼！

你達成的巔峰威望越高，亂鬥名片的視覺效果就越酷炫！本次更新中，將推出達成1級、25級與50級巔峰威望的亂鬥名片外觀。

個人資料巔峰圖鑑

你的個人資料介面將顯示各英雄達成巔峰威望的情況。

此外，個人資料的首頁還會顯示所有英雄的巔峰威望等級總和。

排行榜

排行榜也將配合巔峰威望系統更新，展示帳號與單一英雄的排行榜。 帳號排行榜將根據總獎盃數+總巔峰威望獎盃數進行統計。 單一英雄排行榜將根據總巔峰威望等級進行統計。



新版巔峰威望系統上線後，先前的「賽季巔峰威望」機制將下線，作為一項歷史數據展示在個人資料介面。

配對機制調整

對戰現在將依照MMR隱藏積分進行配對，不再只依照獎盃數。

巔峰威望0至1：0至999盃 電腦對戰：有 逆風高飛獎盃加成：有 連勝獎盃x10：有

巔峰威望1至2：1,000至1,999盃 電腦對戰：有 逆風高飛獎盃加成：有 連勝獎盃x10：有

巔峰威望2至3：2,000至2,999盃 電腦對戰：無 逆風高飛獎盃加成：無 連勝獎盃x10：無

巔峰威望3+：3,000+盃 電腦對戰：無 逆風高飛獎盃加成：無 連勝獎盃x10：無

亂鬥競技場獎盃數計算方式也有所調整。

其他調整