西里烏斯 - 超凡 - 控場型

**天賦：**場上有魔影時，使用超級技能可以放置一個路徑點，命令魔影向該位置前進，並隨時準備發動攻擊。

**普通攻擊：**雙重魔彈

西里烏斯發射兩發魔彈，一發是造成範圍傷害的魔星炸彈，另一發則是造成單體傷害的黯影衝擊。攻擊每命中4次，就會儲存1個英雄魔影。西里烏斯最多可同時儲存3個英雄魔影。

**超級技能：**魔影召喚

西里烏斯釋放出儲存的全部英雄魔影。魔影將繼承原英雄的各項屬性，如攻擊和生命值。魔影可以按西里烏斯的指令行動！點擊可命令魔影返回西里烏斯身邊並跟隨他，瞄準可命令魔影守衛指定區域。

**能力之星：**黯影無蹤

魔影的移動速度更快。

**能力之星：**至暗魔星

魔彈每命中4次可生成的英雄魔影從1個提升至2個

**武裝配件：**新星創生

西里烏斯變出一發魔彈，命中目標時可直接召喚出一個魔影，此外還會使目標減速一段時間。

**武裝配件：**如影隨形

西里烏斯命令魔影返回他所在位置，並為魔影恢復一定百分比的生命值。

**極限威能：**魔焰滔天

極限威能期間召喚出的魔影具有更高傷害和生命值。

**稱號：**天煞孤星

娜吉亞 - 神話 - 輸出型

**普通攻擊：**毒蛇飛罐

娜吉亞丟出一個裝著駭人「毒蛇」的罐子！罐子飛行過程中，可將毒蛇向任意方向釋放。罐子能造成傷害，毒蛇還可使目標中毒。蛇毒效果可以疊加，造成的傷害會隨時間遞增！

**超級技能：**群蛇出洞

娜吉亞放出3條毒蛇，它們會滑行一段距離，並使一定範圍內的所有敵人都中毒。也可以把毒蛇裝在罐子裡，丟向目標區域！

**武裝配件：**毒性補給

重置目前所有已施加的中毒效果持續時間。

**武裝配件：**藏身瓶罐

娜吉亞躲進一個大瓶子裡，瓶子破碎時，她會現身擊退附近所有敵人，並使他們中毒！

**能力之星：**以毒生毒

受娜吉亞蛇毒影響的英雄被擊殺時，倒下的位置會出現一條毒蛇。

**能力之星：**巨人剋星

蛇毒的傷害與中毒英雄當前生命值成正比，目標生命值全滿時，還會額外受到200點傷害。