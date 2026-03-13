Skip to content
2026年3月13日
Blog – Brawl Stars

2026年2月更新詳情

3月10日：非強制性更新

問題修復：

  • 修復在部分效能較低的Android裝置上啟動遊戲時，可能出現的無回應問題。

  • 修復嗶嗶的武裝配件強效維他命的描述中，

治療和冷卻時間數值顯示有誤的問題。（更新後，該描述將顯示正確數值。）

  • 修復在隊友慶祝時（對戰結算介面），第二個點讚可能顯示為超大獎盃圖示的問題。

3月4日：維護

問題修復：

  • 修復鴉的武裝配件「疾速苦無」帶上增益吊飾後，會使道格無法復活的問題。

  • 修復英雄達成巔峰威望後，可能會因為輸掉亂鬥擂台而掉至1,000盃以下的問題。

  • 修復嗶嗶的武裝配件「超黏泡泡糖」圖示在對戰期間消失的問題。

  • 修復嗶嗶的武裝配件「強效維他命」治療量為2,000、冷卻時間為10秒的問題。現在該武裝配件的數值已恢復正常：治療量為1,000生命值、冷卻時間為15秒。

  • 修復獎盃機制漏洞（之前玩家故意輸掉自由對戰後，可以在其他模式欄位中配對到機器人）。

  • 修復妮塔的武裝配件「堅硬熊毛」提供的減傷護盾無法對熊靈生效的問題。

  • 修復小風（包含極限威能狀態下）在「扇卷烈風」落地前就被擊殺，導致該技能的每秒傷害變成1的問題。

⚠️ 維護後續調整 ⚠️

我們預期，更新後伺服器需要一些時間才能穩定下來。接下來幾天的安排如下：

2月25日星期三 - 各個英雄1000盃內的巔峰獎勵將全部發放完畢（除去你已擁有的內容）。歷史賽季巔峰數據將逐步更新完畢。上述內容將在更新上線後幾天內逐步推進，因此可能需要幾天時間才會顯示出來。

2月26日星期四 - 西里烏斯寶箱活動，以及用99位英雄獲勝的任務。#Brawlentines 我的亂鬥情人節社群活動將延期一天。西里烏斯的約會結束日期及最終獎勵發放將改為2月26日。

2月27日星期五 - 發放最後一個賽季榮耀寶箱，以及一個免費的究極榮耀寶箱！

巔峰威望

當英雄獎盃數達到1000盃後，該英雄就能達成巔峰威望。繼續使用此英雄獲勝，將改為贏得巔峰威望獎盃，而不是普通獎盃。達成巔峰威望後可解鎖各種新獎勵與酷炫外觀，讓你展現自己對特定英雄的高超技巧。所有巔峰威望進度都是永久性的，不再隨賽季重置。

巔峰威望之路

  • 此選單可從英雄詳情介面進入。

  • 在挑戰1,000盃的過程中，玩家可贏得各種獎勵。

  • 250盃：頭像和噴漆

  • 500盃：表情

  • 750盃：定價為29寶石的造型（如果沒有合適的造型，則為1000閃光幣）

  • 1,000盃：（舊版）金色英雄稱號（紀錄獎勵轉移）

  • 巔峰威望2：霓虹頭像

  • 巔峰威望3：霓虹英雄稱號

  • 達成巔峰威望後不會掉回先前等級。

  • 巔峰威望獎盃也會計入榮耀之路（與1,000盃以上的賽季獎盃機制類似）。

  • 巔峰威望獎盃也會計入「贏取獎盃」類任務。

如果玩家已經擁有了相應獎勵，則達成這些里程碑時不會再獲得額外獎勵，只會記錄為達成目標。

巔峰威望的亂鬥名片外觀

  • 巔峰威望的亂鬥名片外觀對玩家帳號上的所有英雄都適用。

  • 上面顯示的數字是你所有英雄的巔峰威望等級總和。

    • 每位英雄可達成多級巔峰，讓巔峰威望等級總數更加耀眼！

  • 你達成的巔峰威望越高，亂鬥名片的視覺效果就越酷炫！本次更新中，將推出達成1級、25級與50級巔峰威望的亂鬥名片外觀。

個人資料巔峰圖鑑

  • 你的個人資料介面將顯示各英雄達成巔峰威望的情況。

  • 此外，個人資料的首頁還會顯示所有英雄的巔峰威望等級總和。

排行榜

  • 排行榜也將配合巔峰威望系統更新，展示帳號與單一英雄的排行榜。

    • 帳號排行榜將根據總獎盃數+總巔峰威望獎盃數進行統計。

    • 單一英雄排行榜將根據總巔峰威望等級進行統計。

新版巔峰威望系統上線後，先前的「賽季巔峰威望」機制將下線，作為一項歷史數據展示在個人資料介面。

配對機制調整

對戰現在將依照MMR隱藏積分進行配對，不再只依照獎盃數。

  • 巔峰威望0至1：0至999盃

    • 電腦對戰：有

    • 逆風高飛獎盃加成：有

    • 連勝獎盃x10：有

  • 巔峰威望1至2：1,000至1,999盃

    • 電腦對戰：有

    • 逆風高飛獎盃加成：有

    • 連勝獎盃x10：有

  • 巔峰威望2至3：2,000至2,999盃

    • 電腦對戰：無

    • 逆風高飛獎盃加成：無

    • 連勝獎盃x10：無

  • 巔峰威望3+：3,000+盃

    • 電腦對戰：無

    • 逆風高飛獎盃加成：無

    • 連勝獎盃x10：無

  • 亂鬥競技場獎盃數計算方式也有所調整。

其他調整

  • 巔峰威望2以上的對戰會有更嚴格的送分／勝場交易行為防範機制。

  • 在巔峰威望2以上的對戰中，玩家名稱會顯示為「？」。

衝刺活動

我們帶來一系列與「甜蜜衝鋒」類似的活動，涵蓋獎盃、金幣、能量點數、寶物之星和混沌之星！

活動詳情

  • 在遊戲模式介面開啟衝刺活動後，玩家可在限定時間內贏取額外獎勵。每次對戰獲勝都能贏得額外獎勵，獎勵的具體內容與衝刺活動的類型相對應。

全新英雄

西里烏斯 - 超凡 - 控場型

  • 天賦：場上有魔影時，使用超級技能可以放置一個路徑點，命令魔影向該位置前進，並隨時準備發動攻擊。

  • 普通攻擊：雙重魔彈
    西里烏斯發射兩發魔彈，一發是造成範圍傷害的魔星炸彈，另一發則是造成單體傷害的黯影衝擊。攻擊每命中4次，就會儲存1個英雄魔影。西里烏斯最多可同時儲存3個英雄魔影。

  • 超級技能：魔影召喚
    西里烏斯釋放出儲存的全部英雄魔影。魔影將繼承原英雄的各項屬性，如攻擊和生命值。魔影可以按西里烏斯的指令行動！點擊可命令魔影返回西里烏斯身邊並跟隨他，瞄準可命令魔影守衛指定區域。

  • 能力之星：黯影無蹤
    魔影的移動速度更快。

  • 能力之星：至暗魔星
    魔彈每命中4次可生成的英雄魔影從1個提升至2個

  • 武裝配件：新星創生
    西里烏斯變出一發魔彈，命中目標時可直接召喚出一個魔影，此外還會使目標減速一段時間。

  • 武裝配件：如影隨形
    西里烏斯命令魔影返回他所在位置，並為魔影恢復一定百分比的生命值。

  • 極限威能：魔焰滔天
    極限威能期間召喚出的魔影具有更高傷害和生命值。

  • 稱號：天煞孤星

娜吉亞 - 神話 - 輸出型

  • 普通攻擊：毒蛇飛罐
    娜吉亞丟出一個裝著駭人「毒蛇」的罐子！罐子飛行過程中，可將毒蛇向任意方向釋放。罐子能造成傷害，毒蛇還可使目標中毒。蛇毒效果可以疊加，造成的傷害會隨時間遞增！

  • 超級技能：群蛇出洞
    娜吉亞放出3條毒蛇，它們會滑行一段距離，並使一定範圍內的所有敵人都中毒。也可以把毒蛇裝在罐子裡，丟向目標區域！

  • 武裝配件：毒性補給
    重置目前所有已施加的中毒效果持續時間。

  • 武裝配件：藏身瓶罐
    娜吉亞躲進一個大瓶子裡，瓶子破碎時，她會現身擊退附近所有敵人，並使他們中毒！

  • 能力之星：以毒生毒
    受娜吉亞蛇毒影響的英雄被擊殺時，倒下的位置會出現一條毒蛇。

  • 能力之星：巨人剋星
    蛇毒的傷害與中毒英雄當前生命值成正比，目標生命值全滿時，還會額外受到200點傷害。

  • 極限威能：無

  • 稱號：見血封喉

西里烏斯登場活動

西里烏斯登場活動期間，大家可透過多種途徑解鎖他！

1.全英雄獲勝挑戰

  • 使用每位英雄都贏得一場對戰，即可免費解鎖西里烏斯！

  • 你必須擁有全部99位英雄，才能參加此挑戰。

  • 活動期間，你還可以透過使用50位不同英雄贏得對戰來贏取一個西里烏斯寶箱

2.西里烏斯寶箱挑戰

  • 獲取20個西里烏斯寶箱，即可完成活動並解鎖西里烏斯。每個西里烏斯寶箱需要贏得2場對戰。

  • 每位玩家總共可獲得40張入場券，剛好相當於20個西里烏斯寶箱。

  • 如果你透過使用50位不同英雄獲勝，免費贏取了一個西里烏斯寶箱，則在本次挑戰中最多可以輸掉兩場——這可能是我們推出過最艱鉅的挑戰！

3.西里烏斯寶箱

  • 活動期間，西里烏斯寶箱中也可能會開出西里烏斯。

  • 這也是獎勵最豐厚的一次英雄寶箱！該寶箱中可能開出英雄（包含西里烏斯）、金幣、能量點數、雙倍經驗加成、英雄積分、武裝配件、能力之星和極限威能。

  • 每個寶箱中包含8項獎勵！

極限威能

  • 格魯伊：極限威能期間，超級技能不受朝向影響，改為環繞格魯伊周圍施放，所有被命中的敵人都會陷入恐懼。被恐懼的目標受到的任何傷害都會提升20%。

  • 皮爾斯：超級技能會發射兩波子彈，第二波造成的傷害降低。子彈可穿透英雄。

全新增益吊飾

增益吊飾介面新增一台新的娃娃機，其中包含6位英雄新推出的增益吊飾！

  • [重製]武裝配件：疾速苦無
    立即結算所有敵人身上鴉的毒藥剩餘傷害，同時鴉自己獲得一個護盾，數值相當於造成傷害的150%。

    • 增益吊飾效果：重置毒藥效果的持續時間。

  • [重製]武裝配件：緩速毒液
    丟出一把苦無，對命中的第一個敵人造成傷害，並使其減速和中毒，持續一段時間。

    • 增益吊飾效果：苦無能彈向最近的敵人，造成相同效果。

  • 能力之星：致殘毒藥
    鴉的毒藥可以削弱敵人。在毒藥效果持續期間內，敵人攻擊造成的傷害將減少15%。

    • 增益吊飾效果：每個受毒藥影響的敵人都會使鴉的傷害提升5%。

  • 能力之星：毒腐收割
    鴉的普通攻擊和超級技能對生命值不高於50%的目標傷害+40%。

    • 增益吊飾效果：鴉毒藥效果的持續時間延長1秒。

  • 極限威能

    • 增益吊飾效果：極限威能狀態下的普通攻擊可穿透目標，並在抵達最遠射程後返回。返回時的傷害降低20%。

嗶嗶

  • 武裝配件：強效維他命
    嗶嗶每秒為自己恢復1000點生命值，持續4秒。

    • 增益吊飾效果：立即充滿嗶嗶的全壘打能量條，並且使她下一次普通攻擊造成傷害的60%轉換為治療。

  • [重製]武裝配件：超黏泡泡糖
    嗶嗶丟出一個泡泡糖，使其中的所有敵人減速20%。

    • 增益吊飾效果：泡泡糖在地上的時間越久，減速效果就越強。

  • 能力之星：全壘打
    全壘打能量條充滿時，嗶嗶的移動速度提升12%。

    • 增益吊飾效果：全壘打攻擊造成的傷害提升20%。

  • 能力之星：打者就位
    嗶嗶的全壘打能量條充滿時，她受到的所有傷害降低20%。

    • 增益吊飾效果：嗶嗶的超級技能命中敵方英雄時，可獲得一個持續5秒護盾。

  • 極限威能

    • 增益吊飾效果：嗶嗶處於極限威能狀態時，普通攻擊的揮棒準備時間會變得更短。

狂牛

  • [重製]武裝配件：丁骨營養針 → 丁骨導彈
    狂牛朝目標發射子彈並造成1600傷害。如果命中還可治療自己800生命值。

    • 增益吊飾效果：子彈還會標記目標5秒，期間狂牛對其造成傷害的50%將轉換為治療。

  • [重製]武裝配件：重踏鐵靴
    狂牛猛踏地面，使周圍的敵人減速。如果有目標已經被減速，則會被擊暈！

    • 增益吊飾效果：成功擊暈敵人後，狂牛在一段3秒內的移動速度提升30%。

  • 能力之星：狂牛之怒
    狂牛生命值低於60%時，裝彈速度加倍！

    • 增益吊飾效果：效果生效期間，擊殺敵方英雄可以立刻完成超級技能蓄能。

  • 能力之星：鋼鐵硬漢
    當生命值低於40%時，狂牛會獲得一個護盾，使他受到的所有傷害降低30%。

    • 增益吊飾效果：效果生效期間，擊殺敵方英雄可以使狂牛免疫傷害，持續0.5秒。

  • 極限威能

    • 增益吊飾效果：狂牛的普通攻擊對遠處敵人造成的傷害降低，但可以穿透所有敵人。

妮塔

  • 武裝配件：震盪熊掌
    妮塔命令熊靈猛擊地面，震暈附近的敵人。

    • 增益吊飾效果：下次熊靈的攻擊傷害提升50%。

  • 武裝配件：堅硬熊毛
    妮塔的熊靈在接下來3秒內受到的傷害降低35%。

    • 增益吊飾效果：妮塔和熊靈進入持續0.5秒的無敵狀態。

  • 能力之星：靈魂協同
    熊靈每次擊中敵方英雄可為妮塔恢復1094點生命值。妮塔每次擊中敵方英雄可為熊靈恢復1094點生命值。

    • 增益吊飾效果：此效果可為妮塔或熊靈提供過量治療，最高2,000生命值。

  • 能力之星：熊之狂暴
    熊靈的攻擊速度變快，攻擊間隔縮短60%。

    • 增益吊飾效果：熊靈召喚後，妮塔的裝彈速度提升25%，持續3秒。

  • 極限威能

    • 增益吊飾效果：極限威能期間，妮塔的攻擊速度、寬度和射程提升。

里昂

  • [加強]武裝配件：複製投射器
    里昂會製造一個自己的幻影來迷惑敵人。幻影攻擊敵人時可造成少量傷害。

    • 增益吊飾效果：幻影在場上時，里昂可透過再次使用此武裝配件來和幻影互換位置。

  • 武裝配件：神隱結界
    里昂製造一片隱身區域，可隱藏友軍的行蹤。棒棒糖的生命值會隨時間慢慢流失。

    • 增益吊飾效果：里昂和隊友處在隱身區域內時，可獲得15%的移動速度加成！

  • 能力之星：遁走之術
    超級技能生效期間，里昂的移動速度提升30%。

    • 增益吊飾效果：從隱身中現身後的第一次攻擊傷害提升15%。

  • 能力之星：隱療之術
    超級技能生效期間，里昂每秒恢復1440生命值。

    • 增益吊飾效果：超級技能持續時間延長1秒。

  • 極限威能

    • 增益吊飾效果：無論距離遠近，里昂的普通攻擊都會至少造成75%的傷害。

鷹獵人爆

  • 武裝配件：超級圖騰
    鷹獵人爆放置一個圖騰，使友軍的超級技能蓄能速度提升50%。圖騰的生命值會隨時間慢慢流失。

    • 增益吊飾效果：圖騰的效果範圍大幅增加。

  • [重製]武裝配件：地雷引線
    鷹獵人爆朝自己的地雷發射引爆器，落地時就會引爆地雷，引爆器與地雷造成相同傷害和效果。

    • 增益吊飾效果：地雷引爆時爆炸範圍會更大！

  • 能力之星：鷹眼
    鷹獵人爆的偵測距離提升150%，能更早發現躲藏在草叢中的敵人。

    • 增益吊飾效果：鷹獵人爆在草叢中發動攻擊時不會自動顯形！

  • 能力之星：捕熊陷阱
    鷹獵人爆扔出的爆炸陷阱不再擊退敵人，而是會將敵人擊暈2秒！

    • 增益吊飾效果：陷阱的放置速度大幅提升。

  • 極限威能

    • 增益吊飾效果：鷹獵人爆的普通攻擊增加第4發箭矢。所有箭矢的爆炸傷害範圍擴大。

強化裝置移除及補償

下列強化裝置將被移除，你可以在收件匣領取全額金幣花費的補償。

  • 鴉：強化裝置「劇毒」

  • 狂牛：強化裝置「超級蓄能」

  • 鷹獵人爆：強化裝置「快手裝填」

  • 妮塔：強化裝置「強力召喚」

  • 里昂：強化裝置「濃厚煙霧」

亂鬥主題季與造型

主題季：時之沙

  • 黃沙陌客 | 亂鬥通行券 | 史詩

    • 沙漠行者 | 亂鬥通行券（異色1） | 史詩

    • 暗夜沙暴 | 亂鬥通行券（異色2） | 史詩

  • 蘇丹王 | 亂鬥通行券 | 史詩

    • 烈焰蘇丹王 | 亂鬥通行券（異色1） | 史詩

    • 冰霜蘇丹王 | 亂鬥通行券（異色2） | 史詩

  • 法老親衛 | 史詩 | 149寶石

  • 卡諾比特 | 神話 | 199寶石

  • 王朝法老 | 神話 | 199寶石

  • 神燈使者 | 傳奇 | 299寶石

主題季：巨龍與精靈

  • 花之精靈邦妮 | 亂鬥通行券 | 史詩

    • 暗黑花之精靈 | 亂鬥通行券（異色1） | 史詩

    • 光明花之精靈 | 亂鬥通行券（異色2） | 史詩

  • 綠龍 | 亂鬥通行券 | 史詩

    • 貪婪綠龍 | 亂鬥通行券（異色1） | 史詩

    • 守財綠龍 | 亂鬥通行券（異色2） | 史詩

  • 花之精靈蜜娜 | 史詩 | 149寶石

  • 花之精靈法蘭克 | 神話 | 199寶石

  • 熔火鋼龍 | 神話 | 199寶石

  • 幽影紫龍 | 傳奇 | 299寶石

其他造型

  • 皇室特朗克 | 史詩 | 149寶石

  • 伊魯格 | 神話 | 199寶石

  • 氣球玩偶 | 史詩 | 149寶石

  • 布魯妮塔 | 神話 | 199寶石

PRO通行券造型

  • 兇暴魔龍 | 第一階段

  • 血裔兇暴魔龍 | 極限威能1

  • 千鍛兇暴魔龍 | 極限威能異色1

  • 幽魂兇暴魔龍 | 極限威能異色2

璀璨金和閃耀銀造型

  • 璀璨金皮爾斯

  • 閃耀銀皮爾斯

  • 璀璨金格魯伊

  • 閃耀銀格魯伊

平衡性調整

載勇- 小幅加強

  • 生命值從7,000提升至7,400。

阿魯-小幅加強

  • 生命值從6,800提升至7,000。

  • 加強超級技能的基礎效果，冰凍區域凍住敵人所需的時間從8.3秒縮短為7.1秒。

  • 冰凍槽改為在2.5秒後才開始衰減，之前是2秒後開始衰減。

茲奇-大幅加強

  • 生命值從6,000提升至6,400。

  • 裝彈速度加快5%。

  • 攻擊動畫加快，出手速度提升5%。

葛蕾特 - 小幅加強

  • 普通攻擊傷害從1,000提升至1,100。

  • 普通攻擊百分比傷害從37%提升至39%。

  • 超級技能的傷害從2,000提升至2,200。

  • 超級技能百分比傷害從20%提升至22%。

珍娜 - 小幅加強

  • 子彈飛行速度提升4.2%。

  • 武裝配件「震撼低音」的冷卻時間從20秒縮短為18秒。

蘿拉 - 小幅加強

  • 極限威能分身碰撞體積縮小。

  • 普通分身的生命值從4,000提升至4,400。

露米 - 小幅加強

  • 生命值從5,800提升至6,200。

琪琪 -小幅加強

  • 普通攻擊現在更流暢、更順手。

  • 攻擊時的速度加成效果更明顯。

  • 滿級時超級技能的爆發傷害從每次3000降低至2600（也包含極限威能狀態下的出現/返回傷害）。

  • 可透過連招打出的傷害上限有所降低。

  • 攻擊頻率提升效果從加快20%提升至加快30%。

霸子 - 小幅加強

  • 攻擊分布範圍縮小10%，在中近距離可以更穩定地造成傷害。

  • 普通和極限威能狀態下的超級技能飛行速度提升3%

  • 最短暈眩時間從0.5秒延長至0.6秒。

凱特 - 調整

  • 在英雄身上時，投擲攻擊落點傷害範圍小幅提升，更容易命中。

  • 擊暈時間從2秒縮短為1.5秒。

  • 在英雄身上時，治療效果持續時間從10秒縮短為8秒。

  • 每秒治療量從最大生命值的10%提升至15%。

  • 極限威能期間，每秒治療量從最大生命值的20%提升至25%。

查斯特 - 小幅加強

  • 每發子彈傷害從1,280提升至1,340。

  • 生命值從7,400提升至7,600。

邦妮 - 小幅加強

  • 完成超級技能蓄能所需的命中次數從6發減少至5發（帶有史詩強化裝置時，則為從5發減少至4發）。

  • 極限威能的蓄能速率提升，所需命中次數從12發減少至11發（帶有強化裝置時只需10發）。

莫提斯 - 小幅削弱

  • 武裝配件「連擊轉輪」不再能穿過牆壁。

  • 武裝配件「暗夜行者」不再為超級技能蓄能。

珀爾 - 小幅加強

  • 攻擊傷害從6x540提升至6x560（提升7%）。

  • 超級技能和極限威能的蓄能速率保持不變。

賴瑞和羅瑞 - 小幅加強

  • 極限威能的蓄能速率提升8%。

  • 現在只需2.6次超級技能即可完成蓄能，之前是2.8次。

拉夫 - 大幅加強

  • 能力之星「戰地晉升」的治療量從每秒30生命值提升至40生命值。

  • 武裝配件「堅實掩體」的沙袋生命值從拉夫最大生命值的35%提升至40%。

蜜娜 - 小幅削弱

  • 風車迴旋持續時間從2秒縮短為1.5秒。

梅格 - 小幅加強

  • 武裝配件「維修工具箱」的作用半徑從800提升至880。

  • 能力之星「防禦力場」在機甲被毀、本體上場時的承傷護盾從25%提升至30%。

史派克 - 小幅削弱

  • 極限威能現在需要使用超過3次超級技能才能完成蓄能。

  • 武裝配件「尖刺針包」的傷害現在與目標距離有關。近距離時，造成60%的傷害（11級時，下每根尖刺會造成600點傷害）。在最遠距離時，每根尖刺仍為1,000傷害。

  • 武裝配件「生命之樹」的冷卻時間從18秒延長至20秒。

駛徒 - 小幅加強

  • 生命值從6,800提升至7,000。

  • 能力之星「燃料補給」的治療量從每次使用超級技能恢復544生命值提升至560生命值。

法蘭克 - 小幅削弱

  • 生命值從14,000降低至13,600。

  • 武裝配件「降噪耳機」不再為超級技能和極限威能提供蓄能，包括帶有增益吊飾的版本。

  • 能力之星「強健體魄」的減傷效果從15%降低至10%。

  • 能力之星「力量奪取」的傷害提升效果從25%降低至15%。

  • 武裝配件「魅力無法擋」的範圍縮小8%。

艾謎 - 小幅削弱

  • 普通攻擊命中提供的超級技能蓄能減少。完成超級技能蓄能所需的命中次數從8次增加至10次。

  • 武裝配件「好人卡」不再為超級技能和極限威能提供蓄能，包括帶有增益吊飾的版本。

柯爾特 - 小幅削弱

  • 武裝配件「快速裝彈器」不再為超級技能和極限威能提供蓄能，包括帶有增益吊飾的版本。

蓓爾 - 小幅加強

  • 超級技能的傷害從1,000提升至1,100。

  • 生命值從5,600提升至5,800。

  • 充滿極限威能所需的攻擊次數減少，相當於減少了一次普通攻擊和一次超級技能攻擊。

皮爾斯 - 小幅削弱

  • 武裝配件「特製彈匣」的冷卻時間從16秒延長至18秒。

  • 超級技能的蓄能速率減慢10%，以搭配最後一發子彈蓄能效果提升的改動。

克蘭西 - 調整

  • 第1階段普通攻擊的傷害從1,200提升至1,400。

  • 第2階段普通攻擊的傷害從1,400提升至1,500。

  • 第3階段普通攻擊的傷害仍是1,600。

  • 強化至第2階段現在只需命中6發，不再是7發（如果裝備提供2個軍牌的能力之星，則只需命中4發）。

  • 超級技能的子彈總數從16減少至12，同時增加近距離傷害降低機制：在最遠距離時造成100%傷害，近距離時只造成50%傷害（例如：現在對金庫造成的最大傷害為7,000）。

羅莎 - 小幅加強

  • 超級技能持續時間從3秒延長至4秒。

愛莉 - 小幅削弱

  • 武裝配件「冷血尋蹤」的冷卻時間從14秒延長至16秒。

彈射- 小幅削弱

  • 超級技能蓄能所需的普通攻擊命中次數從12次提升至15次，以搭配子彈飛行速度提升、更容易命中的改動。

僅限亂鬥競技場的相關調整

琪琪 - 大幅削弱

  • 生命值加成從650降低至450。

  • 傷害加成從4降低至3。

格魯伊 - 大幅削弱

  • 生命值加成從450降低至400。

  • 修復雙倍經驗值的問題。

皮爾斯 - 大幅削弱

  • 生命值加成從550降低至500。

  • 傷害加成從5降低至4。

地圖、遊戲模式和活動循環調整

團隊首領戰

地下城團隊首領戰：推出獨特的地下城首領，每個首領都是一場風格迥異的戰鬥與挑戰。

  • 首領格里夫 - 貪婪領主

  • 透過超大量彈幕和範圍控制來持續施壓。

  • 首領葛羅姆 - 無情爆破者

  • 投擲無限射程的炸彈，造成全地圖威脅。

  • 需要預判和不停的走位。

  • 首領鴉 - 不斷變強的魔龍

    • 具有多個階段的首領，每次被擊殺都會讓他變得更強。

    • 從敏捷的刺客變身為全面強大的魔龍形態。

  • 首領麥希 - 節奏掌控者

  • 發射變速子彈來干擾玩家的各種操作時機。

  • 走位容易被預測且反應遲鈍？那就慘囉。

  • 愚人節特別首領：愚人節專屬首領，僅限一天。

  • 首領妮塔加入競技場……等等，怎麼反過來了！

全新限時遊戲模式

重裝荒野生死鬥（帶有強化道具的荒野生死鬥）

  • 地圖上的箱子變成了「神秘寶箱」。

  • 每個神秘寶箱都會掉落一個永久的強化道具（生命值、傷害、速度或護盾）。

  • 有一定機率（預設40%）額外掉落一個消耗道具或可攜帶道具。

  • 強化道具 - 永久加成，擊殺時掉落（類似於能量方塊）。

    • 傷害加成（+15%）。

    • 最大生命值加成（+15%）。

    • 速度加成（+10%）。

    • 護盾加成（承受傷害-10%）。

  • 消耗道具 - 臨時加成。

    • 極限威能立即充滿（回歸加成）。

    • 速度和傷害飲料（回歸加成）。

  • 可攜帶道具 - 可撿起並像攻擊一樣使用或投擲。

    • 保齡球

      • 以直線投擲。

      • 摧毀牆壁。

      • 擊退、擊暈英雄並對其造成傷害。

      • 對神秘寶箱造成傷害。

      • 摧毀一定數量的牆壁後失效。

    • 手裏劍

      • 以直線投擲

      • 命中時對英雄和神秘寶箱造成傷害，攜帶時也能攻擊。命中目標時失效。

      • 破壞草叢。

      • 英雄可以開車，跑得很快！！

      • 摧毀牆壁（車會受到傷害）。受到傷害時會爆炸。

      • 開車撞到敵人和寶箱可造成傷害。

    • 炸彈

      • 可丟過牆壁。

      • 約1.5秒後爆炸，造成範圍傷害。

      • 爆炸會摧毀牆壁。

驅逐魔影（3v3/5v5，武士出擊改版）

  • 地圖上會出現黯影蜘蛛和玩家所用英雄的魔影。

  • 擊倒魔影和敵方英雄可掉落「月亮」，造型看起來像是西里烏斯的面具。率先撿起足夠月亮（60個/100個）的隊伍可獲得對戰勝利。

  • 地圖上還會出現巨型西里烏斯作為首領。

  • 地圖：

    • 3v3

      • 月幕莊園

      • 銀影馬戲團

      • 幻覺小巷

      • 分身地帶

    • 5v5

      • 魔影之網

      • 大帳篷

      • 偽裝者之路

      • 盜版嘉年華

  • 尋寶競賽（回歸模式）

    • 調整：現在2支隊伍爭奪平台時，倒數計時會停止

  • 隨機事件

    • 沙塵迷蹤：地圖上會週期性捲起沙塵暴，遮蔽局部區域的視野。身處沙塵暴之外看不到沙塵暴內部，反之亦然！

    • 緩慢子彈：地圖上會週期性出現減速效果，使彈道類攻擊的飛行速度變慢。

場景

  • 移除：

    • 糖果樂園

    • 達里爾的船

    • 海怪水族館

    • 亂鬥星勢力

    • 愛神沼澤

  • 新增：

    • 怪誕馬戲團

    • 瘋狂莊園

    • 金字塔冒險

    • 亂鬥之城

    • 熱戰叢林

    • 廢料處理場

地圖

  • 無調整。

社群活動欄位

  • 無調整。

超級豬豬

  • 無調整。

排位賽

第1賽季

  • 精選遊戲模式：寶石爭奪戰

    • 地圖1：鄉趣遊樂場

    • 地圖2：水晶遊戲場

  • 免費英雄輪換：

    • 史詩：謝德

    • 神話：斯威克

    • 傳奇：凱特

第2賽季

  • 精選遊戲模式：亂鬥足球

    • 地圖1：盤旋而出

    • 地圖2：沙灘足球

  • 免費英雄輪換：

    • 史詩：賴瑞和羅瑞

    • 神話：道格

    • 傳奇：康迪留斯

荒野亂鬥全球錦標賽

  • 荒野亂鬥全球錦標賽挑戰將於2月27日至3月1日，以及3月27日至29日開放。

長期改動與遊戲性優化

  • 自由對戰模式輪換欄位（欄位中的遊戲模式會輪換，隨機配對玩家，無獎盃得失）。

  • 可從排位賽寶物之星中開出PRO造型升級。柯爾特的PRO造型將在3月中旬加入獎勵池！後續推出的PRO造型，將在對應PRO通行券賽季結束8個月後加入獎勵池。

  • PRO通行券進度加速！每場勝利獲得的PRO通行券經驗值從25提升至50，升到新段位獲得的PRO通行券經驗值從200提升至400。

不同的護盾有了不同的視覺效果：

  • 白色護盾 - 代表免疫傷害（重生後）。

  • 黃色護盾 - 代表傷害減免。

  • 藍紫色護盾 - 代表額外護盾值，且該護盾會隨時間流失。

  • 全球錦標賽通知移回主介面（指向排位賽）。

  • 單人荒野生死鬥在斷線後將不再獲得獎盃；此外，玩家在單人荒野生死鬥中閒置太久也會斷線。

  • 格魯伯特的名字改為格魯伊。和莫成為好朋友之後，這個可愛的小老鼠給他取了個新暱稱——格魯伊！

  • 本次更新期間，我們將對超級任務進行一項AB測試：

    • 80%的玩家將按正常的月度計畫收到超級任務。

    • 20%的玩家將每週收到超級任務。

問題修復

  • 修復排位賽亂鬥名片的顯示問題（顯示成主介面目前選擇的英雄，而非在排位賽中選擇的英雄）。

  • 修復在附近沒有敵人的情況下，歐提斯武裝配件「海星伏擊」留下的海星會在5秒後消失的問題。

  • 修復從蜜娜武裝配件「風車迴旋」內部打出的彈道類攻擊，無法從其中飛出的問題。

  • 修復少數在排位賽介面可能導致閃退的問題。

  • 修復斯威克的武裝配件「黏性殘渣」減速效果可疊加，導致玩家無法動彈的問題。

  • 修復在極限威能狀態下，山姆撿起碎骨指虎可能導致伺服器出錯的問題。

  • 修復比特8號配備「行動電源」能力之星時，能量增強器外圍視覺效果缺失的問題。

  • 修復部分玩家的商店特惠顯示為灰色，無法購買的問題。